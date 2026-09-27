Гороскоп здоровья на неделю 28 сентября - 4 октября: Овнам меньше волнений, Девам меньше новостей, Рыбам больше общения

С приходом осени всё чаще хочется провести вечер дома. Но даже в тишине не всегда удаётся отдохнуть: рабочие вопросы остаются в голове, чтение новостей затягивается, а позвонить другу уже слишком поздно. Вроде бы никуда не ходили и ничем особенным не занимались, а вечер прошёл и настроение не улучшилось.

На неделе с 28 сентября по 4 октября попробуйте немного изменить привычный ход вещей. Овнам пригодится передышка перед важными разговорами, Девам стоит тратить меньше времени на новости, а Рыбам не откладывать приятные встречи. Для остальных знаков тоже найдутся полезные перемены: в питании, уходе за собой и отношении к собственному самочувствию.

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🟣♈ Овен

Овнам на этой неделе пригодится умение успокаиваться до того, как начался важный разговор. Когда мы заранее перебираем возражения и готовим ответы, сама подготовка порой утомляет больше, чем встреча. Оставьте себе несколько минут, чтобы отвлечься от этих мыслей.

Сядьте поудобнее и спокойно подышите. Не старайтесь делать особенно глубокие вдохи и не задерживайте дыхание. Если удобно, можно считать про себя, сохраняя мягкий, ровный ритм. При головокружении или неприятных ощущениях вернитесь к обычному дыханию.

Такое упражнение может помочь немного расслабиться. Попробуйте его заранее, в спокойной обстановке: перед выступлением или сложным разговором проще воспользоваться знакомым приёмом.

🟣♉ Телец

Тельцам стоит вспомнить, что соль попадает в еду не только из солонки. Можно почти не досаливать блюда, но регулярно добавлять в них соевый соус, готовую заправку или бульонные кубики. В них соли бывает немало.

В магазине сравните состав двух привычных соусов. Чтобы не запутаться в разных размерах порции, смотрите количество соли на 100 граммов. Дома попробуйте блюдо до того, как потянетесь за солью: возможно, ничего добавлять уже не нужно.

Для более выразительного вкуса подойдут зелень, пряности, чеснок или немного лимонного сока. Выберите сочетание, которое нравится именно вам. Так уменьшить количество соли будет проще, чем есть привычную еду и жалеть, что она стала пресной.

🟣♊ Близнецы

Близнецам на этой неделе стоит поберечь зубы. Привычка открывать ими пакеты или перекусывать нитки кажется безобидной, пока однажды не откалывается кусочек зуба. Несколько сэкономленных секунд вряд ли стоят визита к стоматологу.

Похожая история с привычкой грызть лёд из напитка: от этого может пострадать и зуб, и пломба. Если замечаете за собой такое, проще попросить напиток без льда. А для упаковок всё-таки воспользоваться ножницами.

🟣♋ Рак

Ракам, которые собираются принимать гостей, стоит почаще проветривать комнату. Осенью за долгими разговорами и чаем легко не заметить, что в помещении стало душно.

Проветривайте и до встречи, и во время неё, если это безопасно и погода позволяет. Хороший воздухообмен помогает уменьшить количество вирусных частиц в помещении. При этом никто не должен часами сидеть на холодном сквозняке.

Если кто-то простудился, встречу лучше перенести: проветривание не исключает заражения. А в погожий выходной можно сначала вместе погулять, а уже потом вернуться домой к чаю.

🟣♌ Лев

Львам стоит проверить, не слишком ли туго они затягивают хвост или пучок. Если вечером вы снимаете резинку с облегчением, попробуйте в следующий раз собрать волосы посвободнее. Причёска не должна причинять боль.

Постоянное натяжение может повреждать волосы и приводить к их выпадению. Поэтому тугие укладки лучше чередовать с более свободными. Если кожа головы болит или появляется жжение, сразу распустите волосы.

Попробуйте на этой неделе несколько вариантов без сильного натяжения. Возможно, более свободная укладка понравится вам и внешне. Если волосы заметно редеют или кожа головы продолжает беспокоить, стоит обратиться к дерматологу, поскольку дело может быть не только в причёске.

🟣♍ Дева

Девам пора отделить желание быть в курсе от привычки проверять новости при каждой свободной минуте. Одно и то же сообщение можно прочитать в пяти местах, потратить час на комментарии и в итоге узнать совсем немного нового, зато заметно испортить себе настроение.

Выберите несколько надёжных источников и читайте их в удобное время. Повторяющиеся уведомления можно отключить, сохранив действительно важные, в том числе предупреждения о безопасности. Так телефон будет реже отвлекать вас от того, чем вы уже заняты.

Освободившееся время необязательно заполнять полезными делами. Послушайте музыку, приготовьте что-нибудь вкусное, вернитесь к книге, которую давно отложили. К вечеру приятно обнаружить, что вы успели пожить собственной жизнью, а не только обсудить чужую.

