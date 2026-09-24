Скорпионы, Раки, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 25 сентября

С коллегами и знакомыми будет проще договариваться, даже если раньше вы расходились во мнениях. В четверг, 24 сентября, удастся получить помощь в сложном вопросе, вернуться к прерванному сотрудничеству или найти того, кому интересна ваша идея. После разговора станет понятно, какой следующий шаг можно сделать уже сегодня. В личных отношениях порадует готовность договариваться. Даже при разных вкусах получится выбрать занятие для двоих, а занятость не помешает встрече, если заранее найти удобное время. При этом не каждое приглашение требует большого свободного вечера: короткое общение тоже может оказаться приятным. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Главный ход: Хорошо выполненную работу заметят, и вам предложат интересное продолжение. Подумайте, хочется ли развивать именно это направление. Практично: Назовите объём, с которым справитесь в ближайшее время, чтобы первый успех не обернулся чрезмерной нагрузкой. С людьми: Близкий порадуется вашим достижениям, разговор с ним поможет увереннее отнестись к новым возможностям. Деньги: Планируя покупки, учитывайте только доступную сумму, даже если договорённость о новой оплате выглядит надёжной. Вечер: Найдётся время на собственную задумку, которой до сих пор мешала рабочая занятость.

♉ Телец Главный ход: Получите ответ на практический вопрос, из-за которого откладывали решение. Теперь будет понятно, как действовать дальше. Практично: Уточните оставшиеся условия, после этого можно переходить к делу без новых долгих обсуждений. С людьми: Разговор о совместном будущем обнадёжит, ваши пожелания окажутся ближе, чем представлялось прежде. Деньги: Нужную вещь удастся купить дешевле, если выбрать подходящую комплектацию и не оплачивать ненужные возможности. Вечер: Побыть вдвоём будет особенно приятно, появится желание придумать что-то хорошее на ближайшие выходные.

♊ Близнецы Главный ход: Удастся разобраться в большом количестве сведений и понять причину затруднения, которое прежде казалось необъяснимым. Практично: Сопоставьте факты, полученные в разное время: между ними обнаружится полезная для дальнейшей работы связь. С людьми: Если сегодня заняты, предложите близкому удобное время для встречи, он с пониманием отнесётся к вашим обстоятельствам. Деньги: Обнаружится регулярный расход, без которого можно обойтись. Отказ от него почти не повлияет на привычный комфорт. Вечер: Спокойное занятие дома увлечёт сильнее шумной компании, особенно после дня, насыщенного новой информацией.

♋ Рак Главный ход: Давнее рабочее недоразумение удастся прояснить, и с человеком, которого вы избегали, снова станет легко сотрудничать. Практично: Обсудите то, что нужно сделать сейчас, не возвращаясь к предположениям о чужих намерениях. С людьми: В личном разговоре найдётся повод посмеяться вместе, напряжение последних дней постепенно исчезнет. Деньги: При выборе подарка вы удачно учтёте вкус человека, и для приятного сюрприза не понадобится большая сумма. Вечер: Захочется общения с теми, рядом с кем можно быть собой, без необходимости производить впечатление.

♌ Лев Главный ход: Небольшая перемена в привычном порядке поможет вновь заинтересоваться делом, которое в последнее время утомляло. Практично: Попробуйте начать с другого этапа, если последовательность не влияет на качество результата. С людьми: Новый собеседник охотно поддержит личную тему, знакомство порадует лёгкостью и совпадением интересов. Деньги: Совместные расходы лучше обсудить до покупки, тогда разница в ожиданиях не испортит удовольствие. Вечер: Появится желание выбраться в незнакомое место, близкий или приятель с интересом составит вам компанию.

