Близнецы, Стрельцы, Весы и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 28 сентября

В понедельник, 28 сентября, полезные сведения удастся получить без долгих поисков. Коллега объяснит незнакомый приём, нужный человек ответит об оплате, а короткое обсуждение поможет распределить работу. Стоит задавать вопросы сразу, пока небольшая неясность не задержала всё остальное. Для личной жизни тоже найдётся время. Встреча после работы может оказаться интереснее, чем вы ожидали, особенно если прежде общение ограничивалось привычными темами. Если договориться заранее, будет проще закончить дела вовремя и провести вечер с тем, кого хочется увидеть. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Главный ход: Освоите способ, который заметно облегчит привычную работу. Новое знание получится сразу применить на практике. Практично: Проверьте приём на небольшой задаче, чтобы понять его преимущества, прежде чем менять весь порядок действий. С людьми: Коллега охотно поделится опытом, если вы спросите о конкретном этапе, который пока непонятен. Деньги: Для начала хватит доступного объяснения, оплачивать большой учебный курс сейчас необязательно. Вечер: Прогулка с близким поможет переключиться. Ему будет приятно услышать о том, что вас увлекло.

♉ Телец Главный ход: Прояснятся сумма и срок оплаты выполненной работы. Станет легче планировать ближайшие расходы. Практично: Подготовьте сведения о сделанном, чтобы обсуждение не пришлось прерывать поиском нужных данных. С людьми: Деловой разговор пройдёт легче, чем вы ожидали. Собеседник будет готов ответить на вопросы. Деньги: Обещанную сумму пока не считайте полученной, для сегодняшних покупок используйте уже доступные средства. Вечер: Близкий предложит приятный совместный план. Обычные заботы не помешают вам провести время вдвоём.

♊ Близнецы Главный ход: Человек, с которым вас связывали только дела, окажется интересным собеседником и за пределами рабочих тем. Практично: Сохраните время для намеченной задачи: приятное общение может отвлечь сильнее, чем вы рассчитываете. С людьми: Поинтересуйтесь тем, что нравится собеседнику. У вас обнаружится больше общего, чем казалось прежде. Деньги: Небольшого расхода на встречу будет достаточно, выбирать дорогое место ради впечатления незачем. Вечер: Захочется продолжить разговор. Предложение увидеться снова может встретить взаимный интерес.

♋ Рак Главный ход: Помощь опытного человека позволит справиться с рабочим затруднением, которое вы слишком долго обдумывали самостоятельно. Практично: Покажите, на чём остановились, тогда объяснение будет касаться именно вашей задачи. С людьми: Домашние с пониманием отнесутся к вашим планам, если заранее скажете, когда освободитесь. Деньги: Покупка дополнительных принадлежностей может оказаться лишней: после совета хватит того, что у вас уже есть. Вечер: Появится желание развлечься. Выбирайте то, что давно хотелось попробовать, и пригласите подходящую компанию.

♌ Лев Главный ход: Удастся завершить затянувшееся оформление покупки или услуги. Останется передать сведения, которые уже у вас есть. Практично: Проверьте правильность данных перед отправкой, чтобы не пришлось возвращаться к оформлению из-за ошибки. С людьми: После завершения хлопот станет легче общаться. Удачно сложится разговор, который вы откладывали из-за занятости. Деньги: Сверьте итоговую сумму с договорённостью, особенно если часть заказа менялась в процессе. Вечер: Встреча с другом порадует новостями. Обсуждать только дневные заботы вам быстро наскучит.

♍ Дева Главный ход: Непривычное поручение окажется посильным. Уже знакомые умения помогут разобраться с новой частью работы. Практично: Уточните, какой результат нужен, и начните с понятного этапа, последующие действия станут яснее в процессе. С людьми: Коллега поддержит вашу самостоятельность. За советом можно обратиться, когда появится конкретный вопрос. Деньги: Необходимое удастся купить по разумной цене, если заранее отделить нужные возможности от необязательных. Вечер: Откровенный разговор с близким позволит поделиться сомнениями, которые вы обычно оставляете при себе.

