Гороскоп Джорджии Николс на среду 7 октября: неожиданные перемены и спонтанные решения

Привычное расписание сегодня может измениться без предупреждения. Неожиданные встречи, отменённые договорённости и желание попробовать что-то новое способны повлиять на планы многих знаков. При этом день вполне подходит для полезных дел, если оставлять себе возможность действовать по обстоятельствам.

Оценка дня: 5 звёзд - насыщенный и активный; 4 - благоприятный; 3 - обычный; 2 - не самый удачный; 1 - сложный.

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🟣 ♈ Овен (21 марта – 19 апреля)

★★★★

Даже если рабочий день пойдёт не по расписанию, вы успеете немало. Постарайтесь спокойно отнестись к переменам: встречи и планы на вечер тоже могут неожиданно измениться. Родителям стоит внимательнее следить за детьми, особенно во время подвижных игр. Если занимаетесь спортом, будьте осторожнее и избегайте лишнего риска, чтобы не получить травму.

🟣 ♉ Телец (20 апреля – 20 мая)

★★★★

Сегодня вы можете спонтанно договориться о встрече или, наоборот, в последний момент отменить намеченные планы. Родителям стоит быть особенно внимательными к безопасности детей. Зато на домашние дела у вас найдётся немало энергии: захочется что-то улучшить, обустроить или привести в порядок. Возможно, вы и сами удивитесь тому, сколько успеете сделать.

🟣 ♊ Близнецы (21 мая – 20 июня)

★★★★

Будьте готовы менять планы по ходу дня. Небольшая поломка, неполадки с бытовой техникой или неожиданный гость могут нарушить привычное расписание. Впрочем, находчивости вам сегодня не занимать: интересные идеи будут появляться одна за другой. В повседневных делах старайтесь не торопиться и внимательнее следите за тем, что происходит вокруг, чтобы избежать случайных неприятностей.

🟣 ♋ Рак (21 июня – 22 июля)

★★★

Сегодня стоит внимательнее относиться к своим словам и действиям. Рассеянность и поспешность могут привести к неприятным случайностям. Следите за деньгами и личными вещами: есть риск что-то потерять, повредить или столкнуться с кражей. Спонтанные покупки тоже лучше отложить, особенно после 21:30 по Риге, когда начнётся период лунного предупреждения.

🟣 ♌ Лев (23 июля – 22 августа)

★★★★

Вам хочется новых впечатлений, а привычные занятия быстро утомляют. Из-за этого вы можете действовать импульсивно, лишь бы выбраться из повседневной рутины. Особенно внимательно отнеситесь к тратам: желание порадовать себя способно обернуться незапланированной покупкой. Помните о лунном предупреждении и после 21:30 по Риге отложите важные решения и покупки, кроме продуктов и топлива.

🟣 ♍ Дева (23 августа – 22 сентября)

★★★★

Сегодня вас привлекает всё новое: незнакомые места, интересные люди, возможность чему-то научиться. Хочется расширить круг общения и получить свежие впечатления. Меркурий и Венера находятся в вашем секторе общения, поэтому вам будет легко расположить к себе собеседников. Знакомства и разговоры могут оказаться особенно приятными.

🟣 ♎ Весы (23 сентября – 22 октября)

★★★★

Внутреннее беспокойство может мешать вам спокойно заниматься привычными делами. При этом неожиданности возможны и со стороны окружающих: друг или человек из вашего круга общения способен удивить своим поступком. День обещает быть непредсказуемым. Вам особенно захочется свободы, поэтому любые ограничения могут вызывать более резкую реакцию, чем обычно.

🟣 ♏ Скорпион (23 октября – 21 ноября)

★★★

Руководитель или другой влиятельный человек может сегодня застать вас врасплох. Имейте в виду, что поведение людей, от которых что-то зависит, будет не вполне предсказуемым. Неожиданный поступок друга или кого-то из вашего окружения тоже способен нарушить планы. Возможно и знакомство с необычным человеком, который заметно отличается от тех, с кем вы привыкли общаться.

🟣 ♐ Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

★★★★

Сегодня от руководителей и других влиятельных людей можно ожидать неожиданных решений. Планы, связанные с поездками, высшим образованием, издательской деятельностью, медициной или юридическими вопросами, способны внезапно измениться. Возможно, вы сами решите настойчиво добиваться своего в важном деле. Терпеть ограничения сейчас особенно трудно, поэтому желание ускорить события будет сильнее обычного.

🟣 ♑ Козерог (22 декабря – 19 января)

★★★★

Внимательнее следите за банковскими операциями и вопросами, связанными с наследством, общим имуществом, налогами или долгами. В этих делах возможен неожиданный поворот. При необходимости вы будете готовы отстаивать свои права и защищать собственные интересы. Поездки тоже могут пойти не по плану, зато общение с друзьями порадует теплотой и близостью.

🟣 ♒ Водолей (20 января – 18 февраля)

★★★★

Кто-то сегодня может неожиданно повести себя резко или начать давить на вас. Поводом способны стать общие расходы, совместное имущество, наследство, налоги или долги. Такая ситуация может возникнуть внезапно. При этом отношения с руководством и другими влиятельными людьми складываются благоприятно: с их стороны вы можете встретить понимание и поддержку.

🟣 ♓ Рыбы (19 февраля – 20 марта)

★★★

Рабочие дела могут пойти не по привычному сценарию. В отношениях с партнёром и близкими друзьями тоже возможны неожиданные перемены: сегодня люди склонны действовать импульсивно и острее реагировать на ограничения. Вам самим захочется сменить обстановку, отправиться в приятную поездку или хотя бы внести разнообразие в повседневность.

Если ваш день рождения 7 октября

Вы умеете располагать к себе людей, решительно действуете и готовы отстаивать свои взгляды. У вас твёрдые убеждения, а происходящее вокруг часто вызывает сильный эмоциональный отклик.

По прогнозу Джорджии Николс, для вас наступает заключительный год девятилетнего цикла. Это время подвести итоги и разобраться, что по-прежнему важно, а что мешает двигаться дальше. Возможно, пора оставить в прошлом некоторые связи, места или вещи, которые удерживают вас на одном месте. Наведите порядок дома и в делах, пересмотрите свои приоритеты и чаще бывайте на природе.