♍ Дева Главный ход: Опытный знакомый поможет справиться с конкретной трудностью, после чего вы сможете самостоятельно продолжить важное дело. Практично: Покажите, что уже пробовали, так собеседнику не придётся советовать то, что вам не подошло. С людьми: Домашние предложат участие в ваших планах, примите помощь без подробного разбора того, как всё следовало устроить раньше. Деньги: Запланированное приобретение окажется удачным, если вы сохраните свои требования и не увлечётесь более дорогой новинкой. Вечер: Выход из дома приятно разнообразит будни, особенно если выбрать занятие, далёкое от дневных забот.

♎ Весы Главный ход: Появится возможность участвовать в работе, которая давно вас интересовала. Прежнего опыта хватит, чтобы уверенно включиться. Практично: Узнайте, какую часть задачи вам готовы поручить, общая привлекательность предложения ещё не объясняет будущих обязанностей. С людьми: Друг поддержит ваш интерес и поделится полезным наблюдением, не пытаясь решать за вас. Деньги: Расходы на новое занятие лучше отложить до момента, когда станет ясно, что действительно понадобится. Вечер: Дружеская встреча пройдёт оживлённо, приятным окажется и обсуждение личных планов, и обычный обмен впечатлениями.

♏ Скорпион Главный ход: В личном разговоре получится выбрать совместный план, хотя сначала вы и близкий представляли его по-разному. Практично: Назовите то, от чего вам трудно отказаться, остальные подробности будет легче согласовать. С людьми: В рабочем обсуждении ваше предложение поддержит человек, от которого вы прежде не ждали согласия. Деньги: Ради желанной общей цели получится пересмотреть расходы, сохранив привычные удовольствия, которые важны обоим. Вечер: После договорённости захочется просто провести время вместе, без дальнейшего обсуждения подробностей и подсчётов.

♐ Стрелец Главный ход: Новые сведения помогут решить, нужна ли вам намеченная покупка сейчас или с ней удобнее подождать. Практично: Опирайтесь на собственную потребность, бесконечное сравнение чужих отзывов только затянет выбор. С людьми: Близкий поделится хорошей новостью и захочет отметить событие в вашем обществе. Деньги: Отложенная трата позволит спокойно оплатить более важное, без ощущения, что приходится отказываться от всего желанного. Вечер: Приглашение, о котором вы не знали утром, изменит планы к лучшему и подарит приятные впечатления.

♑ Козерог Главный ход: Совместная работа пойдёт легче, когда вы доверите коллеге часть дела, которую прежде выполняли сами. Практично: Договоритесь о результате и сроке, дальше постоянная проверка только помешает обоим сосредоточиться. С людьми: Близким будет интересно узнать, что радует вас сейчас, расскажите и о том, что не связано с обязанностями. Деньги: При общем заказе удастся сократить расходы, если каждому действительно нужно то, за что он платит. Вечер: Можно позволить себе больше спонтанности, прогулка без заранее выбранного маршрута окажется приятнее подробной программы.

♒ Водолей Главный ход: Возобновится общение с человеком, с которым вы давно не встречались. Разговор откроет возможности, которых прежде не было. Практично: Расскажите о нынешних интересах, чтобы собеседник не предлагал то, чем вы уже перестали заниматься. С людьми: Дома будет легко договориться о ближайших планах, если не настаивать на прежнем варианте только по привычке. Деньги: Для приятной встречи хватит умеренных расходов, впечатление будет зависеть прежде всего от самого общения. Вечер: После насыщенного общения будет приятно заняться своим увлечением, не подстраиваясь под чужой вкус.

♓ Рыбы Главный ход: Терпеливая доработка заметно улучшит результат, особенно если исправить недостаток, который вы прежде считали несущественным. Практично: Выберите действительно важное изменение, попытка усовершенствовать всё сразу потребует гораздо больше времени, чем кажется. С людьми: Прямо сказанное пожелание встретит доброжелательный отклик, близкому не придётся угадывать ваше настроение. Деньги: Покупку для поднятия настроения стоит отложить до отдыха: позже она может показаться совсем необязательной. Вечер: Лёгкое развлечение поможет отвлечься, особенно в компании человека, который разделяет ваше чувство юмора.