2 октября 2026, 11:41

Рыбы, Львы, Весы и Овны в гороскопе Тамары Глобы на субботу 3 октября

Рыбы, Львы, Весы и Овны в гороскопе Тамары Глобы на субботу 3 октября

В субботу, 3 октября 2026 года, порадуют дела с понятным результатом. Найдётся нужная вещь, получится закончить домашнюю работу или вернуться к занятию, по которому успели соскучиться. После этого будет легче выбирать, чем заняться дальше, без постоянного мысленного возвращения к отложенному.

Встречи сложатся удачно, если оставить время для самого общения. Разговор может оказаться интереснее намеченного развлечения, а небольшой совместный замысел позволит лучше узнать человека. Близким будет приятно ваше участие в том, что важно им сейчас, даже если вы откликнулись не сразу.

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♈ Овен

Главный ход: В поиске нужной вещи найдётся подходящий вариант, который не придётся долго ждать.

Практично: Заранее выберите главное требование к покупке. Так другие предложения не отвлекут вас от нужного.

С людьми: Знакомый даст дельный совет по повседневному вопросу. Его опыт поможет сберечь время.

Деньги: Покупка порадует, если итоговая цена останется в пределах суммы, которую вы собирались потратить.

Вечер: Захочется воспользоваться приобретённым. Хорошее настроение будет приятно разделить с близким, устроив совместный отдых.

♉ Телец

Главный ход: Спонтанная встреча окажется интереснее, чем вы ожидали. Короткий разговор захочется продолжить.

Практично: Оставьте небольшой запас времени между делами. Он позволит задержаться, не нарушая важных договорённостей.

С людьми: Собеседник охотно поделится мнением о том, что занимает вас обоих. Разница взглядов только оживит беседу.

Деньги: Для продолжения встречи найдётся вариант по приемлемой цене. Необязательно выбирать сложную развлекательную программу.

Вечер: Захочется снова пообщаться с приятным человеком. Можно просто насладиться разговором, не планируя следующие встречи заранее.

♊ Близнецы

Главный ход: Получится закончить домашнее дело, которое оставалось наполовину выполненным. Видимый результат принесёт удовлетворение.

Практично: Сначала определите, что осталось сделать. Новые перемены можно будет обдумать, когда закончите начатое.

С людьми: Близкий охотно поможет с конкретной мелочью. Освободившись, вы сможете вместе заняться чем-нибудь интереснее.

Деньги: Перед покупкой проверьте, чего не хватает для завершения дела. Покупать запас для следующих домашних переделок пока рано.

Вечер: Дома станет приятнее отдыхать. Появится настроение пригласить гостей или спокойно побыть с близкими.

♋ Рак

Главный ход: Утром будет больше желания действовать. Удастся заняться тем, на что по вечерам обычно не хватает сил.

Практично: Начните с одного дела, требующего внимания. После него останется возможность свободнее распоряжаться днём.

С людьми: Назовите близким удобное время для совместного занятия. Так ваши разные планы получится легко совместить.

Деньги: Развлечение выбирайте без спешки. Будет проще найти приятный вариант в пределах намеченной суммы.

Вечер: После активной первой половины дня порадует спокойное общение. Насыщенную программу продолжать необязательно.

♌ Лев

Главный ход: Общая идея получит неожиданное продолжение. К вашему занятию захочет присоединиться человек, который прежде держался в стороне.

Практично: Менять весь план из-за этого не потребуется. Уточните лишь, что меняется с появлением ещё одного участника.

С людьми: Новичку будет легче включиться, если коротко объяснить, о чём вы уже договорились. Его предложение может оказаться полезным.

Деньги: Дополнительные расходы обсудите заранее. Увеличивать намеченный бюджет необязательно, если всем подходит первоначальный вариант.

Вечер: Захочется сменить занятие и провести время с теми, кого давно не видели. Приглашение может встретить быстрый отклик.

♍ Дева

Главный ход: Вы с опозданием узнаете о приятном событии в жизни друга. Найдётся повод порадоваться вместе.

Практично: Выберите время, когда сможете поговорить без спешки. Необходимые дела получится сделать до или после встречи.

С людьми: Расспросите о случившемся. Ваш живой интерес порадует человека сильнее, чем подробное объяснение задержки.

