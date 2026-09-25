Скорпионы, Раки, Весы и Овны в гороскопе на выходные 26-27 сентября

В субботу станет легче показать симпатию, предложить что-то от себя и признаться, чего вам давно хочется. Даже привычная встреча может получиться интереснее, если не ждать, пока настроение создаст кто-то другой. При этом чужая реакция будет значить для нас больше обычного. Постарайтесь не принимать спокойный ответ за равнодушие: люди не всегда радуются и волнуются так же заметно, как вы.

Воскресенье подойдёт для занятий, в которых можно увлечься самим процессом: выбраться на прогулку, приготовить что-нибудь новое, вернуться к любимому хобби. В компании захочется больше свободы, а в отношениях станет важнее ясность. Необязательно проводить каждую свободную минуту вместе, чтобы хорошо провести выходные. Гораздо приятнее встретиться за ужином с собственными впечатлениями, чем весь день стараться угодить друг другу и к вечеру устать.

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Астрологический фон этих выходных связан с полнолунием в Овне, которое наступит 26 сентября в 19:49 по Риге и Москве. Утром субботы Луна ещё находится в Рыбах, днём переходит в Овна и остаётся там всё воскресенье. В астрологической трактовке полнолуние на оси Овна и Весов связывают с поиском равновесия между собственными желаниями и интересами партнёра. Отсюда основные темы прогноза: смелее проявлять себя, не торопиться судить о чужих чувствах и оставлять место для удовольствий, которые вы выбираете сами.

🟣 ♈ Овен

Суббота. Захочется, чтобы окружающие заметили в вас что-то новое. Удачный наряд, возвращение к прежнему увлечению или неожиданная инициатива помогут выйти из роли, к которой все привыкли. Особенно важной окажется реакция близкого человека. Не обесценивайте собственное удовольствие, если он не сразу поймёт, почему это для вас значимо. Лучше спокойно рассказать, что именно вас так радует.

Воскресенье. У вас появится достаточно азарта, чтобы наконец попробовать занятие, за которым раньше только наблюдали. Выбирайте то, где интересно даже без впечатляющего результата с первой попытки. В компании вы легко станете инициатором, но не обязательно главным организатором всего дня. Романтический вечер сложится приятнее, если вы позволите партнёру тоже вас чем-нибудь удивить.

🟣 ♉ Телец

Суббота. Утром может радовать перспектива встречи, а ближе к середине дня захочется сократить программу и побыть в тишине. Не стоит считать это испорченными выходными. Вам подойдут неспешная прогулка, музыка, отдых дома без постоянного переключения между делами. В отношениях особенно приятным окажется общение, в котором не нужно поддерживать разговор из вежливости или объяснять каждую перемену настроения.

Воскресенье. Вас увлечёт занятие, на которое обычно жалко времени из-за его кажущейся бесполезности. Можно несколько часов разбирать фотографии, слушать целый альбом или заниматься рукоделием. Главное, чтобы вам самим было интересно. Показывать результат кому-то ещё необязательно. К вечеру захочется близости без многолюдной компании: совместный ужин или прогулка вдвоём подойдут лучше насыщенной развлекательной программы.

🟣 ♊ Близнецы

Суббота. Дружеская встреча может неожиданно показать, с кем у вас по-прежнему много общего, а с кем разговор сводится к воспоминаниям об общих знакомых. Это не повод немедленно пересматривать круг общения. Просто уделите больше времени тем, рядом с кем появляется живой интерес. Для новых знакомств подойдёт компания, объединённая конкретным увлечением: здесь вам будет легче показать себя без необходимости развлекать всех сразу.

Воскресенье. Удачно сложится отдых, в котором есть небольшая общая затея: собрать команду для игры, устроить домашний просмотр давно обсуждаемого фильма. Не беритесь согласовывать вкусы каждого участника до полного совпадения. В личной жизни захочется больше определённости. Если человек вам нравится, дайте ему это понять, не пытаясь сначала вычислить, кто в ком заинтересован сильнее.

