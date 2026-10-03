Львы, Рыбы, Близнецы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на воскресенье, 4 октября

Договориться с окружающими сегодня может быть непросто, даже если речь идёт о привычных вещах. По прогнозу Джорджии Николс, 4 октября Львам придётся учитывать чужие возражения, Рыбам будет трудно найти общий язык в денежных вопросах, а Близнецам пригодится уступчивость в отношениях с любимым человеком. Девам стоит внимательнее соотнести собственные потребности и обязательства, прежде чем решать, на что потратить деньги.

Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: удачный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: сложный.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Овен (21 марта - 19 апреля)

Оценка дня: 2 из 5

Сегодня не стоит рассчитывать на особую готовность партнёра, супруга или близких друзей идти вам навстречу. Из-за недостатка поддержки может возникнуть чувство одиночества, словно между вами и дорогими людьми появилась дистанция, которую трудно преодолеть. Николс подчёркивает, что это временное состояние. Не спешите делать выводы о ваших отношениях по тому, насколько легко складывается общение в это воскресенье. Сейчас особенно важно не падать духом.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Оценка дня: 3 из 5

Рабочие дела, забота о здоровье или хлопоты, связанные с домашним питомцем, могут потребовать больше усилий, чем вы рассчитывали. Не исключено, что люди, от которых вы ждёте содействия, окажутся не слишком сговорчивыми. Николс советует не придавать каждому затруднению чрезмерного значения: сегодня подобные препятствия вполне вписываются в общую атмосферу дня. Не пытайтесь любой ценой добиться согласия. К рабочим и организационным вопросам, которые могут подождать, лучше вернуться позднее на неделе.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Оценка дня: 3 из 5

Встречи и общение сегодня могут складываться непросто, особенно если речь идёт о свидании или отношениях с любимым человеком. Николс предупреждает, что трудности возможны также на спортивных мероприятиях и в общении с детьми. Лучшей тактикой станет готовность где-то уступить и не обострять разногласия. Постарайтесь не настаивать на своём там, где небольшая уступка позволит сохранить добрые отношения. Чем меньше поводов для спора вы создадите, тем спокойнее пройдёт день.

Рак (21 июня - 22 июля)

Оценка дня: 3 из 5

Уверенность в себе может снизиться из-за давления со стороны людей, чьё мнение имеет большой вес в семье и вашей личной жизни. Их требования или авторитет способны заставить вас усомниться в собственной позиции. Однако Николс видит и благоприятные обстоятельства: Луна находится в вашем знаке и даёт небольшое преимущество. Кроме того, встречи и выходы в свет обещают порадовать. Не позволяйте непростому разговору с близкими заслонить приятные возможности этого воскресенья.

Лев (23 июля - 22 августа)

Оценка дня: 2 из 5

Может показаться, что любое ваше начинание встречает препятствие или чьи-то возражения. Даже простые действия рискуют потребовать объяснений и терпения, а чужое сопротивление будет восприниматься особенно остро. Николс советует сохранять собранность и внимательно следить за происходящим. Это касается и общения, и обычных повседневных занятий: будьте осторожнее за рулём, на пробежке и во время прогулки. Постарайтесь не отвлекаться на раздражающие мысли настолько, чтобы перестать замечать то, что происходит вокруг.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Оценка дня: 3 из 5

Денежные вопросы могут стать источником напряжения. Независимо от того, пытаетесь ли вы заработать или собираетесь что-то купить, обстоятельства способны усложнить задуманное. Николс предлагает воспользоваться паузой, чтобы соотнести собственные потребности с обязательствами. Подумайте, какие расходы действительно важны для вас сейчас и что необходимо учесть прежде, чем принимать решение. Возможно, спокойное размышление окажется полезнее очередной попытки немедленно преодолеть возникшее препятствие.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Оценка дня: 2 из 5

Для вас особенно важно ладить с людьми и чувствовать близость в отношениях. Поэтому сегодняшнее ощущение, что вас не понимают или держат на расстоянии, может задевать сильнее обычного. По прогнозу Николс, даже ваши старания наладить общение не всегда будут приносить ожидаемый отклик. Постарайтесь не воспринимать это как окончательный вывод о том, что происходит между вами. Астролог советует немного расслабиться и напоминает, что на следующей неделе ситуация станет легче.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оценка дня: 3 из 5

Венера находится в вашем знаке, и Николс связывает с этим более мягкую манеру общения и способность терпеливее относиться к окружающим. Сегодня эти качества особенно пригодятся: рабочие вопросы, забота о здоровье или домашнем питомце могут доставить немало хлопот. Порой будет казаться, что люди специально испытывают вашу выдержку. Не спешите отвечать на это раздражением. Спокойный тон поможет справиться с делами, не добавляя к уже возникшим трудностям ещё и ссору.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оценка дня: 3 из 5

В отношениях с друзьями, участниками различных коллективов и даже собственными детьми сегодня возможны сложности. Николс советует немного отступить и дать ситуации время, особенно если разговор начинает становиться напряжённым. Не пытайтесь убедить всех в правильности своих идей. Гораздо полезнее внимательно выслушать других и не требовать немедленного решения. По мнению астролога, на предстоящей неделе появится возможность разобраться с нынешними разногласиями, поэтому торопить события сейчас не стоит.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Оценка дня: 2 из 5

Сегодня непросто оспаривать решения родителей, руководителей, преподавателей, влиятельных людей и представителей полиции. Николс советует по возможности избегать ситуаций, в которых общение с ними может перерасти в конфликт или открытое противостояние. Воскресенье также не слишком подходит для просьб о разрешении или попыток получить чьё-то одобрение. Если вопрос может подождать, лучше выбрать для него другой день. Сейчас полезнее учитывать ограничения, чем тратить силы на спор с теми, кто не настроен уступать.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Оценка дня: 3 из 5

В общении с братьями, сёстрами, другими родственниками и соседями вам пригодятся все дипломатические способности. Люди могут слишком крепко держаться за собственное мнение и не проявлять готовности обсуждать другие варианты. Николс предупреждает: кто-то способен не просто возразить вам, но и попытаться помешать осуществлению ваших планов. Даже если такое поведение кажется несправедливым, постарайтесь не втягиваться в перепалку. Сегодня особенно важно следить за тоном разговора и не усиливать уже возникшее напряжение.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Оценка дня: 3 из 5

Достичь согласия в финансовых вопросах сегодня будет трудно. Окружающие могут отвергать предложения и охотнее объяснять, почему задуманное невозможно, чем искать приемлемое решение. Николс не советует рассчитывать на лёгкие договорённости. При этом ваша способность усердно работать окажется полезной и поможет справляться с делами даже при недостатке поддержки. Сосредоточьтесь на той части работы, которую можете выполнить сами, пока обсуждение общих денежных вопросов продвигается с трудом.

Если у вас день рождения 4 октября

Николс описывает людей, родившихся 4 октября, как общительных, рассудительных и уверенно чувствующих себя в обществе. Вы умеете сохранять спокойствие, естественно держитесь с окружающими и при этом не лишены амбиций.

По её прогнозу, наступающий личный год будет связан с заботой о других, возможно, прежде всего о семье. Астролог советует не забывать и о себе: чтобы поддерживать тех, кто обращается к вам за утешением, советом и ободрением, необходимо сохранять собственные силы. Кроме того, сейчас можно подумать об обновлении своего образа.