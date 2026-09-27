Девы, Скорпионы, Раки и Весы в гороскопе Джорджии Николс на понедельник, 28 сентября

Неожиданное приглашение, перемена рабочих планов или откровенный разговор с близким человеком могут задать настроение этому понедельнику. По прогнозу Джорджии Николс, 28 сентября будет немало поводов удивиться. Одних заинтересует возможность дополнительного заработка, другим захочется новых знакомств или большей самостоятельности. Денежные и семейные вопросы потребуют терпения: договориться будет легче, если не превращать каждое разногласие в спор о том, кто прав.

Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: удачный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: сложный.

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Овен (21 марта - 19 апреля)

Оценка дня: 3 из 5

Разговор о деньгах сегодня может оказаться непростым, особенно если речь пойдёт о рискованных вложениях, спорте или расходах на детей. У участников обсуждения могут быть разные представления о том, на что стоит тратиться. Однако главное удивление дня, по прогнозу Николс, связано с близкими отношениями. Партнёр, супруг или хороший друг способен сказать или сделать что-то совершенно неожиданное. Не торопитесь с выводами: сначала стоит понять, что именно стоит за его словами или поступком.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Оценка дня: 3 из 5

В семье или с людьми, с которыми вы живёте, может возникнуть спор о том, кто принимает решения. Постарайтесь не доводить обычное разногласие до борьбы за последнее слово: сегодня это особенно легко. На работе тоже возможны неожиданности, из-за которых придётся пересмотреть привычный порядок действий. Оставьте себе немного свободного времени, чтобы спокойно разобраться с изменениями. Владельцам домашних животных Николс советует внимательнее присматривать за питомцами.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Оценка дня: 4 из 5

Неожиданное приглашение может приятно оживить день. При этом уже намеченные встречи, спортивные мероприятия или культурные планы способны измениться в последний момент. Поэтому лучше заранее допускать, что понедельник пройдёт немного иначе, чем вы рассчитывали. Родителям могут сообщить удивительные новости, связанные с детьми. В личной жизни тоже возможен приятный поворот: внезапный интерес к кому-то, флирт или начало романтического знакомства. По прогнозу Николс, именно незапланированное общение сегодня может оказаться самым увлекательным.

Рак (21 июня - 22 июля)

Оценка дня: 3 из 5

Привычный ход домашних дел может нарушиться. Возможно, внимания потребуют родители или старшие родственники, а может быть, придётся заняться небольшой поломкой или вышедшим из строя бытовым прибором. Такие неожиданности способны добавить хлопот, поэтому не стоит рассчитывать, что всё получится строго по расписанию. В разговорах о деньгах и вещах, которыми вы владеете, понадобится терпение. Даже если чужая позиция раздражает, спокойное обсуждение будет полезнее попытки немедленно настоять на своём.

Лев (23 июля - 22 августа)

Оценка дня: 3 из 5

Новые люди, места и идеи могут заметно оживить начало недели. Вам захочется общаться откровеннее, делиться сведениями и обсуждать то, о чём прежде предпочитали молчать. День обещает быть насыщенным, причём некоторые события заставят изменить первоначальные планы. Отнеситесь к этому с любопытством: среди неожиданностей может оказаться немало интересного. При этом Николс советует избегать конфликтов с родителями, руководителями и другими людьми, от которых зависят важные для вас решения.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Оценка дня: 4 из 5

Спорные темы сегодня лучше обходить стороной: подобные разговоры могут расстроить вас сильнее, чем вы предполагаете. Зато в вопросах заработка возможны приятные новости. По прогнозу Николс, может появиться предложение новой работы, вариант подработки или идея, как увеличить доход. Также вас способна заинтересовать необычная покупка, возможно, из области современной техники. Обратите внимание на новые возможности, но учитывайте общее лунное предупреждение: в указанные часы астролог рекомендует отложить покупки и важные решения.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Оценка дня: 4 из 5

