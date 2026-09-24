Близнецы, Тельцы, Овны и Львы в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 25 сентября

Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности Разговоры о работе в пятницу, 25 сентября, дадут вполне конкретные результаты. Удастся получить нужные сведения, заинтересовать собеседника своей идеей или договориться о продолжении общего дела. Часть вопросов решится быстрее ожидаемого, особенно если обсуждать то, что можно сделать сейчас, без долгого возвращения к прежним разногласиям. Личные новости тоже повлияют на планы. Встреча, которой вы не придавали значения, может оказаться особенно приятной, а внимание знакомого человека заставит иначе посмотреть на ваши отношения. К вечеру захочется больше общаться, делиться впечатлениями и соглашаться на предложения, для которых в начале недели не находилось времени. ♈ Овен Вам будет легко договариваться с людьми, которые обычно смотрят на вещи иначе. Получится понять, что важно собеседнику, и предложить вариант, учитывающий интересы обоих. Это поможет продвинуть собственный замысел и заручиться поддержкой там, где прежде ожидался спор. В текущей работе пригодится умение объяснять сложное простыми словами, не утомляя окружающих подробностями. Дружеское общение порадует лёгкостью. Кто-то поддержит вашу шутку или предложит занятие, которое вы давно хотели попробовать. В паре будет проще договориться о приятном вечере, если каждый сможет добавить что-то своё. При новых знакомствах не старайтесь удивить дорогим развлечением: взаимный интерес возникнет благодаря разговору и совпадению вкусов. Подсказка дня: Сначала узнайте, что важно другому, затем предлагайте свой вариант. ♉ Телец Вы быстро справитесь с делом, которое раньше требовало посторонней помощи. Это позволит заметить, насколько выросло ваше мастерство, и увереннее отнестись к следующей задаче. Не нужно сразу выбирать самое сложное: удачно получится то, где прежний опыт можно дополнить одним новым умением. Рабочее обсуждение пройдёт хорошо, если вы спокойно расскажете о том, что уже умеете. Близкий человек поделится идеей, которая сначала покажется непривычной, но затем заинтересует и вас. Дайте себе время её обдумать, не отказываясь по первому впечатлению. Вечером понравится спокойное занятие вдвоём или встреча с давним другом. Небольшая покупка для собственного удовольствия тоже порадует, если вы давно представляли, чего хотите. Подсказка дня: Оценивайте свои возможности по нынешним результатам. ♊ Близнецы Домашний вопрос удастся решить проще, чем вы предполагали. У близкого человека найдётся подходящий вариант, поэтому полезно обсудить дело до того, как вы самостоятельно возьмётесь за всё сразу. В работе возможна небольшая перемена расписания. Она окажется удобной, если вы быстро переставите задачи и используете освободившееся время для того, что давно собирались закончить. После обеда захочется новых впечатлений. Интересный разговор подскажет тему или занятие, к которому вы прежде не присматривались. В личных отношениях будет больше живого любопытства: даже хорошо знакомый человек сможет вас удивить. Для приятного вечера не понадобится сложная программа, достаточно выбрать то, что увлечёт обоих и не потребует больших расходов. Подсказка дня: Обсудите общее дело, прежде чем начинать его в одиночку. ♋ Рак Замечание коллеги или делового знакомого поможет иначе взглянуть на собственную задачу. Вы увидите возможность, которую прежде не учитывали, и быстро поймёте, как ею воспользоваться. Особенно хорошо пойдут дела, требующие воображения и умения соединять разные идеи. Для начала проверьте один подходящий вариант, чтобы не тратить силы на несколько изменений одновременно. В личной жизни многое прояснится благодаря откровенности. Рассказав о своём желании, вы получите более тёплый отклик, чем ожидали. Близкому человеку тоже будет чем с вами поделиться. Вечером хорошо пройдёт свидание или встреча, во время которой можно не торопиться. При выборе развлечения общее настроение окажется важнее его необычности и стоимости. Подсказка дня: Проверьте одну новую идею, которая подходит к вашей задаче. ♌ Лев Прояснится вопрос, от которого зависели ваши личные планы. Вы заметите, как легко стало возвращаться к работе, когда не приходится мысленно перебирать разные варианты. Привычные практические задачи пойдут особенно хорошо. При этом не стоит немедленно заполнять освободившееся время новыми обязанностями: часть его понадобится и для себя. В паре удастся обсудить то, к чему вы давно хотели вернуться. Разговор будет спокойным, и различие мнений не помешает выбрать устраивающий обоих вариант. Свободным Львам понравится общение без попытки соответствовать чужим ожиданиям. Вечером можно увидеться с друзьями или заняться любимым делом, особенно если рабочая неделя оставляла на него мало времени. Подсказка дня: Оставьте немного свободного времени после обязательных дел. ♍ Дева Сосредоточенность поможет разобраться с трудной частью работы. Задача окажется посильной, если не пытаться решить её целиком за один подход: порядок действий станет понятнее после первого завершённого этапа. Вы сумеете обойтись без постоянных уточнений и получить результат, которым будете довольны. Дополнительные просьбы стоит оценивать с учётом того, сколько сил останется после основного дела. Во второй половине дня человек, чьё мнение вам небезразлично, проявит внимание или предложит встретиться. Не нужно придумывать особый повод, чтобы согласиться, если вам хочется