24 сентября 2026, 11:41

Скорпионы, Раки, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 25 сентября

Скорпионы, Раки, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 25 сентября

С коллегами и знакомыми будет проще договариваться, даже если раньше вы расходились во мнениях. В четверг, 24 сентября, удастся получить помощь в сложном вопросе, вернуться к прерванному сотрудничеству или найти того, кому интересна ваша идея. После разговора станет понятно, какой следующий шаг можно сделать уже сегодня.

В личных отношениях порадует готовность договариваться. Даже при разных вкусах получится выбрать занятие для двоих, а занятость не помешает встрече, если заранее найти удобное время. При этом не каждое приглашение требует большого свободного вечера: короткое общение тоже может оказаться приятным.

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♈ Овен

Главный ход: Хорошо выполненную работу заметят, и вам предложат интересное продолжение. Подумайте, хочется ли развивать именно это направление.

Практично: Назовите объём, с которым справитесь в ближайшее время, чтобы первый успех не обернулся чрезмерной нагрузкой.

С людьми: Близкий порадуется вашим достижениям, разговор с ним поможет увереннее отнестись к новым возможностям.

Деньги: Планируя покупки, учитывайте только доступную сумму, даже если договорённость о новой оплате выглядит надёжной.

Вечер: Найдётся время на собственную задумку, которой до сих пор мешала рабочая занятость.

♉ Телец

Главный ход: Получите ответ на практический вопрос, из-за которого откладывали решение. Теперь будет понятно, как действовать дальше.

Практично: Уточните оставшиеся условия, после этого можно переходить к делу без новых долгих обсуждений.

С людьми: Разговор о совместном будущем обнадёжит, ваши пожелания окажутся ближе, чем представлялось прежде.

Деньги: Нужную вещь удастся купить дешевле, если выбрать подходящую комплектацию и не оплачивать ненужные возможности.

Вечер: Побыть вдвоём будет особенно приятно, появится желание придумать что-то хорошее на ближайшие выходные.

♊ Близнецы

Главный ход: Удастся разобраться в большом количестве сведений и понять причину затруднения, которое прежде казалось необъяснимым.

Практично: Сопоставьте факты, полученные в разное время: между ними обнаружится полезная для дальнейшей работы связь.

С людьми: Если сегодня заняты, предложите близкому удобное время для встречи, он с пониманием отнесётся к вашим обстоятельствам.

Деньги: Обнаружится регулярный расход, без которого можно обойтись. Отказ от него почти не повлияет на привычный комфорт.

Вечер: Спокойное занятие дома увлечёт сильнее шумной компании, особенно после дня, насыщенного новой информацией.

♋ Рак

Главный ход: Давнее рабочее недоразумение удастся прояснить, и с человеком, которого вы избегали, снова станет легко сотрудничать.

Практично: Обсудите то, что нужно сделать сейчас, не возвращаясь к предположениям о чужих намерениях.

С людьми: В личном разговоре найдётся повод посмеяться вместе, напряжение последних дней постепенно исчезнет.

Деньги: При выборе подарка вы удачно учтёте вкус человека, и для приятного сюрприза не понадобится большая сумма.

Вечер: Захочется общения с теми, рядом с кем можно быть собой, без необходимости производить впечатление.

♌ Лев

Главный ход: Небольшая перемена в привычном порядке поможет вновь заинтересоваться делом, которое в последнее время утомляло.

Практично: Попробуйте начать с другого этапа, если последовательность не влияет на качество результата.

С людьми: Новый собеседник охотно поддержит личную тему, знакомство порадует лёгкостью и совпадением интересов.

Деньги: Совместные расходы лучше обсудить до покупки, тогда разница в ожиданиях не испортит удовольствие.

Вечер: Появится желание выбраться в незнакомое место, близкий или приятель с интересом составит вам компанию.

♍ Дева

Главный ход: Опытный знакомый поможет справиться с конкретной трудностью, после чего вы сможете самостоятельно продолжить важное дело.

Практично: Покажите, что уже пробовали, так собеседнику не придётся советовать то, что вам не подошло.

