Скорпионы, Раки, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 25 сентября

С коллегами и знакомыми будет проще договариваться, даже если раньше вы расходились во мнениях. В четверг, 24 сентября, удастся получить помощь в сложном вопросе, вернуться к прерванному сотрудничеству или найти того, кому интересна ваша идея. После разговора станет понятно, какой следующий шаг можно сделать уже сегодня.
В личных отношениях порадует готовность договариваться. Даже при разных вкусах получится выбрать занятие для двоих, а занятость не помешает встрече, если заранее найти удобное время. При этом не каждое приглашение требует большого свободного вечера: короткое общение тоже может оказаться приятным.
♈ Овен
Главный ход: Хорошо выполненную работу заметят, и вам предложат интересное продолжение. Подумайте, хочется ли развивать именно это направление.
Практично: Назовите объём, с которым справитесь в ближайшее время, чтобы первый успех не обернулся чрезмерной нагрузкой.
С людьми: Близкий порадуется вашим достижениям, разговор с ним поможет увереннее отнестись к новым возможностям.
Деньги: Планируя покупки, учитывайте только доступную сумму, даже если договорённость о новой оплате выглядит надёжной.
Вечер: Найдётся время на собственную задумку, которой до сих пор мешала рабочая занятость.
♉ Телец
Главный ход: Получите ответ на практический вопрос, из-за которого откладывали решение. Теперь будет понятно, как действовать дальше.
Практично: Уточните оставшиеся условия, после этого можно переходить к делу без новых долгих обсуждений.
С людьми: Разговор о совместном будущем обнадёжит, ваши пожелания окажутся ближе, чем представлялось прежде.
Деньги: Нужную вещь удастся купить дешевле, если выбрать подходящую комплектацию и не оплачивать ненужные возможности.
Вечер: Побыть вдвоём будет особенно приятно, появится желание придумать что-то хорошее на ближайшие выходные.
♊ Близнецы
Главный ход: Удастся разобраться в большом количестве сведений и понять причину затруднения, которое прежде казалось необъяснимым.
Практично: Сопоставьте факты, полученные в разное время: между ними обнаружится полезная для дальнейшей работы связь.
С людьми: Если сегодня заняты, предложите близкому удобное время для встречи, он с пониманием отнесётся к вашим обстоятельствам.
Деньги: Обнаружится регулярный расход, без которого можно обойтись. Отказ от него почти не повлияет на привычный комфорт.
Вечер: Спокойное занятие дома увлечёт сильнее шумной компании, особенно после дня, насыщенного новой информацией.
♋ Рак
Главный ход: Давнее рабочее недоразумение удастся прояснить, и с человеком, которого вы избегали, снова станет легко сотрудничать.
Практично: Обсудите то, что нужно сделать сейчас, не возвращаясь к предположениям о чужих намерениях.
С людьми: В личном разговоре найдётся повод посмеяться вместе, напряжение последних дней постепенно исчезнет.
Деньги: При выборе подарка вы удачно учтёте вкус человека, и для приятного сюрприза не понадобится большая сумма.
Вечер: Захочется общения с теми, рядом с кем можно быть собой, без необходимости производить впечатление.
♌ Лев
Главный ход: Небольшая перемена в привычном порядке поможет вновь заинтересоваться делом, которое в последнее время утомляло.
Практично: Попробуйте начать с другого этапа, если последовательность не влияет на качество результата.
С людьми: Новый собеседник охотно поддержит личную тему, знакомство порадует лёгкостью и совпадением интересов.
Деньги: Совместные расходы лучше обсудить до покупки, тогда разница в ожиданиях не испортит удовольствие.
Вечер: Появится желание выбраться в незнакомое место, близкий или приятель с интересом составит вам компанию.
♍ Дева
Главный ход: Опытный знакомый поможет справиться с конкретной трудностью, после чего вы сможете самостоятельно продолжить важное дело.
Практично: Покажите, что уже пробовали, так собеседнику не придётся советовать то, что вам не подошло.
