Тельцы, Скорпионы, Раки и Рыбы в гороскопе на среду 23 сентября

Человек, которого вы привыкли считать сдержанным, может оказаться удивительно нежным. В среду, 23 сентября, личное внимание будет особенно радовать своей неожиданностью. Стрельцы заметят, что близкий помнит об их желаниях, а у других знаков появится повод лучше узнать тех, с кем давно общаются. Хорошим настроением захочется поделиться. Для этого подойдёт и удачно законченная работа, и первый результат любимого занятия. Рассказав о том, что вас увлекло, можно получить полезный совет или найти компанию для собственных планов. В делах при этом стоит сохранить привычную основательность: она поможет вовремя закончить необходимое и не переносить всё на вечер. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Овнам станет легче обсуждать перемены, если не пытаться сразу предложить окончательное решение. Коллега или знакомый поможет рассмотреть вопрос с другой стороны, и вы обнаружите удобный для себя вариант. В работе появится больше свободы: часть привычных ограничений удастся пересмотреть, а заодно договориться о том, что давно хотелось делать иначе. В личном общении порадует возможность спокойно расходиться во мнениях. Вы почувствуете, что можете оставаться близкими, даже если не во всём согласны. Удачным окажется разговор о ближайшем совместном отдыхе: разные пожелания вполне получится учесть. Вечером друг напомнит о знакомом развлечении, по которому вы успели соскучиться.

♉ Телец Тельцов увлечёт привычное дело, в котором сейчас многое получается. Захочется поработать обстоятельно, заметить собственный прогресс и закончить именно так, как нравится вам. Чужая поспешность не помешает, если заранее договориться о времени. Результат порадует качеством, а уверенность пригодится при обсуждении следующей задачи. Дома найдётся повод принять общее решение, которое давно оставалось в разговорах. Когда станет понятен первый шаг, исчезнет и часть сомнений. Близкий человек охотно займётся тем, что ему лучше удаётся. Если предстоит покупка для двоих, выбирать будет приятнее вместе: обнаружится вариант, который устраивает обоих и укладывается в намеченную сумму.

♊ Близнецы Близнецы вспомнят о занятии, которое когда-то пришлось отложить. Теперь прежняя трудность может оказаться вполне посильной: опыта стало больше, а требования к первому результату уже разумнее. В работе тоже захочется попробовать собственный подход. Стоит начать с понятной части, чтобы удовольствие от замысла подкрепилось тем, что действительно получилось. В отношениях захочется больше непосредственности. Близкий человек охотно поддержит неожиданное предложение, если оно не потребует сложных приготовлений. В новом знакомстве обнаружится общая тема, которую обоим будет интересно продолжить. Вечером стоит выбраться из дома: смена обстановки поможет отдохнуть после сосредоточенной работы и даст повод для приятного разговора.

♋ Рак Ракам будет приятно делать обычные дела в хорошей компании. Рядом с человеком, с которым легко общаться, даже привычная работа пойдёт веселее. Удастся договориться о совместных действиях без бесконечных уточнений и вовремя закончить необходимое. Останутся силы на собственный замысел, особенно если для него уже всё подготовлено. В отношениях захочется больше внимания к тому, что нравится любимому человеку. Вы удачно выберете момент для приятного предложения и, скорее всего, получите тёплый отклик. Тем, кто пока свободен, будет легче проявить симпатию через искренний интерес к собеседнику. Небольшая поездка или прогулка вечером поможет отвлечься от рабочих мыслей.

♌ Лев Львам станет понятнее настроение близкого человека. Откровенный разговор объяснит недавнюю сдержанность, и причин для тревожных догадок окажется меньше. После этого проще сосредоточиться на делах. Рабочее обсуждение тоже пройдёт удачно, если спокойно выслушать собеседника: за первым возражением может обнаружиться предложение, которое вам подойдёт. Захочется немного изменить привычную домашнюю обстановку. Начать можно с того, что давно собирались сделать, но откладывали из-за занятости. Участие близкого превратит хлопоты в приятное общее занятие. Вечером найдётся время и на отдых, особенно если не пытаться за один раз довести все изменения до конца.

♍ Дева Девы смогут порадоваться результату, над которым работали достаточно долго. Станет заметно, сколько уже сделано и что получилось особенно хорошо. Благоприятно сложится обсуждение дальнейших планов: ваши предложения будут слушать внимательно. Только не соглашайтесь сразу на всё, пока ещё хочется закончить начатое и немного отдохнуть. В личной жизни особенно приятным окажется ответ на ваше внимание. Человек, о котором вы заботились, постарается порадовать вас в ответ. К вечеру захочется побыть вдвоём, без большой компании и долгой подготовки. Если давно присматривали что-то для собственного удовольствия, покупка порадует, когда выберете именно то, что нравится вам.

