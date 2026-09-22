Львы, Раки, Девы и Рыбы в гороскопе Джорджии Николс на среду 23 сентября

Хорошая идея не обязательно требует немедленного решения. В среду, 23 сентября, Джорджия Николс советует свободнее общаться, заниматься творчеством и осторожнее обращаться с деньгами и обещаниями. Покупки и серьёзные договорённости, по её прогнозу, стоит отложить, даже если решение кажется очевидным.

При этом день вполне может оказаться приятным. Близнецам и Весам Николс рекомендует находить время для развлечений и встреч, Овнам даёт повод вспомнить о творческих способностях, а Скорпионам предлагает отдохнуть дома. Главное, о чём стоит помнить всем знакам: во время длительного лунного предупреждения лучше оставить себе возможность передумать.

Шкала Николс: 5 из 5 (динамичный день), 4 (благоприятный), 3 (обычный), 2 (так себе), 1 (сложный).

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Овен

21 марта – 19 апреля · 4 из 5

Важные решения и покупки могут подождать. В период лунного предупреждения Николс советует ограничиться расходами на продукты и топливо, а свободное время посвятить тому, что приносит удовольствие. У Овнов есть талант создавать что-то своими руками, и сегодня ему стоит найти применение. Творческие занятия и общение подойдут этому дню гораздо больше, чем попытка поскорее со всем определиться.

Телец

20 апреля – 20 мая · 3 из 5

Сегодня вы заметнее, чем вам кажется. Луна находится в верхней части вашей астрологической карты, поэтому окружающие внимательнее следят за вами. Более того, кому-то могут быть известны подробности вашей личной жизни, которыми вы не собирались делиться со всеми. Учитывайте это в общении. С важными решениями и покупками Николс рекомендует повременить до окончания лунного предупреждения.

Близнецы

21 мая – 20 июня · 4 из 5

День располагает к творчеству. Не упускайте возможности поделиться идеей, проявить фантазию или заняться тем, что позволяет раскрыть ваши способности. Общение тоже обещает быть приятным, поэтому не стоит отказываться от встреч и развлечений. Спортивное событие, время с друзьями или игры с детьми помогут провести эту среду с удовольствием.

Рак

21 июня – 22 июля · 3 из 5

С деньгами сегодня лучше не торопиться. Лунное предупреждение затрагивает одну из финансовых сфер вашей карты, а значит, особенно соблазнительной может показаться идея о чём-то договориться, занять деньги или обсудить, как разделить общие средства. Николс советует проявить осторожность и отложить окончательные договорённости. В указанный период покупки лучше ограничить продуктами и топливом.

Лев

23 июля – 22 августа · 3 из 5

В разговорах с самыми близкими людьми сегодня возможны недоразумения. Партнёр, супруг или давний друг может понять ваши слова совсем не так, как вы рассчитывали. Лунное предупреждение затрагивает противоположный вашему знаку сектор, поэтому Николс рекомендует особенно бережно относиться к общению. Не спешите добровольно брать на себя новые обязанности и соглашаться на что-то важное.

Дева

23 августа – 22 сентября · 3 из 5

В работе возможны нелепые ошибки, задержки и нехватка того, что понадобится в самый неподходящий момент. Это способно раздражать, особенно если вы привыкли заранее всё продумывать. По совету Николс, оставьте в расписании запас времени на непредвиденные обстоятельства. Так будет проще исправить промах или переждать задержку, не пытаясь любой ценой уложиться в слишком плотный график.

Весы

23 сентября – 22 октября · 4 из 5

Приятная компания сегодня придётся очень кстати. Театр, искусство, спортивные события и дружеские встречи могут доставить особое удовольствие: день оставляет место для импровизации и неожиданных впечатлений. Позвольте себе отдохнуть и пообщаться. При этом лунное предупреждение остаётся в силе, поэтому Николс советует сдерживать желание потратиться и ограничиться покупкой продуктов и топлива.

Скорпион

23 октября – 21 ноября · 3 из 5

В центре внимания окажутся дом и семья. Возможно, больше всего захочется уединиться, побыть среди привычных вещей и отдохнуть от внешней суеты. Николс считает такой выбор вполне подходящим для этой среды. Необязательно заполнять день новыми делами, если вам нужен покой. Во время лунного предупреждения лучше сократить расходы и не принимать важных решений.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря · 3 из 5

Вы пользуетесь популярностью, охотно общаетесь и не собираетесь оставаться в тени. У некоторых Стрельцов интерес к жизни подогревает и роман, о котором окружающие пока не знают. Однако сегодня стоит внимательнее следить за тем, что вы говорите и обещаете. Николс советует отложить важные решения и новые обязательства до окончания лунного предупреждения.

Козерог

22 декабря – 19 января · 3 из 5

Лунное предупреждение приходится на основную денежную сферу вашей карты, поэтому Николс особенно настойчиво советует не поддаваться покупательскому азарту. Расходы лучше ограничить продуктами и топливом, а финансовые обязательства пока на себя не брать. При этом изучать предложения, сравнивать цены и собирать информацию можно. Сегодня разумнее присмотреться к покупке, чем сразу её оплачивать.

Водолей

20 января – 18 февраля · 3 из 5

Лунное предупреждение действует в вашем знаке, поэтому день требует некоторой осторожности. Общение при этом может складываться замечательно: захочется встречаться с людьми, делиться впечатлениями, заниматься искусством или творчеством. Всё это Николс приветствует. А вот добровольно брать на себя дополнительные обязанности и давать обещания не стоит. В покупках лучше ограничиться продуктами и топливом.

Рыбы

19 февраля – 20 марта · 3 из 5

Вас тянет к новым впечатлениям, хочется расширить кругозор и увидеть незнакомые места. Если удастся отправиться в поездку, воспользуйтесь этой возможностью. Интерес могут вызвать и спортивные состязания. Вместе с тем Николс напоминает о длительном лунном предупреждении: не торопите события, действуйте осмотрительно и берегите силы.

Если ваш день рождения 23 сентября

Николс описывает родившихся сегодня как разносторонних, обаятельных и добрых людей с живым умом. Вы энергичны, любознательны и умеете находить выход из непростых ситуаций. В этом году особое значение приобретёт помощь другим, возможно, прежде всего семье. Заботьтесь и о себе: чтобы поддерживать близких, давать советы и помогать им не терять смелости, вам самим нужны силы.

Что стоит учесть в эту среду

В прогнозе Николс осторожность вполне сочетается с приятным днём. Можно встречаться с друзьями, придумывать что-то новое, заниматься любимым делом и при этом не спешить с покупками и обещаниями.

Если какая-то идея особенно увлечёт, дайте себе время к ней вернуться. Сегодня не каждый интересный разговор должен заканчиваться договорённостью, а каждое желание что-то изменить не обязательно сразу воплощать в жизнь.