Водолеи, Львы, Стрельцы и Раки в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 27 сентября

В воскресенье, 27 сентября, получится многое успеть, если не переделывать уже готовое и не пытаться предусмотреть каждую мелочь. Приготовления к встрече способны затянуться именно из-за этого. В личных разговорах лучше сразу говорить о существенном: собеседник может охотно согласиться на то, что вам нужно, но едва ли догадается обо всём сам. Друзья предложат интересные занятия, близкие порадуют вниманием, а давно отложенное развлечение окажется вполне доступным. Небольшие затруднения тоже возможны, но обычно удастся разобраться с ними, сохранив и деньги, и хорошее настроение. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Овнам захочется быстро справиться с несколькими делами и освободиться пораньше. Энергии хватит, но постоянное переключение заставит возвращаться к пропущенным мелочам. Закончите одно, прежде чем переходить к другому. Когда появятся первые результаты, торопиться уже не захочется. Нужная покупка тоже окажется удачной, если заранее решить, какую сумму вы готовы потратить. Во второй половине дня порадует инициатива человека, от которого вы её не ждали. Он предложит увидеться или присоединиться к друзьям, и общение получится живым. В паре хорошо пройдёт совместный выход: движение и новые впечатления помогут забыть об утренней суете.

♉ Телец Тельцы смогут помочь другу, но сначала придётся разобраться, что именно ему требуется. Привычное для вас решение может не подойти в его обстоятельствах. Выслушав подробности, вы предложите вариант попроще и сбережёте время обоим. Собственные приготовления к новой неделе не займут весь день: необходимое удастся сделать быстро, а остальное может подождать. В отношениях легче будет признаться в желании, которое раньше казалось неудобным обсуждать. Партнёр отнесётся доброжелательно и, вероятно, предложит не откладывать задуманное. Даже вопрос общих расходов решится без спора. Вечер подойдёт для свидания или ужина вдвоём, особенно если в последнее время вы виделись преимущественно между делами.

♊ Близнецы Близнецы могут слишком строго оценить свои результаты после чужой хорошей новости. У другого человека были иные обстоятельства, и прямое сравнение вряд ли будет справедливым. При этом сегодня пригодится навык, который вы уже успели освоить. С его помощью получится закончить то, что прежде казалось трудным. В компании станет веселее, когда разговор перестанет вращаться вокруг достижений. Вы узнаете о знакомом что-то неожиданное и обнаружите, что вам интересно вместе. В паре захочется больше юмора и меньше серьёзных обсуждений будущего. Для хорошего вечера хватит привычного бюджета: впечатлять окружающих щедростью незачем.

♋ Рак Ракам могут снова предложить участие в затее, от которой они когда-то отказались. Не спешите повторять прежний ответ. За это время могли измениться и условия, и ваши желания. Есть шанс попробовать то, что теперь действительно интересно, без больших обязательств. Узнайте, можно ли присоединиться ненадолго, прежде чем обещать постоянное участие. Личное общение принесёт неожиданно тёплый отклик. Человек, которого вы считали сдержанным, проявит больше внимания, и вам станет легче говорить откровенно. Дома найдётся простое решение вопроса, из-за которого вы волновались. Вечером получится выбраться туда, куда вы давно собирались, но каждый раз откладывали.

♌ Лев Львам пора перейти от подготовки к тому, ради чего она затевалась. Для первого результата уже достаточно знаний и подходящих средств. Начните с понятной части, и по ходу выяснится, что предварительные опасения были преувеличены. С дополнительными покупками лучше повременить: после попытки станет яснее, что действительно понадобится. Близкий человек соскучился по вашему вниманию и будет рад возможности побыть вместе. Необязательно подробно объяснять, насколько вы заняты, если сейчас нашлось свободное время. Предложите прогулку или ужин вне дома. Новое знакомство тоже может сложиться приятно, особенно когда вы перестанете подбирать самые выигрышные темы и заговорите о том, что интересно вам самим.

♍ Дева Дев заинтересует предложение с привлекательной ценой. Оно может оказаться выгодным, если подходят срок действия и остальные условия. Проверьте прежде всего то, что важно лично вам: возможность переноса, возврата или выбора удобного времени. При отсутствии существенных ограничений нет смысла отказываться из одной лишь осторожности. Домашние дела будут продвигаться увереннее, когда вы перестанете возвращаться к принятому решению. Освободится время для встречи, которую не хочется отменять. В личной жизни появится повод прямо сказать о симпатии или предложить более близкое общение. Ответ порадует. Вечер лучше провести с теми, кого вы действительно хотите видеть. Соглашаться на каждое приглашение необязательно.

