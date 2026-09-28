Тельцы, Рыбы, Львы и Козероги в гороскопе Джорджии Николс на вторник, 29 сентября

Приятная встреча, поход в театр или покупка красивой вещи могут порадовать в этот вторник. По прогнозу Джорджии Николс, 29 сентября многим захочется общаться, отдыхать и побаловать себя или близких. Тельцам стоит внимательнее отнестись к расходам, Козерогам найдётся немало поводов хорошо провести время, а Рыбам важно соизмерять обещания со своими возможностями. Щедрость и уверенность в себе помогут расположить к себе окружающих, но в денежных вопросах легко увлечься и позволить себе лишнее.

Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: удачный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: сложный.

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Овен (21 марта - 19 апреля)

Оценка дня: 3 из 5

Сегодня вещи, которыми вы владеете, могут значить для вас больше обычного. Возникнет желание выразить свой вкус или подчеркнуть собственные достижения с помощью покупки, даже если она обойдётся дороже, чем вы рассчитывали. Николс советует заметить этот порыв до того, как он приведёт к лишним расходам. Та же склонность к щедрости способна проявиться и в финансовых переговорах: вам будет легче согласиться на более высокую сумму или предложить больше, чем планировали. Прежде чем принимать решение, ещё раз оцените, насколько вам подходят условия.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Оценка дня: 4 из 5

По прогнозу Николс, день складывается для вас удачно: Луна находится в вашем знаке и образует благоприятную связь с Юпитером. Однако хорошее настроение может сделать вас менее внимательными к расходам. Особенно трудно будет пройти мимо красивых вещей и антиквариата, к которым вы и без того неравнодушны. Желание порадовать себя вполне понятно, но сегодня легко купить больше, чем нужно, или согласиться на слишком высокую цену. Постарайтесь отделить удовольствие от самой вещи от азарта, который возникает во время покупки.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Оценка дня: 4 из 5

Вам хочется получать удовольствие от жизни, и нынешний период хорошо подходит для отдыха и общения. Встречи с друзьями, отпуск, спортивные мероприятия, выставки и занятия с детьми могут оказаться особенно приятными. Необязательно придумывать что-то масштабное: выбирайте то, что действительно вас увлекает. По прогнозу Николс, сегодня людям будет нравиться ваш доброжелательный и жизнерадостный тон. Энтузиазм передаётся окружающим, поэтому рядом с вами им тоже будет легче расслабиться и поддержать идею совместного отдыха.

Рак (21 июня - 22 июля)

Оценка дня: 3 из 5

В денежных вопросах сегодня стоит внимательнее следить за мерой. Вы можете потратить больше, чем собирались, слишком щедро одарить кого-то или предложить помощь, которая потребует от вас значительных расходов. По прогнозу Николс, главная сложность дня связана именно со склонностью к излишествам. Прежде чем расставаться с деньгами, подумайте, что человеку действительно нужно и какую сумму вы сами готовы выделить. Астролог напоминает: ценность щедрого поступка определяется тем, насколько он отвечает реальной потребности того, кому вы помогаете.

Лев (23 июля - 22 августа)

Оценка дня: 3 из 5

Сегодня вы заметнее обычного, и окружающие внимательнее присматриваются к вам. Николс отмечает, что некоторым людям могут быть известны даже отдельные подробности вашей личной жизни. При этом впечатление, которое вы производите, скорее благоприятное: в вас видят уверенного в себе человека, способного проявить доброту и сочувствие. В общении эти качества будут особенно заметны. Вам необязательно стараться выглядеть безупречно или подчёркивать свой авторитет: доброжелательное отношение к людям тоже многое о вас скажет.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Оценка дня: 3 из 5

Философские вопросы, религия и размышления об устройстве жизни сегодня могут увлечь вас сильнее обычного. Захочется понять, почему всё складывается именно так и насколько реальность соответствует вашим представлениям о том, как должно быть. Интерес способны вызвать и чужие взгляды на политику или веру. По прогнозу Николс, вы будете внимательно присматриваться к тому, как люди рассуждают и на чём строят свои убеждения. Ваша наблюдательность поможет заметить нюансы, которые легко упустить при поверхностном разговоре.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Оценка дня: 3 из 5

