Козероги, Раки, Тельцы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 9 октября

В пятницу, 9 октября 2026 года, чужое доверие даст больше свободы в делах, а собственная инициатива сблизит с теми, кто вам нравится. Скорпионам стоит предложить встречу вдвоём. Водолеев заинтересует совместная работа, о которой захочется узнать подробнее, прежде чем соглашаться. При подготовке к выходным пригодится умение считаться с разными вкусами. Кто-то охотно займётся домашними хлопотами, кому-то захочется выйти из дома или вернуться к заброшенному увлечению. Договориться о времени будет проще, если каждый назовёт то, что ему действительно интересно. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Главный ход: Вам доверят дело, оставив выбор способа за вами. Знакомый приём окажется надёжнее попытки всех удивить. Практично: Уточните, какой результат от вас ждут и к какому сроку. Остальное вы сумеете решить самостоятельно. С людьми: Дома тоже пригодится доверие. Человек, который взялся за общее дело, справится без постоянных подсказок. Деньги: В повседневных покупках будет легко удержаться в намеченной сумме. Особые пожелания к общей покупке обсудите до оплаты. Вечер: Любимое занятие увлечёт надолго. Удовольствие от него не будет зависеть от того, оценит ли кто-нибудь результат.

🟣 ♉ Телец Главный ход: За чужим упрямством обнаружится разумная причина. Выяснив её, вы предложите вариант, который устроит обоих. Практично: В совместной работе сначала согласуйте обязательное. Разница во вкусах уже не помешает закончить дело. С людьми: Собеседник станет сговорчивее, когда поймёт, что вы услышали его доводы. Вы тоже сможете уступить в том, что для вас несущественно. Деньги: Общие расходы сократятся, когда вы отсеете то, что ни для кого не обязательно. Вечер: Лёгкое развлечение вернёт хорошее настроение. Продолжать обсуждение, в котором уже достигли согласия, ни к чему.

🟣 ♊ Близнецы Главный ход: Домашняя встреча сблизит людей с разными интересами. Вы сами увлечётесь темой, которую прежде считали скучной. Практично: Простое угощение можно приготовить заранее. Тогда не придётся отвлекаться от разговора в самый интересный момент. С людьми: Знакомый охотно расскажет о недавней поездке или новом занятии. Вопросы добавят беседе живости, даже если вы мало знаете о предмете. Деньги: Для встречи хватит привычных покупок. Дорогие угощения не понадобятся, особенно если вкусы гостей вам хорошо известны. Вечер: Общение подскажет идею следующей встречи. Выберите занятие, которым смогут увлечься и новички.

🟣 ♋ Рак Главный ход: Появится выгодное предложение о покупке, которую вы давно наметили. Проверьте, что входит в указанную цену. Практично: Текущую работу удастся закончить вовремя, если оставить сравнение предложений на перерыв. Поиски могут увлечь. С людьми: Близкий посоветует то, что нравится ему. Выслушайте, но выбирайте с учётом того, как сами будете пользоваться вещью. Деньги: К цене прибавьте доставку и необходимые дополнения. После расчёта станет понятно, насколько предложение выгодно. Вечер: Захочется заняться тем, ради чего выбирали покупку. Интереса хватит и в том случае, если её ещё предстоит дождаться.

🟣 ♌ Лев Главный ход: Ваше участие окажется очень кстати другу. Небольшой помощи будет достаточно, чтобы он справился с остальным сам. Практично: Разобравшись со своей срочной работой, вы сможете уделить человеку внимание без постоянной оглядки на часы. С людьми: Тёплая благодарность вас порадует. Примите её, не перечисляя в ответ всё, чем вы обязаны друг другу. Деньги: Удастся найти недорогой подарок, который понравится получателю. Вспомните, о каком увлечении он вам недавно рассказывал. Вечер: Дружеский разговор быстро станет весёлым. Найдётся немало новостей, о которых вы ещё не успели рассказать.

🟣 ♍ Дева Главный ход: Вы придумаете, как упростить привычное домашнее дело. Удастся обойтись тем, что уже есть под рукой. Практично: Испытайте новый способ на небольшой задаче. Удачный результат подскажет, где ещё он пригодится. С людьми: Домочадцы охотнее поддержат проверенное решение. Долгое объяснение до первой попытки только утомит всех. Деньги: Намеченный расход может оказаться ненужным. Сэкономленную сумму пока оставьте, даже если хочется немедленно себя порадовать. Вечер: После домашних хлопот захочется куда-нибудь выбраться. Недолгая прогулка с приятным человеком заметно изменит настроение.

