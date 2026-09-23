Девы, Близнецы, Водолеи и Козероги в гороскопе Анжелы Перл на четверг 24 сентября

В четверг, 24 сентября, удастся продвинуть дела, для которых прежде не хватало самостоятельности или нужного ответа. Близнецы получат больше свободы в работе, а у других знаков появится возможность изменить неудачный порядок действий, договориться об условиях или наконец выбрать подходящий вариант. Особенно полезными окажутся советы, которые можно сразу применить на практике. В личной жизни многое будет зависеть от готовности назвать свои желания. Кто-то решится на приглашение, кто-то вернётся к прерванному разговору, а кому-то предстоит выбрать между несколькими приятными планами. Откладывать всё до выходных необязательно: часть задуманного вполне уместится в свободный вечер. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Вы быстро разберётесь в том, что ещё недавно казалось запутанным. Поможет наглядный пример или объяснение человека, который привык решать подобные задачи. Попробовав предложенный способ, вы обнаружите, что часть привычной работы можно делать проще. Это удачный момент для освоения полезного навыка, особенно если сразу найдётся дело, в котором он пригодится. Общие интересы помогут познакомиться с человеком, с которым захочется продолжить общение. В сложившихся отношениях тоже найдётся тема, способная увлечь обоих. Только не превращайте приятный разговор в соревнование знаний. Вечером будет время для собственного замысла; начинать его с дорогих приобретений пока незачем, сначала стоит понять, что действительно понадобится. Подсказка дня: Сразу попробуйте на практике то, что показалось полезным.

♉ Телец Разговор с человеком, с которым вы недавно расходились во мнениях, пройдёт доброжелательнее ожидаемого. Появится возможность договориться о нынешних делах, не выясняя заново, кто был прав. Благодаря этому станет проще и работать вместе, и строить личные планы. Ваше практическое умение окажется особенно кстати там, где обсуждения затянулись, а к выполнению ещё никто не приступил. Во второй половине дня захочется больше тепла и меньше формальностей. Предложите близкому человеку занятие, которое нравится вам обоим: совместный интерес поможет окончательно забыть неловкость. Покупки лучше выбирать для конкретной потребности. Вечер порадует ощущением, что с важным для вас человеком снова легко разговаривать. Подсказка дня: Оставьте старые разногласия за пределами нового разговора.

♊ Близнецы Вам охотнее доверят самостоятельную работу, чем вы предполагаете. Если есть подходящая идея, объясните, что готовы сделать и к какому сроку, а способ выполнения обсудите лишь в необходимых подробностях. После этого можно будет действовать без бесконечных согласований. Такая свобода поможет проявить способности, которые в привычном порядке дел оставались незаметными, и быстрее завершить важную часть работы. В личном общении тоже полезна инициатива. Человек, который вам нравится, может ждать вполне понятного приглашения, пока вы ограничиваетесь намёками. В паре хорошо пройдёт вечер, придуманный одним из вас с учётом вкусов другого. Не обязательно тратить много: удачный выбор занятия произведёт большее впечатление, чем попытка удивить его стоимостью. Подсказка дня: Согласовав главное, переходите к делу без нового круга обсуждений.

♋ Рак В четверг появится несколько заманчивых вариантов провести свободное время. Придётся выбрать, иначе ожидание приятного вечера сменится утомительными попытками успеть всюду. Ориентируйтесь на собственный интерес: отказ от одного приглашения не означает отказа от дружбы. На работе пригодится прежний опыт, благодаря которому вы быстро справитесь с вопросом, вызывающим затруднения у других. Сэкономленное время лучше оставить для выбранного плана. В хорошей компании вы узнаете новости, которые захочется обсудить, и по-новому посмотрите на знакомого человека. Возможна взаимная симпатия. Если предстоят расходы на развлечения, заранее определите удобную сумму, чтобы во время встречи не возвращаться мысленно к расчётам и спокойно получать удовольствие от общения. Подсказка дня: Выберите то приглашение, которому действительно рады.

♌ Лев Обсуждение рабочих условий или оплаты потребует вашего активного участия. Собеседник может считать первый предложенный вариант окончательным просто потому, что вы пока не высказали своих соображений. Покажите, что именно умеете и какой результат готовы обеспечить. Конкретные доводы помогут договориться; раздражение из-за того, что ваши достоинства не оценили сразу, только затянет разговор. Поддержка друга позволит спокойнее взглянуть на происходящее. К вечеру захочется общения, в котором не нужно ничего доказывать. Для встречи с человеком, который нравится, это тоже подходящее настроение: интерес к собеседнику окажется привлекательнее рассказа обо всех достижениях. Совместное развлечение подарит больше удовольствия, если оставит обоим возможность выбирать и предлагать. Подсказка дня: Обсуждая условия, опирайтесь на свои результаты.

♍ Дева Предстоит довольно много коротких разговоров и небольших задач, но вы будете легко переключаться между ними. Некоторые вопросы удастся решить сразу, если не откладывать простой ответ ради дополнительной подготовки. Так постепенно освободится время для дела, требующего более внимательного участия. В совместной работе пригодятся быстрота реакции и умение вовремя заметить, кому нужна подсказка. Личные новости во второй половине дня приятно изменят настроение. Возможно приглашение, которого вы не ожидали, или откровенный разговор со знакомым человеком. Отложив привычную сдержанность, вы заметите, насколько тепло принимают ваше внимание. Вечером можно выбраться куда-нибудь вдвоём или порадовать себя вещью, которая давно нравилась, если покупка укладывается в ваши планы. Подсказка дня: Не усложняйте вопрос, если уже знаете, как его решить.

