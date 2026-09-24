Девы, Козероги, Овны и Близнецы в гороскопе на пятницу 25 сентября

Добрые слова легче принять, когда за ними стоит участие. В пятницу, 25 сентября, многое станет понятно по готовности человека помочь, найти время для встречи или порадоваться вашим успехам. Неожиданная забота особенно тронет тех, кто привык справляться самостоятельно. Хорошее настроение пригодится и в делах. Будет проще высказать предложение, взяться за непривычную задачу или закончить то, что слишком долго откладывали. При этом не обязательно дожидаться похвалы, чтобы признать собственный успех. К вечеру у многих появится желание побыть с людьми, рядом с которыми можно свободно говорить о своих планах и не стесняться радости. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Овнам будет легко рядом с человеком, которому не нужно объяснять каждую перемену настроения. Встреча поможет отвлечься от забот и вспомнить о том, что интересно вам обоим. До неё удастся разобраться с необходимыми делами: вы быстро определите, какой вопрос требует участия, а какой уже решается без вас. Освободившееся время лучше сразу оставить для личных планов. Семейная забота проявится в готовности учесть ваши желания. Не стоит отклонять предложение только потому, что обычно вы справляетесь сами. Вечером будет приятно разделить с близким своё увлечение или вместе выбрать развлечение. Удовольствия окажется больше, если не пытаться заранее продумать каждую минуту.

♉ Телец Тельцов приятно удивит надёжность знакомого, на помощь которого они не особенно рассчитывали. Человек выполнит обещанное без напоминаний, и вы сможете спокойнее заняться своим делом. Рабочее предложение тоже стоит высказать увереннее: у вас уже достаточно доводов, чтобы обсуждать его по существу. После первого разговора станет понятнее, какой результат действительно нужен. В паре захочется ответить на внимание такой же заботой. Подойдёт простое действие, которое облегчит любимому человеку день, особенно если он сейчас занят. Вечером можно вместе заняться тем, что нравится обоим. При покупке для дома пригодится его мнение: вы заметите полезную подробность, которую сами могли упустить.

♊ Близнецы Близнецы справятся с делом, к которому ещё недавно подходили с опаской. Вы вовремя вспомните нужное, сумеете объяснить свою мысль и получите результат, который можно показать другим. Это поможет увереннее обсуждать дальнейшую работу. Главное, не увеличивать немедленно объём обещаний: сначала стоит понять, сколько времени заняло сделанное. Близкий человек поддержит личное желание, даже если раньше относился к нему с сомнением. Его реакция порадует, но окончательный выбор лучше оставить за собой. Во второй половине дня найдётся приятный повод собраться с друзьями. Можно отметить собственный успех так, как нравится вам, без больших расходов и обязанности развлекать всю компанию.

♋ Рак Ракам захочется новых впечатлений и общения за пределами привычного круга. Вы легче подхватите незнакомую тему и обнаружите, что с человеком, прежде казавшимся слишком непохожим на вас, интересно разговаривать. На работе пригодится умение объяснять простыми словами: собеседники быстрее поймут предложение, когда услышат, что именно изменится для них. Личное приглашение стоит обдумать без поспешного отказа. Возможно, настроение к вечеру будет гораздо бодрее, чем утром, а короткая встреча принесёт больше удовольствия, чем ожидалось. В паре удачно сложится выход вдвоём. При выборе места важнее возможность спокойно пообщаться, чем желание попробовать всё самое дорогое или необычное.

♌ Лев Львам станет проще проявлять симпатию открыто. Вы найдёте естественный повод уделить человеку внимание и не будете долго переживать о том, насколько заметен ваш интерес. Тёплый ответ придаст уверенности. При этом рабочие вопросы потребуют собранности: лучше закончить срочную часть до того, как разговоры о вечерних планах начнут постоянно отвлекать. В давних отношениях будет приятно самим предложить свидание. Партнёр охотно поддержит идею, если сможет участвовать в выборе. Расходы на общий отдых стоит обсудить спокойно, не стараясь произвести впечатление щедростью. Хороший вечер получится и в знакомом месте, когда обоим хочется задержаться и побыть вместе.

♍ Дева Дев обрадует признание, которого они не ожидали. Кто-то заметит ваше чувство юмора, вкус или умение поддержать, и это окажется особенно приятно после недели обычных забот. В делах станет меньше напряжения: вы перестанете искать недостаток в каждой удачной попытке и быстрее закончите необходимое. На новое предложение лучше ответить после того, как выясните подробности. В личной жизни будет больше доброго юмора. Разговор, который мог стать слишком серьёзным, удастся продолжить без обид и неловкости. Вечер подойдёт для компании людей, с которыми давно легко общаться. Если захотите купить что-то для себя, выбирайте по собственному вкусу, без расчёта на одобрение окружающих.

