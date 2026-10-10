Скорпионы, Близнецы, Козероги и Овны в гороскопе Джорджии Николс на воскресенье, 11 октября

11 октября Джорджия Николс советует не тратить выходной на споры, которые легко выходят из-под контроля. Скорпионам особенно пригодится выдержка, Близнецам будет полезно переключиться с рабочих разногласий на встречи и развлечения, а Козерогам понадобится такт в общении с друзьями. Овнам астролог рекомендует предпочесть отдых выяснению отношений из-за денег и общего имущества.

Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: удачный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: сложный.

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🟣 ♈ Овен (21 марта - 19 апреля)

Оценка дня: 3 из 5

Обсуждение общего имущества, долгов, страховки или наследства может быстро перейти в спор. Однако проводить воскресенье в выяснении отношений совсем необязательно. Николс советует выбрать более приятные занятия: сходить на спортивное мероприятие, встретиться с друзьями или устроить детям весёлый выходной. Сегодня многое зависит от того, во что вы сами решите включиться. Возможность хорошо отдохнуть будет, если не втягиваться в каждое разногласие.

🟣 ♉ Телец (20 апреля - 20 мая)

Оценка дня: 3 из 5

В общении с партнёром, супругом и близкими друзьями понадобится дополнительное терпение. После перехода в Скорпион Луна окажется напротив вашего знака, и Николс советует охотнее идти навстречу окружающим. Подобный период повторяется каждый месяц и длится всего несколько дней. Сейчас лучше учитывать чужие пожелания и искать компромисс. Примерно через две недели, когда Луна будет в Тельце, подстраиваться под вас чаще придётся другим.

🟣 ♊ Близнецы (21 мая - 20 июня)

Оценка дня: 3 из 5

Разногласия на работе, споры по поводу здоровья или ухода за питомцем могут испортить настроение. Николс предлагает по возможности держаться в стороне от неприятных обсуждений и уделить время общению, спортивным событиям и развлечениям с детьми. Договоритесь о встрече с другом, выберите занятие, которое вам нравится. День вполне может пройти приятно, если не отдавать всё внимание конфликтам.

🟣 ♋ Рак (21 июня - 22 июля)

Оценка дня: 3 из 5

Постарайтесь избежать ссор с детьми и любимым человеком. Разногласия возможны и с другом, особенно если вы обсуждаете совместный отдых, спортивное мероприятие или отпуск. Не стоит превращать несовпадение пожеланий в затяжное выяснение отношений. По мнению Николс, лучше всего сегодня отдохнуть дома и позволить себе расслабиться. Чем спокойнее вы отнесётесь к происходящему, тем приятнее пройдёт воскресенье.

🟣 ♌ Лев (23 июля - 22 августа)

Оценка дня: 3 из 5

Домашние разговоры могут превратиться в выяснение того, кто здесь главный. Николс предупреждает о семейных ссорах и советует переключиться на другие занятия. Небольшая поездка, учёба, курсы или работа над текстом помогут провести день с большим удовольствием. Можно также пообщаться с соседями, братьями, сёстрами и другими родственниками. Попробуйте заняться чем-то непривычным, чтобы воскресенье не прошло в домашних спорах.

🟣 ♍ Дева (23 августа - 22 сентября)

Оценка дня: 3 из 5

Раздражённые разговоры с братьями, сёстрами, соседями и родственниками легко перерастут в перепалку. Постарайтесь не поддерживать такой тон: дополнительное напряжение вам сейчас ни к чему. Гораздо больше вас занимают собственное имущество и возможности увеличить доход. На этих вопросах Николс и рекомендует сосредоточиться. Обдумать идею заработка будет полезнее, чем тратить время на ссору.

🟣 ♎ Весы (23 сентября - 22 октября)

Оценка дня: 3 из 5

Солнце находится в вашем знаке, и Николс связывает это положение с уверенностью и способностью влиять на происходящее. Сегодня такая поддержка пригодится, чтобы избежать споров о заработке, совместных расходах и имуществе. Вы можете вовремя остановить неприятное обсуждение или отказаться в нём участвовать. Если разговор всё же становится конфликтным, астролог советует выйти из него, не пытаясь непременно доказать свою правоту.

🟣 ♏ Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оценка дня: 3 из 5

Николс предупреждает о непростом дне. Переход Луны в ваш знак даёт определённое преимущество, однако её напряжённые аспекты с Марсом и Плутоном могут усилить раздражительность. Обычное недовольство рискует перерасти в серьёзное противостояние, особенно если участники разговора начнут бороться за главенство. Постарайтесь сохранять хладнокровие и следить за своей реакцией. Сегодня выдержка окажется полезнее напора.

🟣 ♐ Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оценка дня: 3 из 5

Уделите время друзьям и людям, с которыми вас объединяют общие интересы. Встречи, переписка, общение в клубах, сообществах и организациях станут хорошим выбором на это воскресенье. Николс также советует обдумать долгосрочные цели. Если вы яснее представляете, к чему хотите прийти, становится проще выбирать дальнейшие действия и понимать, ради чего вы прикладываете усилия.

🟣 ♑ Козерог (22 декабря - 19 января)

Оценка дня: 3 из 5

Общение с друзьями и участниками вашего коллектива может складываться непросто. Особенно внимательными Николс советует быть в отношениях со знакомыми женщинами. При этом положение Солнца в верхней части вашей астрологической карты помогает производить благоприятное впечатление. Окружающие в целом расположены к вам, но это не отменяет необходимости выбирать слова и осторожнее обсуждать чувствительные темы.

🟣 ♒ Водолей (20 января - 18 февраля)

Оценка дня: 3 из 5

Для просьб о разрешении или одобрении день неудачный. По прогнозу Николс, родители, руководители, преподаватели и представители власти вряд ли будут настроены идти вам навстречу. Если обращение можно отложить, лучше выбрать другое время. Сегодня больше удовольствия принесут поездки и возможность узнать что-то новое. Направьте внимание на занятия, которые расширяют кругозор и поддерживают ваш интерес к жизни.

🟣 ♓ Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Оценка дня: 2 из 5

Лучше обходить стороной темы, которые вызывают острые разногласия. Сегодня люди могут особенно эмоционально защищать свои убеждения, поэтому даже спокойное начало разговора не гарантирует, что он не закончится ссорой. Быстро переубедить собеседника вряд ли получится. Николс советует учитывать это и не тратить силы на спор с человеком, который не готов услышать другую точку зрения.

Если у вас день рождения 11 октября

Николс описывает людей, родившихся 11 октября, как оптимистичных идеалистов, которым небезразлично благополучие окружающих. Астролог также отмечает ваш ум, мягкость и доброжелательность.

Предстоящий личный год она связывает с созданием прочной основы для будущего. Это касается и повседневной жизни, и вашего внутреннего состояния. Старайтесь выбирать простые решения и внимательнее относиться к здоровью. Физическая активность, по прогнозу Николс, будет играть важную роль.