Девы, Тельцы, Водолеи и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 4 октября

В воскресенье, 4 октября 2026 года, удастся продвинуть личные планы, которые ещё недавно казались непростыми. Где-то пригодится накопленный опыт, где-то найдётся подходящая компания, а для общего решения хватит спокойного разговора. Первые результаты добавят уверенности. Близкие порадуют интересом к вашим желаниям и готовностью пойти навстречу. Новое знакомство получит продолжение, в давней дружбе обнаружится новая общая тема, а дома будет легче договориться о приятном для всех. При этом свободное время захочется потратить и на собственные занятия, особенно если в течение недели для них редко находилась возможность. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен То, что прежде давалось с трудом, теперь получится увереннее. Прежняя подготовка принесла пользу, даже если вы не сразу заметили перемену. Вернитесь к личному делу, которое откладывали из-за сомнений в себе: нынешнего опыта уже хватит, чтобы справиться с важной частью. Не усложняйте задачу сразу после первого успеха, позвольте себе порадоваться сделанному. В общении пригодится терпение к человеку, который пока не так хорошо разбирается в знакомой вам теме. Спокойное объяснение поможет быстрее договориться. Во второй половине дня появится возможность пригласить того, с кем давно хотелось увидеться. Отклик может оказаться теплее ожидаемого, а активный совместный отдых добавит приятных впечатлений. Подсказка дня: Оценивайте свои возможности по нынешнему опыту, а не по давней неудаче.

♉ Телец Близкий человек учтёт желание, о котором вы упоминали вскользь. Будет приятно убедиться, что важные для вас подробности были услышаны и сохранились в памяти. Примите предложение без долгих расспросов о том, чем заслужили такую заботу. В новом знакомстве тоже станет заметнее взаимный интерес, особенно если вы перестанете скрывать собственную радость от общения. Личное дело удастся закончить до встречи, если заранее выбрать посильный объём. Небольшая покупка для совместного удовольствия пригодится уже сегодня, но устраивать ответный сюрприз необязательно. Вечером захочется нежности и времени вдвоём. Подсказка дня: Покажите, что рады вниманию: человеку важно понимать, чем он вас порадовал.

♊ Близнецы В компании найдётся человек, которого вам будет интересно слушать. Не придётся постоянно подбирать темы и поддерживать разговор за всех: чужой рассказ сам вызовет вопросы и желание узнать подробности. Из беседы может появиться идея для досуга или интерес к полезному навыку. Семейное решение лучше обсудить с теми, кого оно касается. Так получится учесть ваши обстоятельства, не отвлекаясь на многочисленные советы посторонних. Прежде чем покупать что-то по восторженному отзыву знакомого, проверьте, подходит ли это вам: некоторые дополнения могут оказаться ненужными. Поздний вечер будет приятно провести с близким человеком, которому тоже захочется поделиться своими впечатлениями. Подсказка дня: Дайте интересному собеседнику рассказать больше, не торопясь переходить к следующей теме.

♋ Рак Домашняя встреча получится приятной без сложных приготовлений. Близким будет важнее провести время с вами, чем увидеть безупречную обстановку. Выбирайте знакомое и посильное, спокойно принимая предложенное участие. Если гостей не намечается, привычные домашние занятия тоже принесут удовольствие: не захочется торопиться и постоянно искать, чем ещё себя занять. В спокойной обстановке созреет решение личного вопроса. Станет проще понять, какой вариант удобен вам самим, и объяснить его дорогому человеку. На необязательных приготовлениях удастся сэкономить, сохранив то, что действительно радует. Во второй половине дня откровенный рассказ близкого сделает отношения теплее; вы услышите то, для чего раньше не находилось подходящего момента. Подсказка дня: Готовясь к встрече, оставьте силы на само общение.

♌ Лев Разрозненные сведения об интересующей вас теме сложатся в понятное объяснение. Найдётся ответ на вопрос, который давно вызывал любопытство, и захочется узнать больше. Удовольствие принесёт само понимание того, что прежде казалось запутанным. Для продолжения выберите доступный источник или занятие, не принимая сразу обязательств на месяцы вперёд. Привычные хлопоты пойдут быстрее, поэтому удастся без спешки собраться на прогулку или встречу. В отношениях порадует внимательный собеседник, которому интересно, чем вы увлечены. К вечеру захочется поделиться находкой, а в ответ можно услышать личную историю, неожиданно связанную с той же темой. Подсказка дня: Уточните то, что осталось непонятным, пока интерес помогает разбираться.

♍ Дева Общий план окажется доступнее после спокойного разговора о расходах. Не стоит заранее предполагать, что от вас ждут большей доли или готовы потратить столько же, сколько вы. Когда каждый назовёт удобную сумму, подходящий вариант найдётся быстрее. После этого можно будет спокойно участвовать во встрече, не гадая, кто сколько должен заплатить. До встречи останется время для собственного дела, которое давно хотелось продолжить. Начните с той части, где результат зависит от вас: это добавит уверенности и поднимет настроение. В личном общении небольшое конкретное пожелание встретит хороший отклик. Вечер захочется провести легко, выбрав знакомое развлечение, ради которого не нужны новые расчёты и приготовления. Подсказка дня: Обсудите общую сумму до оплаты, чтобы потом спокойно наслаждаться встречей.

