Весы, Овны, Скорпионы и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на среду, 30 сентября

Убедить собеседника, заинтересовать своей идеей или договориться о встрече в эту среду будет легче. По прогнозу Джорджии Николс, 30 сентября располагает к общению, творчеству и полезным переменам дома. Близнецам хватит энергии и на разговоры, и на дела, Весам захочется новых впечатлений, а Девы смогут произвести особенно приятное впечатление на окружающих. При этом с покупками и важными решениями астролог советует подождать до окончания лунного предупреждения.

Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: удачный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: сложный.

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Овен (21 марта - 19 апреля)

Оценка дня: 4 из 5

Среда обещает быть насыщенной разговорами и встречами. Вам будет легче подбирать нужные слова, объяснять свои мысли и поддерживать интерес собеседника. Однако Николс советует дождаться окончания лунного предупреждения, прежде чем давать окончательное согласие или принимать важное решение. Пока можно обсуждать идеи и пробовать свои силы в творчестве. Приятные впечатления принесут общение, спортивные мероприятия и занятия с детьми. Найдите время для того, что увлекает вас и позволяет проявить воображение.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Оценка дня: 4 из 5

После окончания лунного предупреждения вам будет проще ориентироваться в денежных вопросах, обсуждать условия сделок и выбирать покупки. По прогнозу Николс, появится и немало энергии для домашних улучшений. Особенно захочется заняться практическими вещами: сантехникой, ванной комнатой, порядком в местах, где собираются мусор и вторсырьё. Присмотритесь к тому, что давно пора сделать удобнее. Обдумать возможные изменения можно заранее, а окончательные финансовые решения астролог рекомендует оставить на время после 21:00.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Оценка дня: 5 из 5

Луна находится в вашем знаке и благоприятно взаимодействует с Марсом, Нептуном и Плутоном. Николс связывает это с приливом энергии, сообразительностью и уверенностью в собственных силах. Сегодня вам захочется общаться и переходить от обсуждения к делу. Встречи будут приносить удовольствие, а ваши доводы могут оказаться особенно убедительными. Если разговор коснётся политики, религии или взглядов на жизнь, есть возможность помочь собеседнику лучше понять вашу позицию и даже согласиться с ней.

Рак (21 июня - 22 июля)

Оценка дня: 4 из 5

Семейные разговоры и домашний ремонт могут занять заметное место в ваших планах. При этом умение убеждать пригодится и в денежных вопросах: возможно, удастся заинтересовать кого-то предложением, способным улучшить ваше материальное положение. В общении с руководством и влиятельными людьми Николс советует выражаться особенно ясно, чтобы вас поняли правильно. Не отказывайтесь и от приглашений на встречи. Сегодня вам будет приятно поделиться своими мыслями и узнать, как на них откликаются другие.

Лев (23 июля - 22 августа)

Оценка дня: 4 из 5

Разговоры с друзьями, коллегами и участниками вашего сообщества обещают быть оживлёнными. Вы можете обсуждать обновление внешнего образа или искать способы улучшить что-то в общем деле. Энергии достаточно, поэтому день способен вместить немало встреч, поручений и полезных занятий. По прогнозу Николс, особенно продуктивным окажется время после окончания лунного предупреждения. До этого можно собрать предложения, уточнить детали и понять, какие изменения действительно заслуживают внимания.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Оценка дня: 4 из 5

Сегодня окружающие чаще обращают на вас внимание, и впечатление складывается благоприятное. В вас замечают доброжелательность, лёгкость в общении и при этом внутреннюю силу. Такое сочетание помогает расположить к себе людей без особых усилий. Если появится возможность кому-то помочь, вы, скорее всего, охотно ею воспользуетесь. Однако хорошее настроение и уверенность в себе не отменяют лунного предупреждения: Николс отдельно советует отложить финансовые решения до его окончания.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Оценка дня: 5 из 5

Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке, усиливая желание общаться и делиться своими взглядами. Сегодня вам вряд ли захочется оставаться в стороне от интересного разговора. В центре внимания могут оказаться политика, религия, высшее образование, медицина или право. По прогнозу Николс, обсуждение одной из этих тем способно стать важной частью дня. При этом интерес к серьёзным вопросам вполне сочетается с романтическим настроением. Найдите время и для человека, с которым вам приятно быть рядом.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оценка дня: 4 из 5

Николс считает ваши позиции сегодня достаточно сильными, но советует учитывать ограничения лунного предупреждения. После его окончания можно увереннее добиваться желаемого и принимать решения. Ваши средства, связи или влияние способны пригодиться человеку, с которым вы работаете. Возможно, вы захотите поддержать его или помочь решить конкретную задачу. Ещё одно подходящее направление для усилий связано с домом: появится возможность что-то улучшить и сделать привычную обстановку удобнее.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оценка дня: 4 из 5

В общении может потребоваться чуть больше уступчивости и готовности сделать первый шаг навстречу. По прогнозу Николс, это небольшое усилие не помешает вам приятно провести день. Люди охотно идут на контакт, а разговоры о поездках, образовании и издательском деле способны особенно увлечь. Найдите время для общения с теми, кто младше вас. При этом беседы с супругом или партнёром могут оказаться более эмоциональными, поэтому постарайтесь внимательно отнестись к тому, что для него важно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Оценка дня: 4 из 5

Солнце находится в верхней части вашей астрологической карты, и Николс связывает это с благоприятным впечатлением, которое вы производите на окружающих. Сейчас людям легче заметить ваши сильные стороны. Среда обещает быть продуктивной, а обсуждение финансов и совместного имущества может сложиться в вашу пользу. При принятии окончательных решений учитывайте время лунного предупреждения. В личном общении тоже возможен приятный поворот: в отношениях с кем-то из друзей могут появиться флирт и романтический интерес.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Оценка дня: 4 из 5

Отношения с супругом или партнёром могут потребовать терпения, но в целом день располагает к общению и удовольствиям. Николс советует найти возможность побыть среди людей и провести время в приятной компании. Вас способны увлечь новые идеи, связанные с политикой, религией, образованием, медициной или правом. Позвольте себе заинтересоваться непривычной точкой зрения. Романтическое настроение тоже даст о себе знать: среда подходит для флирта и внимания к человеку, который вам нравится.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Оценка дня: 4 из 5

Сегодня вам может захотеться остаться дома и спокойно отдохнуть, хотя привычный распорядок способны нарушить неожиданные обстоятельства. Вместе с тем мысль о поездке или смене обстановки будет казаться привлекательной. По прогнозу Николс, энергии хватит и на домашние улучшения, если вы решите ими заняться. Возможно, захочется приобрести что-то красивое для интерьера. Такие покупки астролог советует делать после окончания лунного предупреждения, то есть после 21:00 по времени Риги и Москвы.

Если у вас день рождения 30 сентября

Николс описывает сегодняшних именинников как справедливых, честных и отзывчивых людей, способных сосредоточиться на важном. Вам небезразличны чужие переживания, а стремление разобраться в ситуации помогает сохранять беспристрастность.

По её прогнозу, наступающий личный год будет посвящён работе и укреплению основ вашей жизни. Полезно выбирать простые, понятные решения, сохранять реалистичный взгляд на происходящее и внимательнее относиться к своему здоровью. Особое место астролог отводит физической активности, предлагая присмотреться к йоге или боевым искусствам. Последовательность и спокойствие помогут двигаться вперёд без лишней суеты.