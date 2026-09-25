Скорпионы, Львы, Водолеи и Овны в гороскопе Тамары Глобы на субботу 26 сентября

В субботу, 26 сентября, будет проще найти компанию для занятия, которое давно привлекает вас. Давний знакомый может поддержать идею охотнее, чем вы предполагаете, а обычный разговор даст повод увидеться снова. Для приятной встречи не понадобится большой праздник или насыщенная программа. При выборе покупок и развлечений пригодится собственный опыт. Вы быстрее заметите, какие возможности действительно нужны, а за что незачем доплачивать. Договориться с близкими тоже будет легче, если каждый прямо назовёт свои пожелания, вместо того чтобы пытаться угадать чужие. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Главный ход: Новое знакомство оживит субботние планы. Разговор увлечёт, и захочется договориться о следующей встрече. Практично: Обязательное дело лучше закончить утром, пока впечатления и приглашения не отвлекли вас. С людьми: Симпатия станет заметнее, если проявить любопытство к собеседнику, не пытаясь угадать его намерения. Деньги: Для приятной встречи хватит умеренных расходов, дорогие развлечения сейчас необязательны. Вечер: Удачно сложится свидание или прогулка вдвоём. Тем для разговора хватит.

♉ Телец Главный ход: Захочется сделать дом удобнее, для перемены хватит того, что уже есть под рукой. Практично: Начните с того, что мешает чаще всего, и сразу почувствуете разницу. С людьми: Близкие поддержат перемену, если смогут добавить собственные пожелания. Совместное дело пойдёт без споров. Деньги: Необходимость покупки отпадёт, когда найдётся применение вещи, о которой вы почти забыли. Вечер: Дома будет особенно приятно заниматься любимым делом и общаться с близкими.

♊ Близнецы Главный ход: Найдётся возможность увидеть человека, с которым долго не совпадали планы. Особого повода для встречи не потребуется. Практично: Текущие дела удастся закончить подряд, если не отвлекаться на обсуждение предстоящего отдыха. С людьми: Давний знакомый удивит новостями. Воспоминания уступят место разговору о ваших нынешних интересах. Деньги: Расход на общее удовольствие окажется удачным, если выбор сделан вместе, без соревнования в щедрости. Вечер: Встреча может продлиться дольше намеченного, поэтому не назначайте сразу после неё другое обязательное дело.

♋ Рак Главный ход: Ваша идея найдёт отклик. Собрать компанию для совместного занятия получится без уговоров и сложной подготовки. Практично: Предложите участникам разделить хлопоты, они будут рады помочь и добавить что-нибудь от себя. С людьми: Друзья познакомят вас с интересным человеком. Общие темы найдутся, и беседа будет непринуждённой. Деньги: Выбирайте развлечение, доступное всем участникам, чтобы расходы не помешали встрече. Вечер: Захочется подольше побыть в компании. Несрочные домашние заботы можно отложить.

♌ Лев Главный ход: Разберётесь с давним практическим вопросом: теперь у вас достаточно сведений для уверенного выбора. Практично: Условия уже известны, осталось проверить, подходят ли они вам. Сравнивать всё заново незачем. С людьми: Близкому пригодится ваше участие: спокойный разговор поможет ему решиться на желанную перемену. Деньги: Покупка окажется полезной, если избавит от регулярных лишних затрат, а не просто порадует новизной. Вечер: После дневных обсуждений захочется тишины. Встреча вдвоём порадует больше шумной компании.

♍ Дева Главный ход: Удастся выполнить обещание близкому, отложенное из-за занятости. Приготовлений потребуется меньше, чем казалось. Практично: Договоритесь о времени и распределите дела так, чтобы не пришлось переносить встречу. С людьми: Человек оценит само участие, поэтому необязательно придумывать для обычной встречи насыщенную программу. Деньги: Подарок порадует, если связан с увлечением получателя. Точность выбора здесь важнее цены. Вечер: Общее занятие увлечёт, появятся новые темы для разговора и желание встречаться чаще.

