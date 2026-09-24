Раки, Близнецы, Рыбы и Козероги в гороскопе Василисы Володиной на пятницу 25 сентября

К пятнице некоторые вопросы уже достаточно обдуманы, чтобы перестать откладывать ответ. 25 сентября появится возможность начать то, для чего прежде не хватало уверенности, выбрать подходящее предложение или закончить давнее обязательство. Там, где условия пока неизвестны, сначала стоит разобраться в подробностях. В личных отношениях больше ясности принесёт собственная инициатива. Человек может охотно откликнуться на приглашение, хотя сам не решался его сделать. Планы на вечер лучше обсудить заранее, чтобы выбрать занятие по желанию. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Овнам удастся принять решение, к которому они давно готовились. Вы уже знаете достаточно, чтобы сделать первый шаг, и очередное обсуждение едва ли добавит что-то существенное. Начав работу, вы почувствуете себя увереннее. Лучше всего получится самостоятельная часть, где результат зависит от ваших усилий. При покупке разделяйте необходимое сейчас и то, что понадобится позже. В личном общении ваша решительность встретит тёплый ответ. Необязательно придумывать необычное приглашение, достаточно показать, что вы хотите увидеть человека. У пар появится возможность побыть вдвоём без привычной спешки. Вечером разговор о чём-то новом окажется приятнее очередного обсуждения повседневных забот.

♉ Телец Тельцам придётся немного пересмотреть личные планы после новости от родственников. Перемена окажется приятной, хотя сначала вы будете думать преимущественно о неудобном времени. Часть дел получится переставить, а обязательное выполнить привычным способом. Не усложняйте работу дополнительными улучшениями: нынешнего результата вполне хватит, чтобы спокойно закончить необходимое. Во второй половине дня станет понятно, что общение стоило небольших хлопот. Близкий человек поделится тем, чего вы о нём ещё не знали, и разговор сблизит вас. Расходы на совместное удовольствие лучше согласовать заранее, без попытки угадать чужие возможности. Вечер принесёт больше радости, если оставить место для предложений других людей.

♊ Близнецы Близнецов заинтересуют сразу несколько предложений, но времени хватит далеко не на каждое. Выбирайте по собственному желанию, учитывая уже данные обещания. Один удачный план принесёт больше удовольствия, чем попытка успеть всюду. В работе получится быстро справиться со знакомым делом, если не добавлять к нему новые задачи только потому, что вас попросили. Приглашение от приятного человека поможет определиться с вечером. Отвечайте прямо, если хотите встретиться: неопределённость сейчас может выглядеть как отсутствие интереса. В паре будет полезно вместе выбраться из привычной обстановки. Траты окажутся разумными, когда вы сначала решите, ради чего идёте, а уже потом станете рассматривать дополнительные развлечения.

♋ Рак Ракам поступит предложение, которое заслуживает внимания. Оно может касаться работы, совместного дела или участия в чужом замысле. Уточните свою роль: общее впечатление будет хорошим, но интереснее всего окажутся конкретные задачи. Если они совпадают с тем, что вы хотите делать, можно договориться о начале. В текущей работе стоит внимательнее проверить расчёты, прежде чем передавать их другим. После делового общения захочется встретиться с человеком, рядом с которым не нужно ничего доказывать. Такая возможность появится ближе к вечеру. В отношениях порадует лёгкость: обычное совместное занятие быстро превратится в приятный отдых. Расходы на него не стоит увеличивать лишь потому, что появились надежды на будущий заработок.

♌ Лев Львам понадобится ответ другого человека, но постоянные напоминания едва ли помогут получить его раньше. Пока займитесь тем, что можете закончить самостоятельно. Вы успеете больше, чем предполагаете, и ожидание перестанет раздражать. После обеда новые сведения позволят определиться с продолжением. Покупку, связанную с дальнейшей работой, разумнее выбирать уже с учётом этой информации. В личной жизни станет заметнее совпадение желаний. Партнёр может сам предложить то, о чём вы собирались попросить. Поддержите идею, не перегружая её дополнительными условиями. Если вы пока свободны, приятное общение получит продолжение благодаря общему интересу. Прогулка или дружеская встреча поможет отвлечься от дел.

♍ Дева Девам предложат дополнительную работу или возможность заработать на знакомом деле. Перспектива хорошая, если реальный объём совпадает с первоначальным описанием. Выясните, что входит в задачу и сколько времени на неё отводится. Назовите свои условия: собеседник вполне может согласиться. В обычных делах пригодится сосредоточенность, благодаря ей вы быстро закончите самое необходимое. Знакомый человек порадует вниманием, которое не потребует от вас немедленного ответного жеста. Примите его без смущения и расчётов. В паре захочется провести вечер проще, чем планировали. Время вместе и интерес к новостям друг друга принесут больше удовольствия, чем дорогой подарок.

