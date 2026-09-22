Девы, Стрельцы, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на среду 23 сентября

В среду, 23 сентября, станет проще разобраться с расходами и договориться об условиях, которые вас устроят. Первая названная сумма может измениться: многое зависит от объёма работы, выбранных услуг и ваших потребностей. Вопрос по существу поможет найти подходящий вариант быстрее, чем долгое сравнение цен.
В отношениях тоже пригодится готовность участвовать. Близкому человеку может понадобиться помощь с общим делом, а коллеге будет важнее ваш опыт, чем одобрение со стороны. После такой совместной работы захочется продолжить общение уже по личному поводу.
♈ Овен
Главный ход: Утренние помехи быстро забудутся, когда получится вернуться к отложенному делу и заметно продвинуться.
Практично: Начните с того места, где остановились, пересматривать весь прежний план сейчас незачем.
С людьми: Друг отнесётся с пониманием к вашему решению и поможет там, где вы не рассчитывали на участие.
Деньги: Необходимое для работы можно покупать постепенно, без большой единовременной траты.
Вечер: После удачного завершения дел захочется выбраться из дома, приятная компания найдётся.
♉ Телец
Главный ход: Удастся убедительно обосновать свои условия, особенно если разговор касается оплаты или стоимости услуг.
Практично: Заранее определите приемлемый вариант, чтобы не соглашаться на первое предложение из-за растерянности.
С людьми: Близкий поддержит желание, о котором вы прежде говорили неуверенно. Теперь можно обсудить его всерьёз.
Деньги: Договорённость о будущем доходе обнадёжит, но до получения денег крупную покупку лучше отложить.
Вечер: Любимое занятие поможет отвлечься от расчётов, особенно если обойтись без обсуждения рабочих вопросов.
♊ Близнецы
Главный ход: Перемена в расписании позволит осуществить личный план, для которого прежде не находилось времени.
Практично: Освободившиеся часы лучше сразу занять интересующим вас делом, иначе появятся новые обязательства.
С людьми: Человек охотно встретится в другой день, если сегодня занят. Предложите удобное время, не делая поспешных выводов.
Деньги: Заранее выделите сумму на новое развлечение, чтобы впоследствии не сожалеть о расходах.
Вечер: В непривычной компании будет интересно, особенно если разделить чужое увлечение.
♋ Рак
Главный ход: Возобновить полезное общение окажется проще, чем вы предполагали: у давнего знакомого появились интересные предложения.
Практично: Расскажите, чем заняты сейчас. Собеседник быстрее поймёт, в каком деле вы можете пригодиться друг другу.
С людьми: Разговор порадует взаимным интересом, если у каждого будет возможность поделиться своими новостями.
Деньги: При заказе нужной вещи уточните стоимость доставки: более удобный способ получения может оказаться дешевле.
Вечер: Узнанное за день вдохновит на собственную задумку, которую захочется обсудить с близким.
♌ Лев
Главный ход: Хорошо пойдёт работа, в которой можно самостоятельно выбирать темп и способ действий.
Практично: Для сложного участка потребуется время без отвлечений. Закончив его, вы быстрее разберётесь с остальным.
С людьми: Домашние позаботятся о вас по-своему, постарайтесь заметить желание помочь, даже если ожидали другого.
Деньги: Покупка оправдает расходы, если устранит повседневное неудобство, с которым вы давно миритесь.
Вечер: Захочется вернуться к собственному увлечению, и на него хватит сил после рабочего дня.
♍ Дева
Главный ход: Появится возможность сделать привычную работу удобнее, договорившись о порядке, который подходит вам лучше.
Практично: Объясните, как предложенная перемена скажется на результате. Такой довод услышат охотнее, чем общие жалобы.
С людьми: Коллега проявит неожиданную гибкость, а дома порадует готовность близких считаться с вашим расписанием.
Деньги: Стоимость услуги удастся уменьшить, отказавшись от дополнений, которыми вы всё равно не пользуетесь.
Вечер: Дружеская встреча сложится непринуждённо, особенно если выбрать давно знакомое и любимое место.
