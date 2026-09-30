Козероги, Водолеи, Тельцы и Раки в гороскопе Джорджии Николс на четверг, 1 октября

Разобраться в денежных вопросах, сосредоточиться на учёбе и довести до конца работу, требующую внимания, в этот четверг будет легче. По прогнозу Джорджии Николс, 1 октября располагает к практическим решениям и спокойному обсуждению серьёзных тем. Козероги смогут многое сделать благодаря собранности, Тельцы подойдут к покупкам с расчётом, а Водолеям хватит терпения, чтобы обсудить заботу о детях и их образование. Ракам настойчивость поможет найти нужные сведения и подготовиться к важному семейному разговору.

Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: удачный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: сложный. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Овен (21 марта - 19 апреля) Оценка дня: 4 из 5 Сегодня вам будет легче сосредоточиться, здраво оценить ситуацию и найти практическое решение. По прогнозу Николс, четверг особенно подходит для учёбы: можно записаться на курс или начать осваивать что-то новое. Не отмахивайтесь от совета человека, который старше вас или лучше разбирается в интересующей теме. Его опыт поможет быстрее понять, как действовать. Искать собственный путь полезно, но в этот раз многое можно почерпнуть из того, что уже проверено другими.

Телец (20 апреля - 20 мая) Оценка дня: 4 из 5 Четверг подходит для финансовых обсуждений и решений, связанных с вашими вещами и имуществом. Вы настроены практично, поэтому сможете перейти от размышлений к конкретным действиям. Николс считает такой настрой особенно полезным для дел, в которых важны расчёт и понимание собственных потребностей. Если отправитесь за покупками, вас, скорее всего, привлекут добротные и полезные вещи, рассчитанные на долгую службу. Захочется потратить деньги на то, чем вы действительно будете пользоваться.

Близнецы (21 мая - 20 июня) Оценка дня: 5 из 5 Луна находится в вашем знаке и благоприятно взаимодействует с Сатурном. Николс связывает это с внимательным и основательным подходом к любой работе. Вам захочется действовать аккуратно и обдумывать свои шаги. Возможно, сегодня будет приятнее побыть наедине с собой, чтобы спокойно разобраться в собственных мыслях. В денежных вопросах тоже проявится бережливость. При этом обстоятельства могут потребовать вашего участия: не исключено, что придётся о ком-то позаботиться.

Рак (21 июня - 22 июля) Оценка дня: 4 из 5 Поиск информации и исследовательская работа сегодня обещают быть продуктивными. Вам хватит настойчивости, чтобы продолжать разбираться в вопросе, пока не найдёте то, что нужно. По прогнозу Николс, особенно пригодится этот настрой при подготовке к важному семейному разговору. Вы предпочтёте заранее изучить обстоятельства и собрать сведения, на которые сможете опереться в обсуждении. Желание добраться до сути поможет прийти к разговору подготовленным и лучше понимать, о чём предстоит договариваться.

Лев (23 июля - 22 августа) Оценка дня: 4 из 5 Разговор с другом, который старше вас или обладает большим опытом, может оказаться полезным. Его взгляд на ситуацию поможет вам лучше разобраться в своих делах. По прогнозу Николс, скорее всего, в таком общении вы почувствуете поддержку. Вместе с тем астролог допускает и другой отклик: рядом с собеседником вы можете усомниться в собственной значимости или даже ощутить одиночество.

Дева (23 августа - 22 сентября) Оценка дня: 4 из 5 Как и накануне, сегодня вы будете заметнее обычного. Окружающие увидят в вас надёжного, бережливого и внимательного человека, поэтому кто-то может обратиться за помощью. Ваш серьёзный подход к делам производит благоприятное впечатление. Вместе с тем Николс предупреждает о возможном ощущении отдалённости от другого человека. Если вам покажется, что между вами возникла дистанция, не спешите тревожиться: по её прогнозу, это временное состояние.

Весы (23 сентября - 22 октября) Оценка дня: 5 из 5 Сегодня стоит взяться за учёбу, особенно если нужно разобраться в важной и непростой теме. Вам будет легче удерживать внимание и продолжать работу, даже когда она требует терпения. Николс также считает четверг подходящим для завершения текста, работы над книгой или рукописью. Способность замечать детали пригодится и при подготовке к поездке. Если маршрут предполагает много условий и организационных вопросов, сейчас будет проще последовательно их продумать.

Скорпион (23 октября - 21 ноября) Оценка дня: 4 из 5 Если предстоит обсудить наследство, налоги, долги или страхование, Николс считает этот день подходящим для такого разговора. Практичный настрой поможет внимательно отнестись к деталям и ничего существенного не упустить. Дополнительным преимуществом астролог называет Венеру в вашем знаке: с её влиянием она связывает обаяние и дипломатичность. Вам будет легче спокойно изложить свою позицию и поддержать конструктивный разговор, даже если сам вопрос требует серьёзного подхода.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Оценка дня: 4 из 5 Как и вчера, в общении вам может потребоваться больше уступчивости, чем собеседнику. Николс не видит в этом большой проблемы: достаточно проявить гибкость и готовность пойти навстречу. Такой подход поможет ладить с людьми и учитывать обстоятельства. Отдельного внимания могут потребовать дети. Возможно, обязанностей, связанных с ними, сегодня станет больше. Астролог советует включиться в происходящее и ответственно отнестись к тому, что зависит от вас.

Козерог (22 декабря - 19 января) Оценка дня: 4 из 5 Четверг обещает быть продуктивным: вы собранны, дисциплинированны и готовы работать. За какое бы дело ни взялись, постараетесь выполнить его внимательно и обдуманно. По прогнозу Николс, сейчас такой подход особенно уместен, поскольку вы и без того производите хорошее впечатление на окружающих. Сегодня появится возможность подкрепить его тем, как вы справляетесь со своими задачами. Способность сосредоточиться и уделить работе достаточно внимания станет вашим главным преимуществом.

Водолей (20 января - 18 февраля) Оценка дня: 5 из 5 Если нужно серьёзно поговорить о заботе о детях или их образовании, Николс советует выбрать для этого сегодняшний день. Вам хватит терпения рассмотреть разные варианты и собранности, чтобы затем воплотить принятые решения. Разговор может касаться и спорта либо важного мероприятия, которое требует особой подготовки. Сейчас будет легче уделить внимание организационным вопросам, обдумать детали и разобраться в том, что предстоит сделать.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) Оценка дня: 4 из 5 Семейные обсуждения сегодня могут пройти спокойно и по существу. Вы настроены разумно и готовы участвовать в работе, которая потребуется после разговора. По прогнозу Николс, это поможет перейти к практическим решениям. Возможно, вы также увидите, как получить помощь в делах и финансовую поддержку со стороны. Такое участие способно заметно повлиять на ситуацию и облегчить решение общих вопросов.

Если у вас день рождения 1 октября Николс описывает тех, кто отмечает день рождения 1 октября, как целеустремлённых, амбициозных и дисциплинированных людей, на чью верность можно положиться. Вы умеете сосредоточиться на важном, придерживаетесь высоких идеалов и способны предлагать оригинальные идеи. По её прогнозу, наступающий личный год располагает к общению и удовольствиям. Астролог советует немного расслабиться, позволить себе больше открытости и охотнее радоваться жизни. При этом не стоит терять из виду собственные цели. Возможно возвращение старых друзей: появится возможность возобновить отношения и снова почувствовать близость с людьми, с которыми вас связывает общее прошлое.