Водолеи, Рыбы, Козероги и Весы в гороскопе Анжелы Перл на субботу 26 сентября

В субботу, 26 сентября, проще будет осуществить то, что в течение недели постоянно откладывалось. Поможет участие близких, удачный совет или готовность немного изменить первоначальный план. Домашний вопрос может решиться без больших расходов, а для собственного занятия найдётся время раньше, чем вы предполагали. Встречи тоже сложатся интересно. Кто-то примет неожиданное приглашение, кто-то вернётся к общению после долгой паузы, а кому-то станет заметнее симпатия знакомого человека. Необязательно заранее определять, чем закончится разговор. Достаточно оставить себе время на продолжение, если вам обоим захочется задержаться. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Домашние планы потребуют участия, но не займут всю субботу. Удастся быстро разобраться с вопросом, который среди недели казался хлопотным. Важно сразу обсудить, кто что берёт на себя, иначе вы по привычке начнёте делать и собственную, и чужую часть. Практичность поможет выбрать простое решение, которое устроит близких и избавит от лишних расходов. После обеда захочется выбраться из дома. Друг предложит встречу или поделится новостью, которую будет интересно обсудить лично. В паре тоже найдётся повод немного изменить привычный вечер. Хорошо пройдёт прогулка или совместное развлечение, особенно если вы давно обещали друг другу провести время без домашних забот. Подсказка дня: Завершив общее дело, оставьте время на приятный выход из дома.

♉ Телец Приглашение, которого вы не ждали, может оказаться самым интересным событием субботы. Поначалу будет трудно представить себя в незнакомой компании или на непривычном занятии. Однако не нужно заранее знать всё о людях и месте, чтобы хорошо провести время. С обычными делами лучше разобраться утром, когда ничто не мешает действовать в своём темпе. Общение постепенно станет свободнее, и среди новых знакомых найдётся человек с близкими взглядами. Возможна симпатия, которую захочется проявить при следующей встрече. В паре будет приятно доверить выбор занятия другому. Умеренные расходы на досуг вполне оправдают себя, если вы выберете то, что интересно вам обоим, без попытки повторить чужую программу выходного. Подсказка дня: Дайте непривычному предложению шанс заинтересовать вас.

♊ Близнецы Собственное увлечение потребует внимания и порадует результатом. Вы заметите, что сложный момент наконец получается, если не отвлекаться каждые несколько минут. При этом не стоит превращать любимое занятие в обязательную норму на день. Удовольствия будет больше, когда вы сможете остановиться вовремя и сохранить желание продолжить позже. Близкий человек с интересом отнесётся к тому, что вы делаете. Покажите ему результат или расскажите, что именно вас увлекает, без ожидания, что он немедленно станет таким же энтузиастом. Для нужной покупки найдётся подходящий вариант без дорогих дополнений. Вечером понравится спокойная встреча, на которой можно свободно обменяться впечатлениями и узнать новости друзей. Подсказка дня: Оставьте в любимом занятии место для удовольствия, а не только результата.

♋ Рак Улучшить домашнее удобство получится с меньшими затратами, чем вы ожидали. Прежде чем искать замену привычной вещи или заказывать помощь, присмотритесь к тому, что уже есть под рукой. Собственный опыт подскажет простой вариант, а близкие помогут его осуществить. Разобравшись с этим вопросом, вы почувствуете больше свободы в планах на оставшуюся часть дня. Личная новость приятно изменит настроение. Человек, от которого вы не ждали особого внимания, проявит интерес или предложит увидеться. Если симпатия взаимна, отвечайте без излишней осторожности. В паре будет легче говорить о желаниях, которые прежде откладывали ради срочных дел. Вечер подойдёт для встречи вдвоём или неторопливого общения с хорошим другом. Подсказка дня: Сначала оцените имеющиеся возможности, затем решайте, что покупать.

♌ Лев Вашу идею для общего досуга охотно поддержат. Получится собрать компанию, в которой интересно каждому, если дать другим участвовать в выборе и приготовлениях. Необязательно отвечать за настроение всех присутствующих. После первых договорённостей окажется, что люди и сами готовы предложить подходящее занятие, помочь с организацией или взять на себя часть забот. Личный разговор принесёт неожиданное удовольствие. Человек, который обычно больше слушает, расскажет о себе нечто интересное, и вы увидите его иначе. В сложившихся отношениях порадует готовность партнёра подхватить вашу инициативу. Вопрос общих расходов лучше решить без соревнования в щедрости, чтобы каждый чувствовал себя свободно и мог спокойно наслаждаться вечером. Подсказка дня: Предлагая общее занятие, оставьте другим возможность проявить инициативу.

♍ Дева Захочется вернуться к занятию, которое давно отложили. Теперь вы увидите в нём больше возможностей и меньше причин бояться ошибки. Приятно будет обнаружить, что прежние навыки никуда не исчезли, а накопленный опыт помогает быстрее разобраться с трудной частью. Начать можно с небольшого замысла, не превращая подготовку в отдельное долгое дело. Близкому человеку будет интересно узнать о вашем увлечении, особенно если раньше вы редко о нём рассказывали. Обычные заботы удастся закончить до вечера, если не добавлять к необходимому всё, что случайно попалось на глаза. Позже появится время для тёплой встречи. В личном общении ваша увлечённость окажется привлекательнее попытки подобрать безупречные слова. Подсказка дня: Вернитесь к тому, что нравилось, начав с посильной части.