♎ Весы Главный ход: Собственный опыт поможет выбрать подходящий вариант. Чужие советы лишь умножают сомнения, а свои потребности вы знаете. Практично: Проверьте то, от чего зависит удобство, остальные различия между предложениями несущественны. С людьми: В личном общении станет меньше неловкости. Даже с недавним знакомым получится говорить свободно. Деньги: Найдётся полезная вещь по приемлемой цене. Дополнения ради скидки на весь заказ покупать незачем. Вечер: Выход из дома подарит новые впечатления, особенно если отправиться туда, где вам интересно, без оглядки на популярность.

♏ Скорпион Главный ход: Неожиданная встреча подскажет, как осуществить личную задумку проще. Чужой опыт поможет увидеть подходящую возможность. Практично: Отберите подходящее для себя, ведь ваши сроки и желания могут отличаться от чужих. С людьми: Дома получится обсудить то, что давно занимает ваши мысли. Близкий проявит интерес без наставлений. Деньги: Расходы станут понятнее после выбора первого шага. До этого покупать принадлежности для нового занятия рано. Вечер: Захочется подробнее разобраться в теме, которая увлекла вас в течение дня.

♐ Стрелец Главный ход: Собственное занятие пойдёт хорошо, если сосредоточиться без отвлечений. Порадуют и процесс, и результат. Практично: Попробуйте то, чего давно хотелось, вместо очередного изучения чужих способов и советов. С людьми: Близкий поддержит ваше увлечение, особенно если вы сохраните договорённость о совместных планах. Деньги: Нужное для хобби приобретайте постепенно, когда станет понятно, чем вы пользуетесь регулярно. Вечер: Захочется сменить обстановку, и прогулка или встреча с друзьями придётся кстати.

♑ Козерог Главный ход: Хорошие новости от близких дадут повод порадоваться вместе. Захочется пригласить домой тех, с кем приятно общаться. Практично: С привычными заботами справитесь быстро, если не добавлять новые задачи по ходу дела. С людьми: Поздравление будет особенно дорого человеку, который долго ждал результата. Расспросите о его успехе. Деньги: Для угощения хватит разумных расходов, большой праздник устраивать необязательно. Вечер: Дома будет оживлённо, найдётся место и доброму юмору, и разговору о личном.

♒ Водолей Главный ход: Близкий поможет решить бытовой вопрос. Его опыт избавит от сложных приготовлений и расходов, которые вы уже запланировали. Практично: Уточните свои потребности: знакомый способ полезен, если подходит к нынешним обстоятельствам. С людьми: Друг поделится хорошей новостью. Разговор перейдёт к общим интересам, появится повод для встречи. Деньги: Для разовой задачи нужную вещь можно ненадолго взять у знакомых по договорённости. Вечер: Поблагодарить за помощь можно приглашением провести время вместе. После дел останутся силы на приятное занятие.

♓ Рыбы Главный ход: Удастся согласовать разные желания в отношениях. Для приятного дня вдвоём не потребуются серьёзные уступки. Практично: Сначала определитесь со совместным планом, тогда текущие задачи будет легче распределить по времени. С людьми: Партнёр предложит необычное занятие, стараясь вас порадовать. Поддержите инициативу, если она вам тоже интересна. Деньги: Разделите расходы, как удобно обоим, без сравнения сумм и попыток доказать щедрость. Вечер: Новое занятие разнообразит отдых. Общение станет теплее, появятся темы, которые прежде не обсуждали.

За выходной можно устранить неудобство, которое мешало всю неделю. Более простой порядок дел или своевременная помощь сберегут время впоследствии. Полезно заметить такой результат, даже если сделанное не выглядит большим достижением. Закончив необходимое, можно оставить дальнейшие улучшения до другого раза. У каждого домашнего дела найдётся продолжение, но свободное время тоже хочется провести с удовольствием. Сохраните его для людей и занятий, по которым успели соскучиться.