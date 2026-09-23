Скорпионы, Раки, Весы и Девы в гороскопе на четверг 24 сентября

Желание заняться чем-то для себя поможет собраться даже тем, кто устал от повседневных обязанностей. В четверг, 24 сентября, появится повод вспомнить о собственных интересах: кто-то вернётся к любимому занятию, кто-то решится на встречу, которую давно откладывал. Удовольствие от этих планов почувствуется ещё до того, как удастся их осуществить. Совместные планы будет приятнее обсуждать, когда каждый сможет высказать своё желание. Даже разные вкусы не помешают найти занятие, которое понравится обоим. А у тех, кто давно собирался выбраться куда-нибудь самостоятельно, появится решимость не ждать подходящей компании. Новые впечатления дадут повод для интересного разговора позже. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Овны легко приспособятся к перемене дневных планов. То, что утром казалось неудобством, даст возможность попробовать собственный вариант, и работа увлечёт сильнее ожидаемого. Вы быстро найдёте замену неудачному решению и поможете другим не застревать в обсуждении того, как всё собирались сделать сначала. Чувство юмора окажется уместнее настойчивых объяснений. В личном общении тоже понравится импровизировать. Удачно пройдёт встреча, о которой договоритесь без долгой подготовки. Близкому человеку будет приятно ваше внимание, особенно если вы учтёте его недавнее желание. Вечером захочется выбраться из привычной обстановки. Даже недолгая прогулка вдвоём принесёт хорошие впечатления.

♉ Телец Тельцы смогут спокойнее отнестись к расходам на собственное удовольствие. Выяснится, что желанное доступнее, чем представлялось, или для него уже есть всё необходимое. Это придаст решимости вернуться к личному плану. Приятное ожидание поможет собраться и закончить необходимую работу, не упуская подробностей. Близкий человек с интересом отнесётся к вашему выбору, даже если сам предпочёл бы другое. Вам не придётся долго доказывать, почему это радует. Вечером будет хорошо поделиться первыми впечатлениями или показать то, чем вы увлеклись. Если предстоит покупка, выбирайте для себя, без попытки заодно угадать вкусы всех, кто о ней услышит.

♊ Близнецы Близнецы смогут осуществить общий замысел, который прежде оставался в разговорах. Найдётся удобное время или станет понятен простой способ договориться. Предвкушение добавит энергии, но и рабочие дела потребуют участия. Вы охотно поможете человеку, который раньше выручал вас, а затем сможете без неловкости обратиться к нему со своим вопросом. В паре будет приятно обсуждать подробности, когда главное уже решено. Разговор о расходах тоже пройдёт спокойно, если сразу назвать посильную сумму. Свободных Близнецов может порадовать инициатива симпатичного знакомого. Необязательно придумывать необычную программу встречи: взаимный интерес позволит хорошо провести время и в самой привычной обстановке.

♋ Рак Ракам станет легче после ответа, которого они ждали в личном вопросе. Вы перестанете держать несколько вариантов наготове и поймёте, как распорядиться ближайшими днями. Даже если не все подробности совпадут с ожиданиями, определённость окажется приятной. На работе захочется вернуться к задаче, которую приходилось постоянно прерывать, и спокойно разобраться в ней до конца. К вечеру появится желание заняться чем-то своим. Близкие воспримут это с пониманием, особенно если знают, как долго вы откладывали собственные интересы. Разговор с другом подскажет, с чего начать или где найти нужное. Спешить с покупками не понадобится: сначала будет достаточно попробовать и понять, что нравится больше всего.

♌ Лев Львам будет приятно работать с человеком, рядом с которым легко думать вслух. Даже несовершенную идею можно будет обсудить без смущения и вместе довести до удачного решения. Такая совместная работа окажется менее утомительной, чем попытка самостоятельно разобраться во всех подробностях. Удастся продвинуть важное дело и сохранить силы на личные планы. В отношениях появится больше лёгкости. Партнёр охотно поддержит шутку или предложение выбраться куда-нибудь вдвоём. Тем, кто пока свободен, понравится общение, в котором не нужно постоянно стараться произвести впечатление. Вечером среди друзей будет легко расслабиться и узнать о ком-то много интересного.

♍ Дева Дев порадуют новости о планах близкого человека. Обнаружится, что на ближайшие дни у вас есть похожие желания и их вполне можно совместить. Приятная перспектива поможет быстрее справиться с необходимым. В текущей работе не придётся многое переделывать: достаточно внимательно закончить начатое и вовремя передать результат тем, кто его ждёт. Домашние заботы займут меньше времени, если не усложнять знакомые дела. Вечером будет интересно обсудить желанное и выбрать то, что вы оба хотите попробовать первым. Останется место и для нежности, особенно если отложить разговоры о чужих проблемах. Захочется чаще проводить время именно так.

