Тельцы, Стрельцы, Овны и Львы в гороскопе Джорджии Лукас на пятницу 25 сентября

В эту пятницу легко принять первое впечатление за окончательный вывод. Джорджия Николс советует внимательнее относиться к обещаниям, уточнять договорённости и не спешить с решениями, если в чьих-то словах что-то не сходится. В отношениях тоже пригодится терпение: за разочарованием может стоять обычное недопонимание.

Луна в Рыбах. Лунных ограничений на покупки и важные решения сегодня нет. При этом в прогнозах для отдельных знаков Николс рекомендует осторожность, особенно в денежных вопросах.

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Оценка дня: 5 из 5 - динамичный; 4 - удачный; 3 - обычный; 2 - неоднозначный; 1 - сложный.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Оценка дня: 2 из 5

Сегодня лучше двигаться осторожно. Солнце противостоит Нептуну, который находится в вашем знаке, и разобраться в происходящем может быть непросто. Вам кажется, что всё понятно, но каких-то сведений не хватает или сама ситуация выглядит иначе, чем вы предполагаете. Причём дело вполне может быть не в вашей невнимательности. Прежде чем действовать, ещё раз проверьте, на что вы опираетесь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Оценка дня: 2 из 5

Вы можете уверенно начать разговор с начальством, твёрдо изложить свою позицию, а через несколько минут усомниться в собственных словах. Сегодня ясность легко сменяется растерянностью. Не торопитесь считать это недостатком уверенности: возможно, сведения, которыми вы располагаете, просто неверны. Перед важным разговором полезнее проверить факты, чем репетировать убедительную речь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Оценка дня: 3 из 5

Друг или кто-то из вашего окружения может вас разочаровать. Но прежде чем обижаться, подумайте, знал ли человек, чего вы от него ждали. Возможно, ожидания были слишком высокими или вы вообще не обсуждали их вслух. Сегодня окружающие особенно внимательно наблюдают за вами. Постарайтесь сохранить такт, даже если ситуация задела за живое.

Рак (21 июня – 22 июля)

Оценка дня: 3 из 5

В разговорах с родителями, руководством и представителями власти возможна путаница. Вам не совсем понятно, чего от вас хотят, а собеседник, возможно, и сам не определился, как должен поступить. Особенно важно прояснить ситуацию, если вы рассчитываете на деньги или практическую помощь. Лучше прямо обсудить, кто что готов сделать, чем полагаться на общее впечатление от беседы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Оценка дня: 2 из 5

После некоторых разговоров сегодня может остаться неприятное чувство: то ли нужно настоять на своём, то ли разумнее отступить. Чужие слова способны сбить вас с толку и подорвать уверенность. Николс также предупреждает о возможном обмане. Если в рассказе собеседника что-то не сходится, не отмахивайтесь от сомнений. Возьмите паузу и разберитесь в подробностях.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Оценка дня: 3 из 5

К денежным переговорам сегодня стоит отнестись особенно внимательно. У вас может не быть всей информации, а отдельные сведения могут оказаться ошибочными. Причиной бывает и обычная небрежность, и намеренное введение в заблуждение. Поэтому уточняйте условия и ничего не додумывайте за собеседника. Предложение, которое выглядит неправдоподобно выгодным, заслуживает дополнительной проверки.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Оценка дня: 3 из 5

Солнце в вашем знаке противостоит Нептуну, и в близких отношениях может не хватать ясности. Вам трудно понять другого человека, а собственная уверенность тоже колеблется. Возможно, захочется уступить только ради того, чтобы избежать неприятного разговора. Постарайтесь не ставить себя в положение, где от вас будто бы ничего не зависит. Ваши желания и ваша позиция тоже имеют значение.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Оценка дня: 3 из 5

Сегодня уверенность может быстро сменяться недоумением: ещё недавно всё выглядело вполне понятно, а теперь появились вопросы. Это может касаться работы, самочувствия или заботы о домашнем животном. Не спешите делать выводы, пока не разобрались. Венера в вашем знаке помогает сохранять доброжелательность и дипломатичность. Благодаря этому даже запутанный разговор удастся провести спокойно.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Оценка дня: 3 из 5

Если друг поступит совсем не так, как вы рассчитывали, сначала вспомните, обсуждали ли вы свои ожидания. Человек мог просто не понять, насколько это для вас важно. Сегодня недоразумения легко возникают с обеих сторон: вы неверно поняли его, он неверно понял вас. Дайте друг другу возможность объясниться, прежде чем делать выводы о дружбе.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Оценка дня: 3 из 5

Любые важные поручения от руководства или указания официальных инстанций сегодня лучше уточнять. Если формулировка допускает несколько толкований, не выбирайте одно наугад. Спросите, что именно имеется в виду. И сами старайтесь выражаться конкретно, особенно когда от ваших слов зависят чужие действия. Несколько дополнительных вопросов сейчас помогут избежать ненужной путаницы.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Оценка дня: 2 из 5

Красивые речи и уверенный тон сегодня могут оказаться убедительнее самих фактов. Сначала чужая позиция покажется вам совершенно ясной, но при ближайшем рассмотрении возникнут сомнения. Не торопитесь соглашаться только потому, что собеседник говорит уверенно. Если вы пока не понимаете, чему верить, отложите действия и не берите на себя обязательств.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Оценка дня: 3 из 5

Для серьёзных денежных обсуждений и финансовых решений день складывается неоднозначно. Вы можете опираться на неполные или ошибочные сведения, даже не подозревая об этом. Не заполняйте пробелы предположениями. Изучите условия, задайте вопросы и дайте себе время разобраться. К решению лучше вернуться, когда появится уверенность в фактах.

Если у вас день рождения 25 сентября

Николс описывает именинников как независимых, проницательных и отзывчивых людей с благородными устремлениями. Вы цените прямоту и предпочитаете говорить по существу.

По её прогнозу, наступающий личный год может принести отдачу от прежних усилий. На первый план выходят признание, влияние и возможность занять ведущую роль. Вероятны важные решения, продвижение и заслуженная похвала. Это время, когда результаты вашей работы могут стать заметнее для окружающих.