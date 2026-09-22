Девы, Водолеи, Весы и Стрельцы в гороскопе Василисы Володиной на среду 27 сентября

В среду, 23 сентября, станет заметнее, какие прежние расчёты пора обновить. Работа может оказаться сложнее, чем вы представляли, зато её результат оценят выше. Вопрос, на который раньше не было ответа, получится решить после содержательного разговора. При этом отказываться от начатого из-за одной трудности было бы преждевременно. В личной жизни многое будет зависеть от готовности услышать пожелания другого человека. Они могут отличаться от ваших, но подходящий обоим вариант найдётся. Для встреч и общих планов необязательно ждать выходных: часть повседневных дел удастся закончить раньше или распределить так, чтобы осталось время друг для друга. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

♈ Овен Овнам понадобится больше времени на знакомую работу: придётся подробнее разобраться в том, что прежде удавалось сделать почти автоматически. Зато вы заметите способ улучшить результат. Не пытайтесь наверстать время за счёт спешки на самом трудном этапе. К середине дня станет понятно, как закончить необходимое без задержки остальных дел. В отношениях обнаружится различие желаний, о котором раньше не говорили. Это удобный повод обсудить ближайшие планы и выбрать то, что понравится обоим. Партнёр охотно поддержит вашу инициативу, если сможет предложить и свой вариант. Вечером вероятно приятное приглашение, ради которого захочется ненадолго выйти из дома.

♉ Телец Тельцов пригласят участвовать в интересном деле. Вы сможете принести заметную пользу, особенно там, где нужен накопленный опыт. Важно сразу выбрать подходящую вам часть работы: согласие на любую роль из вежливости быстро утомит. Окружающие отнесутся к вашим предпочтениям спокойнее, чем кажется, а сотрудничество начнётся удачно. Домашний вопрос, который оставался открытым, получится обсудить без долгих разногласий. Выяснится, что для решения не требуется столько расходов или приготовлений. Освободившееся время захочется потратить на личный план. Вечером можно наконец заняться тем, до чего давно не доходили руки, и разделить удовольствие с близким человеком.

♊ Близнецы У Близнецов появится идея, которую захочется сразу предложить другим. Ваша убедительность поможет найти заинтересованного собеседника. Прежде чем договариваться о начале, проверьте, всё ли необходимое доступно: удачный замысел может потребовать дополнительной подготовки. Вопрос решится, если заняться им сейчас, а не рассчитывать разобраться по ходу. При выборе покупки считайте полную стоимость вместе с тем, без чего ею не получится пользоваться. Так будет легче сравнить варианты. Личное общение порадует взаимным интересом. Человек, которому вы нравитесь, станет смелее проявлять симпатию. В паре хорошо пройдёт вечер вне привычной обстановки, особенно если решение выбраться куда-нибудь примете вместе.

♋ Рак Раки получат подтверждение того, что их работа ценится. Положительный отзыв может стать началом разговора об оплате или дальнейших условиях сотрудничества. Подготовьтесь назвать конкретный результат, которого уже добились. Не стоит преуменьшать свой вклад: собеседнику важно понимать, за что именно вы предлагаете пересмотреть вознаграждение. Дома порадует помощь в деле, с которым вы собирались справляться самостоятельно. Примите её, не проверяя каждую подробность. Во второй половине дня появится больше свободного времени, и лучше заранее решить, чем хочется заняться. Спокойный вечер за собственным увлечением принесёт удовольствие, даже если близкие предпочтут другой отдых.

♌ Лев У Львов накопится несколько дел, каждое из которых по отдельности вполне посильно. Сложность возникнет при попытке заниматься всем одновременно. Выберите то, от чего зависит остальная работа, и доведите до результата. Затем станет легче оценить оставшийся объём. Перспективный замысел, на который утром будто бы не было времени, удастся продолжить уже после обеда. Близкий человек предложит встречу или приятный совместный план. Не откладывайте его до момента, когда все задачи будут выполнены без остатка. Несколько часов вдвоём помогут отвлечься от занятости и почувствовать больше нежности друг к другу. Новое знакомство тоже может получить романтическое продолжение, если поддержать разговор.

♍ Дева Девы сумеют удачно выбрать покупку или услугу, если сначала пересмотрят свои требования. То, что было необходимо раньше, сейчас может оказаться лишним. Отказ от ненужных дополнений сэкономит деньги без потери удобства. На работе пригодится совет человека, который уже решал похожий вопрос: он покажет более короткий путь к результату. В личных отношениях захочется большей определённости, но торопить собеседника с ответами не стоит. Обычный разговор о том, что ему интересно сейчас, поможет узнать больше, чем подробные расспросы о намерениях. Для вечера подойдёт встреча без большой компании. Внимания друг к другу будет достаточно, чтобы она запомнилась.