♎ Весы
Главный ход: Найдётся удачное решение привычной проблемы, когда вы позволите себе отступить от обычного способа.
Практично: Покажите на примере, как работает ваша идея, это избавит от долгих объяснений.
С людьми: Добрый юмор поможет закончить затянувшееся обсуждение, но шуток о том, что задевает собеседника, лучше избегать.
Деньги: Небольшое обновление порадует, если вещь выбрана по собственному вкусу и вписывается в бюджет.
Вечер: На свидании станет легче говорить о личном, прежняя неловкость постепенно исчезнет.
♏ Скорпион
Главный ход: Давнее обязательство получится выполнить раньше ожидаемого, и освободится время для того, что интересует лично вас.
Практично: Закончите обещанное, пока хватает внимания, чтобы не возвращаться к нему завтра.
С людьми: Друг предложит конкретную помощь, благодаря которой вы оба быстрее справитесь с делами.
Деньги: После обязательного платежа станет понятно, какую сумму можно спокойно потратить на себя.
Вечер: Отдых вне дома поможет переключиться, удачно сложится прогулка или встреча без жёсткой программы.
♐ Стрелец
Главный ход: Ваш результат заметит человек, от которого зависит продолжение интересной работы. Возможен разговор о новых задачах.
Практично: Расскажите о сделанном точно и кратко, оставив собеседнику возможность задать вопросы.
С людьми: Похвала окажется заслуженной, не стоит в ответ перечислять всё, что, по-вашему, вышло недостаточно хорошо.
Деньги: Приобретение для работы или хобби будет полезным, если вы уже понимаете, как его использовать.
Вечер: Личное приглашение приятно удивит. Если человек вам нравится, ответьте без притворного безразличия.
♑ Козерог
Главный ход: Новые сведения помогут выбрать из нескольких предложений. Станет понятно, какой вариант подходит вам лучше.
Практично: Сравните условия по тому, что важно именно вам, чужие требования могут только запутать.
С людьми: Близкий предложит более удачное решение. Совместный план выиграет, если вы его пересмотрите.
Деньги: Скидка окажется полезной лишь на нужную вещь, покупать лишнее ради экономии смысла нет.
Вечер: Удастся устроить общее развлечение, которое порадует обоих и не потребует долгой подготовки.
♒ Водолей
Главный ход: Внимательное сравнение условий поможет сэкономить, сохранив всё, что для вас существенно в покупке или услуге.
Практично: Уточните состав предложения: часть нужного может оплачиваться отдельно, хотя начальная цена выглядит выгодной.
С людьми: На личной встрече пригодится больше любопытства к человеку, чем желания сразу выяснить его планы.
Деньги: Разговор о совместных расходах пройдёт спокойно, если каждый сможет назвать удобную для себя сумму.
Вечер: Дома будет приятно принимать заботу и отвечать на неё, забыв о рабочих делах.
♓ Рыбы
Главный ход: Знакомые поддержат ваш замысел, вместе получится взяться за то, что в одиночку казалось хлопотным.
Практично: Обсудите желаемый результат с участниками, так каждый сможет взять посильную часть работы.
С людьми: Симпатия укрепится благодаря вниманию к подробностям, которые собеседник считал незаметными для остальных.
Деньги: Для начала нового дела удастся обойтись доступными средствами, необходимость крупных покупок пока не очевидна.
Вечер: Живое общение порадует больше переписки, найдите возможность встретиться с дорогим человеком.
При любом решении о расходах важно учитывать, что вы получите за свои деньги. Если дешёвый вариант доставляет хлопоты и требует новых трат, стоит посчитать, во что он обходится на самом деле. Столь же полезно отказаться от дорогих дополнений, которые ничего не меняют в вашей жизни.
Оценивая сегодняшние решения, оставьте место и личному удовольствию. Расход на любимое занятие может быть вполне оправданным, даже если у него нет практической цели. Важнее, чтобы он соответствовал вашим возможностям и приносил ту радость, на которую вы рассчитывали.