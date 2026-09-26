Стрельцы, Рыбы, Овны и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 27 сентября

В воскресенье, 27 сентября, получится разобраться с обещаниями и договорённостями, которые на неделе всё время переносились. Не на всё уйдёт много времени: где-то хватит подтвердить время, где-то завершить небольшое дело. После этого будет проще распоряжаться оставшейся частью дня, не отвлекаясь на мысли о забытом. Планы на отдых у близких могут различаться, и это не станет помехой для хорошего общения. Найдётся вариант, удобный по времени и расходам, а собственные желания окажутся понятнее после прямого разговора. Тем, кто предпочитает провести часть воскресенья самостоятельно, тоже найдётся интересное занятие. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Главный ход: Встреча с родными порадует новостями. Захочется чаще общаться, не дожидаясь особого повода. Практично: Необходимое лучше закончить заранее, чтобы во время разговора не следить за часами. С людьми: Расспросите о переменах, прежде чем давать советы: близкие уже во многом разобрались сами. Деньги: Для визита не потребуется дорогого подарка, гораздо приятнее будет ваше искреннее участие. Вечер: Семейное общение получится оживлённым, особенно если каждый сможет рассказать о своих новостях.

♉ Телец Главный ход: Инициатива в личной жизни встретит доброжелательный отклик. Предложить свидание будет легче, чем вы ожидали. Практично: Уточните время встречи, тогда домашние дела не придётся заканчивать в спешке. С людьми: В паре захочется обсудить желания и впечатления, отложив привычный разговор об обязанностях. Деньги: Развлечение, которое нравится обоим, порадует больше дорогого варианта, выбранного ради впечатления. Вечер: Романтическое настроение поможет проявить нежность и без неловкости принять ответное внимание.

♊ Близнецы Главный ход: Удастся выполнить обещание, о котором вы давно помнили. После этого свободное время станет приятнее. Практично: Сделайте именно то, о чём договорились, не усложняя задачу необязательными дополнениями. С людьми: Близкий поддержит ваши старания, а затем предложит переключиться на что-нибудь увлекательное. Деньги: Небольшой общий расход получится обсудить прямо, без намёков, которые только создают неловкость. Вечер: В знакомой компании будет легко отдыхать: незавершённое дело больше не отвлечёт от общения.

♋ Рак Главный ход: Найдётся вещь, которая понравится и окажется удобной в обычной жизни. Собственный вкус поможет выбрать. Практично: До оплаты проверьте подходящий размер или комплектацию, чтобы не пришлось заниматься обменом. С людьми: Знакомый одобрит ваш выбор. Общение будет лёгким, появятся темы помимо привычных забот. Деньги: Заранее выбранной покупки будет достаточно, сопутствующие предложения можно оставить без внимания. Вечер: Захочется выйти из дома, увидеть друзей или провести время вдвоём в приятном месте.

♌ Лев Главный ход: Короткая поездка с друзьями даст новые впечатления. Особенно порадует возможность побыть вместе без будничной спешки. Практично: Проверьте дорогу и время возвращения, чтобы не сокращать прогулку из-за неожиданной задержки. С людьми: Предложения спутников окажутся удачными, если позволить каждому участвовать в выборе занятия. Деньги: Учтите стоимость дороги вместе с развлечением, тогда общий расход не станет неожиданностью. Вечер: Дома будет приятно обсудить увиденное и спокойно заняться тем, что нравится лично вам.

♍ Дева Главный ход: Найдётся более удобное время для важной встречи на следующей неделе. Стоит заранее подтвердить договорённость. Практично: Подготовьте необходимое к утру, остальные дела не требуют завершения именно сегодня. С людьми: Близкий охотно учтёт ваши планы, если вы назовёте их прямо, без ожидания догадливости. Деньги: Своевременный заказ избавит от спешки, но оплачивать ненужные дополнения ради удобства необязательно. Вечер: Освободившееся время позволит выбраться на встречу или с удовольствием заняться любимым развлечением.

