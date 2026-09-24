Марс входит во Льва: четыре знака почувствуют этот транзит особенно сильно

В конце сентября энергетика заметно меняется: Марс покидает Рак и переходит в огненный знак Льва. В западной астрологии Марс связан с действием, волей, конкуренцией и способностью добиваться желаемого, а Лев - с уверенностью, творчеством, лидерством и потребностью быть замеченным.

Марс входит во Льва 27 сентября по американскому времени - для Европы переход приходится уже на ночь с 27 на 28 сентября - и останется в этом знаке до 25 ноября.

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Почти два месяца могут пройти под девизом: «Хватит ждать - пора действовать». Но у этого транзита есть важная ловушка: иногда желание добиться своего незаметно превращается в желание доказать окружающим собственную значимость.

И особенно хорошо эту разницу почувствуют четыре знака зодиака.

Марс во Льве: хочется не просто победить, а чтобы победу заметили

Если Марс отвечает на вопрос «как я действую», то Льву недостаточно действовать незаметно.

Ему важно проявить себя.

Поэтому ближайшие недели в астрологической символике связаны с большей смелостью, инициативностью и желанием брать ситуацию в свои руки. Людям может стать легче просить повышения, запускать проекты, знакомиться, говорить о чувствах или наконец принимать решения, которые долго откладывались.

Но вместе с уверенностью растёт и чувствительность к признанию.

Если усилия остаются незамеченными, может появляться раздражение: «Почему меня не ценят?»

Именно поэтому один из главных вопросов этого транзита звучит так:

Я действительно хочу этого - или мне важно доказать, что я способен это получить?

Юпитер добавляет масштаба

Транзит становится ещё интереснее из-за того, что Марс окажется во Льве не один.

Юпитер вошёл в этот знак ещё 30 июня 2026 года и останется там примерно на год. В астрологии Юпитер традиционно связывают с расширением, ростом, оптимизмом и стремлением к большему.

Получается выразительное сочетание:

Юпитер увеличивает желания - Марс заставляет действовать.

Поэтому осенью некоторым может стать тесно в прежних рамках. Маленького проекта окажется недостаточно. Отношения «как-нибудь сами разберёмся» перестанут устраивать. Работа без перспектив может начать раздражать сильнее обычного.

Плюс этой энергии - способность наконец решиться.

Минус - риск переоценить возможности, взять на себя слишком много или принять азарт за уверенность.

Любовь: меньше намёков, больше прямоты

Марс во Льве считается довольно страстным положением. В отношениях становится сложнее изображать равнодушие, если человек на самом деле чего-то хочет.

Поэтому может появиться больше инициативы: знакомиться первыми, приглашать на свидания, говорить о чувствах, возвращать романтику в устоявшиеся отношения.

Но появляется и другая тема - потребность чувствовать себя желанным и важным.

Если один из партнёров давно ощущает, что его воспринимают как должное, накопившееся недовольство может выйти наружу.

Полезнее всего в этот период не требовать доказательств любви, а прямо говорить о том, чего вам не хватает.

Работа и деньги: время показать, на что вы способны

Для карьеры Марс во Льве символически подходит тем ситуациям, где требуется не только хорошо работать, но и перестать скрывать результаты своей работы.

Это время презентаций, переговоров, инициативы, собственных проектов и борьбы за более заметную роль.

Если идея давно лежит в столе, может появиться желание наконец показать её другим.

Если человек чувствует, что перерос свою должность, станет сложнее делать вид, что всё устраивает.

Но крупные финансовые решения лучше отделять от эмоций.

Потому что сочетание Марса и львиной тяги к масштабу легко рождает мысль:

«Раз уж делать - то по-крупному».

Иногда именно этого и не хватает. А иногда полезнее сначала проверить цифры.

Четыре знака почувствуют перемены особенно сильно

В астрологии Лев относится к фиксированным знакам вместе с Тельцом, Скорпионом и Водолеем. Поэтому движение Марса по Льву особенно затрагивает именно эту четвёрку: для Льва это соединение по знаку, для Водолея - оппозиция, а для Тельца и Скорпиона - напряжённый квадрат.

Это не означает, что остальных транзит обойдёт стороной. Но именно этим четырём знакам его темы могут оказаться особенно заметны.

ЛЕВ - перестать ждать разрешения

Для Львов Марс проходит непосредственно по их знаку.

И это может создать ощущение, будто кто-то прибавил внутренней громкости.

