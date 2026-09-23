Козероги, Стрельцы, Весы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 23 сентября

Свидание, приятное знакомство или разговор о прибавке: в прогнозе Джорджии Николс на 24 сентября многое зависит от общения. Люди охотнее проявляют симпатию, легче находят общий язык и внимательнее относятся друг к другу. Для одних это возможность сблизиться, для других хороший момент обсудить деньги или получить поддержку.

Раку, Скорпиону и Рыбам Николс ставит высшую оценку дня, особенно выделяя романтические знакомства и встречи. Весам и Водолеям советует не откладывать финансовые разговоры, а остальным знакам напоминает о приятной стороне жизни: близких людях, красивых вещах и времени для себя.

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Овен

Оценка дня: 4 из 5.

Сегодня вы можете получить деньги, подарок или помощь, которая окажется очень кстати. Возможны и другие приятные сюрпризы: кто-то пойдёт навстречу, поделится полезным советом или предложит выгодные условия. В личном общении тоже достаточно тепла, день располагает к флирту и романтике. А вот с родными понадобится терпение: постарайтесь не раздражаться из-за мелочей.

Телец

Оценка дня: 4 из 5.

Вы настроены поработать и многое успеть, но общение с близкими сегодня может доставить не меньше удовольствия. Рядом с партнёром, супругом или друзьями легче расслабиться и забыть о делах. Возможно, в отношениях с кем-то из знакомых неожиданно появится флирт. Даже при плотном расписании оставьте время для тех, с кем вам хорошо: четверг подходит для спокойного, приятного вечера вместе.

Близнецы

Оценка дня: 4 из 5.

Сегодня вас замечают чаще обычного, и впечатление вы производите приятное. Окружающие видят в вас чуткого, мягкого и заботливого человека, поэтому охотнее идут на контакт. Такое расположение можно использовать, если нужно получить поддержку или убедить кого-то прислушаться к вам. Ваша манера общения сейчас особенно важна: внимательность к собеседнику и доброжелательность помогают расположить его к себе.

Рак

Оценка дня: 5 из 5.

Четверг обещает быть романтичным. Вас может заинтересовать человек, который не похож на людей, с которыми вы обычно общаетесь. Знакомство способно начаться с лёгкого флирта, а уже существующая симпатия стать заметно сильнее. Необязательно заранее решать, к чему всё приведёт: сама встреча может доставить удовольствие. Желание отправиться в поездку тоже усилится, смена обстановки сейчас особенно привлекательна.

Лев

Оценка дня: 4 из 5.

Сегодня хочется тепла, внимания и красивой обстановки. Романтическое настроение может проявиться и в желании заняться домом: что-то украсить, сделать уютнее, а затем пригласить гостей. Вам приятно делиться хорошим настроением и собирать рядом людей, которые вам дороги. У некоторых Львов знакомство через кого-то из родственников может получить романтическое продолжение.

Дева

Оценка дня: 4 из 5.

Вы настроены доброжелательно и легче находите приятное в повседневном общении. Кроме того, сегодня особенно заметна красота вокруг: удачное сочетание цветов, интересная картина, знакомое место, на которое вдруг получилось посмотреть внимательнее. Может усилиться интерес к искусству. День подходит для того, чтобы получить удовольствие от музыки, выставки или просто прогулки, во время которой вы никуда не торопитесь.

Весы

Оценка дня: 4 из 5.

Четверг благоприятен для разговоров о деньгах, особенно если речь идёт о заработке и условиях работы. Можно обсудить оплату, поднять важный финансовый вопрос или вернуться к переговорам. Не исключены и денежные поступления. Покупки тоже могут порадовать, прежде всего красивые вещи: одежда, украшения, предметы искусства. Сегодня ваш интерес к красоте хорошо сочетается с возможностью выбрать что-то для себя.

Скорпион

Оценка дня: 5 из 5.

Один из самых приятных дней для свидания. Николс связывает его романтическое настроение с благоприятным взаимодействием Луны и Венеры, которая находится в вашем знаке. Легче проявить нежность, почувствовать взаимную симпатию и получить удовольствие от близкого общения. Если давно собирались провести вечер с любимым человеком, договоритесь о встрече.

Стрелец

Оценка дня: 4 из 5.

Сегодня вполне можно предпочесть домашний вечер шумной компании. Вам хочется уединения, приятной обстановки и возможности расслабиться без лишней суеты. Побалуйте себя любимой едой и отдохните так, как нравится именно вам. При этом день может оказаться гораздо романтичнее, чем выглядит со стороны: Николс допускает тайное свидание или встречу, подробностями которой пока не хочется делиться.

Козерог

Оценка дня: 4 из 5.

Вы легко находите нужные слова, тонко чувствуете настроение собеседника и умеете договориться без нажима. Обаяние и дипломатичность особенно пригодятся преподавателям, актёрам, специалистам по продажам и маркетингу. Впрочем, приятные разговоры не ограничатся работой. Возможен флирт с кем-то из друзей или знакомых, особенно если это человек, увлечённый искусством или творчеством.

Водолей

Оценка дня: 4 из 5.

Хороший день, чтобы прямо сказать, на какие условия вы рассчитываете. Можно представить своё предложение, попросить прибавку или договориться о более выгодных условиях. Окружающие смотрят на вас с уважением, и это помогает в переговорах. Если хотите получить больше, стоит обозначить своё желание: сегодня Николс советует проявить инициативу и воспользоваться благоприятным отношением к вам.

Рыбы

Оценка дня: 5 из 5.

Луна находится в вашем знаке и благоприятно взаимодействует с Венерой. По прогнозу Николс, это делает общение особенно приятным для обеих сторон: легче понравиться, почувствовать взаимное расположение и договориться о встрече. День хорошо подходит для романтики и отдыха в компании. Выбирайте людей, с которыми хочется разговаривать, смеяться и проводить время, четверг обещает немало удовольствия от такого общения.

Если у вас день рождения 24 сентября

Николс описывает людей этой даты как чувственных, внимательных и умеющих сопереживать. Вы цените удовольствия, нуждаетесь в любви и сами хотите проявлять её по отношению к близким.

Важными темами этого года станут учёба и передача знаний. Найдите время вновь обратиться к своим духовным или религиозным убеждениям, познакомиться с философскими идеями, которые вам близки. Такой интерес поможет лучше понять себя и то, что придаёт вашей жизни смысл.

На что обратить внимание

В этом прогнозе много возможностей для приятного сближения. Симпатия может проявиться там, где прежде было только знакомство, а вечер с близкими принести удовольствие даже без особой программы. Если хочется увидеться, пригласить в гости или провести время вдвоём, день для этого подходит.

Для деловых разговоров хорошее настроение тоже может оказаться полезным. Тем, кто собирался обсудить оплату или попросить поддержки, стоит заранее сформулировать своё предложение. Так будет проще воспользоваться моментом, когда собеседник настроен доброжелательно и готов вас выслушать.