♎ Весы Главный ход: Внимание знакомого станет заметнее, появится повод продолжить общение. Взаимный интерес не придётся угадывать по мелочам. Практично: Сохраните время для обещанного дела, тогда приятная встреча не вызовет спешки позже. С людьми: В паре разговор напомнит о вашем сходстве, а свободным Весам будет легко поддержать знакомство. Деньги: На совместное удовольствие можно выделить удобную сумму, без попыток впечатлить друг друга щедростью. Вечер: Захочется продлить встречу. Наслаждайтесь общением, не требуя немедленных обещаний на будущее.

♏ Скорпион Главный ход: Домашний вопрос удастся решить вместе. Разговор сдвинется с общих пожеланий к выбору подходящего варианта. Практично: Сравните два осуществимых решения и договоритесь, какую часть приготовлений каждый возьмёт на себя. С людьми: Другой человек справится по-своему, постоянные поправки только замедлят общее дело. Деньги: Покупку для дома стоит согласовать до заказа, включая стоимость того, что понадобится дополнительно. Вечер: Можно будет принять приглашение и провести время вне дома, сменив привычные занятия.

♐ Стрелец Главный ход: Станет понятнее, чего хочется именно вам. Выбрать досуг получится без долгого обсуждения со всеми знакомыми. Практично: Завершите необходимое до выхода, пока новые впечатления не отвлекли от текущих забот. С людьми: Разница вкусов не помешает дружбе, необязательно убеждать другого присоединиться к вашему занятию. Деньги: Ориентируйтесь на собственную допустимую сумму, даже если друзья предпочитают более дорогой вариант. Вечер: Самостоятельно выбранное развлечение порадует, а разговор после него даст повод поделиться впечатлениями.

♑ Козерог Главный ход: Рекомендация знакомого поможет разобраться с покупкой или услугой. Его опыт прояснит то, что не объясняет описание. Практично: Сопоставьте рассказ с собственными потребностями: удобное другому не обязательно понадобится и вам. С людьми: Разговор продолжится на личные темы, если поинтересоваться собеседником после обсуждения полезного совета. Деньги: От дорогого дополнения получится отказаться, сохранив всё, ради чего вы выбирали покупку. Вечер: Захочется домашнего комфорта и неспешного общения с человеком, которому можно рассказать о личном.

♒ Водолей Главный ход: Ваше спокойное участие поможет домашним договориться. Вы заметите, в чём их пожелания вполне совместимы. Практично: Предложите посильное решение, оставив участникам возможность самим выполнить то, о чём они договорились. С людьми: После разговора станет легче шутить и строить общие планы, не вспоминая прежнее недовольство. Деньги: Совместный расход не вызовет возражений, если каждый заранее понимает, за что платит. Вечер: Собственный приятный план тоже осуществится, особенно порадует время с любимым человеком.

♓ Рыбы Главный ход: Обычный денежный вопрос окажется проще после сверки суммы и срока. Долгих обсуждений не потребуется. Практично: Закончив расчёт, переходите к личным планам, повторная проверка уже ничего существенного не добавит. С людьми: Родные поддержат приятную идею на ближайшие дни, можно будет выбрать удобное всем время. Деньги: Оставшуюся сумму полезно сохранить до следующей нужной покупки, не придумывая расход немедленно. Вечер: Встреча с друзьями или короткая поездка поможет сменить обстановку и получить новые впечатления.

Выбирая развлечения на выходной, полезно заранее понять, за что хочется заплатить. Для кого-то важны удобная дорога и хорошее место, другому достаточно самой встречи. Разница в цене ещё не говорит о том, сколько удовольствия принесёт отдых, но и отказываться от удобства ради минимального расхода необязательно. В общих планах особенно помогает договорённость о сумме, подходящей каждому. Тогда после встречи не придётся выяснять, кто на какие траты рассчитывал. Можно спокойно уделить внимание людям и занятию, ради которых вы собрались.