Скорпионы, Девы, Козероги и Львы в гороскопе на воскресенье 4 октября

В воскресенье, 4 октября 2026 года, близкие напомнят, что ценят ваше участие, даже если редко говорят об этом прямо. Можно узнать, насколько кстати пришёлся давний совет, получить поддержку личного замысла или встретить человека, с которым быстро найдётся общая тема. Для новых впечатлений необязательно придумывать необычную программу. Можно присоединиться к занятию дорогого человека или самим предложить встречу. Часть дня захочется провести за своими делами, не стараясь непременно разделить их с кем-то. Воскресные заботы потребуют внимания, но останется время и для собственных желаний. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Овны могут узнать, что их прежние усилия до сих пор помогают другому человеку. Он расскажет о конкретной пользе того, что вы давно закончили и, возможно, успели забыть. Такая благодарность обрадует сильнее общей похвалы. Станет понятно, что участие было замечено, даже если сразу вы не получили никакого отклика. К собственным планам вы вернётесь с большим желанием. Найдётся терпение довести до конца небольшое дело, которое откладывали из-за сомнений в его нужности. В личных отношениях порадует внимание к вашим привычкам и желаниям. Вечером захочется побыть с близким человеком и поговорить о хорошем, не придумывая особого повода для встречи.

♉ Телец Тельцам пойдут на пользу несколько часов спокойного отдыха наедине. Поначалу захочется занять каждую минуту мелкими поручениями, однако без них получится быстрее переключиться с накопившихся забот. Перестанете мысленно продолжать прежние разговоры и заметите, чем вам хочется заняться сейчас. Даже знакомое развлечение увлечёт сильнее, если не совмещать его с решением других вопросов. Позже будет легче разобраться с домашним делом, которое утром вызывало раздражение. Покупку для себя тоже получится выбрать спокойнее, без желания немедленно улучшить настроение любой ценой. К вечеру появится интерес к общению. Встреча порадует возможностью увидеть дорогих людей, по которым вы успели немного соскучиться.

♊ Близнецы Близнецы могут приятно удивиться человеку, который сначала покажется сдержанным. Неожиданная общая тема поможет ему разговориться, и за короткими ответами обнаружатся живой интерес и чувство юмора. Захочется расспросить подробнее и самим рассказать что-то личное. К концу встречи первое впечатление о собеседнике заметно изменится. Обычные дела тоже пойдут легче благодаря хорошему настроению. Удастся быстро выбрать подходящий вариант там, где прежде мешало обилие предложений. В семейном общении пригодится такое же любопытство: у близких найдутся новости, о которых они ещё не успели рассказать. Вечер подойдёт для встречи, позволяющей спокойно поговорить, без слишком насыщенной программы.

♋ Рак Ракам захочется немного изменить внешность, выбрав то, на что они прежде только засматривались. Будет проще решиться на небольшое обновление, когда вы увидите подходящий вариант на себе. Чужой удачный пример может подсказать направление, но окончательный выбор лучше сделать по собственному впечатлению. В повседневных делах тоже прибавится решительности. Вы быстрее определитесь с личными планами и не станете заново обсуждать уже выбранное. Близкий человек проявит доброжелательное любопытство, а встреча с тем, кто нравится, добавит уверенности. К вечеру внимание переключится с внешности на само общение: захочется свободнее говорить о своих чувствах и желаниях.

♌ Лев Львы смогут лучше понять увлечение близкого человека, которое прежде оставляло их равнодушными. Присоединившись к нему, вы заметите, что именно приносит ему удовольствие. Вам может понравиться то, на что он сам обращает меньше внимания. Это даст тему для живого разговора и поможет увидеть дорогого человека за пределами привычных домашних забот. Собственные интересы при этом тоже потребуют времени. Получится договориться о продолжении дня так, чтобы каждый успел заняться своим. Небольшой практический вопрос решится легче после спокойного обсуждения, без попытки найти единственно правильный способ. Вечером захочется снова собраться вместе. Общих впечатлений будет достаточно, чтобы разговор получился увлечённым даже при разнице вкусов.

♍ Дева Девам станет проще проявлять себя рядом с человеком, который нравится. Вы перестанете так тщательно подбирать каждую реплику и охотнее выскажете собственное мнение. Небольшая разница вкусов добавит интереса разговору. Собеседник тоже охотнее расскажет о своих предпочтениях, и вы станете лучше понимать друг друга. В паре порадует возможность вспомнить о личных желаниях за пределами совместных обязанностей. Предложенная вами идея встречи или отдыха получит хороший отклик. Повседневные дела не займут весь день, если придерживаться уже намеченного и не добавлять новые поручения перед выходом.