♎ Весы К Весам обратятся за мнением в вопросе, который им хорошо знаком. Чужое доверие приободрит и напомнит о навыке, который вы редко считаете особенным. Ваше объяснение поможет сдвинуть дело с места. При этом останется время на собственную работу: достаточно ответить на вопрос, не принимая на себя все последующие заботы. В любви будет интересно узнавать человека постепенно. Привычный собеседник может рассказать о себе то, чего вы прежде не знали, и ваше отношение к нему станет теплее. Хорошо сложится встреча без плотной программы. Возможность задержаться за разговором окажется приятнее попытки успеть несколько развлечений за вечер.

♏ Скорпион Скорпионы решат изменить личные планы и выберут то, что давно хотелось им самим. Объяснить своё решение получится без неловкости. Возможно, окружающие даже обрадуются предложенной вами замене. В работе поможет такая же определённость: когда понятен желаемый результат, легче выбрать способ и не отвлекаться на чужие необязательные предложения. Денежные решения тоже будут спокойнее, если ориентироваться на собственные потребности. Найдётся возможность позволить себе желанное без лишних сопутствующих покупок. Близкому человеку может понравиться ваша новая идея, особенно если вы расскажете, чем она вас увлекла. Совместный вечер сложится удачно, когда оба смогут свободно высказать пожелания. Читайте также Девы, Стрельцы, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на среду 23 сентября

♐ Стрелец Стрельцов тронет нежность человека, который обычно выражает чувства сдержанно. Он вспомнит о вашем желании или постарается облегчить привычные заботы, и это многое скажет о его отношении. Хорошее настроение поможет в работе, где требуется воображение. Найдётся удачный способ объяснить свою мысль, а знакомая задача заинтересует новым решением. Вам тоже захочется сделать близкому приятное. Лучше всего получится то, что учитывает его вкус, даже если замысел совсем простой. В новом знакомстве будет больше лёгкости: взаимная симпатия проявится через юмор и желание продолжить беседу. На вечер стоит оставить время для человека, рядом с которым вы особенно оживляетесь.

♑ Козерог Козероги сумеют оживить привычное общение собственной инициативой. Предложение, которое раньше откладывали, теперь встретят с интересом. Чувство юмора поможет и в делах: обсуждать рабочие сложности будет проще, когда исчезнет лишняя напряжённость. Вы сможете прямо обозначить свою позицию, сохранив доброжелательное отношение к тем, кто думает иначе. С близкими получится вернуться к совместному плану, на который прежде не хватало времени. Обстоятельства изменились, и теперь его можно осуществить без долгих приготовлений. Хорошо пройдёт встреча со знакомой компанией, особенно если заранее договориться о подходящем всем времени. К вечеру захочется продлить общение, и для этого найдётся приятный повод.

♒ Водолей Водолеи наконец выделят время на личное желание, которое постоянно откладывали. Ради него получится собраться и быстрее закончить обязательную часть работы. Важно заранее понять, что действительно требуется сделать сегодня: тогда собственные планы не придётся отменять из-за необязательных дополнений. Первые результаты порадуют и поддержат желание продолжать. Близкий человек предложит провести остаток вечера вместе. Его внимание будет особенно приятно после нескольких часов сосредоточенной работы. В паре найдётся время и на нежность, и на планы, которые пока приятно просто обсуждать. Тем, кто живёт один, захочется пригласить кого-то в гости и провести время в удобной для себя обстановке.

♓ Рыбы Рыб порадует возможность чаще видеть человека, по которому они соскучились. Выяснится, что совместить расписания проще, чем предполагали, и встречу не придётся снова переносить на неопределённый срок. В работе поможет спокойная сосредоточенность: вы закончите необходимое без постоянной проверки чужих мнений. Предвкушение приятного вечера добавит терпения даже в рутинных делах. Во второй половине дня будет приятно обменяться личными новостями. У близкого человека может появиться собственный повод для радости, и вам будет приятно его разделить. Вечер подойдёт для семейного общения или встречи с давним другом. Вы почувствуете, что можете говорить свободно и не подбирать объяснение каждому своему переживанию.

Оценивая эту среду, не стоит сравнивать свои приятные события с чужими громкими достижениями. Удачно законченная работа, интересное занятие или разговор, которого давно хотелось, вполне заслуживают радости. Значение таких вещей определяется тем, что они меняют для вас, а не тем, насколько впечатляюще о них можно рассказать. Даже после удачного дня часть дел может остаться незаконченной. Если вспоминать вечером только о них, легко перестать замечать всё остальное. Для оставшихся задач можно наметить подходящее время, сохранив сегодняшний вечер для того, что радует сейчас.