♎ Весы Давно желанное приобретение может оказаться доступнее, чем казалось. Для начала нужно разобраться с ближайшими обязательными расходами: неопределённость заставляет ограничивать себя даже там, где в этом нет необходимости. Когда сумма станет понятной, выбирать будет легче. В делах вы тоже выиграете от ясного порядка, особенно если несколько человек ждут результатов друг от друга. Близкие доброжелательно отнесутся к вашей инициативе, связанной с общим досугом или домашними переменами. Объясните, что вам нравится в этом замысле, и выслушайте их пожелания. В личной жизни не помешает немного решительности: вместо долгого обсуждения возможных встреч можно выбрать конкретное время. Вечером порадует возможность наконец осуществить то, что вы так долго откладывали. Подсказка дня: Сначала выясните доступную сумму, затем выбирайте покупку.

♏ Скорпион Появится решимость заняться личным планом, который постоянно уступал место текущим заботам. Это может быть встреча, короткая поездка или собственное небольшое начинание. Вам не придётся отказываться от обязательств, если заранее определите время для них. Привычная работа пойдёт ровно, а ясная цель поможет не задерживаться на необязательных дополнениях и вовремя освободиться. Друзья охотно поддержат предложение, особенно если вы уже представляете, как его осуществить. Однако для хорошего вечера необязательно собирать большую компанию: разговор вдвоём может оказаться интереснее шумной встречи. В паре почувствуется взаимная заинтересованность, а у свободных Скорпионов появится повод проявить симпатию. Расходы лучше соотнести с удовольствием, которого ждёте именно вы. Подсказка дня: Отведите своему замыслу конкретное место в сегодняшних планах.

♐ Стрелец Вернувшись к отложенному делу, вы увидите более простую последовательность действий. Перерыв помог заметить, где слишком много сил уходило на второстепенные подробности. Теперь можно завершить главное, сохранив всё, что уже хорошо получилось. Коллегам будет легче принять ваше предложение, если вы покажете, сколько времени оно сэкономит и какой результат останется неизменным. В личной жизни приятно удивит инициатива другого человека. Не спешите предлагать собственный сценарий вечера, сначала узнайте, что задумали для вас. Удастся получить удовольствие от заботы, не пытаясь немедленно ответить равноценным жестом. Если обсуждаются семейные покупки или совместный отдых, сегодня будет проще согласовать желания и расходы без обид на различие вкусов. Подсказка дня: Сохраните удачную часть прежней работы, меняя только необходимое.

♑ Козерог Обмен опытом принесёт больше пользы, чем самостоятельные попытки найти единственно верное решение. У собеседника может оказаться простой способ, которого вы ещё не пробовали. Присмотритесь к нему, даже если обычно предпочитаете действовать иначе. Необязательно менять весь порядок работы: одна подходящая идея поможет продвинуть собственный проект и увереннее обсуждать его дальнейшие перспективы. Дома порадует самостоятельность близкого человека. Вопрос, который вы мысленно собирались решать за двоих, вполне обойдётся без вашего руководства. Освободившееся время можно посвятить новому занятию или встрече с друзьями. Не торопитесь покупать всё необходимое для увлечения заранее: первое знакомство с ним покажет, хочется ли вам продолжения и в каком виде. Подсказка дня: Выслушайте непривычный способ, прежде чем оценивать его.

♒ Водолей Добрые семейные новости или благополучное решение домашнего вопроса позволят сосредоточиться на собственных делах. Вы почувствуете, сколько внимания занимало ожидание, и охотно вернётесь к важной работе. Удачно пройдёт деловое знакомство, если вам есть что предложить по существу. Интерес вызовет конкретная идея, связанная с общими задачами, без обещания немедленно изменить всё к лучшему. В отношениях появится больше нежности. Захочется порадовать близкого человека, поблагодарить за заботу или просто провести время вместе. Свободные Водолеи могут обратить внимание на кого-то из круга знакомых. Занятие на вечер лучше выбрать по настроению: если после насыщенного дня вам приятнее остаться дома, для тёплого общения этого будет вполне достаточно. Подсказка дня: Вернитесь к важному для себя делу, когда отпустит прежнее беспокойство.

♓ Рыбы Станет понятнее, чего вы и близкий человек ждёте от отношений. Этому поможет его поступок или спокойный разговор о ближайших планах. Необязательно обсуждать всё будущее сразу: совпавшего желания увидеться, поехать вместе или чаще бывать вдвоём достаточно, чтобы почувствовать уверенность. У тех, кто только знакомится, появится возможность убедиться, что интерес взаимный. На работе полезно выделить время для повторяющихся задач, чтобы они не отвлекали вас в течение всего дня. Когда необходимое будет закончено, окажется проще сосредоточиться на личном. Вечером хорошо пройдёт встреча, которой вы ждали. Совместное удовольствие не должно создавать денежных затруднений: выбирайте такой вариант, при котором комфортно будет обоим. Подсказка дня: Обсудите ближайший общий план, оставив далёкие решения на потом.

Оценивая прошедший четверг, вспомните и о том, что вы сделали для себя. Выполненные обязанности заметнее, особенно когда результата ждут другие люди. Но собственное желание, до которого наконец дошли руки, тоже меняет повседневную жизнь и заслуживает внимания. Если сегодня удалось начать что-то приятное, продолжение можно заранее включить в планы на ближайшие дни. Так личные интересы реже будут зависеть от случайно освободившегося часа. Даже несколько заранее выделенных часов дадут больше возможностей, чем привычка ждать, когда не останется ни одного срочного дела.