24 сентября 2026, 10:14

Близнецы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 25 сентября (+совет)

Близнецы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 25 сентября (+совет)

Гороскоп на 25 сентября 2026 года: кому пора сказать важные слова

Гороскоп на пятницу, 25 сентября 2026 года, советует не прятать то, что действительно важно. Один честный разговор сегодня может снять больше напряжения, чем долгие догадки, - главное, говорить спокойно и не требовать немедленной реакции. При этом вечером Солнце в Весах образует точную оппозицию к Нептуну в Овне, что в астрологической трактовке усиливает чувствительность, склонность додумывать и принимать желаемое за действительное. Поэтому лучший подход - говорить честно, но не делать далеко идущих выводов на одной эмоции.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на Гороскопы

Получайте свой гороскоп на почту

Овен

Сегодня прямота поможет прояснить ситуацию, которая начинала вас раздражать. Совет: скажите о своём отношении спокойно, без обвинений и ультиматумов.

Телец

Человек рядом может не догадываться, чего вы от него ждёте. Совет: сформулируйте просьбу словами, а не рассчитывайте, что вас поймут без объяснений.

Близнецы

Обычная беседа способна неожиданно перейти к действительно важной теме. Совет: не переводите всё в шутку, если разговор касается ваших настоящих чувств.

Рак

Сегодня особенно легко обидеться на то, чего собеседник вовсе не имел в виду. Совет: сначала уточните смысл сказанного и только потом делайте выводы.

Лев

Кому-то может быть важно услышать от вас поддержку или признание. Совет: скажите хороший отзыв вслух вместо того, чтобы считать его очевидным.

Дева

Вы можете слишком долго подбирать идеальные слова и в итоге ничего не сказать. Совет: выбирайте простую и честную формулировку вместо безупречной.

Весы

Разговор поможет восстановить равновесие в отношениях, если не пытаться сгладить абсолютно всё. Совет: вежливо обозначьте то, что вам действительно не подходит.

Скорпион

Молчание сегодня может быть истолковано совсем не так, как вы рассчитывали. Совет: проясните свою позицию хотя бы одной короткой фразой.

Стрелец

Ваши слова будут звучать убедительно, но есть риск сказать больше, чем нужно. Совет: прежде чем отвечать на эмоциях, сократите первую реакцию вдвое.

Козерог

Практический разговор может затронуть чувства сильнее, чем ожидалось. Совет: обсуждайте проблему, не превращая её в оценку человека.

Водолей

Сегодня необычно трудно спрятаться за логикой и отстранённостью. Совет: признайтесь хотя бы себе, что именно вас задело или порадовало.

Рыбы

Чувствительность повышена, поэтому интонации могут казаться важнее самих слов. Совет: не додумывайте чужие намерения - задайте прямой вопрос.

Главная мысль дня: 25 сентября важные слова лучше произнести, чем бесконечно репетировать в голове. Но говорить стоит о том, что вы точно чувствуете и знаете, а не о том, что только предполагаете.

 

Подписка на Гороскопы

Получайте свой гороскоп на почту

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Близнецы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 25 сентября (+совет)

Близнецы, Тельцы, Овны и Львы в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 25 сентября
Близнецы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 25 сентября (+совет)

Старый кед преподнес сюрприз: сможете найти 3 отличия на картинках за 20…
Близнецы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 25 сентября (+совет)

Стеклянный физалис укажет, что хорошего вы перестали замечать по привычке?
Женщина готовится к домашнему комплексу упражнений для корпуса и ягодиц

Без прыжков и спортзала: 5 упражнений, чтобы укрепить живот и подтянуть…
Близнецы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 25 сентября (+совет)

Уронили серёжку - не паникуйте: трюк с пылесосом и носком находит…
Близнецы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 25 сентября (+совет)

Смешные картинки с надписями и вазелин
Близнецы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 25 сентября (+совет)

Весы, Раки, Стрельцы и Львы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 24…
Близнецы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 25 сентября (+совет)

Пирог с капустой не пропёкся: ошибка бывает ещё до духовки