То, что ещё недавно можно было отложить, внезапно становится важным. Может появиться желание действовать быстрее, защищать свои интересы, менять внешность, начинать новый проект или возвращать контроль над ситуацией, которая слишком долго зависела от других людей.

Это хороший период, чтобы спросить себя:

чего бы я хотел, если бы мне не требовалось ничьё одобрение?

Однако здесь находится и главная ловушка.

Львам может быть особенно трудно спокойно воспринимать критику или отсутствие признания. Возникает соблазн вступать в ненужные соревнования лишь для того, чтобы доказать свою правоту.

Совет: направляйте энергию на создание результата, а не на убеждение окружающих в своей ценности.

Настоящая уверенность редко требует зрителей.

ВОДОЛЕЙ - отношения покажут, где нарушены границы

Водолей расположен напротив Льва, поэтому Марс активирует тему отношений с другими людьми.

Причём речь не только о любви.

Это могут быть деловые партнёры, друзья, коллеги или любой человек, с которым приходится искать баланс между собственными желаниями и чужими интересами.

Отношения, где один слишком долго уступал другому, способны стать напряжённее.

То, что раньше хотелось промолчать ради мира, теперь может потребовать разговора.

Но задача периода не в том, чтобы выиграть спор.

Гораздо важнее понять:

где заканчивается компромисс и начинается отказ от самого себя?

Совет: говорите о своих границах раньше, чем раздражение превратит обычный разговор в конфликт.

ТЕЛЕЦ - привычный порядок могут попросить изменить

Телец любит знать, на что можно опереться.

Марс во Льве способен нарушить эту предсказуемость.

Обстоятельства могут потребовать более быстрого решения, чем хотелось бы. Другие люди будут торопить. Привычные планы придётся корректировать.

И первая реакция может быть простой:

«Зачем менять то, что и так работает?»

Но именно здесь скрывается возможность этого транзита.

Некоторые перемены окажутся не угрозой стабильности, а способом перестать держаться за ситуацию только потому, что она знакома.

Особенно это может проявиться в вопросах дома, работы, денег или распределения ответственности.

Совет: прежде чем отвергать новую возможность, спросите себя: она действительно плохая - или просто непривычная?

СКОРПИОН - стоит выбирать, за что действительно бороться

Для Скорпиона Марс особенно символичен: в традиционной астрологии эта планета считается одним из управителей знака.

Поэтому усиление марсианской темы - действия, конкуренции, борьбы за влияние - может ощущаться довольно ярко.

Особенно заметными способны стать профессиональные амбиции.

Кому-то захочется перейти на следующий уровень. Кому-то - потребовать признания. А кто-то вдруг поймёт, что слишком много энергии тратит на борьбу, победа в которой ничего ему не даст.

И здесь появляется главный вопрос Скорпиона на ближайшие недели:

каждая ли битва заслуживает участия?

Иногда сила заключается не в том, чтобы победить противника, а в том, чтобы вообще отказаться играть по его правилам.

Совет: выбирайте цели, после достижения которых действительно изменится ваша жизнь, а не только ваше самолюбие.

А что Овен и Стрелец?

Огненные Овен и Стрелец тоже могут неплохо чувствовать себя на фоне Марса во Льве.

С астрологической точки зрения огненная стихия создаёт более гармоничный фон: становится легче решаться, экспериментировать, проявлять инициативу и возвращаться к проектам, на которые раньше не хватало смелости.

Однако разница существенная.

Для Овна и Стрельца эта энергия может оказаться скорее поддерживающей, тогда как для Льва, Водолея, Тельца и Скорпиона она способна стать фактором, который требует реакции и перемен.

Главная проверка Марса во Льве

Марс останется во Льве почти два месяца - до 25 ноября.

Этого достаточно, чтобы первоначальное вдохновение сменилось реальными действиями.

Кто-то решится на профессиональный шаг. Кто-то первым заговорит о чувствах. Кто-то перестанет соглашаться на условия, которые давно его не устраивают.

Но главный урок этого периода может оказаться совсем не в смелости.

Он - в понимании собственной мотивации.

Действовать потому, что вы чего-то хотите, - одно. Действовать только для того, чтобы доказать свою ценность, - совсем другое.

И, возможно, самое полезное, что можно сделать во время Марса во Льве, - выбрать одну важную цель и спросить себя:

«Если никто не увидит моей победы, я всё равно захочу этого добиться?»

Если ответ - да, скорее всего, цель действительно ваша.