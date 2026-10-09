Девы, Козероги, Тельцы и Близнецы в гороскопе Василисы Володиной на субботу 10 октября

В субботу, 10 октября 2026 года, удастся договориться о том, что прежде вызывало неловкость. Кому-то предстоит принять помощь, кому-то напомнить об обещании или обсудить общие расходы. После короткого разговора может выясниться, что разногласия были меньше, чем казалось, и неудобный вариант легко заменить. Собственные желания тоже могут измениться. Вместо покупки, о которой давно думали, захочется потратить деньги на увлечение. В привычной компании найдутся новые темы. Решение, принятое несколько недель назад, не обязывает проводить выходной именно так, как вы представляли тогда. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Предложенная помощь окажется для Овнов очень своевременной. Человек готов заняться как раз тем, на что у вас уходит слишком много времени. Лучше сразу объяснить, что должно получиться, и предоставить ему возможность действовать самостоятельно. Постоянные проверки и поправки лишь замедлят работу. У вас появится возможность продолжить собственное занятие, до которого всю неделю не доходили руки. Первые же полчаса напомнят, почему оно так нравится. Благодарность помощнику сблизит вас, особенно если обойтись без разбора того, что сами сделали бы иначе. К вечеру захочется встретиться с друзьями и поговорить о вещах, не требующих немедленного решения.

🟣 ♉ Телец Тельцам понравится короткая поездка или прогулка в месте, куда они редко выбираются. Предварительно разберитесь с дорогой: лишнее время на поиски может испортить начало. Что-то заинтересует сильнее, чем вы ожидали, и будет жаль уходить только потому, что намечено ещё несколько обязательных остановок. Со спутником найдётся о чём поговорить помимо привычных новостей. Его впечатления могут заметно отличаться от ваших, но спорить об этом вряд ли захочется. Дома понадобится закончить дело, за которое долго никто не хотел браться. Теперь каждый будет готов сделать свою часть, и обойдётся без напоминаний о прежних ссорах. На личное увлечение тоже останется время.

🟣 ♊ Близнецы Близнецы могут разочароваться в месте или развлечении, которое хвалили знакомые. Чужой восторг был искренним, просто ваши вкусы не совпали. Если через некоторое время интерес так и не появится, программу можно изменить. Рядом найдётся занятие по душе, и суббота не окажется потерянной из-за одного неудачного выбора. В общении пригодится та же откровенность. Спутник, возможно, тоже готов уйти, но старается не портить вам настроение. После разговора выбирать будет легче обоим. Позже захочется что-нибудь изменить дома по своему вкусу. Вы придумаете, как использовать знакомые вещи иначе, и обойдётесь без отдельного похода за покупками.

🟣 ♋ Рак Ракам стоит заранее обсудить стоимость совместных развлечений. Участники могут соглашаться на одну программу, представляя совершенно разные расходы. Когда появятся точные суммы, получится оставить самое интересное и убрать необязательные дополнения. Никому не придётся оплачивать чужое удовольствие или отказываться от встречи из-за неловкости. В самостоятельных делах вы будете особенно внимательны к подробностям. Получится разобраться с вопросом, к которому до сих пор возвращались урывками. После этого захочется сменить занятие и больше общаться. Вечер будет удачным для встречи вдвоём: обсуждение расходов останется позади, а интерес друг к другу напомнит о себе без сложной программы.

🟣 ♌ Лев Львам пригодится совет человека, которому раньше они сами что-то объясняли. На этот раз вопрос окажется из другой области, и у собеседника найдётся немало полезного опыта. Вы узнаете, как проще подготовиться к собственной затее и каких расходов можно избежать. Заодно появится повод расспросить о его увлечении: прежде вы не представляли, сколько в нём интересного. Во второй половине дня захочется уделить больше внимания личной жизни. Собеседник, с которым вы обычно говорите о делах, поддержит более свободный разговор. Возможна симпатия, которую прежде было трудно заметить за постоянной спешкой. На вечер лучше не назначать разговор о накопившихся обязанностях. У вас найдётся достаточно других тем, ради которых захочется задержаться вместе.

🟣 ♍ Дева Девы быстро увлекутся общим занятием. Игра или небольшая совместная затея доставят удовольствие, если перестать оценивать каждый свой промах. Остальные заняты происходящим и едва ли замечают то, за что вы себя корите. Вскоре появятся и азарт, и желание продолжить, хотя сначала хотелось только посмотреть. С необходимыми покупками удастся определиться быстро. Вы сразу заметите вещь, которая подходит, и не станете просматривать ещё десятки похожих вариантов. Хорошее настроение передастся человеку рядом: разговор станет живее, найдётся место шутке и неожиданному предложению. Вечер может продолжиться совсем не так, как вы представляли утром.

