Овны, Тельцы, Стрельцы и Львы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 24 сентября

С коллегами и знакомыми будет проще договариваться, даже если раньше вы расходились во мнениях. В четверг, 24 сентября, удастся получить помощь в сложном вопросе, вернуться к прерванному сотрудничеству или найти того, кому интересна ваша идея. После разговора станет понятно, какой следующий шаг можно сделать уже сегодня. В личных отношениях порадует готовность договариваться. Даже при разных вкусах получится выбрать занятие для двоих, а занятость не помешает встрече, если заранее найти удобное время. При этом не каждое приглашение требует большого свободного вечера: короткое общение тоже может оказаться приятным. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Главный ход: Хорошо выполненную работу заметят, и вам предложат интересное продолжение. Подумайте, хочется ли развивать именно это направление. Практично: Назовите объём, с которым справитесь в ближайшее время, чтобы первый успех не обернулся чрезмерной нагрузкой. С людьми: Близкий порадуется вашим достижениям, разговор с ним поможет увереннее отнестись к новым возможностям. Деньги: Планируя покупки, учитывайте только доступную сумму, даже если договорённость о новой оплате выглядит надёжной. Вечер: Найдётся время на собственную задумку, которой до сих пор мешала рабочая занятость.

♉ Телец Главный ход: Получите ответ на практический вопрос, из-за которого откладывали решение. Теперь будет понятно, как действовать дальше. Практично: Уточните оставшиеся условия, после этого можно переходить к делу без новых долгих обсуждений. С людьми: Разговор о совместном будущем обнадёжит, ваши пожелания окажутся ближе, чем представлялось прежде. Деньги: Нужную вещь удастся купить дешевле, если выбрать подходящую комплектацию и не оплачивать ненужные возможности. Вечер: Побыть вдвоём будет особенно приятно, появится желание придумать что-то хорошее на ближайшие выходные.

♊ Близнецы Главный ход: Удастся разобраться в большом количестве сведений и понять причину затруднения, которое прежде казалось необъяснимым. Практично: Сопоставьте факты, полученные в разное время: между ними обнаружится полезная для дальнейшей работы связь. С людьми: Если сегодня заняты, предложите близкому удобное время для встречи, он с пониманием отнесётся к вашим обстоятельствам. Деньги: Обнаружится регулярный расход, без которого можно обойтись. Отказ от него почти не повлияет на привычный комфорт. Вечер: Спокойное занятие дома увлечёт сильнее шумной компании, особенно после дня, насыщенного новой информацией.

♋ Рак Главный ход: Давнее рабочее недоразумение удастся прояснить, и с человеком, которого вы избегали, снова станет легко сотрудничать. Практично: Обсудите то, что нужно сделать сейчас, не возвращаясь к предположениям о чужих намерениях. С людьми: В личном разговоре найдётся повод посмеяться вместе, напряжение последних дней постепенно исчезнет. Деньги: При выборе подарка вы удачно учтёте вкус человека, и для приятного сюрприза не понадобится большая сумма. Вечер: Захочется общения с теми, рядом с кем можно быть собой, без необходимости производить впечатление.

♌ Лев Главный ход: Небольшая перемена в привычном порядке поможет вновь заинтересоваться делом, которое в последнее время утомляло. Практично: Попробуйте начать с другого этапа, если последовательность не влияет на качество результата. С людьми: Новый собеседник охотно поддержит личную тему, знакомство порадует лёгкостью и совпадением интересов. Деньги: Совместные расходы лучше обсудить до покупки, тогда разница в ожиданиях не испортит удовольствие. Вечер: Появится желание выбраться в незнакомое место, близкий или приятель с интересом составит вам компанию.

♍ Дева Главный ход: Опытный знакомый поможет справиться с конкретной трудностью, после чего вы сможете самостоятельно продолжить важное дело. Практично: Покажите, что уже пробовали, так собеседнику не придётся советовать то, что вам не подошло. С людьми: Домашние предложат участие в ваших планах, примите помощь без подробного разбора того, как всё следовало устроить раньше. Деньги: Запланированное приобретение окажется удачным, если вы сохраните свои требования и не увлечётесь более дорогой новинкой. Вечер: Выход из дома приятно разнообразит будни, особенно если выбрать занятие, далёкое от дневных забот.

