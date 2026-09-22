Полнолуние 26 сентября заставит Овна, Рака и еще 3 знака изменить привычный сценарий

26 сентября 2026 года произойдет полнолуние в Овне - время, когда накопившиеся желания и нерешенные вопросы могут выйти на первый план. Энергия этого знака связана с решительностью и стремлением действовать, поэтому привычный сценарий в некоторых сферах жизни может неожиданно измениться.

Кому-то захочется наконец начать дело, которое долго откладывалось. Кто-то решится на серьезный разговор, пересмотрит планы или поймет, что больше не хочет жить исключительно по чужим ожиданиям. Особенно заметными эти перемены могут оказаться для пяти знаков зодиака.

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Овен

Для Овнов полнолуние может ощущаться особенно сильно: оно проходит в их собственном знаке. В этот период может появиться желание резко поменять планы, взяться за масштабную задачу или наконец сделать то, на что раньше не хватало решимости.

Давно задуманный проект способен перейти из категории мечтаний в реальные действия. Не исключено и признание в чувствах человеку, который давно занимает особое место в мыслях.

Рак

У Раков события могут затронуть дом, семью и личную жизнь. На поверхность способен выйти вопрос, который долго откладывался и требовал решения.

Речь может идти о переезде, ремонте, разговоре с близкими или серьезном обсуждении совместного будущего. При этом особенно важным станет собственное желание: может прийти понимание, что слишком много внимания уходило на чужие ожидания и слишком мало - на собственные потребности.

Весы

Для Весов конец сентября может оказаться связан с отношениями и общением с близкими людьми. Полнолуние способно заставить проговорить то, что раньше предпочитали обходить стороной.

Для одной пары такой разговор станет возможностью стать ближе и лучше понять друг друга. Для другой он может показать, что привычный формат отношений больше не устраивает и требует перемен.

Козерог

Козерогам перемены могут прийти через работу и профессиональные планы. В ближайшие дни могут появиться новый проект, предложение о сотрудничестве или возможность продвижения.

Привычка все тщательно просчитывать столкнется с необходимостью действовать быстрее. Возможно, придется выбирать между хорошо знакомой стабильностью и направлением, которое открывает новые перспективы.

Рыбы

У Рыб события могут начаться с неожиданного знакомства или перемен в привычном круге общения. Новый человек способен заставить по-другому взглянуть на собственные планы и представление о будущем.

Это может быть потенциальный избранник, новый коллега или деловой контакт. Впрочем, жизнь способна вернуть и кого-то из прошлого - человека, чье появление окажется совсем неслучайным.