♎ Весы Весы могут получить сведения, которые сначала заставят поволноваться. Прежде чем менять планы, уточните, относится ли к вам всё услышанное. Скорее всего, разобраться придётся только с частью вопроса, и сил на это хватит. После прояснения обстоятельств станет легче сосредоточиться. Удастся продвинуть собственное дело и закончить работу, которая требует внимательного сравнения вариантов. Близкие охотно поделятся новостями, если почувствуют, что вы уже никуда не торопитесь. Постарайтесь выслушать рассказ до конца: самая приятная подробность может прозвучать позже. В личной жизни появится повод для нежности. Вечер лучше провести так, как хочется вам двоим, даже если друзья предлагают более шумную компанию.

♏ Скорпион Скорпионам пригодится сотрудничество с человеком, чья манера общения прежде не нравилась. В деле он окажется внимательнее и надёжнее, чем вы предполагали. Договоритесь о нужном результате и дайте друг другу достаточно самостоятельности. Работа продвинется заметно быстрее. Предложите собственную идею: её обсудят по существу и помогут применить. Дома получится согласовать ближайшие планы без долгих споров. Важно сразу сказать, сколько времени у вас действительно свободно, чтобы обещания оставались выполнимыми. Вечером будет приятно оказаться среди людей с похожими интересами. Не исключено новое знакомство, которое захочется продолжить, хотя сначала вы рассчитывали просто немного отдохнуть.

♐ Стрелец Стрельцы сумеют разобраться в условиях покупки или услуги и выбрать действительно удобный вариант. Ориентируйтесь на то, чем будете пользоваться регулярно. Самая низкая цена может означать неудобства, а самый дорогой набор дополнений вам не понадобится. Знакомая работа пойдёт быстро, поэтому появится время на собственное занятие, которое вы обычно оставляете на выходные. Во второй половине дня порадует личная инициатива другого человека. Он предложит встретиться или поддержит идею, которой вы прежде не придавали значения. Соглашайтесь, если вам интересно, но не пытайтесь сразу составить подробный план дальнейшего общения. В паре вечер сложится удачно благодаря вниманию к настроению друг друга.

♑ Козерог Козероги смогут закончить давнее обязательство, выполнив последнее необходимое действие. Оно займёт меньше времени, чем бесконечное возвращение к мысли о незавершённом деле. Разберитесь с ним до новых задач. После этого станет проще оценивать предложения и выбирать интересное без ощущения, что вы снова что-то откладываете. В рабочем обсуждении ваше мнение окажется полезным. Приятный отклик от человека, которому вы симпатичны, улучшит настроение. Не ищите в нём скрытых условий: общение может развиваться без предварительных договорённостей о будущем. Вечером захочется заняться тем, что радует лично вас. Близкий охотно присоединится, если его интерес искренний, но самостоятельно провести время тоже будет приятно.

♒ Водолей Водолеи помогут другому человеку разобраться с практическим вопросом. Собственный опыт окажется востребованнее, чем вы привыкли считать. Объясните способ решения, с которым он справится самостоятельно. На свои дела времени тоже хватит. В работе будет удачный момент для разговора с человеком, который прежде почти не замечал вашего участия. Личное приглашение удивит и порадует. Вы можете обнаружить, что вас хотят видеть в компании, которую считали закрытой для новых знакомств. Соглашайтесь, если хочется пообщаться, без попытки заранее подготовить впечатляющий рассказ о себе. В паре будет приятно разделить хорошую новость. Вечером найдётся занятие, которое увлечёт обоих.

♓ Рыбы Рыбам удастся прояснить оплату выполненной работы. Если сумма не совпадает с ожиданиями, начните с перечня сделанного: дополнительные задачи могли остаться без внимания. Спокойное объяснение поможет договориться об оплате. При разговоре о продолжении сразу выясните объём работы и условия. Вы сможете назвать приемлемый вариант без неловкости, а собеседник отнесётся к нему с пониманием. В личном общении захочется поделиться тем, что прежде вы предпочитали переживать самостоятельно. Близкий человек окажется внимательным слушателем и поможет перестать возвращаться к неприятным подробностям. К вечеру настроение улучшится. Для отдыха подойдёт занятие, которое увлекает вас обоих: совместные впечатления дадут повод поговорить о чём-то приятном.

При составлении планов на выходные всем пригодится реалистичная оценка свободного времени. За два дня трудно одновременно закончить накопившиеся дела, встретиться со всеми друзьями и как следует отдохнуть. Если выбрать несколько действительно важных занятий, у них будет больше шансов принести удовлетворение. Остальное можно распределить на другие дни без обещания успеть всё сразу. Особенно бережно стоит отнестись к приятным планам, которые обычно отменяются первыми. Встреча, любимое занятие или свободный вечер тоже требуют времени. Когда им заранее находится место, отдых реже превращается в короткий перерыв между обязательствами. Начать можно уже сегодня, выбрав то, чем вам хочется заняться после дел.