♎ Весы Весы смогут договориться о совместном плане, который долго оставался лишь приятной возможностью. Найдётся подходящая дата или вариант, устраивающий обоих, и обсуждение наконец перейдёт к подробностям. В текущих делах поможет такой же конкретный подход: когда понятно, что требуется сегодня, работа перестаёт казаться бесконечной. Удастся закончить больше, чем предполагали утром. Расходы на задуманное окажутся посильными, если выбирать самое интересное для вас обоих. Необязательные дополнения можно будет без сожаления убрать. Во второй половине дня приятным окажется общение с друзьями. В любви захочется откровенности: будет легко рассказать о том, чего ждёте от ближайших выходных, и услышать ответ без лишних догадок.

♏ Скорпион Скорпионам захочется чаще быть среди людей, особенно после нескольких дней сосредоточенной работы. Вы охотно примете приглашение, которое ещё недавно отклонили бы из-за усталости. С необходимыми делами удастся справиться самостоятельно: решение найдётся, когда вы вернётесь к знакомому способу и перестанете одновременно проверять несколько новых. Сэкономленные силы пригодятся вечером. Окружающие будут охотнее искать вашего внимания, и среди обычных дружеских жестов можно заметить личную симпатию. Необязательно сразу определять своё отношение, достаточно поддержать приятную беседу. В паре понравится встреча с общими друзьями. Она даст повод увидеть любимого человека в непривычной роли и вспомнить, что когда-то вас в нём заинтересовало.

♐ Стрелец Стрельцов порадует возможность сделать привычную домашнюю жизнь удобнее. Идея окажется проще и дешевле, чем представлялось, а близкие охотно предложат своё участие. Не стоит откладывать небольшую перемену только потому, что до остальных пока не дошли руки. С рабочими делами тоже получится разобраться быстрее, если закончить начатое, не отвлекаясь на необязательные обсуждения. К вечеру захочется сменить обстановку. Любимый человек поддержит предложение выйти куда-нибудь вдвоём, особенно если день прошёл в хлопотах. Тем, кто свободен, будет приятно принять приглашение от знакомого. Разговор о выходных может подсказать интересный общий план, который не потребует долгой подготовки.

♑ Козерог Козерогов увлечёт разговор с человеком, чей образ жизни заметно отличается от их собственного. Вам захочется узнать, как он пришёл к своим решениям и что ему нравится в выбранном занятии. Рабочие вопросы не будут постоянно отвлекать: удастся получить ожидаемый ответ и окончательно договориться о деле, которое до сих пор обсуждалось. Новое знакомство может продолжиться благодаря общему любопытству. Вам будет интересно расспрашивать и рассказывать о себе, не стараясь во всём совпасть с собеседником. В паре тоже найдётся неожиданная тема для разговора. Вечер хорошо провести вне дома, особенно если давно хотелось увидеть что-то новое и поделиться впечатлениями.

♒ Водолей Водолеям удастся спокойно поговорить о вопросе, который прежде вызывал разногласия. Вы лучше поймёте желание другого человека и увидите, где можно договориться, сохранив собственное мнение. После этого станет проще сосредоточиться на делах. Внимательность поможет быстро закончить знакомую работу и не возвращаться к ней на выходных. В личных отношениях появится больше непосредственности. Захочется самим проявить нежность, предложить совместное занятие или порадовать близкого без повода. Дорогого подарка для этого не потребуется. Вечером будет хорошо рядом с человеком, с которым можно посмеяться над недавней серьёзностью и заняться чем-то приятным для обоих.

♓ Рыбы Рыб порадует новость от друга или родственника. Человек, за которого вы переживали, расскажет о хорошем результате, и появится желание разделить его радость. Собственные дела тоже будут продвигаться. Вопрос опытному знакомому поможет разобраться в том, на что раньше уходило слишком много времени, а затем вы сможете действовать самостоятельно. Во второй половине дня захочется увидеться с близкими. Разговор о будущих планах получится свободным, без необходимости немедленно выбирать даты и давать обещания. В паре будет приятно обнаружить сходство желаний. На вечер лучше оставить достаточно времени для встречи, чтобы не прерывать её из-за нескольких несрочных домашних дел.