Сегодня вам особенно важно самостоятельно решать, что делать и на какие условия соглашаться. Отсюда возможны нетерпение, беспокойство и желание возразить, если кто-то слишком настойчиво предлагает свой вариант. Это может проявиться при обсуждении налогов, долгов, наследства или общего имущества. Николс советует прислушиваться к собственным ощущениям. Если какое-то предложение вызывает внутреннее сопротивление, постарайтесь понять его причину: возможно, вас не устраивают сами условия или то, насколько мало свободы выбора вам оставляют.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оценка дня: 3 из 5

В отношениях с партнёром, супругом или руководством может чувствоваться напряжение. Сегодня готовность сделать первый шаг и пойти на уступки поможет больше, чем жёсткое отстаивание своей позиции. Николс советует проявить осторожность и быть готовыми к компромиссу, даже если для этого придётся уступить чуть больше, чем хотелось бы. Кроме того, вас могут удивить обстоятельства, о которых вы пока не знаете. По её прогнозу, вы сумеете достойно отреагировать на неожиданность, поэтому заранее тревожиться не стоит.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оценка дня: 3 из 5

Кто-то из знакомых может показать себя с неожиданной стороны. Не исключена и встреча с новым человеком, чьи взгляды или образ жизни вас заинтересуют. На работе настроение способен испортить небольшой спор, связанный с поездками или политикой. Постарайтесь не позволить ему занять слишком много вашего внимания. Отдельно Николс советует прислушаться к человеку младше вас: его предложение может сильно отличаться от того, что вы ожидали услышать, и именно поэтому заслуживает внимания.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Оценка дня: 3 из 5

Сегодня вы можете удивить окружающих своим решением или неожиданным высказыванием. Возможна и обратная ситуация: родитель, руководитель или другой влиятельный человек поступит так, как вы совсем не рассчитывали. В любом случае последствия этих событий способны изменить привычные планы. Также вероятен спор о стоимости развлечения, расходах на детей или спортивные занятия. Николс советует сохранять рассудительность. Прежде чем настаивать на своём, разберитесь, из-за чего именно возникло несогласие и насколько существенна разница во взглядах.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Оценка дня: 4 из 5

Возможность отправиться в поездку может появиться совершенно неожиданно. Однако уже запланированное путешествие, напротив, способно отмениться или потребовать изменений. Сюрпризы также возможны в новостях, вопросах высшего образования, медицины или права. По прогнозу Николс, сегодня полезно сохранять гибкость и не слишком привязываться к единственному варианту развития событий. Дома постарайтесь не ввязываться в споры, участникам которых важнее настоять на своём, чем решить конкретную проблему. Подобные разговоры только отнимут силы.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Оценка дня: 3 из 5

Будьте терпеливее со знакомыми, братьями, сёстрами и другими родственниками. Сегодня у вас могут появиться более важные заботы, чем мелкие повседневные разногласия. Николс предупреждает о возможных неожиданностях в банковских делах, вопросах наследства и совместного имущества. Внимательно проверьте сведения и условия, которые способны повлиять на ваши деньги или собственность. Смысл её рекомендации прост: лучше вовремя заметить существенную деталь, чем узнать о ней тогда, когда уже придётся разбираться с последствиями.

Если у вас день рождения 28 сентября

Николс описывает сегодняшних именинников как людей с высокими идеалами, творческими способностями и умением сочувствовать окружающим. Для вас важна справедливость, вы тонко чувствуете красоту и замечаете её в самых разных проявлениях.

По её прогнозу, наступающий личный год будет проходить в более спокойном темпе. Найдите время для отдыха и восстановления сил. Особое значение приобретут дружба и близкие отношения с людьми, которые относятся к вам доброжелательно и готовы поддержать. Не стесняйтесь обращаться за помощью, когда она нужна: вам необязательно справляться со всем самостоятельно.