С людьми: Домашние предложат участие в ваших планах, примите помощь без подробного разбора того, как всё следовало устроить раньше.

Деньги: Запланированное приобретение окажется удачным, если вы сохраните свои требования и не увлечётесь более дорогой новинкой.

Вечер: Выход из дома приятно разнообразит будни, особенно если выбрать занятие, далёкое от дневных забот.

♎ Весы

Главный ход: Появится возможность участвовать в работе, которая давно вас интересовала. Прежнего опыта хватит, чтобы уверенно включиться.

Практично: Узнайте, какую часть задачи вам готовы поручить, общая привлекательность предложения ещё не объясняет будущих обязанностей.

С людьми: Друг поддержит ваш интерес и поделится полезным наблюдением, не пытаясь решать за вас.

Деньги: Расходы на новое занятие лучше отложить до момента, когда станет ясно, что действительно понадобится.

Вечер: Дружеская встреча пройдёт оживлённо, приятным окажется и обсуждение личных планов, и обычный обмен впечатлениями.

♏ Скорпион

Главный ход: В личном разговоре получится выбрать совместный план, хотя сначала вы и близкий представляли его по-разному.

Практично: Назовите то, от чего вам трудно отказаться, остальные подробности будет легче согласовать.

С людьми: В рабочем обсуждении ваше предложение поддержит человек, от которого вы прежде не ждали согласия.

Деньги: Ради желанной общей цели получится пересмотреть расходы, сохранив привычные удовольствия, которые важны обоим.

Вечер: После договорённости захочется просто провести время вместе, без дальнейшего обсуждения подробностей и подсчётов.

♐ Стрелец

Главный ход: Новые сведения помогут решить, нужна ли вам намеченная покупка сейчас или с ней удобнее подождать.

Практично: Опирайтесь на собственную потребность, бесконечное сравнение чужих отзывов только затянет выбор.

С людьми: Близкий поделится хорошей новостью и захочет отметить событие в вашем обществе.

Деньги: Отложенная трата позволит спокойно оплатить более важное, без ощущения, что приходится отказываться от всего желанного.

Вечер: Приглашение, о котором вы не знали утром, изменит планы к лучшему и подарит приятные впечатления.

♑ Козерог

Главный ход: Совместная работа пойдёт легче, когда вы доверите коллеге часть дела, которую прежде выполняли сами.

Практично: Договоритесь о результате и сроке, дальше постоянная проверка только помешает обоим сосредоточиться.

С людьми: Близким будет интересно узнать, что радует вас сейчас, расскажите и о том, что не связано с обязанностями.

Деньги: При общем заказе удастся сократить расходы, если каждому действительно нужно то, за что он платит.

Вечер: Можно позволить себе больше спонтанности, прогулка без заранее выбранного маршрута окажется приятнее подробной программы.

♒ Водолей

Главный ход: Возобновится общение с человеком, с которым вы давно не встречались. Разговор откроет возможности, которых прежде не было.

Практично: Расскажите о нынешних интересах, чтобы собеседник не предлагал то, чем вы уже перестали заниматься.

С людьми: Дома будет легко договориться о ближайших планах, если не настаивать на прежнем варианте только по привычке.

Деньги: Для приятной встречи хватит умеренных расходов, впечатление будет зависеть прежде всего от самого общения.

Вечер: После насыщенного общения будет приятно заняться своим увлечением, не подстраиваясь под чужой вкус.

♓ Рыбы

Главный ход: Терпеливая доработка заметно улучшит результат, особенно если исправить недостаток, который вы прежде считали несущественным.

Практично: Выберите действительно важное изменение, попытка усовершенствовать всё сразу потребует гораздо больше времени, чем кажется.

С людьми: Прямо сказанное пожелание встретит доброжелательный отклик, близкому не придётся угадывать ваше настроение.

Деньги: Покупку для поднятия настроения стоит отложить до отдыха: позже она может показаться совсем необязательной.

Вечер: Лёгкое развлечение поможет отвлечься, особенно в компании человека, который разделяет ваше чувство юмора.

 

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