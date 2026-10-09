Близнецы, Тельцы, Козероги и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 10 октября

В субботу, 10 октября 2026 года, станет проще сказать, чего вам хочется, и договориться об этом с другими. Кто-то решится обратиться с просьбой, кто-то предложит встретиться. При покупке вы тоже сумеете отстоять свой выбор, даже если окружающие советуют совсем другое. Хорошая новость изменит чьи-то планы, а неожиданная симпатия сделает обычное знакомство интереснее. Найдётся время и для занятий, требующих внимания. Если вы давно хотели разобраться в непростом вопросе, спокойная обстановка окажется полезнее ещё одного чужого совета. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Главный ход: Примерка или проба поможет определиться с покупкой: вы заметите то, о чём не пишут в отзывах. Практично: Сначала выполните поручения поблизости, чтобы потом спокойно посмотреть интересующие вас вещи. С людьми: Спутнику будет легче помочь с выбором, если вы объясните, что для вас важно. Деньги: Доплатить стоит за удобство, которое почувствуете сами. Популярность модели второстепенна. Вечер: Порадует любимое занятие, даже если новую вещь для него ещё только предстоит купить.

🟣 ♉ Телец Главный ход: Обнадёживающее известие позволит вернуться к отложенной затее и снова обсуждать её всерьёз. Практично: Проверьте, сохранились ли прежние условия. Тогда сможете вернуться к подготовке. С людьми: Человек, с которым поделитесь радостью, охотно предложит участие. Деньги: До подтверждения сроков обойдитесь без предоплаты. Сейчас важнее уточнить подробности. Вечер: Хорошую новость захочется отметить вдвоём, без долгих приготовлений.

🟣 ♊ Близнецы Главный ход: В общем занятии давний знакомый проявит себя неожиданно. Его увлечённость окажется заразительной, и вы захотите попробовать тоже. Практично: С делами лучше разобраться с утра. После встречи будет трудно сосредоточиться на чём-то другом. С людьми: Захочется узнать человека ближе. Разговор наедине даст такую возможность даже в шумной компании. Деньги: Стоимость совместного развлечения обсудите заранее, чтобы обоим было комфортно. Вечер: Общение может стать нежнее. Уместный комплимент покажет ваш интерес без поспешных признаний.

🟣 ♋ Рак Главный ход: Вы придумаете удачное изменение для дома или любимого занятия. Позвольте себе сделать по-своему, прежде чем собирать мнения. Практично: Сначала сделайте пробный вариант. По ходу работы станет понятно, какие детали стоит изменить. С людьми: Разницу во вкусах удастся обсудить доброжелательно. Объяснять каждую выбранную деталь нет необходимости. Деньги: Для первой попытки хватит небольшого расхода. Качество материала сейчас важнее количества. Вечер: Покажите сделанное тому, кто умеет радоваться вместе с вами. Его отклик вдохновит на продолжение.

🟣 ♌ Лев Главный ход: С ненужными вещами будет легче расстаться. Освободится удобное место для того, чем вы действительно пользуетесь. Практично: Начните с одной полки или ящика. Это займёт меньше времени, чем кажется. С людьми: В разговоре со знакомым выяснится, что вы оба давно хотели выбраться в одно место. Деньги: Ненужную вещь можно продать, даже если она досталась дорого. Прежняя цена не обязывает хранить её вечно. Вечер: Выход из дома взбодрит. Понравится место, которое предложит ваш спутник.

🟣 ♍ Дева Главный ход: Человек обратится к вам за советом, и ваш опыт поможет ему разобраться в непривычном деле. Практично: Собственные дела пойдут ровно. Самую трудную часть закончите, пока вас не начали отвлекать. С людьми: Совета будет достаточно. Собеседник оценит, что окончательное решение вы оставили за ним. Деньги: Услуга специалиста сэкономит время, если на самостоятельное обучение вам понадобилось бы несколько дней. Вечер: Оживлённая компания понравится больше, чем ожидалось. Найдётся повод посмеяться над общей историей.