🟣♎ Весы

Весам стоит обратить внимание на привычку подолгу стоять под горячим душем. В прохладный вечер это особенно приятно, но сухой коже такая процедура может не понравиться: после неё появляются зуд и ощущение стянутости.

Попробуйте тёплую воду и более короткий душ, примерно пять-десять минут. После мытья аккуратно промокните кожу полотенцем и нанесите подходящий увлажняющий крем, пока она ещё немного влажная.

Если кожа продолжает сохнуть и чесаться, не спешите покупать очередной скраб или менять все средства сразу. Лучше обсудить проблему с дерматологом.

🟣♏ Скорпион

Скорпионам пригодится небольшая перемена в кухонных привычках. Если перед приготовлением вы моете сырую курицу, от этого лучше отказаться. Вода не делает мясо безопаснее, а брызги могут разнести бактерии по раковине и соседним поверхностям.

Для сырой птицы используйте отдельную доску. Руки, нож и доску после разделки нужно хорошо вымыть, а готовое мясо положить на чистую тарелку. Салат и другие продукты, которые вы будете есть без приготовления, держите подальше от сырой курицы и её сока.

Готовность надёжнее проверять пищевым термометром. Введите щуп в самую толстую часть мяса, не касаясь кости: термометр должен показать не менее 74 °C. По румяной корочке и цвету сока нельзя надёжно определить готовность.

🟣♐ Стрелец

Стрельцам стоит внимательнее планировать возвращение из поездок. После долгого дня очень хочется добраться домой, особенно когда кажется, что осталось совсем немного. Но сонливость за рулём опасна и на коротком маршруте.

Если тяжелеют веки, трудно сосредоточиться или вы плохо помните последние километры, остановитесь в безопасном разрешённом месте. Открытое окно и громкая музыка проблему не решат. Нужен отдых, другой водитель или другой способ добраться домой.

По возможности оставьте запас времени на дорогу и не обещайте приехать к определённому часу любой ценой. Если едете в гости, заранее договоритесь, сможете ли остаться на ночь. Так не придётся решать этот вопрос в последний момент, когда вы уже устали.

🟣♑ Козерог

Козерогам на этой неделе стоит осторожнее относиться к лекарствам, которые когда-то помогли. Похожий насморк или боль в горле ещё не означают, что нужно повторить прошлое назначение. Особенно если речь об антибиотиках, оставшихся после лечения.

При обычной вирусной простуде они не помогут. Принимать их на всякий случай или по совету знакомого не следует: необходимость такого лечения определяет врач. С выбором средств для облегчения симптомов поможет врач или фармацевт, которому нужно сообщить о других принимаемых лекарствах.

Если антибиотик уже назначен, соблюдайте схему лечения и обсуждайте с врачом всё, что вызывает вопросы. Не меняйте дозировку и не прерывайте курс самостоятельно.

🟣♒ Водолей

Водолеям пора вернуться к вопросу, который часто откладывают до первых заболевших коллег: вакцинации от гриппа. Спросите семейного врача, что нужно учесть перед прививкой и когда её можно сделать в этом сезоне.

Возраст, беременность, хронические заболевания и прежние серьёзные реакции на вакцинацию имеют значение, поэтому ориентироваться только на опыт знакомых не стоит. Заодно уточните условия записи и оплаты: они могут отличаться от прошлогодних.

Защита формируется не сразу, а прививка от гриппа не защищает от всех простуд. Если осенью намечена поездка, обсудите сроки вакцинации заранее.

🟣♓ Рыбы

Рыбам на этой неделе полезно вспомнить о людях, с которыми легко и приятно. Если вы давно собираетесь увидеться, предложите конкретный день. Общие обещания встретиться часто так и остаются обещаниями, даже когда оба человека были бы рады разговору.

Для встречи не нужен особый повод или свободный вечер целиком. Можно вместе пройтись после работы, выпить чаю или просто поговорить по телефону. Важнее, чтобы в этом общении было место вашим мыслям и переживаниям, а не только обмену новостями и просьбами.

Выбирайте тех, рядом с кем вам спокойно. Хорошие отношения дают поддержку, которая нужна и в обычные дни, когда ничего чрезвычайного не произошло. Необязательно ждать трудного момента, чтобы набрать знакомый номер.

Главное на неделю 28 сентября - 4 октября

Заботу о себе легко отложить до выходных, отпуска или более спокойного месяца. Но время всё равно будет чем-то занято. Поэтому лучше выбрать одно посильное изменение и попробовать его сейчас, не дожидаясь свободной недели.

При этом привычный дискомфорт не становится нормой только потому, что вы давно научились его терпеть. Если что-то регулярно болит, мешает спать, работать или заниматься обычными делами, стоит обратиться за помощью. У таких вопросов нет подходящего знака зодиака или удачной даты в календаре.

Гороскоп носит развлекательный характер. Советы подходят людям любого знака, а медицинские решения следует принимать с врачом, независимо от даты рождения.