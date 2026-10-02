Водолеи, Тельцы, Козероги и Раки в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 3 октября

Разговоры могут даваться труднее обычного, а чужие слова задевать сильнее, чем они того заслуживают. По прогнозу Джорджии Николс, 3 октября Тельцам поможет переключиться на конкретное дело, Козерогам понадобится выдержка в денежных спорах, а Ракам стоит двигаться спокойно, не подгоняя себя. Водолеям тоже придётся запастись терпением в общении с близкими, зато возможность чему-то научиться или отправиться в поездку обещает порадовать.

Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: удачный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: сложный.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Овен (21 марта - 19 апреля)

Оценка дня: 2 из 5

Постарайтесь сохранить спокойную атмосферу дома. Родителям особенно пригодится терпение: детские капризы и вспышки эмоций сегодня могут быстро перерасти в семейную ссору. Разговоры с родителями и старшими родственниками тоже обещают быть непростыми. Николс советует учитывать собственную потребность в отдыхе и, по возможности, поспать днём. Не требуйте от себя бодрости, если чувствуете, что силы заканчиваются. Кроме того, сегодня вам, возможно, предстоит с кем-то попрощаться.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Оценка дня: 2 из 5

Дома возможны столкновения характеров: кому-то захочется настоять на своём и показать, за кем остаётся последнее слово. Однако Николс подчёркивает, что сегодня обстоятельства могут выглядеть хуже, чем они есть на самом деле. Чтобы не застревать в неприятных переживаниях, астролог советует погрузиться в конкретное дело. Подойдёт и работа руками, и занятие, которое требует умственных усилий. Главное, направить внимание на задачу, а не посвящать весь день разбору того, кто кого расстроил.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Оценка дня: 3 из 5

Финансовое положение может показаться вам не слишком обнадёживающим. Не исключено и разочарование в покупке, от которой вы ожидали большего. Дополнительное раздражение способны вызвать трудности в общении: кто-то будет мешать вам высказаться или препятствовать попыткам договориться. По прогнозу Николс, сопротивление возможно и при организации встреч, решении повседневных вопросов или планировании коротких поездок. Даже простые дела могут потребовать больше усилий, чем вы рассчитывали, особенно если для их выполнения необходимо согласие другого человека.

Рак (21 июня - 22 июля)

Оценка дня: 2 из 5

Николс связывает напряжённость этой субботы с положением Луны: она находится в вашем знаке и образует неблагоприятный аспект с Сатурном. Неуверенность в себе и ощущение, что вы недостаточно хорошо справляетесь, могут мешать действовать. Астролог советует двигаться медленно и осторожно, не требуя от себя немедленной решительности. Общение с влиятельными людьми, руководителями, родителями и представителями полиции обещает быть непростым. Учитывайте это, если предстоит разговор, в котором многое зависит не только от вас.

Лев (23 июля - 22 августа)

Оценка дня: 2 из 5

Сегодня легко оказаться участником эмоционального выяснения отношений. Вы можете пытаться продвинуться вперёд, решить вопрос или добиться результата, но вместо поддержки встретить сопротивление. Николс предупреждает и о спорах, в которых собеседникам важнее настоять на своём, чем найти выход. Это способно заметно испортить настроение и отбить желание продолжать начатое. По возможности заручитесь чьей-нибудь помощью. Астролог советует не пытаться справиться со всем в одиночку: поддержка другого человека сегодня будет особенно кстати.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Оценка дня: 2 из 5

Вас может разочаровать друг или кто-то из компании, с которой вы общаетесь. Николс отдельно упоминает, что это может быть женщина. Не исключено и недовольство целой группой людей. При этом какие-то обстоятельства, остающиеся за кулисами, способны вызвать уныние и растерянность: будет трудно понять, как лучше поступить. В такой ситуации астролог советует не предпринимать поспешных действий. Пока вы настолько не уверены в происходящем, разумнее обратиться за помощью, чем пытаться немедленно всё исправить самостоятельно.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Оценка дня: 2 из 5