♎ Весы Главный ход: Появится возможность участвовать в работе, которая давно вас интересовала. Прежнего опыта хватит, чтобы уверенно включиться. Практично: Узнайте, какую часть задачи вам готовы поручить, общая привлекательность предложения ещё не объясняет будущих обязанностей. С людьми: Друг поддержит ваш интерес и поделится полезным наблюдением, не пытаясь решать за вас. Деньги: Расходы на новое занятие лучше отложить до момента, когда станет ясно, что действительно понадобится. Вечер: Дружеская встреча пройдёт оживлённо, приятным окажется и обсуждение личных планов, и обычный обмен впечатлениями.

♏ Скорпион Главный ход: В личном разговоре получится выбрать совместный план, хотя сначала вы и близкий представляли его по-разному. Практично: Назовите то, от чего вам трудно отказаться, остальные подробности будет легче согласовать. С людьми: В рабочем обсуждении ваше предложение поддержит человек, от которого вы прежде не ждали согласия. Деньги: Ради желанной общей цели получится пересмотреть расходы, сохранив привычные удовольствия, которые важны обоим. Вечер: После договорённости захочется просто провести время вместе, без дальнейшего обсуждения подробностей и подсчётов.

♐ Стрелец Главный ход: Новые сведения помогут решить, нужна ли вам намеченная покупка сейчас или с ней удобнее подождать. Практично: Опирайтесь на собственную потребность, бесконечное сравнение чужих отзывов только затянет выбор. С людьми: Близкий поделится хорошей новостью и захочет отметить событие в вашем обществе. Деньги: Отложенная трата позволит спокойно оплатить более важное, без ощущения, что приходится отказываться от всего желанного. Вечер: Приглашение, о котором вы не знали утром, изменит планы к лучшему и подарит приятные впечатления.

♑ Козерог Главный ход: Совместная работа пойдёт легче, когда вы доверите коллеге часть дела, которую прежде выполняли сами. Практично: Договоритесь о результате и сроке, дальше постоянная проверка только помешает обоим сосредоточиться. С людьми: Близким будет интересно узнать, что радует вас сейчас, расскажите и о том, что не связано с обязанностями. Деньги: При общем заказе удастся сократить расходы, если каждому действительно нужно то, за что он платит. Вечер: Можно позволить себе больше спонтанности, прогулка без заранее выбранного маршрута окажется приятнее подробной программы.

♒ Водолей Главный ход: Возобновится общение с человеком, с которым вы давно не встречались. Разговор откроет возможности, которых прежде не было. Практично: Расскажите о нынешних интересах, чтобы собеседник не предлагал то, чем вы уже перестали заниматься. С людьми: Дома будет легко договориться о ближайших планах, если не настаивать на прежнем варианте только по привычке. Деньги: Для приятной встречи хватит умеренных расходов, впечатление будет зависеть прежде всего от самого общения. Вечер: После насыщенного общения будет приятно заняться своим увлечением, не подстраиваясь под чужой вкус.

♓ Рыбы Главный ход: Терпеливая доработка заметно улучшит результат, особенно если исправить недостаток, который вы прежде считали несущественным. Практично: Выберите действительно важное изменение, попытка усовершенствовать всё сразу потребует гораздо больше времени, чем кажется. С людьми: Прямо сказанное пожелание встретит доброжелательный отклик, близкому не придётся угадывать ваше настроение. Деньги: Покупку для поднятия настроения стоит отложить до отдыха: позже она может показаться совсем необязательной. Вечер: Лёгкое развлечение поможет отвлечься, особенно в компании человека, который разделяет ваше чувство юмора.

Планы на оставшуюся неделю станут понятнее, если после сегодняшних разговоров отделить договорённости от пожеланий. Одни дела уже можно назначить на определённое время, другим ещё нужны уточнения. Такое различие помогает оценить занятость, не считая каждую интересную идею новым обязательством. Необязательно заполнять всё свободное время заранее. Возможность согласиться на приятное приглашение или изменить вечер по собственному желанию тоже стоит сохранить. Тогда хорошие новости и неожиданные встречи не потребуют срочно пересматривать весь распорядок.