Деньги: Если хочется отметить событие вместе, предложите посильный вариант. Увеличивать расходы из-за позднего отклика незачем.

Вечер: Разговор оживит дружбу. Будет приятно узнать подробности, которые не поместились в короткой новости.

♎ Весы

Главный ход: Желанная цель станет конкретнее, когда вы определите сумму, которую можете постепенно на неё откладывать.

Практично: Узнайте полную стоимость задуманного и сопоставьте её с обычными расходами. Собирать всё сразу необязательно.

С людьми: Разговор с близким добавит уверенности. Его поддержка поможет сохранить интерес к выбранной цели.

Деньги: От случайной покупки будет легче отказаться, когда вы помните, на что откладываете эти деньги.

Вечер: Доступное удовольствие не помешает большому плану. Выбирайте отдых, который радует вас уже сейчас.

♏ Скорпион

Главный ход: Дома получится уладить небольшой давний разлад, возникший из-за разного понимания порядка или удобства.

Практично: Назовите то, что действительно мешает каждому. Для решения хватит нескольких конкретных изменений.

С людьми: Оба окажутся готовы немного уступить. Договориться будет легче, когда каждый поймёт, что именно важно другому.

Деньги: Начните с того, что можно изменить без покупок. Менять всю обстановку дома не потребуется.

Вечер: После договорённости захочется побыть рядом. Спокойное совместное занятие поможет оставить недовольство позади.

♐ Стрелец

Главный ход: Личный план на выходные получится осуществить, даже если подходящая компания пока не собралась.

Практично: Выберите часть задуманного, которую приятно сделать самостоятельно. Ждать решения всех знакомых не понадобится.

С людьми: Сообщите желающим присоединиться конкретное время. Они смогут подойти позже, не меняя ваших планов.

Деньги: Рассчитайте собственные расходы заранее. Важно, чтобы выбранное оставалось посильным и без участия компании.

Вечер: Найдётся возможность увидеться с друзьями. У вас уже будут свои впечатления, которыми интересно поделиться.

♑ Козерог

Главный ход: После паузы захочется вернуться к любимому занятию. Навык восстановится быстрее, чем вы ожидали.

Практично: Начните со знакомой части. Первые удачные попытки напомнят, что вам нравилось в этом увлечении.

С людьми: Найдите время послушать новости близкого. Его рассказ окажется интересным, даже если ваши занятия различаются.

Деньги: Сначала воспользуйтесь прежними принадлежностями. Что действительно нужно обновить, станет понятнее после возвращения к делу.

Вечер: Прежний интерес снова порадует. Захочется продолжить, сохранив часть свободного времени и для общения.

♒ Водолей

Главный ход: Романтическое общение станет теплее, когда вы сможете уделить друг другу время без суеты.

Практично: С необходимыми хлопотами разберитесь до встречи. Для приятного вечера достаточно простого совместного плана.

С людьми: В паре захочется побыть вдвоём. Если есть взаимная симпатия, личное приглашение может встретить тёплый отклик.

Деньги: Выбирайте удобное место по своим возможностям. Близость не зависит от стоимости развлечения.

Вечер: Будет приятно замечать настроение и желания друг друга. Нежности найдётся место без особого повода.

♓ Рыбы

Главный ход: В собственном занятии заметите детали, которые прежде ускользали. Возможность сосредоточиться сделает его ещё интереснее.

Практично: Выделите время без постоянных перерывов, чтобы спокойно разобраться в том, что вас увлекло.

С людьми: После увлечённого занятия будет легче внимательно выслушать близкого. Собственными впечатлениями тоже захочется поделиться.

Деньги: Покупку для занятия оцените по необходимости. Если ничего не мешает продолжать, можно обойтись без дополнений.

Вечер: Будет приятно вернуться к возникшей за день идее или обсудить её с человеком, которому интересна эта тема.

В рассказах о выходных обычно запоминаются самые яркие эпизоды. О собственном дне вы знаете гораздо больше, включая дорогу, ожидание и обычные хлопоты. Поэтому по чужому рассказу трудно судить, кто провёл выходной лучше.

Вспомните, чему хотелось уделить время и что из этого удалось. Хорошая встреча, полезное дело или удовольствие от привычного занятия ценны и без впечатляющего рассказа для других. Удачный выходной вполне может состоять из нескольких простых вещей, которые подходят именно вам.

 

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