🟣 ♋ Рак

Суббота. На встрече или семейном празднике вы можете оказаться заметнее, чем собирались. Окружающие оценят ваш вкус, уверенность или умение вовремя предложить удачное решение. Приятно будет услышать это от человека, чьё мнение для вас важно. Только не превращайте одобрение в обязательство весь вечер соответствовать ожиданиям. Вам тоже можно отвлечься, повеселиться и позволить другим о чём-то позаботиться.

Воскресенье. Хорошо пойдут домашние занятия с понятным завершением: приготовить любимое блюдо, привести в порядок небольшой уголок, помочь близкому с конкретным делом. Результат порадует, если вы не начнёте сразу искать следующий недостаток. В отношениях особенно важной окажется взаимность. Дайте другому человеку возможность помочь вам, даже если он сделает это несколько иначе, чем сделали бы вы.

🟣 ♌ Лев

Суббота. Захочется сменить обстановку и увидеть что-нибудь, о чём потом приятно рассказывать. Короткая поездка, незнакомый маршрут или событие за пределами привычных интересов могут увлечь сильнее заранее выбранного развлечения. Оставьте время осмотреться, а не только добраться до намеченной точки. В романтическом общении особенно понравится человек, с которым можно разделить любопытство, не стараясь выглядеть самым осведомлённым.

Воскресенье. Захочется освоить что-то новое: научиться фотографировать, танцевать или лепить из глины. Хорошо получится учиться у человека, который увлечён своим делом и охотно объясняет и показывает, как это делается. Позвольте себе побыть новичком. Вечером будет приятно вернуться к разговору или впечатлению субботы и заметить, что оно пробудило желание попробовать ещё что-то.

🟣 ♍ Дева

Суббота. В совместных планах станет важнее заранее понять, кто на что рассчитывает. Это касается и расходов, и времени, и готовности принимать гостей. Не соглашайтесь на дорогую программу только потому, что остальным она кажется подходящей. Вам будет легче расслабиться, когда условия удобны всем. В близком общении прямота тоже пойдёт на пользу, если говорить о собственных желаниях без разбора чужих недостатков.

Воскресенье. Может захотеться поговорить о чём-то более личном, чем события прошедшей недели. Доверительный разговор получится, если не торопиться превращать услышанное в задачу, которую нужно решить. Близкому человеку может быть достаточно вашего внимания. О собственных переживаниях тоже можно говорить, даже если вы пока не во всём разобрались. К вечеру спокойное занятие вдвоём поможет сохранить возникшее чувство близости.

🟣 ♎ Весы

Суббота. В личной жизни станет заметнее то, что раньше удавалось обходить общими словами. Возможно, вы захотите яснее обозначить симпатию или услышать, как близкий человек представляет ваши совместные планы. Выбирайте разговор без спешки и посторонних. Прямой ответ может оказаться теплее красивых намёков. Тем, кто знакомится, понравится человек, рядом с которым не приходится постоянно угадывать правила общения.

Воскресенье. Неожиданно приятным окажется отдых, в котором вам не нужно быть ни хозяином, ни посредником, ни человеком, отвечающим за общее настроение. Примите приглашение, позвольте другому выбрать маршрут или место встречи. В отношениях станет легче заметить заботу, когда вы перестанете подсказывать, какой именно она должна быть. У свободных Весов возможна симпатия к человеку более решительному, чем они привыкли выбирать.

🟣 ♏ Скорпион

Суббота. Захочется разобраться с мелкими неудобствами, до которых всю неделю не доходили руки. Несколько удачных решений действительно освободят время и улучшат настроение, но домашние дела способны незаметно занять весь день. Заранее оставьте место для прогулки, встречи или спокойного обеда. В отношениях полезно заметить помощь, которую вам уже оказывают, прежде чем объяснять, как всё можно было сделать лучше.

Воскресенье. Удовольствие принесёт занятие, в котором можно сосредоточиться на процессе и увидеть результат своих стараний. Можно приготовить что-то непривычное по понятному рецепту, заняться растениями или вернуться к рукоделию. Не усложняйте задачу ради проверки собственных возможностей. Вечером вы особенно оцените человека, с которым вам приятно даже заниматься обычными домашними делами.