♎ Весы Весы рискуют задержаться из-за желания довести приготовления до безупречности. Дополнительная переделка вряд ли изменит впечатление от встречи, зато отнимет время, которое можно было провести вместе. Ограничьтесь необходимым. Вас будут рады видеть и без необычного угощения, дорогого подарка или тщательно придуманной программы. От знакомого придёт хорошая новость, которая даст повод порадоваться за него и оживит беседу. В паре станет заметнее взаимный интерес: партнёр охотно поддержит разговор о том, что обычно кажется слишком личным. Вечер может получиться насыщенным. Соглашайтесь продолжить встречу, если вам весело, но не добавляйте новые заботы ради развлечения остальных.

♏ Скорпион Скорпионы получат прямой ответ на личный вопрос, но он может отличаться от ожидаемого. Это поможет лучше понять, чего человек хочет сейчас. Не всякое несовпадение означает нежелание быть рядом: возможно, вы по-разному представляете ближайшее время. Удастся договориться о конкретной встрече или совместном выходе, если не требовать сразу обещаний на далёкое будущее. После разговора станет легче сосредоточиться на повседневных делах. Вопрос, который вы откладывали из-за рассеянности, решится довольно быстро. Покупать что-либо под влиянием первой реакции не стоит, желание может измениться уже через час. К вечеру появится настроение пообщаться с друзьями. Хорошая компания поможет увидеть, сколько интересного происходит помимо одной важной для вас темы.

♐ Стрелец Стрельцы быстро получат хороший результат и захотят сразу увеличить объём задуманного. Сначала закончите то, за что уже взялись. Оставшаяся часть потребует внимания, зато после неё можно будет пользоваться сделанным, показать его близким или спокойно перейти к другому. Помощь окажется кстати, если вы объясните, что именно ещё нужно сделать. Семейные новости поднимут настроение, а любимый человек охотно откликнется на предложение провести вечер вместе. Выбирайте активный отдых или прогулку с интересной целью. Деньги, потраченные на заранее выбранное удовольствие, не вызовут сожалений; от случайных дополнений к нему вполне можно отказаться.

♑ Козерог Козерогам стоит заранее рассказать спутнику, как они хотят провести совместный выход. Возможно, вам важен неспешный разговор, а другой человек рассчитывает заодно побывать в нескольких местах. Такое различие легко учесть до встречи. После договорённости общение получится гораздо приятнее, чем при попытке молча приспособиться и ждать, что ваше настроение заметят. Небольшие обязательства удастся выполнить самостоятельно и без задержек. В магазине может найтись полезная вещь, которую вы давно искали. Покупка порадует, если не придётся тратить на неё деньги, отложенные для другого. Вечером будет легче проявлять нежность: когда бытовые разногласия уже улажены, ничто не мешает уделить внимание друг другу.

♒ Водолей Водолеи могут потратить слишком много времени на новости и чужие мнения, хотя для ближайшего решения уже достаточно сведений. Очередное чтение едва ли устранит все сомнения. Сопоставьте известное со своими обстоятельствами и выберите приемлемый вариант. После этого захочется наконец отойти от экрана. Друзья предложат встречу, на которой удастся и посмеяться, и узнать много нового. В паре любопытство к планам другого человека поможет оживить общение. Расспросите о том, что его сейчас увлекает, без немедленной оценки пользы. Совместный отдых не потребует больших расходов. Вечером будет легче забыть о телефоне, если заняться тем, что интересно обоим.

♓ Рыбы Рыбам захочется поддержать нескольких людей сразу, но на все просьбы времени не хватит. Выберите помощь, которую действительно можете оказать сегодня, и сразу скажите об этом. Ваша встреча с дорогим человеком тоже заслуживает внимания. Небольшой практический вопрос получится решить днём, особенно если не присоединять к нему остальные накопившиеся заботы. В личных отношениях порадует взаимность. Другой человек охотно учтёт ваше пожелание и постарается сделать вечер приятным. Примите это участие без необходимости немедленно отплатить равноценным жестом. У свободных Рыб может появиться возможность побыть вдвоём с тем, кто давно нравится. Не отдавайте это время случайным разговорам только из опасения показаться невежливыми.

Разговор в это воскресенье может оказаться полезным, даже если собеседники не придут к полному согласию. Понять, чего каждый хочет на самом деле, уже достаточно, чтобы перестать строить лишние предположения. После этого легче выбрать подходящий способ провести время вместе или помочь друг другу в конкретном вопросе. Разные взгляды не обязательно мешают хорошим отношениям. Для совместной поездки, встречи или домашнего плана обычно требуется договориться о нескольких вещах, а не убедить близкого во всём сразу. Стоит опереться на то, что устраивает обоих. Остальные разногласия не обязательно разрешать сегодня, особенно если они совершенно не мешают осуществить задуманное.