🟣 ♎ Весы Главный ход: Лёгкое знакомство может оказаться многообещающим. Встречный интерес станет заметен по желанию продолжить разговор. Практично: Оставьте себе запас времени между делами и встречей. Спешка помешает настроиться на общение. С людьми: Вопрос об увлечении собеседника окажется удачнее попыток сразу произвести на него впечатление. Деньги: Выбирайте место для встречи по своему бюджету, чтобы впоследствии не тревожиться о счёте. Вечер: Флирт будет приятным, если обойтись без расспросов о далёком будущем. Пока достаточно взаимной симпатии.

🟣 ♏ Скорпион Главный ход: Общение после долгого перерыва возобновится легко. У человека, которого вы помните совсем другим, найдутся близкие вам интересы. Практично: Заранее разберитесь с дорогой, чтобы потом не отвлекаться на поиски обратного маршрута. С людьми: Расспросите о том, чем знакомый увлечён сейчас. Вскоре у вас появятся новые темы помимо воспоминаний. Деньги: Обычного угощения вполне достаточно. Давний знакомый будет рад самой встрече, независимо от стоимости заказа. Вечер: Разговор захочется продолжить. Обменяйтесь тем, что заинтересовало обоих: рекомендацией, названием книги или идеей встречи.

🟣 ♐ Стрелец Главный ход: Вспомнив о желании дорогого человека, вы придумаете удачный сюрприз. Практично: Простая подготовка оставит часть субботы для ваших собственных занятий. С людьми: Человеку будет приятно, что вы запомнили важную для него подробность. Деньги: Подарок понравится и без дорогого дополнения. Выбранного уже вполне достаточно. Вечер: Совместное удовольствие сблизит. Вам самим понравится занятие, которое выбрали прежде всего ради другого.

🟣 ♑ Козерог Главный ход: Подвижное занятие или дружеская игра увлечёт сильнее ожидаемого. Появится азарт, которого не хватало среди обычных забот. Практично: Начните с посильного варианта. Увеличить сложность успеете, когда освоитесь. С людьми: Компания охотно поддержит новичка. Поначалу вы будете чаще спрашивать, но вскоре тоже сможете что-то подсказать. Деньги: Разового участия пока достаточно. Покупать абонемент под впечатлением от первого удачного раза рано. Вечер: В спокойной компании будет весело вспоминать и свои успехи, и промахи.

🟣 ♒ Водолей Главный ход: В сложном деле удастся заметно продвинуться. Сосредоточенность поможет разобраться там, где вы прежде бросали на полпути. Практично: Приготовьте всё необходимое до начала. Поиск мелочей иначе будет постоянно прерывать работу. С людьми: Назовите домашним время, когда освободитесь. Они смогут спокойно распорядиться своими делами. Деньги: Без покупки нового приспособления пока можно обойтись. Собственного умения окажется достаточно. Вечер: После долгого уединения захочется встретиться с друзьями и послушать их новости.

🟣 ♓ Рыбы Главный ход: Получится высказать просьбу, которую вы откладывали из-за неловкости. Собеседник отнесётся к ней доброжелательно и обсудит подробности. Практично: Заранее определите, о чём будете просить. Это избавит от неловких отступлений. С людьми: Выяснится, что человек просто не знал о вашем желании. После объяснения общаться станет легче. Деньги: Если речь об общих расходах, назовите сумму, которую готовы внести. Намёки сейчас только запутают разговор. Вечер: Для совместного вечера подойдёт развлечение, которое обоим нравится. Найдётся повод от души посмеяться.

После удачной субботней встречи стоит поблагодарить тех, кто позаботился об остальных. Кто-то учёл ваш вкус, кому-то пришлось изменить время, чтобы вы смогли присоединиться. Человеку будет приятно узнать, что его старание заметили, особенно если в общей компании о таких мелочах редко говорят. Поблагодарить можно и позже, в коротком личном сообщении. Назовите то, что особенно понравилось: выбранное место, домашнее угощение или удачную идею для общей прогулки. Особенно приятно услышать это тому, кто обычно хлопочет незаметно и редко оказывается в центре внимания.