♎ Весы Весы сохранят уверенность в работе, даже если чей-то энтузиазм внезапно сменится сомнениями. Вы знаете задачу достаточно хорошо, чтобы самостоятельно оценить замечание. Если новых обстоятельств нет, продолжайте начатое. Удастся выполнить обещанное и получить результат, который устроит вас независимо от меняющихся мнений окружающих. В личной жизни возможен приятный сюрприз от человека, который обычно выражает чувства сдержанно. Ответьте вниманием, не стараясь немедленно превзойти его в щедрости. Общий план на вечер не потребует больших затрат. Важнее, чтобы вы оба могли участвовать в нём с удовольствием, без спешки и оглядки на другие обязательства.

♏ Скорпион Скорпионам удастся улучшить работу после замечания, которое поначалу покажется обидным. Уточните, к какой именно части оно относится. Скорее всего, исправлений окажется немного, а удачную основу удастся сохранить. После этого можно уверенно представлять результат и обсуждать следующий этап: ваш серьёзный подход произведёт хорошее впечатление. С близкими легче договориться о времени вместе, если заранее рассказать о своей занятости. Человек сможет спокойно устроить собственные дела и не будет ждать вас весь вечер. Позже появится возможность поговорить без отвлечений. Найдётся время и на любимое занятие, к которому захочется вернуться после нескольких напряжённых дней. Читайте также Девы, Стрельцы, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на среду 23 сентября

♐ Стрелец Стрельцам захочется заметно изменить привычную работу. Перед решением разберитесь, что именно перестало устраивать: содержание дела, его объём или неудобный порядок. Разговор с заинтересованным человеком поможет улучшить условия без отказа от всего, что уже достигнуто. Появится больше свободы в выборе способа работы, и прежняя задача снова покажется интересной. Во второй половине дня порадует встреча с человеком, рядом с которым легко обсуждать новые идеи. Необязательно сразу превращать их в обязательства. В личной жизни будет больше лёгкости, если позволить общению развиваться постепенно. Разумная трата на совместное удовольствие вполне уместна, когда основные расходы уже учтены.

♑ Козерог Козерогам удастся договориться об общих расходах. Начните с того, что необходимо каждому участнику: после этого дорогой план можно будет упростить, сохранив важное. Такой разговор избавит от неловкости и поможет быстрее перейти к делу. На работе пригодятся заранее собранные сведения, благодаря им вы уверенно ответите на вопросы и избежите лишних согласований. Вечером захочется чего-то непривычного, хотя на сложные приготовления настроения не будет. Предложите близкому человеку выбрать занятие вместе. Новые впечатления помогут узнать друг друга с неожиданной стороны. Если вы пока свободны, не отказывайтесь от возможности познакомиться только потому, что обычно предпочитаете другой круг общения.

♒ Водолей Водолеям предложат более заметную роль в общем деле. Возможность интересная, но прежде чем соглашаться, стоит узнать, какие решения вы сможете принимать сами. Ответственность будет посильной, если вместе с ней появится достаточная самостоятельность. Разговор пройдёт удачно: вы сумеете объяснить свои условия и сохранить интерес собеседника. В знакомой работе тем временем получится быстро закончить то, что требует вашего личного участия. В давнем знакомстве появится больше теплоты. Человек, с которым вы привыкли обсуждать преимущественно дела, может заинтересоваться вашей личной жизнью. Если общение приятно, поддержите его. Вечер сложится хорошо без специального повода и дорогих развлечений. Не исключено, что именно сейчас найдётся занятие, которое вам захочется повторить вместе.

♓ Рыбы Рыбы сумеют заинтересовать окружающих результатом своей работы. Расскажите о главном достижении, оставив подробности для вопросов. Так вас быстрее поймут и смогут дать полезный совет. Содержательный отклик поможет увидеть, где ещё пригодятся ваши способности. Вполне вероятно, что человек, оценивший результат, предложит продолжить сотрудничество на хороших условиях. В личном общении пригодится умение слушать без стремления сразу предложить решение. Близкому человеку захочется поделиться впечатлениями, и ваше внимание окажется кстати. К вечеру станет легче оставить рабочие мысли. Встреча со знакомыми пройдёт легко, а интересная новость может подсказать, как провести ближайшие выходные.

Общий ориентир на эту среду: прежде чем менять принятое решение, стоит понять причину. Новые сведения действительно могут потребовать другого подхода. Мимолётное раздражение или чужая неуверенность сами по себе ещё не делают прежний выбор ошибочным. Эта разница особенно важна, когда на подготовку уже потрачено немало сил. К концу дня полезно заметить и перемены в собственных желаниях. То, что по-прежнему интересно, заслуживает продолжения. А план, который давно выполняется только по инерции, можно спокойно пересмотреть. Для такого решения необязательно ждать неудачи: понимания своих нынешних потребностей вполне достаточно.