♎ Весы Главный ход: Получится согласовать удобное расписание и сохранить время для личного плана, не нарушая важных договорённостей. Практично: Предложите конкретное время, в которое сможете выполнить свою часть, собеседнику будет проще ответить. С людьми: Близкий обрадуется возможности увидеться. Встречу лучше назначить сразу, пока свободное время не заняли другие дела. Деньги: Уточните, платный ли перенос заказа или записи, прежде чем окончательно менять время. Вечер: Найдётся возможность заняться тем, на что давно не хватало сил, одному или в приятной компании.

♏ Скорпион Главный ход: На вашу просьбу откликнутся охотнее, чем вы предполагали. Станет ясно, что помощь не затрудняет человека. Практично: Объясните, в какой части нужна поддержка, и закончите самостоятельно то, с чем справляетесь без затруднений. С людьми: Благодарность сблизит вас. Необязательно немедленно придумывать равноценную услугу в ответ на добровольное участие. Деньги: Если помощь предполагает затраты, заранее договоритесь о сумме и о том, кто её оплачивает. Вечер: Захочется позаботиться о близком по собственному желанию. Совместный ужин даст время для неспешного разговора.

♐ Стрелец Главный ход: Работа с надёжным напарником пойдёт быстрее обычного. Разница в умениях поможет хорошо дополнить друг друга. Практично: Распределите задачи в начале, тогда не придётся одновременно заниматься одной частью и откладывать другую. С людьми: Близкому будет приятно ваше внимание после рабочего дня, особенно если вы вспомните о его пожелании. Деньги: Хорошее настроение может подтолкнуть к лишней покупке, придерживайтесь суммы, которую собирались потратить. Вечер: Подойдёт активный отдых. Совместная прогулка или привычная тренировка помогут отвлечься от сидячих занятий.

♑ Козерог Главный ход: Самостоятельно разберётесь с делом, в котором прежде нуждались в подсказках. Накопленный опыт приятно удивит. Практично: Проверьте существенные детали, остальное выполняйте знакомым способом, без дополнительного изучения каждой мелочи. С людьми: Близкие охотно поддержат ваши планы. Им будет приятно, если вы в ответ спросите об их делах. Деньги: Нужная покупка сбережёт время, если устраняет неудобство, с которым вы сталкиваетесь регулярно. Вечер: Можно поделиться успехом с тем, кто за вас порадуется, а затем переключиться на общие интересы.

♒ Водолей Главный ход: Деловая поездка или встреча позволит заодно решить ещё один вопрос. Сэкономите время на дороге. Практично: Воспользуйтесь удобным совпадением, но не добавляйте в маршрут все отложенные дела сразу. С людьми: Разговор окажется полезным, если до расставания вы согласуете ближайшее действие, а не только обсудите возможности. Деньги: Расходы на дорогу получится сократить благодаря удачному расположению нужных мест. Вечер: Инициатива партнёра порадует. Вам будет приятно принять приглашение и на время доверить ему выбор занятия.

♓ Рыбы Главный ход: О домашних обязанностях удастся договориться спокойнее. Найдётся распределение, которое учитывает нынешнюю занятость каждого. Практично: Сначала назовите повторяющееся неудобство, затем предложите изменить одну конкретную обязанность. С людьми: Разговор пойдёт доброжелательнее, если обсуждать будущую неделю, без подсчёта всех прежних уступок. Деньги: Общую покупку получится согласовать с учётом разных пожеланий, дорогой вариант не обязательно окажется самым удобным. Вечер: Захочется побыть рядом без продолжения хозяйственного обсуждения. Общее развлечение поможет вернуть лёгкость в общение.

Понедельник полезно оценивать по тому, что удалось выяснить или сделать. Число разговоров и сообщений мало говорит о результате: один полученный ответ может значить больше нескольких часов обсуждения. Когда понятно, что изменилось, легче выбрать следующий шаг и перестать возвращаться мыслями к уже решённому. Свободный вечер стоит учитывать в планах так же, как встречу или обязательное дело. Если оставлять личные интересы только на случай, когда больше нечем заняться, время для них находится редко. Небольшого заранее выбранного занятия достаточно, чтобы в буднях оставалось то, чего хочется ждать.