🟣 ♎ Весы Главный ход: Снова увлечёт занятие, которое вы оставили. Начните с любимой части, без проверки, насколько хорошо всё ещё получается. Практично: Работу, требующую сосредоточенности, закончите до того, как возьмётесь за своё. Переключаться обратно будет трудно. С людьми: Разговор с человеком, который разделяет ваш интерес, подскажет, что попробовать дальше. Вы вспомните, почему когда-то уделяли этому столько времени. Деньги: Сначала воспользуйтесь сохранившимися принадлежностями. Покупать новые стоит, когда поймёте, чего вам действительно не хватает. Вечер: Увлечённость заметно вас оживит. Близкому будет приятно послушать о том, что вам так понравилось.

🟣 ♏ Скорпион Главный ход: Вашему приглашению обрадуются. Взаимный интерес станет заметнее, когда вы предложите провести время вдвоём. Практично: От предвкушения встречи будет трудно сосредоточиться. Возьмитесь за самое важное, пока мелкие поручения не заняли весь день. С людьми: В паре порадует возвращение к любимому общему занятию. В новом знакомстве разговор станет откровеннее. Деньги: Для свидания подойдёт место, которое обоим по карману. Внимание к вкусам другого важнее дорогой программы. Вечер: Найдётся повод и посмеяться, и сказать что-то нежное. Обычная беседа сблизит сильнее заготовленных комплиментов.

🟣 ♐ Стрелец Главный ход: В компании за организацию возьмётся кто-то другой. Его предложение вам понравится, особенно если вы устали всё придумывать сами. Практично: Уточните время встречи, прежде чем соглашаться на дополнительную работу. Тогда не придётся торопиться в последний момент. С людьми: Вы услышите немало интересного, если дадите другим рассказать о себе. Человек, который обычно держится в стороне, вас удивит. Деньги: Уточните полную стоимость общего развлечения. Дополнительные услуги могут оказаться необязательными. Вечер: Понравится развлечение, которое вы сами вряд ли выбрали бы. Поначалу вы будете больше наблюдать, но вскоре тоже захотите попробовать.

🟣 ♑ Козерог Главный ход: Выход по делам взбодрит. Практический вопрос решится быстрее, чем вы ожидали, и останется время осмотреться вокруг. Практично: Проверьте часы работы нужного места. Остальную часть поездки можно оставить свободной от поручений. С людьми: В непривычной обстановке давний знакомый разговорится. Вы узнаете о его жизни кое-что неожиданное и приятное. Деньги: Небольшой запас на дорогу пригодится, если захочется задержаться. Перед незапланированной покупкой сравните цены. Вечер: Дома будет особенно хорошо после насыщенного дня. Захочется поделиться впечатлениями и спокойно заняться своим.

🟣 ♒ Водолей Главный ход: Вас заинтересует предложение поработать вместе. Начать удастся с небольшой задачи, на которой вы присмотритесь друг к другу. Практично: Заранее обсудите, что каждый берёт на себя. Разные способы работы окажутся совместимыми, когда вы разберётесь в подробностях. С людьми: Собеседник внимательно отнесётся к вашим замечаниям. Дома тоже стоит выслушать чужую новость, даже если мысли заняты новым предложением. Деньги: Уточните, оплачивается ли пробная работа. Об этом лучше знать до начала, а не после получения результата. Вечер: Понравится компания, где можно говорить о чём угодно. К деловому решению вы вернётесь уже после отдыха.

🟣 ♓ Рыбы Главный ход: Ваш замысел заинтересует человека, который знает, как его осуществить. Общее дело начнётся с живого обсуждения. Практично: Наметьте, что сможете закончить уже сегодня. Первая попытка прояснит больше подробностей, чем долгие расчёты. С людьми: Доверьте партнёру то, в чём он опытнее. Его находка дополнит вашу идею, хотя поначалу может показаться непривычной. Деньги: До покупок решите, кто и за что платит. Увлечённость не означает одинаковых возможностей у всех участников. Вечер: В личном общении захочется тепла. Отвлекитесь от обсуждения затеи, чтобы расспросить любимого человека о его дне.

К вечеру пятницы стоит вернуться к договорённостям на выходные, которые принимались впопыхах. За неделю могли измениться и обстоятельства, и ваши желания. Уточнить время встречи или предупредить, что присоединитесь ненадолго, вполне можно заранее. Другим тоже нужно распорядиться своим свободным временем. Короткий определённый ответ избавит всех от ожидания. А когда участие согласовано, можно с удовольствием думать о предстоящем, не гадая, кто придёт и сколько ещё приготовлений понадобится.