♎ Весы Весы снова получат удовольствие от знакомого занятия, которое в последнее время выполняли почти автоматически. Вы заметите, что умеете больше, чем раньше, и захотите попробовать чуть более сложный вариант. В работе такая увлечённость поможет разобраться с подробностями без раздражения. Главное, не отдавать весь день одной задаче, когда есть и другие планы. Личное общение будет спокойным и доверительным. С близкими получится вернуться к приятной семейной привычке или выбрать удобный всем вечер для встречи. Вам понравится, что не требуется придумывать что-то исключительное. Для хорошего настроения хватит знакомой компании и возможности провести время так, как давно хотелось самим.

♏ Скорпион Скорпионов удивит откровенность давнего друга. Его рассказ поможет разобраться в личном вопросе, к которому вы не раз возвращались мысленно. Чужое решение вряд ли подойдёт вам целиком, зато станет понятнее, что именно мешало определиться. Вернувшись к делам, вы быстрее разберётесь с задачей, требующей внимания. Она окажется понятнее, чем представлялось утром, когда мысли постоянно отвлекались на другое. Вечером захочется самим предложить встречу или сделать близкому человеку приятное. Вы сумеете выбрать то, что понравится обоим, без долгого перебора вариантов. В паре порадует возможность уделить внимание друг другу после занятого дня. Тем, кто пока свободен, будет легче проявить симпатию и поддержать непринуждённый разговор.

♐ Стрелец Стрельцы смогут лучше понять человека, с которым недавно разошлись во мнениях. Выяснится, что часть разногласий возникла из-за разных ожиданий, и сейчас вполне можно договориться. Это принесёт облегчение и поможет сосредоточиться на работе. Практические вопросы будут решаться быстрее, когда вы перестанете мысленно возвращаться к уже законченному спору. Во второй половине дня появится приятная общая идея. Хорошо выбрать то, что интересно обоим и не требует больших приготовлений. Тратить больше запланированного ради щедрого жеста не понадобится: ваше участие будет важнее стоимости развлечения. К вечеру захочется продолжить общение, уже без осторожности, с которой оно начиналось утром.

♑ Козерог Козерогам захочется сделать домашнюю жизнь удобнее. Вы найдёте простое решение там, где прежде представляли себе долгие хлопоты, и близкие охотно присоединятся. Совместные действия приятно удивят: выяснится, что у каждого есть удачная идея. С рабочими обязанностями тоже получится разобраться без лишней суеты, если не откладывать знакомую часть дела до вечера. Покупка для дома порадует, когда сделает привычные дела удобнее. При этом не все перемены потребуют расходов: многое уже есть под рукой. Останется время на разговор с любимым человеком и планы, которые интересно обсуждать вдвоём. Тем, кто живёт один, будет приятно пригласить в гости хорошего знакомого.

♒ Водолей Водолеи заметят, что привычное доброжелательное общение становится более личным. Собеседник расскажет о том, что его волнует, или поинтересуется вашими планами за пределами общего дела. Откровенность возникнет естественно, без необходимости специально искать подходящий повод. При этом рабочие вопросы тоже удастся решить: взаимная расположенность поможет спокойно уточнить то, что раньше оставалось неясным. В паре будет интересно узнать о желании, о котором близкий человек прежде не говорил. Возможно, вам захочется поддержать его или предложить своё участие. Вечер принесёт удовольствие от разговора без постоянных отвлечений. Новому знакомству лучше дать время: когда общение нравится обоим, нет необходимости сразу определять всё его будущее.

♓ Рыбы Рыбы смогут порадоваться тому, что уже получилось благодаря их стараниям. Сравнив нынешний результат с первыми попытками, вы заметите перемены, которые в ежедневной работе оставались почти незаметными. Это вернёт интерес к продолжению и поможет выбрать следующую посильную цель. Заодно станет понятно, на какую подготовку больше не нужно тратить время. Близким будет приятно разделить ваше хорошее настроение. Не стоит умалять собственный успех, рассказывая о нём человеку, который искренне за вас радуется. Во второй половине дня захочется привести в порядок личные планы и договориться о встрече на выходных. Вечер подойдёт для общения в небольшой компании, где каждому хватает внимания.

Выбирая, чем порадовать себя в этот четверг, можно доверять собственному вкусу. Удовольствие не становится меньше оттого, что окружающие предпочли бы другое занятие. Любимая привычка заслуживает времени так же, как новый интерес, особенно если после неё вы чувствуете себя отдохнувшими и довольными. Разделять радость тоже можно по-разному. Близкому человеку не обязательно увлекаться тем же, чтобы с интересом вас выслушать. А вам не требуется полностью понимать его занятие, чтобы заметить, сколько удовольствия оно приносит. Такое внимание оставляет обоим возможность оставаться собой и делает совместное время приятнее.