♎ Весы Весы могут получить подтверждение поездки, встречи или другого события, которого давно ждут. Когда определятся дата и условия, станет легче рассчитывать своё время. Приятное ожидание перестанет сопровождаться постоянным вопросом, получится ли вообще осуществить задуманное. Захочется поделиться новостью с человеком, который помнит, почему это для вас важно. Одно небольшое приготовление удастся сделать уже сегодня. С покупками лучше не торопиться, пока неясно, что действительно понадобится. На оставшуюся часть воскресенья найдутся свои удовольствия: семейная встреча, любимое занятие или прогулка с хорошим собеседником.

♏ Скорпион Скорпионам захочется прямо попросить дорогого человека побыть рядом. Для этого не понадобится ни серьёзного повода, ни сложного объяснения своего настроения. Само приглашение может обрадовать собеседника: он поймёт, что вам хочется именно его общества. Разговор поможет отвлечься от повторяющихся мыслей, даже если вопрос, который вас занимал, пока останется открытым. После встречи будет легче вернуться к практическим делам. Появится желание заняться личным планом, которому в последние дни не хватало внимания. Необязательные расходы удастся отложить без сожаления, поскольку настроение улучшится и без покупки. К вечеру захочется продолжить любимое занятие или устроить спокойный домашний ужин в приятной компании.

♐ Стрелец Стрельцов обрадует семейная новость, связанная с важным для близкого человека делом. Вы почувствуете облегчение, когда узнаете, что непростой этап остался позади. Разговор станет свободнее, появится больше юмора и желания обсуждать приятное. Дайте себе время порадоваться вместе, прежде чем переходить к следующим планам и возможным трудностям. Прибавится энергии для собственных дел, которые откладывали, пока внимание было занято чужими заботами. Простое домашнее занятие порадует быстрым результатом, а вечерний выход позволит сменить обстановку. Если решите отметить хорошую новость, вполне хватит доступного всем варианта, в котором главное удовольствие принесёт общение.

♑ Козерог Козерогам доставит удовольствие занятие, в котором уже накоплен хороший опыт. Вы сможете немного изменить привычную последовательность и всё равно получить желаемый результат. Появится свобода действовать по ситуации, замечать удачные сочетания и пробовать собственные варианты. Знакомое дело увлечёт именно потому, что теперь не требуется следить за каждым движением. Такая лёгкость пригодится и в домашних заботах. С небольшой трудностью получится справиться без долгого обсуждения и сохранить время для личных планов. Близкий может захотеть присоединиться к вашему занятию. Позвольте ему попробовать по-своему, тогда общее время порадует обоих. Вечером будет хорошо выбраться на прогулку или увидеться с друзьями, сменив привычную обстановку.

♒ Водолей Водолеям понравится попробовать непривычное занятие, которое раньше казалось не вполне подходящим. В процессе обнаружится, что знакомое умение помогает освоиться быстрее. Первый результат порадует и вызовет желание продолжить. Небольшая неловкость тоже не испортит впечатления: получится посмеяться над ней и спокойно попробовать ещё раз. В личных отношениях будет приятно почувствовать поддержку. Близкий порадуется вашим попыткам, даже если сам предпочитает другой досуг. С домашними делами удастся справиться без спешки, а вечером захочется спокойной прогулки. Новые впечатления дадут тему для разговора и помогут понять, чему хочется уделять больше времени.

♓ Рыбы Рыбы смогут помочь близкому человеку развить его идею. Вы хорошо почувствуете, какая подробность для него важна, и предложите дополнение, которое сохранит первоначальный замысел. Не потребуется полностью придумывать всё за другого. Его заинтересованный отклик доставит удовольствие, а совместное обсуждение окажется полезным для вас обоих. Для собственных планов тоже найдутся время и вдохновение. Захочется продолжить собственную задумку, к которой давно не возвращались. В перерывах между домашними делами удастся вернуться к любимому занятию. К вечеру настроение станет более мечтательным; подойдёт любимая музыка, фильм или разговор о том, что хочется попробовать в ближайшее время.

Хорошая встреча не требует непрерывно удивлять друг друга или находить новую тему. Увлечённый разговор может смениться паузой, когда каждый занят своим, а удовольствие от близости сохранится. Если обоим удобно, молчание не обязательно означает скуку или отдаление. Можно просто побыть вместе и продолжить разговор, когда появится желание. Такое спокойствие особенно ценно, если за неделю накопилось много разговоров и впечатлений. Внимание проявляется и в том, чтобы дать другому досказать, спокойно отвлечься на своё дело или немного помолчать. К концу воскресенья может оказаться, что именно эта свобода сделала общее время таким приятным.