Львы, Рыбы, Близнецы и Козероги в гороскопе Джорджии Николс на вторник, 6 октября

Общение, свидания и встречи с друзьями 6 октября обещают немало приятных моментов. По прогнозу Джорджии Николс, Львам будет легче проявить себя, Рыб заинтересуют планы на поездки, Близнецы могут получить поддержку коллег, а Козерогам стоит повременить с финансовыми решениями. При этом важные решения и большинство покупок астролог рекомендует перенести на среду.

Лунное предупреждение

Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: удачный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: сложный.

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Овен (21 марта - 19 апреля)

Оценка дня: 5 из 5

День прекрасно подходит для общения и романтических встреч. Николс называет этот вторник самым благоприятным для любви днём недели: в близких отношениях будет больше нежности и страсти. Удачно могут сложиться встречи с друзьями, посещение спортивных мероприятий и развлечения с детьми. Творчеству и занятиям искусством астролог также даёт благоприятный прогноз.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Оценка дня: 4 из 5

Хороший день, чтобы пригласить гостей и провести время дома. Тельцам, которые любят готовить, будет особенно приятно порадовать вкусным ужином супруга, партнёра или другого близкого человека. В разговорах могут возникнуть темы недвижимости, пополнения в семье и будущего отпуска. Обсуждать такие планы сегодня будет интересно, а окончательные решения Николс рекомендует оставить на завтра.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Оценка дня: 5 из 5

Хорошее настроение и уверенность в себе помогут смелее смотреть на свои возможности. Сегодня вы готовы обдумывать масштабные идеи, а коллеги могут поддержать ваши планы. Николс советует учитывать лунное предупреждение и не торопиться с важными решениями. При этом рабочее общение способно приобрести личный оттенок: астролог допускает, что на работе постепенно зарождается роман.

Рак (21 июня - 22 июля)

Оценка дня: 4 из 5

День может принести удачные идеи заработка. Николс советует записывать их, а к реализации приступать завтра, когда закончится лунное предупреждение. По её словам, этот период благоприятен для творчества, хотя для трат подходит плохо. Встречи, дружеское общение и романтические отношения сегодня обещают немало приятных впечатлений.

Лев (23 июля - 22 августа)

Оценка дня: 5 из 5

Сегодня вам захочется заявить о себе и показать, на что вы способны. Николс связывает этот настрой с соединением Луны и Юпитера в вашем знаке. Марс, который также находится во Льве, добавляет энергии и уверенности. Семейные разговоры обещают пройти удачно, поэтому можно обсудить то, что важно для близких, или пригласить гостей. В личной жизни тоже складываются благоприятные обстоятельства.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Оценка дня: 4 из 5

Сегодня вы особенно хорошо умеете располагать к себе людей словами. Николс считает этот день удачным для тех, кто работает в маркетинге, преподаёт или занимается актёрской деятельностью. При этом астролог напоминает об ограничениях лунного предупреждения: в указанный период покупки лучше свести к продуктам и топливу.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Оценка дня: 5 из 5

Сегодня окружающие будут рады вашему обществу, и Николс советует воспользоваться этой популярностью. Общение с друзьями, участие в жизни коллектива или организации обещают складываться удачно. Однако приятная атмосфера может подтолкнуть вас добровольно взять на себя новые обязанности. С этим астролог рекомендует повременить: соглашаться на дополнительные обязательства лучше завтра.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оценка дня: 3 из 5

Вы по-прежнему на виду, и люди замечают вас чаще обычного. В глазах окружающих вы выглядите компетентными и обеспеченными, а обаяние и дипломатичность помогают производить хорошее впечатление. Не исключено, что именно поэтому вам предложат взять на себя больше ответственности. Николс советует отложить ответ до завтра, учитывая лунное предупреждение.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оценка дня: 5 из 5

Желание сменить обстановку сегодня будет особенно сильным. Николс считает день прекрасным для путешествий, общения и флирта. У некоторых Стрельцов может развиваться тайный роман. При всей лёгкости настроения астролог советует помнить о покупках: во время лунного предупреждения лучше тратить деньги только на продукты и топливо.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Оценка дня: 3 из 5

С финансовыми вопросами сегодня стоит быть особенно осторожными. Николс отдельно выделяет общее имущество, страхование, наследство, налоги и долги. Из-за лунного предупреждения астролог рекомендует перенести решения по этим темам на среду, 7 октября.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Оценка дня: 4 из 5

День располагает к приятному общению с друзьями, супругом или партнёром. Вы производите на людей хорошее впечатление, поэтому встречи могут принести немало удовольствия. Возможно, кто-то обратится к вам за советом. В таком случае Николс рекомендует не спешить с ответом и вернуться к вопросу завтра, после окончания лунного предупреждения.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Оценка дня: 3 из 5

Сегодня возможна поездка по работе. Даже если вы останетесь на месте, планы на путешествия могут вас всерьёз заинтересовать. При этом день позволяет продуктивно заниматься делами. Николс лишь напоминает об ограничениях лунного предупреждения и рекомендует перенести важные решения на завтра. По её прогнозу, позднее вы будете рады, что дали себе эту отсрочку.

Если у вас день рождения 6 октября

Николс описывает людей, появившихся на свет 6 октября, как жизнелюбивых, оптимистичных, увлечённых и открытых новому.

По её прогнозу, наступающий личный год принесёт возможность укрепить своё влияние и проявить лидерские качества. Прежние усилия начнут приносить заслуженные плоды: возможны награды, повышение и признание ваших достижений. Год обещает быть насыщенным, и астролог советует использовать возможности, которые будут появляться.