♎ Весы Спокойный разговор с близкими поможет выбрать общий план. Выяснится, что разногласия касались подробностей, а главное желание у вас совпадает. Не торопите ответ: человеку может понадобиться немного времени, чтобы понять, какой вариант удобнее. После договорённости практические вопросы решатся легче, в том числе те, которые вы собирались выполнять самостоятельно. Во второй половине дня захочется общения за пределами привычных домашних тем. Встреча с друзьями порадует новостями и добрым юмором. Свободные Весы могут заинтересоваться человеком, которого прежде почти не замечали. В паре тоже найдётся повод для нежности. Для приятного вечера достаточно выбрать подходящее занятие, не увеличивая расходы ради впечатления на других. Подсказка дня: Дайте близкому время выбрать удобный ему вариант.

♏ Скорпион Приятная инициатива другого человека заметно улучшит настроение. Вам предложат то, что действительно нравится, или вспомнят о желании, высказанном давно и почти случайно. Такой знак внимания поможет почувствовать близость. Повседневные задачи будут даваться легче, но лучше закончить необходимое до встречи, чтобы не возвращаться к мелким обязанностям каждые полчаса. В паре захочется немного изменить привычный распорядок. Необычный для вас выбор занятия окажется удачным, если вы оба согласны его попробовать. Свободным Скорпионам понравится общение, в котором не приходится угадывать чужой интерес. Вечером можно позволить себе немного спонтанности, сохранив лишь те договорённости, от которых зависят планы других людей. Подсказка дня: На приятное внимание отвечайте так же открыто.

♐ Стрелец Полезный совет поможет справиться с бытовым затруднением, которое вы представляли слишком сложным. Выяснится, что полная замена или долгая переделка не нужна. Проверив простой способ, вы сэкономите и время, и деньги. Если на субботу намечено несколько дел, начните с того, после чего остальные станут удобнее, а не с самого заметного. Общение с давним другом вернёт интерес к теме, которую вы давно не обсуждали. Окажется, что у каждого появились новости и идеи для следующей встречи. Вечером будет приятно встретиться небольшой компанией или отправиться на прогулку вдвоём. В отношениях пригодится искреннее любопытство: близкому захочется рассказать больше, если его не перебивать готовыми советами. Подсказка дня: Уточните простой способ решения, прежде чем затевать большие перемены.

♑ Козерог Личное внимание поможет увереннее проявить симпатию. Вы заметите, что человек охотно продолжает разговор и старается найти время для встречи. Не нужно скрывать заинтересованность за обсуждением одних лишь практических вопросов. В сложившихся отношениях тоже удастся уделить больше времени друг другу, если заранее разобраться с необходимыми делами и не добавлять новых без причины. Покупку, которая должна произвести впечатление, лучше обдумать ещё раз. Для удачного свидания важнее выбрать то, что нравится обоим, и прийти в хорошем настроении. Во второй половине дня возможна приятная новость от родственников. Вечер пройдёт теплее, если вы позволите себе говорить о личном без попытки сразу найти решение каждому вопросу. Подсказка дня: Покажите свой интерес, не ограничиваясь разговором о делах.

♒ Водолей Небольшая поездка или смена привычной обстановки принесёт больше впечатлений, чем вы рассчитываете. Вы легко сориентируетесь в новом месте, найдёте интересное занятие и не растеряетесь, если первоначальный план придётся уточнить. Подготовка не потребует много времени, особенно если выбрать одну цель и не пытаться заодно побывать всюду, куда давно собирались. Близкий человек охотно составит компанию, когда сможет предложить что-то своё. В пути или во время прогулки будет проще обсудить личное без обычных домашних отвлечений. Свободных Водолеев заинтересует разговор с новым знакомым. К вечеру приятно будет вернуться к привычному комфорту, поделиться впечатлениями и спокойно придумать, что из увиденного хочется попробовать ещё. Подсказка дня: Выберите одну интересную цель для небольшой смены обстановки.

♓ Рыбы Для самостоятельного плана наконец найдётся достаточно времени. Вы сможете действовать без постоянных согласований и спокойно разобраться в том, что интересно именно вам. Приятно удивит собственная собранность: когда дело выбрано по желанию, меньше сил уходит на попытки заставить себя начать. Не нужно сразу превращать удачный опыт в жёсткое расписание на все выходные. Сообщение от знакомого даст повод для короткой встречи. Решите, хочется ли вам отвлечься сейчас или удобнее увидеться позже: доброжелательный ответ позволит легко согласовать время. Вечером понравится занятие по своему вкусу, а близкий может составить компанию. Если для продолжения потребуется покупка, выбирайте то, в чём уже убедились на практике. Подсказка дня: Сохраните удобный темп, даже когда захочется успеть больше.

Приятные впечатления от выходного не всегда зависят от количества выполненных планов. Разговор, к которому хочется вернуться, или занятие, которое увлекло, могут дать больше удовольствия, чем длинная программа, придуманная заранее. Полезно заметить, что именно вам понравилось, пока впечатления ещё свежи. В следующий свободный день будет проще выбирать, если опираться на этот опыт. Одному захочется повторить встречу в том же кругу, другому захочется посвятить больше времени любимому занятию. Ни один из этих вариантов не требует оправдания: у приятного выходного нет обязательной программы для всех.