🟣 ♐ Стрелец

Суббота. Симпатию будет труднее прятать за дружеской непринуждённостью. Захочется пригласить понравившегося человека куда-то вдвоём, сделать комплимент или яснее показать свой интерес. В сложившихся парах оживить чувства поможет занятие, в котором вы оба способны увлечься и посмеяться. Не старайтесь сделать встречу безупречной: небольшая спонтанность окажется привлекательнее тщательно выдержанного сценария.

Воскресенье. Появится желание заняться чем-то исключительно ради удовольствия. Хорошо пройдут игры, танцы, творческие занятия, время с детьми, если вы готовы участвовать на равных, а не только руководить. При выборе развлечений не обязательно следовать за самым активным человеком в компании. Ваше собственное предложение может оказаться удачнее, особенно если вы давно хотели его осуществить.

🟣 ♑ Козерог

Суббота. Дома захочется больше личного пространства, даже если вы рады близким и не против гостей. Раздражать может привычка окружающих заранее решать, как вы проведёте свободное время. Не копите недовольство до вечера: спокойная договорённость утром сохранит удовольствие от общей встречи. Некоторым Козерогам захочется изменить обстановку так, чтобы в доме стало удобнее именно им, а не только всем остальным.

Воскресенье. Получится заметить домашние удовольствия, о которых обычно забываете за повседневными обязанностями: приготовить завтрак без спешки, посидеть с книгой в удобном кресле, вернуться к любимому занятию. В семейном общении хорошо прозвучат вопросы о настоящих интересах близких. Возможно, человек, которого вы давно знаете, расскажет о желании или увлечении, о котором прежде просто не заходила речь.

🟣 ♒ Водолей

Суббота. Интересное может обнаружиться совсем рядом: в небольшом магазине, на прогулке по знакомому району, во время встречи с приятелем. Вам будет легче подхватывать чужие идеи и быстро находить общую тему. Если ваши мнения разойдутся, не спешите превращать беседу в спор. В личном общении внимание к собеседнику произведёт более приятное впечатление, чем самая остроумная реплика.

Воскресенье. Захочется выбраться из дома без долгих сборов и обязательной культурной программы. День подойдёт для короткой поездки, прогулки с близким человеком или посещения места, мимо которого вы раньше проходили. Не пытайтесь вместить в маршрут всё интересное сразу. Один хороший разговор или неожиданное открытие могут сделать выходной насыщенным, даже если вы не удалитесь далеко от дома.

🟣 ♓ Рыбы

Суббота. Сильнее обычного захочется порадовать себя красивой или приятной в использовании вещью. Вы будете тонко замечать цвет, фактуру, качество, но на волне хорошего впечатления легко увлечься и количеством покупок. Выберите то, к чему действительно хочется возвращаться каждый день. В отношениях тоже станет важнее конкретное внимание: не размах подарка, а то, насколько он отвечает вашим вкусам.

Воскресенье. Порадует возможность воспользоваться тем, что вы долго берегли для особого случая. Любимая одежда, красивая посуда или материалы для увлечения сделают приятнее и обычный выходной. В компании кто-то может заметить ваше умение, которое вы сами считаете слишком простым. Примите комплимент без перечисления недостатков: другому человеку действительно может нравиться то, что у вас получается естественно.

В субботу стоит внимательнее отнестись к тому, что приносит вам удовольствие без чужого одобрения. Одного желания нарядиться, куда-то отправиться или провести вечер вдвоём вполне достаточно, чтобы включить это в планы. А если близкому человеку хочется другого, можно договориться, не решая заодно, насколько хорошо вы вообще подходите друг другу.

Воскресенье лучше не заполнять попытками наверстать всё, чего не случилось накануне. Оставьте время спокойно закончить приятное занятие, побыть с тем, кого выбрали сами, и отдохнуть до начала недели. Выходные могут оказаться удачными и без ощущения, что вы использовали каждую их минуту.