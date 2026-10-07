Раки, Львы, Водолеи и Скорпионы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 8 октябяря

Четверг, 8 октября, по прогнозу астролога Джорджии Николс, располагает к творчеству, приятным разговорам и небольшим передышкам. Тельцам будет легче дать волю фантазии, Скорпионам пригодится их обаяние, а Козерогам захочется сменить обстановку.

Оценки дня: 5: динамичный; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: так себе; 1: сложный.

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Овен (21 марта – 19 апреля)

Оценка дня: 3 из 5

Сегодня чужие переживания могут потребовать больше внимания, чем ваши собственные. Возможно, придётся ненадолго отодвинуть личные заботы, чтобы помочь другому человеку или поддержать его. Также может появиться желание внимательнее отнестись к своему самочувствию, особенно к питанию. Присмотреться к привычкам полезно, но принимать важные решения сегодня не стоит: лунное предупреждение действует весь день.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Оценка дня: 4 из 5

Для творчества это прекрасный день. Если вы занимаетесь искусством или работаете над проектом, в котором нужна фантазия, дайте себе больше свободы. По прогнозу Николс, во время лунного предупреждения мысли легче выходят за привычные рамки. Можно пробовать, придумывать и искать неожиданные сочетания, не требуя от каждой идеи немедленного практического результата.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Оценка дня: 3 из 5

Дом и семья сегодня окажутся в центре внимания. По возможности проведите больше времени в знакомой, уютной обстановке и снизьте требования к себе. Настроиться на большие свершения может быть непросто, поэтому не стоит подгонять себя весь день. Спокойные занятия и приятная компания будут кстати. Общайтесь в своё удовольствие, но не давайте важных обещаний и не спешите закреплять договорённости.

Рак (21 июня – 22 июля)

Оценка дня: 4 из 5

Небольшая поездка может приятно разнообразить день. Если выбираться куда-либо не хочется, подойдёт и спокойный отдых с возможностью узнать что-нибудь новое. Разговоры с людьми, которых вы встречаете в повседневной жизни, тоже доставят удовольствие. Учитывайте лишь лунное предупреждение: сегодня покупки лучше ограничить продуктами и топливом.

Лев (23 июля – 22 августа)

Оценка дня: 3 из 5

День потребует осторожности в денежных вопросах. Лунное предупреждение приходится на ваш финансовый сектор, поэтому мысли могут то и дело возвращаться к покупкам, переговорам и расходам. При этом для окончательных решений момент, по прогнозу Николс, неподходящий. Даже если очень хочется поскорее определиться, оставьте себе время на размышления и отложите необязательные покупки.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Оценка дня: 4 из 5

Луна находится в вашем знаке, и на фоне лунного предупреждения эмоции могут ощущаться сильнее обычного. Одновременно появится возможность расслабиться и легче относиться к происходящему. Не перегружайте себя необходимостью срочно во всём разобраться. Сегодня хорошо отдыхать и общаться с приятными людьми. Важные решения и покупки стоит отложить, за исключением продуктов и топлива.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Оценка дня: 3 из 5

Сегодня вам подойдёт тихий день без лишнего внимания и суеты. Возможность уединиться, вкусная еда и любимый напиток могут оказаться привлекательнее насыщенной программы. Список обязательных дел лучше сократить: нехватка нужных ресурсов или трудности с концентрацией способны замедлить работу. Двигайтесь в удобном темпе и не требуйте от себя высокой продуктивности.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Оценка дня: 4 из 5

Прекрасный день для общения. Венера и Меркурий находятся в вашем знаке, поэтому разговоры будут приносить удовольствие, а ваше обаяние поможет расположить к себе людей. Можно знакомиться, поддерживать связи и обсуждать то, что вас увлекает. Подумать о будущих целях тоже полезно. Однако брать на себя серьёзные обязательства сегодня не стоит: лунное предупреждение действует до конца дня.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Оценка дня: 3 из 5

День подходит для творчества и непринуждённых разговоров. С расходами и важными решениями лучше повременить. Лунное предупреждение затрагивает верхнюю часть вашей астрологической карты, поэтому вы можете оказаться заметнее для окружающих, чем предполагаете. Помните об этом, когда общаетесь и проявляете инициативу: сегодня люди обращают на вас внимание.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Оценка дня: 4 из 5

Может захотеться ненадолго отвлечься от привычной жизни и сменить обстановку. Если есть возможность исследовать незнакомое место поблизости или узнать что-нибудь новое, воспользуйтесь ею. Пусть у этого дня будет немного свободы, без слишком серьёзных планов. Из-за лунного предупреждения расходы лучше ограничить продуктами и топливом, а остальные покупки перенести.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Оценка дня: 3 из 5

Сегодня особенно внимательно отнеситесь к вопросам наследства, совместного имущества, налогов, долгов и страхования. Лунное предупреждение затрагивает один из ваших финансовых секторов, поэтому Николс советует отложить решения в этих областях. Изучать условия, собирать сведения и разбираться в деталях можно. А вот окончательное согласие и конкретные действия лучше оставить до завтра.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Оценка дня: 3 из 5

В отношениях с окружающими сегодня понадобится уступчивость. Возможно, именно вам придётся сделать больше шагов навстречу, чтобы сохранить взаимопонимание. Не торопитесь соглашаться на что-то важное: лунное предупреждение действует весь день. Зато для дружеских бесед и приятного общения момент вполне подходящий. Позвольте себе получить удовольствие от компании, не переводя каждый разговор в обсуждение серьёзных вопросов.

Если у вас день рождения 8 октября

По характеристике Джорджии Николс, именинников 8 октября отличают ум, идеализм и оптимизм. На пути к мечте вы умеете сочетать обаяние с логикой.

Для вас завершается девятилетний цикл. Николс советует подвести личные итоги и пересмотреть то, с чем вы идёте дальше. Постарайтесь отпустить связи, привязанность к прежним местам и вещи, которые удерживают вас в прошлом. Это время для наведения порядка и вокруг себя, и в собственных мыслях.