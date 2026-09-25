Весы, Скорпионы, Козероги и Львы в гороскопе Джорджии Лукас на субботу 26 сентября

В эту субботу не стоит рассчитывать, что все будут придерживаться планов и тщательно подбирать слова. Полнолуние в Овне, по прогнозу Джорджии Николс, может добавить нетерпения и обострить разногласия даже между близкими людьми. Лучше оставить себе возможность передумать, а собеседнику дать закончить мысль. Особая внимательность пригодится в поездках, денежных делах и заботах о детях и домашних животных.

Оценка дня: 5 из 5: динамичный; 4: удачный; 3: обычный; 2: неоднозначный; 1: сложный.

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Овен (21 марта - 19 апреля)

Оценка дня: 4 из 5

Полнолуние проходит в вашем знаке, поэтому спокойно усидеть на месте сегодня будет непросто. Николс отмечает, что такое полнолуние бывает раз в год и может усиливать напряжение в отношениях с самыми близкими. Терпение сейчас полезнее настойчивости. Разрешите себе менять планы: если настроение или обстоятельства стали другими, незачем любой ценой следовать утреннему расписанию. И не требуйте от окружающих немедленно подстроиться под вас.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Оценка дня: 3 из 5

Привычный порядок дел может нарушиться. В общении с коллегами, медицинскими работниками и людьми, которые помогают заботиться о вашем питомце, понадобится терпение. Имейте в виду: Марс в вашем секторе общения делает вас прямолинейнее обычного. Вы можете считать, что просто говорите по существу, а собеседник услышит резкость. Прежде чем предъявлять претензии, уточните, что произошло и можно ли спокойно решить вопрос.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Оценка дня: 4 из 5

Встречи с друзьями и общие дела могут пойти не совсем так, как вы рассчитывали. Полнолуние способно внести суматоху и добавить напряжения в разговоры, поэтому сегодня особенно пригодится дипломатичность. Не каждый спор нужно доводить до выяснения, кто прав. При этом день может подарить необычное знакомство. Человек, которого вы встретите, вполне способен заинтересовать вас именно своей непохожестью на привычное окружение.

Рак (21 июня - 22 июля)

Оценка дня: 3 из 5

Дом и семья требуют внимания, но работа и другие обязательства тоже напоминают о себе. Удовлетворить все запросы одновременно вряд ли получится. В это полнолуние Николс советует не отодвигать домашние дела на последний план: близким может быть важно ваше участие именно сейчас. Попробуйте распределить время без обещания успеть абсолютно всё. Часть планов придется пересмотреть, и это не означает, что вы кого-то подвели.

Лев (23 июля - 22 августа)

Оценка дня: 4 из 5

Сегодня стоит сбавить скорость и внимательнее следить за своими действиями. Николс связывает повышенный риск случайных неприятностей с импульсивностью полнолуния и влиянием непредсказуемого Урана. Не торопитесь ни на дороге, ни в разговоре, особенно если хочется сначала сделать, а потом подумать. При этом день обещает немало нового: идеи, знакомства и места, в которых вы прежде не бывали. Любопытство пригодится, поспешность нет.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Оценка дня: 3 из 5

Держите под контролем деньги и личные вещи: неожиданность может затронуть расходы, поступления или то, чем вы владеете. Проверьте, ничего ли не забыли, не оставляйте ценное без присмотра и не принимайте финансовых решений сгоряча. Один из вопросов, который давно назревал, может потребовать определиться. Но даже если ситуация подталкивает к быстрому ответу, сначала разберитесь в условиях и возможных последствиях.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Оценка дня: 3 из 5

Сегодня происходит единственное в этом году полнолуние в противоположном вам знаке. По прогнозу Николс, это может усилить напряжение в отношениях с супругом, партнёром или близким другом. Кто-то способен поступить совсем не так, как вы ожидали. Не отвечайте на удивление первой же резкой фразой. Дайте себе несколько минут, чтобы понять, что именно вас задело, а другому человеку возможность объяснить свой поступок.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Оценка дня: 3 из 5

Суббота может оказаться беспокойной: привычный ход дел способны нарушить рабочие вопросы, заботы о здоровье или домашнем животном. Питомцу сегодня стоит уделить больше внимания, Николс отдельно советует поберечь его от случайных травм. В разговорах с людьми старайтесь не добавлять напряжения там, где его и так хватает. Не каждое неудобство требует выяснения отношений. Иногда достаточно спокойно договориться, что делать дальше.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Оценка дня: 4 из 5

Даже приятные планы сегодня могут потребовать терпения. Свидание, общение с детьми, поход на представление или спортивное мероприятие способны пройти не совсем гладко. Не настаивайте, чтобы всё происходило строго по вашему сценарию. Родителям Николс советует внимательнее следить за детьми, а тем, кто занимается спортом, не увлекаться азартом и помнить об осторожности. Сбавьте темп: удовольствие от выходного не должно превращаться в соревнование.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Оценка дня: 3 из 5

Семейные заботы и дела за пределами дома могут одновременно потребовать вашего участия. Домашний распорядок, скорее всего, придется менять, но полностью отложить работу и обязательства перед другими людьми тоже не получится. В это полнолуние Николс советует не упускать из виду профессиональные и общественные дела. Задача непростая: придется распределять внимание, уточнять договорённости и признавать, что быть сразу в двух местах невозможно.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Оценка дня: 4 из 5

Не спешите, особенно когда действуете по привычке и мысленно уже заняты чем-то другим. Николс предупреждает о повышенном риске случайных неприятностей и советует внимательнее относиться и к поступкам, и к словам. Импульсивное решение может быстро разонравиться, а исправлять его придется дольше. Зато в голову способна прийти действительно блестящая идея. Её стоит записать, даже если воплощать немедленно вы пока не собираетесь.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Оценка дня: 3 из 5

Проверьте банковские счета и договорённости об общих деньгах или обязательствах: там могут обнаружиться ошибки либо неожиданные изменения. Если вы давно пытаетесь с кем-то договориться, сегодня разговор способен дойти до решающего момента. Появится шанс наконец понять, к чему всё идет. По прогнозу Николс, свет в конце тоннеля уже близко. И на этот раз есть основания надеяться, что это не встречный поезд.

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Николс описывает именинников как находчивых, любознательных людей, которые стремятся к совершенству и умеют глубоко погружаться в интересующий вопрос. Правда, порой бывает трудно остановиться и признать, что результат уже достаточно хорош.

По её прогнозу, наступающий личный год завершает девятилетний цикл. Подведите итоги и пересмотрите отношения, привязанность к привычным местам и вещам, которые мешают двигаться дальше. Стоит навести порядок и вокруг себя, и в собственных мыслях. Чаще бывайте на природе, проявляйте больше душевного тепла и внимания к другим людям.