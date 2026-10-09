Стрельцы, Овны, Козероги и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 10 октября

Новолуние в Весах располагает к тому, чтобы внимательнее посмотреть на свои отношения, привычки и планы. В прогнозе Джорджии Николс на субботу, 10 октября 2026 года, главное внимание уделено переменам, которые начинаются с честного разговора с собой: что вас устраивает, чему вы готовы уделять больше сил и что давно хочется изменить.

Овнам стоит задуматься о взаимопонимании с близкими, Стрельцам присмотреться к своему кругу общения, а Козерогам определиться с долгосрочными целями. Близнецам полезно вспомнить о творчестве и занятиях, которые приносят удовольствие. Для остальных знаков новолуние тоже обозначит свою тему, от семейных отношений до учёбы и обращения с деньгами.

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Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: так себе; 1: сложный.

🟣 ♈ Овен (21 марта - 19 апреля)

★★★☆☆

Сегодняшнее новолуние предлагает задуматься, как улучшить самые близкие и продолжительные отношения в вашей жизни. Насколько внимательно вы слушаете другого человека? Попробуйте посмотреть на собственное поведение со стороны. Чего вы ждёте от этих отношений и что сами в них вкладываете? Ответы помогут понять, чему стоит уделить больше внимания.

🟣 ♉ Телец (20 апреля - 20 мая)

★★★☆☆

Николс называет эту субботу лучшим днём года, чтобы подумать, как разумнее организовать работу и повысить свою продуктивность. Новолуние приходится на сектор повседневных дел и занятости. Это касается и тех, кто сейчас не работает по найму. Возможно, вам помогут более чёткие цели или списки задач. Подумайте, какой подход действительно подходит вам.

🟣 ♊ Близнецы (21 мая - 20 июня)

★★★★☆

Новолуние побуждает пересмотреть своё отношение к романтике, общению с детьми и собственным творческим способностям. Цените ли вы свои таланты или привычно отмахиваетесь от них? Приносят ли удовольствие занятия, которым вы посвящаете свободное время? Сегодня полезно подумать о том, какое место в вашей жизни занимают творчество, дети и отдых.

🟣 ♋ Рак (21 июня - 22 июля)

★★★☆☆

Вы цените дом и семейный уют. Сегодня единственное за год новолуние в соответствующем секторе вашей карты даёт повод подумать, как улучшить отношения с родными. Возможно, внимания требует и само жильё. Что можно изменить, чтобы дома стало приятнее и удобнее? Присмотритесь к идеям, которые приходят вам в голову.

🟣 ♌ Лев (23 июля - 22 августа)

★★★★☆

Сегодня происходит единственное за год новолуние в вашем секторе общения. Понаблюдайте, как вы разговариваете с людьми в повседневной жизни. Достаточно ли ясно выражаете свои мысли, проявляете ли доброжелательность и такт? Вежливость и внимание к собеседнику заметно влияют на отношения. Подумайте, не упускаете ли вы эти простые вещи.

🟣 ♍ Дева (23 августа - 22 сентября)

★★★☆☆

Новолуние приходится на ваш денежный сектор. Присмотритесь к своим убеждениям о деньгах и к тому, как они отражаются на ваших решениях. Видите ли вы в деньгах возможность осуществлять задуманное? Вам ближе принцип «легко пришло, легко ушло» или привычка беречь заработанное? Сегодня стоит разобраться, какое отношение к финансам вы хотите поддерживать.

🟣 ♎ Весы (23 сентября - 22 октября)

★★★★☆

Сегодня происходит единственное за год новолуние в вашем знаке. Взгляните на себя в зеркало без излишней строгости, но честно. Какое впечатление вы производите? Внешний облик во многом определяет первую реакцию окружающих. Подумайте, насколько он соответствует тому, как вы хотите себя представить, и что вам хотелось бы изменить.

🟣 ♏ Скорпион (23 октября - 21 ноября)

★★★☆☆

Новолуние затрагивает сектор вашей карты, связанный с неосознанными привычками и реакциями. По мнению Николс, каждое новолуние подходит для того, чтобы наметить перемены. Сегодня полезно спросить себя, в каких обстоятельствах вы сами себе мешаете. Какие поступки или привычные способы реагировать затрудняют вам жизнь? Постарайтесь заметить их.

🟣 ♐ Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

★★★★☆

Сегодняшнее новолуние предлагает задуматься о дружбе. Проводите ли вы время с людьми, с которыми действительно хотите быть рядом? Уважаете ли вы их, цените ли их человеческие качества? Подумайте, какие отношения хотелось бы укрепить. И помните о собственной инициативе: чтобы дружба складывалась, важно самим проявлять доброжелательность и интерес к другим.

🟣 ♑ Козерог (22 декабря - 19 января)

★★★☆☆

Новолуние происходит в верхней части вашей астрологической карты. Раз в год оно даёт повод оценить, как вы выстраиваете отношения с авторитетами: руководителями, родителями, представителями власти и официальными учреждениями. Сегодня также хорошо подумать о долгосрочных целях. Где вы хотите оказаться через три года? К чему стремитесь и что для вас действительно важно?

🟣 ♒ Водолей (20 января - 18 февраля)

★★★★☆

Возможно, это лучший день года, чтобы оценить своё образование и накопленный жизненный опыт. Какие дополнительные знания или навыки могли бы улучшить вашу жизнь и помочь в работе? Какие путешествия позволили бы расширить кругозор? Уделите этим вопросам хотя бы немного времени. Сегодня Николс советует задуматься о том, чему вам ещё хочется научиться и что увидеть.

🟣 ♓ Рыбы (19 февраля - 20 марта)

★★★☆☆

Новолуние затрагивает финансовый сектор, связанный с долгами и общими средствами. Николс считает этот день особенно подходящим для размышлений о том, как сократить задолженность. Заодно оцените, насколько вы опираетесь на собственные ресурсы и какую роль играет помощь других людей. Сейчас полезно ясно увидеть это соотношение.

Если вы родились 10 октября

В этот день родился актёр Чарльз Дэнс (1946).

Вы практичны, рассудительны и наблюдательны. Когда берётесь за дело, умеете полностью в него погрузиться. В ближайший год позволяйте себе больше радости: по прогнозу Николс, ваши творческие способности и интерес к жизни проявятся особенно ярко. Берегите то, что делает вас счастливыми и помогает видеть красоту. Позвольте себе немного расслабиться и быть открытее. Получайте удовольствие от жизни, сохраняя верность своим целям.