Отношения с людьми для вас многое значат, и сегодня особенно захочется проявить щедрость по отношению к друзьям или участникам вашего коллектива. Однако желание сделать всем приятное может повлиять и на решения, в которых затронуты ваши собственные интересы. Если предстоит делить имущество, наследство или другие общие ресурсы, Николс советует не спешить с уступками. Учитывайте, какая доля причитается вам и от чего вы соглашаетесь отказаться. Забота о хороших отношениях не требует отдавать больше, чем вы можете себе позволить.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оценка дня: 3 из 5

Николс считает этот день подходящим для обновления гардероба, с учётом времени лунного предупреждения. При этом во время покупок вам будет полезно заранее определить сумму, которую вы готовы потратить, и сохранять чеки: увлечься красивыми вещами сегодня довольно легко. Чувство меры пригодится и в разговорах с партнёром или близкими друзьями. Не давайте обещаний только потому, что в данный момент уверены в своих силах и хотите порадовать собеседника. Сначала подумайте, сможете ли выполнить всё, на что соглашаетесь.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оценка дня: 3 из 5

У некоторых Стрельцов сегодня возможны поездки, связанные с работой. Чем бы вы ни занимались, вам захочется действовать с размахом: это может касаться служебных задач, заботы о здоровье или ухода за домашним питомцем. По прогнозу Николс, щедрость и стремление сделать как можно больше будут заметно влиять на ваши решения. Вместе с тем желание помочь окружающим окажется вполне искренним. Постарайтесь направить его на то, что действительно принесёт пользу, и заранее оценить, сколько сил и средств потребует задуманное.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Оценка дня: 4 из 5

Этот вторник хорошо подходит для отдыха, встреч и приятных впечатлений. Николс советует не отказываться от возможности пообщаться, сходить в театр, кино или галерею. Спортивные мероприятия и время, проведённое с детьми, тоже могут доставить удовольствие. В романтических отношениях прогноз благоприятный, поэтому стоит найти время для человека, который вам дорог. Финансовые операции, связанные с риском, астролог также оценивает положительно, но отдельно напоминает об ограничениях лунного предупреждения.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Оценка дня: 4 из 5

Общение сегодня обещает быть тёплым и приятным для обеих сторон. По прогнозу Николс, люди будут охотнее проявлять открытость, щедрость и доброжелательность, а вам будет легко отвечать им тем же. Это касается отношений с партнёром, близкими друзьями и домашними, а также контактов с более широким кругом людей. Приятный разговор может состояться и там, где вы обычно ограничиваетесь несколькими вежливыми фразами. Найдите время для общения: сегодня оно способно принести удовольствие и вам, и вашим собеседникам.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Оценка дня: 4 из 5

Уверенность в себе и воодушевление помогут вам смелее смотреть на собственные возможности. Однако на этом подъёме легко взять на себя больше, чем получится выполнить. Николс советует особенно внимательно относиться к обещаниям и обязательствам, которые вы обсуждаете с другими людьми. В момент разговора даже большой объём дел может показаться вполне посильным, поэтому прежде чем соглашаться, оцените сроки и уже имеющуюся нагрузку. Сохранить энтузиазм будет легче, если оставаться реалистичными в том, чего вы ждёте от себя.

Если у вас день рождения 29 сентября

Сегодняшних именинников Николс описывает как людей с богатым воображением, тонкой чувствительностью и высокими идеалами. При этом вам свойственны проницательность, практичность и готовность прийти на помощь.

По её прогнозу, наступающий личный год будет связан с общением, творчеством и удовольствием от жизни. Желание пробовать новое и радоваться происходящему станет сильнее, поэтому позвольте себе немного расслабиться и быть открытее с людьми. В вашу жизнь могут вернуться старые друзья, с которыми захочется возобновить отношения.