продолжить общение. Вечер принесёт удовольствие от разговора на интересную обоим тему. Подсказка дня: Выполнив важное, не спешите брать на себя следующее. ♎ Весы Давний знакомый может предложить дело, которое теперь заинтересует вас обоих. С прошлого разговора многое изменилось, поэтому лучше сразу обсудить нынешние планы. Это поможет избежать предложений, давно потерявших смысл. В работе вы сумеете вовремя задать вопрос, от которого зависит дальнейшее продвижение, и получить сведения без нескольких дополнительных встреч. Дома пригодится готовность выслушать чужое мнение. Близкий человек видит удобный вариант там, где вы пока представляете долгие хлопоты. Вечером будет приятно обменяться личными новостями, встретиться с друзьями или согласиться на встречу, которую раньше откладывали. Знакомство может получить неожиданное продолжение, если вы проявите интерес к человеку, а не только к общей теме разговора. Подсказка дня: Обсуждайте нынешние интересы, даже если знакомы много лет. ♏ Скорпион Удастся завершить трудоёмкое дело, если сосредоточиться на последнем необходимом этапе. Желание улучшить уже готовые части способно отнять больше времени, чем оставшаяся работа. Уточните, что осталось сделать, и закончите эту часть. После этого будет легче оценить ближайшие планы и перестать возвращаться мысленно к одному и тому же вопросу. Близкий человек предложит занятие, которое окажется очень кстати после напряжённого дня. Вы получите удовольствие от возможности просто участвовать, не продумывая всё за остальных. В паре будет больше нежности, а в дружеской компании найдётся повод посмеяться. Вечером лучше выбрать один приятный план и оставить себе время насладиться им без спешки. Подсказка дня: Закончите необходимое, не расширяя задачу перед самым завершением. ♐ Стрелец Взаимная симпатия или интересное знакомство заметно улучшит настроение. Станет легче выполнять обычные дела, хотя самое срочное всё же лучше закончить до того, как разговоры увлекут вас всерьёз. Удачно сложится сотрудничество с человеком другого темперамента. Его неторопливость поможет заметить подробность, которую вы готовы были пропустить, а ваша инициатива ускорит дальнейшую работу. Вечерние планы могут появиться спонтанно. Человек, который вам нравится, охотно поддержит простое предложение, если почувствует искренний интерес. В сложившихся отношениях будет приятно немного отступить от привычного порядка и выбрать новое занятие для двоих. Не старайтесь сделать встречу впечатляющей за счёт расходов: гораздо большее значение будет иметь ваше внимание. Подсказка дня: Закончите срочное, чтобы приятное общение не приходилось прерывать. ♑ Козерог Станут понятнее условия приобретения, которое вы давно обдумывали. Новая информация поможет отказаться от ненужных дополнений и сосредоточиться на том, чем вы действительно будете пользоваться. В работе тоже пригодится подготовленность: нужные сведения окажутся под рукой и позволят быстро ответить на важный вопрос. После этого можно будет продолжать дело без лишнего ожидания. Семейная инициатива другого человека избавит вас от части хлопот. Постарайтесь принять помощь, даже если результат немного отличается от вашего первоначального представления. Вечером понравится спокойное общение с близким или время на собственный интерес. Приятно будет почувствовать, что день закончился без необходимости руководить каждой мелочью. Подсказка дня: Откажитесь от дополнений, которыми не собираетесь пользоваться. ♒ Водолей Собственную идею получится показать так, что её достоинства станут понятны без длинного объяснения. Небольшой пробный результат привлечёт внимание человека, с которым вы прежде почти не сотрудничали. Не спешите предлагать сразу несколько направлений. Сосредоточьтесь на выбранной идее: собеседнику будет проще понять, как он сможет присоединиться к работе. В личной жизни неожиданно увлечёт тема, которой интересуется партнёр или хороший знакомый. Вы обнаружите, что у вас больше общего, чем казалось. Вечером захочется попробовать что-то вместе, побывать в новом месте или продолжить начатый разговор. Расходы останутся умеренными, если сначала выбрать само занятие, а затем решать, что для него действительно нужно. Подсказка дня: Покажите работающую часть замысла, прежде чем обсуждать всё остальное. ♓ Рыбы Ответственная задача позволит проявить способности, которые прежде оставались незаметными. Сначала уточните, какой результат нужен и сколько времени на него отведено. После этого станет ясно, что вы уже умеете делать, а с чем предстоит разобраться по ходу. Знакомая часть получится быстро, и появится уверенность для продолжения. Вечером будет приятно почувствовать заботу близких. Вас охотно выслушают и порадуются тому, что удалось, без требования немедленно браться за следующую цель. В паре подойдёт спокойное занятие вдвоём, свободным Рыбам захочется увидеться с человеком, рядом с которым легко. Подсказка дня: Уточните ближайшую задачу, прежде чем оценивать всю будущую нагрузку. К концу рабочей недели не все дела будут закончены. Если вы уже знаете, как продолжить, необязательно возвращаться к ним мысленно весь свободный вечер. Полезную идею достаточно записать, а для следующего шага выбрать подходящее время. Если договариваетесь о встрече на выходных, лучше сразу уточнить удобное всем время. Тогда приятное предложение не останется в разговорах, а у каждого будет возможность спокойно распорядиться остальным днём. Такой определённости вполне достаточно, подробную программу можно придумать позже.

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