С людьми: Домашние предложат участие в ваших планах, примите помощь без подробного разбора того, как всё следовало устроить раньше.
Деньги: Запланированное приобретение окажется удачным, если вы сохраните свои требования и не увлечётесь более дорогой новинкой.
Вечер: Выход из дома приятно разнообразит будни, особенно если выбрать занятие, далёкое от дневных забот.
♎ Весы
Главный ход: Появится возможность участвовать в работе, которая давно вас интересовала. Прежнего опыта хватит, чтобы уверенно включиться.
Практично: Узнайте, какую часть задачи вам готовы поручить, общая привлекательность предложения ещё не объясняет будущих обязанностей.
С людьми: Друг поддержит ваш интерес и поделится полезным наблюдением, не пытаясь решать за вас.
Деньги: Расходы на новое занятие лучше отложить до момента, когда станет ясно, что действительно понадобится.
Вечер: Дружеская встреча пройдёт оживлённо, приятным окажется и обсуждение личных планов, и обычный обмен впечатлениями.
♏ Скорпион
Главный ход: В личном разговоре получится выбрать совместный план, хотя сначала вы и близкий представляли его по-разному.
Практично: Назовите то, от чего вам трудно отказаться, остальные подробности будет легче согласовать.
С людьми: В рабочем обсуждении ваше предложение поддержит человек, от которого вы прежде не ждали согласия.
Деньги: Ради желанной общей цели получится пересмотреть расходы, сохранив привычные удовольствия, которые важны обоим.
Вечер: После договорённости захочется просто провести время вместе, без дальнейшего обсуждения подробностей и подсчётов.
♐ Стрелец
Главный ход: Новые сведения помогут решить, нужна ли вам намеченная покупка сейчас или с ней удобнее подождать.
Практично: Опирайтесь на собственную потребность, бесконечное сравнение чужих отзывов только затянет выбор.
С людьми: Близкий поделится хорошей новостью и захочет отметить событие в вашем обществе.
Деньги: Отложенная трата позволит спокойно оплатить более важное, без ощущения, что приходится отказываться от всего желанного.
Вечер: Приглашение, о котором вы не знали утром, изменит планы к лучшему и подарит приятные впечатления.
♑ Козерог
Главный ход: Совместная работа пойдёт легче, когда вы доверите коллеге часть дела, которую прежде выполняли сами.
Практично: Договоритесь о результате и сроке, дальше постоянная проверка только помешает обоим сосредоточиться.
С людьми: Близким будет интересно узнать, что радует вас сейчас, расскажите и о том, что не связано с обязанностями.
Деньги: При общем заказе удастся сократить расходы, если каждому действительно нужно то, за что он платит.
Вечер: Можно позволить себе больше спонтанности, прогулка без заранее выбранного маршрута окажется приятнее подробной программы.
♒ Водолей
Главный ход: Возобновится общение с человеком, с которым вы давно не встречались. Разговор откроет возможности, которых прежде не было.
Практично: Расскажите о нынешних интересах, чтобы собеседник не предлагал то, чем вы уже перестали заниматься.
С людьми: Дома будет легко договориться о ближайших планах, если не настаивать на прежнем варианте только по привычке.
Деньги: Для приятной встречи хватит умеренных расходов, впечатление будет зависеть прежде всего от самого общения.
Вечер: После насыщенного общения будет приятно заняться своим увлечением, не подстраиваясь под чужой вкус.
♓ Рыбы
Главный ход: Терпеливая доработка заметно улучшит результат, особенно если исправить недостаток, который вы прежде считали несущественным.
Практично: Выберите действительно важное изменение, попытка усовершенствовать всё сразу потребует гораздо больше времени, чем кажется.
С людьми: Прямо сказанное пожелание встретит доброжелательный отклик, близкому не придётся угадывать ваше настроение.
Деньги: Покупку для поднятия настроения стоит отложить до отдыха: позже она может показаться совсем необязательной.
Вечер: Лёгкое развлечение поможет отвлечься, особенно в компании человека, который разделяет ваше чувство юмора.