🟣 ♎ Весы Весы наконец напомнят об одолженной вещи, которую давно пора вернуть. Неловкость окажется напрасной: человек мог просто забыть, что она вам нужна. Назовите день, когда сможете её забрать, и договориться будет нетрудно. После этого общаться станет приятнее, поскольку исчезнет маленькая, но постоянная причина раздражения. В собственном занятии пригодится терпение. Поначалу результат может разочаровать, однако вскоре вы поймёте причину и справитесь лучше. Когда задуманное получится, захочется рассказать об этом человеку, который понимает ваш интерес. На встрече выяснится, что у него тоже есть новость, и разговор быстро выйдет за пределы ваших сегодняшних дел.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионам захочется нарядиться для предстоящей встречи или мероприятия. Сначала стоит уточнить, где и как оно пройдёт: возможно, торжественный наряд окажется лишним. Подходящее сочетание найдётся среди вещей, которые уже есть у вас. Примерка заранее избавит от поспешной покупки, а удобная одежда позволит спокойно провести несколько часов вне дома. В компании знакомый поделится новостью, которую пока знают немногие. Его доверие порадует, а разговор поможет лучше понять причины недавнего решения. Прежде чем обсуждать услышанное с остальными, спросите, готов ли сам человек об этом рассказывать. Ближе к вечеру возникнет идея небольшой совместной затеи. Обдумать её будет интересно, хотя договариваться обо всех подробностях сегодня ещё рано.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцы узнают новое о человеке, с которым знакомы много лет. Его решение может удивить: вы привыкли считать, что он никогда на такое не согласится. Однако за время редкого общения многое изменилось. Если расспросить о причинах, чужой выбор станет понятнее, а разговор окажется интереснее очередного возвращения к общим воспоминаниям. В практических делах пригодится давно освоенное умение. Вы быстро справитесь с тем, на что рассчитывали потратить несколько часов. Освободившееся время захочется провести вне дома. Простая прогулка или встреча без долгих приготовлений подойдут лучше насыщенной программы, особенно если компания собирается спонтанно и всем хочется прежде всего поговорить.

🟣 ♑ Козерог Козероги могут передумать насчёт давно выбранной покупки. Пока вы сравнивали варианты и откладывали деньги, потребности изменились. Теперь больше радует совсем другая возможность. Потраченное на подготовку время не обязывает покупать вещь, которая уже почти не нужна. С покупками можно повременить, пока вы не решите, чего действительно хотите. В разговоре с родными выяснится, что ваше решение вполне понятно и долгих объяснений никто не ждёт. В личных отношениях захочется большей откровенности. Партнёр расскажет, что его тревожит, и будет благодарен за возможность высказаться. Совет можно отложить до того момента, когда о нём попросят. Собственное увлечение тоже порадует: всё необходимое уже под рукой, и ничто не мешает наконец им заняться.

🟣 ♒ Водолей Водолеи поймут, что слишком поспешно приписали человеку недоброе намерение. Исправить это получится проще, чем кажется. Достаточно признать, в чём вы ошиблись, не объясняя попутно, почему собеседник сам дал повод так подумать. Он ответит мягче ожидаемого, и вместо нового спора появится возможность договориться о встрече. В домашних делах внимательность тоже даст хороший результат. Вы заметите мелочь, из-за которой знакомое дело каждый раз отнимало слишком много времени, и устраните её. Ближе к вечеру захочется выйти из привычной обстановки. Совместная прогулка или другое небольшое развлечение помогут вернуться к обычному общению, уже без осторожного подбора каждой фразы.

🟣 ♓ Рыбы Рыбы смогут закончить дело, которое долго оставалось почти готовым. Основная работа уже сделана, а новые дополнения лишь отдаляют момент, когда результатом можно воспользоваться. Попробуйте оценить его таким, какой он есть. Скорее всего, окажется, что нужное уже получилось и последние сомнения относятся к необязательным мелочам. После завершения захочется переключиться. Встреча с человеком из непривычного круга увлечёт разговором на неожиданную тему. Вы с интересом послушаете о чужом опыте, не примеряя его немедленно к себе. На небольшое субботнее удовольствие тоже найдутся средства, если основные расходы учтены заранее.

Суббота может оказаться удачнее, чем покажется при сравнении с утренними планами. Что-то останется несделанным, зато появится встреча, которую вы не ждали, или занятие увлечёт дольше обычного. В списке таких пунктов не было, но именно эти часы могут запомниться как самые приятные. Вспоминая прожитое, полезно учитывать и такие события. Они заслуживают внимания, даже если не приблизили вас ни к одной намеченной цели. Хороший разговор или смех в компании порой запоминаются надолго, хотя утром вы собирались совсем в другое место. Незавершённый пункт не отменяет всего остального.