♎ Весы Хорошая мысль придёт после того, как вы переключитесь с безрезультатных поправок на другое занятие. После паузы станет заметно простое решение, которого не удавалось увидеть за подробностями. Запишите его, чтобы позже проверить спокойно. Ради этого необязательно прерывать приятную встречу или возвращаться к делу посреди прогулки. В отношениях появится больше непосредственности. Для встречи, которую раньше трудно было устроить, теперь найдётся время, а разговор поможет отвлечься от необходимости всё доводить до совершенства. Когда вернётесь к своей идее, будет легче понять, действительно ли она упрощает задачу. Вечером останется желание побыть вместе и поговорить о том, что интересно вам обоим. Подсказка дня: После нескольких неудачных попыток смените занятие и вернитесь к вопросу позднее.

♏ Скорпион Выяснится, что друг тоже хотел побывать в интересующем вас месте или попробовать знакомое вам занятие. Общее желание быстро превратится в приятный план: никого не придётся долго убеждать. Уточните, чего каждый ждёт от встречи. За одинаковым интересом могут скрываться разные предпочтения, которые легко учесть заранее. Домашний вопрос получится решить самостоятельно, не откладывая его до чужой подсказки. Для нужной покупки важнее окажется удобство, чем дополнительные возможности, которыми вы редко пользуетесь. К вечеру разговор выйдет за пределы общего увлечения, и появится ощущение, что в давно знакомом человеке ещё немало интересного. Подсказка дня: Расскажите другу о плане, для которого пока не нашлось компании.

♐ Стрелец В совместной поездке будет приятно доверить часть организации спутнику и побыть гостем. Он предложит то, чего вы сами не включили бы в программу. Заранее назовите важные для вас условия, а остальные подробности позвольте выбрать ему. Так удастся внимательнее посмотреть вокруг и получить удовольствие от происходящего. Чужое участие станет заметнее, когда вы перестанете проверять каждый следующий шаг. Это хорошо повлияет и на личное общение: появится больше благодарности и доброго юмора. Необходимые домашние дела не займут много времени, если оставить их в первоначальном объёме. После насыщенной части дня будет приятно вернуться к собственному спокойному занятию и уже без спешки обсудить впечатления. Подсказка дня: Доверяя человеку организацию, заранее обозначьте только действительно важное для вас.

♑ Козерог Семейный разговор прояснит решение, которое вы уже считали окончательно принятым. Может оказаться, что некоторые подробности лишь обсуждались, а согласия по ним пока нет. Это выяснится вовремя, до покупки или твёрдого обещания. Спокойно назовите своё предпочтение и выслушайте пожелания остальных: общую цель удастся сохранить без лишних споров. После обсуждения станет понятнее, какие расходы предстоят и когда к ним готовиться. Личное занятие порадует результатом, особенно если вы выделите для него время без постоянных перерывов. Во второй половине дня захочется увидеть друга или побыть вдвоём. Новая тема разговора поможет отойти от семейных решений и получить удовольствие от самого общения. Подсказка дня: Проверьте, о чём вы уже договорились, а что пока только предложили.

♒ Водолей План, застрявший в общих обсуждениях, начнёт осуществляться после вашего конкретного предложения. Назовите удобное время и понятный вариант участия. Часть людей откажется, зато с остальными получится договориться быстро. Не откладывайте приятное занятие до полного единодушия: небольшой компании может оказаться вполне достаточно. Когда встреча определится, будет легче распределить домашние дела и спокойно закончить необходимое. В романтическом общении открытое проявление симпатии окажется удачнее намёков, особенно если человек пока не уверен в вашем интересе. К вечеру появится приятное чувство, что вы осуществили задуманное и хорошо провели время. Подсказка дня: Предложите один осуществимый вариант вместо нового обсуждения всех возможностей.

♓ Рыбы Любимое занятие поможет меньше возвращаться мыслями к недавней неловкости. Увлёкшись, вы заметите, что вчерашний разговор уже не занимает всё внимание. Если действительно нужно что-то уточнить, получится сделать это спокойно и кратко. Остальные предположения о чужих чувствах постепенно потеряют прежнюю убедительность. В личных планах появится приятный выбор: остаться дома или принять приглашение. Ориентируйтесь на нынешнее желание, не отказываясь от встречи только из опасения снова сказать что-то не так. Повседневные мелочи решатся без суеты, а хорошая компания вернёт добрый юмор. Вечером станет проще поддержать лёгкий разговор и порадоваться тому, что происходит сейчас. Подсказка дня: Не позволяйте одному неловкому разговору определять отношение ко всем следующим встречам.

От воскресного отдыха легко ждать слишком многого: полностью восстановить силы, забыть накопившиеся заботы и к вечеру почувствовать готовность к новой неделе. Но даже после прекрасного выходного предстоящие дела могут по-прежнему казаться утомительными. Это не делает встречу, прогулку или время дома менее приятными. В свободные часы можно просто делать то, что нравится, не проверяя, насколько полезным оказался отдых. Разговор, который увлёк, занятие, которому хотелось уделить время, возможность побыть рядом с дорогим человеком ценны сами по себе. Сегодняшнее удовольствие не обязано приносить дополнительную пользу завтра.