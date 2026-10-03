Ретроградная Венера с 3 октября по 13 ноября 2026 года возвращает внимание к незавершённым любовным историям, самооценке и деньгам

Осенью 2026 года Венера заставит многих заново посмотреть на то, что казалось давно решённым. Старые чувства, незавершённые разговоры, отношения, деньги и даже привычные способы получать удовольствие могут внезапно оказаться в центре внимания. Некоторые ответы придётся искать там, куда обычно совсем не хочется заглядывать.

Ретроградная Венера начнёт движение 3 октября и завершит его 13 ноября. Сначала она будет проходить ретроградный путь по Скорпиону, а 25 октября вернётся в Весы. И у каждого из этих этапов будет свой характер.

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Когда начнётся ретроградная Венера в 2026 году

Первые сигналы этого периода могли появиться ещё раньше. Предрегрессивная фаза началась 31 августа - в астрологии её связывают с темами, которые позднее становятся особенно заметными.

Именно в это время прошлое может неожиданно напомнить о себе. В памяти всплывают старые отношения, привычные расходы начинают раздражать, а проблема, которую долго удавалось не замечать, вдруг перестаёт быть удобной.

3 октября Венера станет ретроградной в Скорпионе. 25 октября она вернётся в Весы, а 13 ноября снова начнёт прямое движение. После этого останется ещё один важный этап: постретроградная фаза продлится до 15 декабря и даст возможность разобраться с тем, что проявилось за предыдущие недели.

Скорпион заставит говорить о том, о чём обычно молчат

Первая часть ретроградного периода может оказаться самой эмоциональной. Скорпион в астрологии связан с близостью, доверием, ревностью, контролем, сексуальностью и общими деньгами - темами, где редко получается долго сохранять видимость спокойствия.

В отношениях может появиться желание разобраться в деталях. Можно ли действительно доверять этому человеку? Почему приходится постоянно уступать? Что удерживает рядом - любовь или страх перемен?

Скорпион не слишком любит поверхностные ответы. Поэтому старые вопросы могут вернуться именно для того, чтобы на них наконец посмотрели честно.

Это не обязательно означает кризис или расставание. Если отношения крепкие, такой период способен лишь ярче показать их сильные стороны. А вот давние проблемы становится сложнее прятать под привычным «всё нормально».

Отдельная тема - совместные финансы. Кредиты, накопления, долги, распределение расходов и финансовые обязательства могут потребовать пересмотра. Здесь лучше не спешить с решениями, а сначала понять, насколько существующие договорённости действительно устраивают обе стороны.

25 октября Венера вернётся в Весы - и начнётся разговор о равновесии

Когда Венера снова окажется в Весах, фокус сместится. На первый план выйдет уже не столько сила эмоций, сколько баланс между людьми.

Кто чаще идёт навстречу? Кто постоянно уступает? И действительно ли компромисс остаётся компромиссом, если приспосабливаться приходится только одному человеку?

Весы стремятся к гармонии, но иногда желание сохранить мир заставляет слишком долго молчать о собственных потребностях. Ретроградная Венера способна показать момент, когда вежливость превращается в постоянную уступчивость.

Особое внимание стоит уделить разговорам. Иногда значение имеет не только то, что произносится вслух, но и всё то, что годами оставалось между строк.

Бывшие могут неожиданно напомнить о себе

Ретроградную Венеру часто связывают с возвращением прошлого. Сообщение от бывшего партнёра, случайная встреча, старый чат или внезапная волна чувств к человеку, о котором, казалось, уже давно забыли, вполне вписываются в символику этого периода.

Но само возвращение ещё ничего не доказывает.

Гораздо важнее другой вопрос: что изменилось с тех пор? Если изменился только уровень ностальгии, начинать историю заново может быть не из чего.

Деньги тоже окажутся под влиянием Венеры

Любовь - лишь одна из тем Венеры. В астрологии она также связана с удовольствием, роскошью, деньгами, привлекательностью и представлением человека о собственной ценности.

Осенью это может проявиться через импульсивные покупки. Новая вещь, дорогая поездка или спонтанная трата способны временно поднять настроение, но затем заставить задуматься, что именно хотелось получить вместе с покупкой.

Иногда вопрос «могу ли я себе это позволить?» оказывается не самым интересным. Гораздо полезнее спросить себя: «Зачем мне это сейчас?»

Ретроградная Венера не требует превращать жизнь в финансовый аскетизм. Скорее, она предлагает посмотреть на собственные привычки внимательнее. Что действительно приносит удовольствие, а за что приходится платить просто по инерции?

Пять знаков, которые особенно почувствуют этот период

Скорпион окажется в центре первой части ретроградного цикла. Отношения, границы, влечение и самооценка могут восприниматься особенно остро. Полезнее разобраться в причинах желания всё контролировать, чем пытаться контролировать людей и обстоятельства.

Весы сильнее почувствуют влияние периода после 25 октября, когда Венера вернётся в их знак. Придётся пересмотреть некоторые отношения и компромиссы. То, что долго казалось приемлемым, может перестать устраивать.

Телец, ещё один знак, которым в астрологии управляет Венера, может особенно внимательно отнестись к вопросам стабильности, удовольствия и денег. Иногда привычное кажется безопасным просто потому, что оно знакомо.

Львам и Водолеям период может принести ситуации, в которых придётся искать равновесие между собственными желаниями и ожиданиями окружающих. Не каждый конфликт требует немедленной реакции. Иногда достаточно понять, почему сегодняшняя ситуация вызывает эмоции, напоминающие о гораздо более старой истории.

Что делать во время ретроградной Венеры

Этот период больше подходит для ревизии, чем для резких перемен. Можно пересмотреть повторяющиеся сценарии в отношениях, вернуться к незавершённым разговорам и внимательнее посмотреть на собственные границы.

Не помешает провести и небольшой финансовый аудит. Расходы, подписки, импульсивные покупки и привычки, которые незаметно забирают деньги, могут оказаться гораздо интереснее любой новой покупки.

А если прошлое внезапно постучится в дверь, лучше не торопиться открывать её настежь. Ностальгия способна быть очень убедительной, но она не всегда означает, что история действительно должна получить продолжение.

Пожалуй, главный вопрос этого периода касается даже не любви и не денег. Он гораздо проще и при этом неприятнее: действительно ли всё, к чему мы продолжаем возвращаться, нам всё ещё нужно?