Суббота не слишком подходит для того, чтобы просить разрешения или добиваться одобрения у людей, наделённых властью. Уверенности в себе может не хватать, а ощущение одиночества или отдалённости от окружающих сделает чужую реакцию особенно болезненной. Однако Николс просит помнить: сегодня многое выглядит мрачнее, чем есть на самом деле. Не принимайте это настроение за окончательный вывод о своей жизни. В общении с друзьями и участниками различных коллективов избегайте борьбы за влияние и попыток доказать, кто здесь главный.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оценка дня: 2 из 5

Общение с руководителями, родителями, преподавателями, влиятельными людьми и представителями полиции сегодня может складываться напряжённо. Николс советует по возможности держаться в стороне от ситуаций, где разговор рискует превратиться в эмоциональное столкновение или спор о полномочиях. Добиться взаимопонимания будет непросто, особенно если каждый настроен отстаивать свою позицию. Возможны также затруднения в поездках. Лучше провести день спокойно, не привлекая к себе лишнего внимания и не ввязываясь в противостояние без необходимости.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оценка дня: 2 из 5

Обходите стороной спорные темы, особенно связанные с политикой, религией и расовыми вопросами. По прогнозу Николс, сегодня в разговорах может быть слишком много раздражения и пессимизма, чтобы обсуждение получилось спокойным и содержательным. Заботы о детях тоже способны показаться более тяжёлой ответственностью, чем обычно. Астролог советует напоминать себе, что это временное состояние. Неприятный день не означает, что всё и дальше будет складываться так же: нынешнее напряжение не останется с вами навсегда.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Оценка дня: 2 из 5

Поводом для спора могут стать покупки, принадлежность какой-то вещи, раздел наследства или распределение общих расходов. В денежных вопросах сегодня будет непросто найти решение, которое устроит всех. Одновременно разговоры с партнёром, супругом или близким другом способны расстроить и лишить уверенности. Николс советует сохранять выдержку даже под давлением. Постарайтесь не позволить напряжённой ситуации диктовать вам тон: спокойствие и достойное поведение пригодятся больше, чем резкий ответ на чужую резкость.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Оценка дня: 3 из 5

Будьте терпеливее с самыми близкими людьми. Сегодня многие могут быть раздражительными и вспыльчивыми, а кто-то, напротив, будет чувствовать грусть и одиночество. Николс отмечает, что день в целом непростой, поэтому окружающим особенно нужны понимание и снисходительность. При этом у вас есть и поводы для хорошего настроения: на других вы производите благоприятное впечатление. Кроме того, возможность чему-то научиться или отправиться в поездку обещает оказаться удачной. Не упускайте приятную сторону дня из-за чужого недовольства.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Оценка дня: 2 из 5

Возможны разногласия по поводу домашних животных, рабочих вопросов или заботы о здоровье. Ещё одним поводом для расстройства могут стать расходы, связанные с общением, спортивными занятиями, уходом за детьми или их образованием. Сегодня даже вполне практическое обсуждение способно быстро стать эмоциональным. Николс советует проявлять терпение и доброжелательность. Заботливое отношение к окружающим не отменит самих вопросов, но поможет не усложнять их ссорой и сделает этот непростой день легче для всех.

Если у вас день рождения 3 октября

Николс описывает людей, родившихся 3 октября, как волевых, целеустремлённых и требовательных к качеству всего, за что они берутся. Вы умеете сосредоточиться на важном, стремитесь к совершенству и предпочитаете прямой, логичный подход к жизни.

По её прогнозу, наступающий личный год принесёт увлекательные перемены и больше свободы. Астролог советует сохранять гибкость и расставаться с тем, что мешает вашему развитию и движению вперёд. Ищите новые возможности и будьте готовы быстро действовать, когда они появятся. Впереди также могут быть поездки и путешествия.