Девы, Стрельцы, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на среду 23 сентября

В среду, 23 сентября, станет проще разобраться с расходами и договориться об условиях, которые вас устроят. Первая названная сумма может измениться: многое зависит от объёма работы, выбранных услуг и ваших потребностей. Вопрос по существу поможет найти подходящий вариант быстрее, чем долгое сравнение цен. В отношениях тоже пригодится готовность участвовать. Близкому человеку может понадобиться помощь с общим делом, а коллеге будет важнее ваш опыт, чем одобрение со стороны. После такой совместной работы захочется продолжить общение уже по личному поводу.

♈ Овен Главный ход: Утренние помехи быстро забудутся, когда получится вернуться к отложенному делу и заметно продвинуться. Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности Практично: Начните с того места, где остановились, пересматривать весь прежний план сейчас незачем. С людьми: Друг отнесётся с пониманием к вашему решению и поможет там, где вы не рассчитывали на участие. Деньги: Необходимое для работы можно покупать постепенно, без большой единовременной траты. Вечер: После удачного завершения дел захочется выбраться из дома, приятная компания найдётся.

♉ Телец Главный ход: Удастся убедительно обосновать свои условия, особенно если разговор касается оплаты или стоимости услуг. Практично: Заранее определите приемлемый вариант, чтобы не соглашаться на первое предложение из-за растерянности. С людьми: Близкий поддержит желание, о котором вы прежде говорили неуверенно. Теперь можно обсудить его всерьёз. Деньги: Договорённость о будущем доходе обнадёжит, но до получения денег крупную покупку лучше отложить. Вечер: Любимое занятие поможет отвлечься от расчётов, особенно если обойтись без обсуждения рабочих вопросов.

♊ Близнецы Главный ход: Перемена в расписании позволит осуществить личный план, для которого прежде не находилось времени. Практично: Освободившиеся часы лучше сразу занять интересующим вас делом, иначе появятся новые обязательства. С людьми: Человек охотно встретится в другой день, если сегодня занят. Предложите удобное время, не делая поспешных выводов. Деньги: Заранее выделите сумму на новое развлечение, чтобы впоследствии не сожалеть о расходах. Вечер: В непривычной компании будет интересно, особенно если разделить чужое увлечение.

♋ Рак Главный ход: Возобновить полезное общение окажется проще, чем вы предполагали: у давнего знакомого появились интересные предложения. Практично: Расскажите, чем заняты сейчас. Собеседник быстрее поймёт, в каком деле вы можете пригодиться друг другу. С людьми: Разговор порадует взаимным интересом, если у каждого будет возможность поделиться своими новостями. Деньги: При заказе нужной вещи уточните стоимость доставки: более удобный способ получения может оказаться дешевле. Вечер: Узнанное за день вдохновит на собственную задумку, которую захочется обсудить с близким.

♌ Лев Главный ход: Хорошо пойдёт работа, в которой можно самостоятельно выбирать темп и способ действий. Практично: Для сложного участка потребуется время без отвлечений. Закончив его, вы быстрее разберётесь с остальным. С людьми: Домашние позаботятся о вас по-своему, постарайтесь заметить желание помочь, даже если ожидали другого. Деньги: Покупка оправдает расходы, если устранит повседневное неудобство, с которым вы давно миритесь. Вечер: Захочется вернуться к собственному увлечению, и на него хватит сил после рабочего дня.

♍ Дева Главный ход: Появится возможность сделать привычную работу удобнее, договорившись о порядке, который подходит вам лучше. Практично: Объясните, как предложенная перемена скажется на результате. Такой довод услышат охотнее, чем общие жалобы. С людьми: Коллега проявит неожиданную гибкость, а дома порадует готовность близких считаться с вашим расписанием. Деньги: Стоимость услуги удастся уменьшить, отказавшись от дополнений, которыми вы всё равно не пользуетесь. Вечер: Дружеская встреча сложится непринуждённо, особенно если выбрать давно знакомое и любимое место.

♎ Весы Главный ход: Найдётся удачное решение привычной проблемы, когда вы позволите себе отступить от обычного способа. Практично: Покажите на примере, как работает ваша идея, это избавит от долгих объяснений. С людьми: Добрый юмор поможет закончить затянувшееся обсуждение, но шуток о том, что задевает собеседника, лучше избегать. Деньги: Небольшое обновление порадует, если вещь выбрана по собственному вкусу и вписывается в бюджет. Вечер: На свидании станет легче говорить о личном, прежняя неловкость постепенно исчезнет.

♏ Скорпион Главный ход: Давнее обязательство получится выполнить раньше ожидаемого, и освободится время для того, что интересует лично вас. Практично: Закончите обещанное, пока хватает внимания, чтобы не возвращаться к нему завтра. С людьми: Друг предложит конкретную помощь, благодаря которой вы оба быстрее справитесь с делами. Деньги: После обязательного платежа станет понятно, какую сумму можно спокойно потратить на себя. Вечер: Отдых вне дома поможет переключиться, удачно сложится прогулка или встреча без жёсткой программы.

♐ Стрелец Главный ход: Ваш результат заметит человек, от которого зависит продолжение интересной работы. Возможен разговор о новых задачах. Практично: Расскажите о сделанном точно и кратко, оставив собеседнику возможность задать вопросы. С людьми: Похвала окажется заслуженной, не стоит в ответ перечислять всё, что, по-вашему, вышло недостаточно хорошо. Деньги: Приобретение для работы или хобби будет полезным, если вы уже понимаете, как его использовать. Вечер: Личное приглашение приятно удивит. Если человек вам нравится, ответьте без притворного безразличия.

♑ Козерог Главный ход: Новые сведения помогут выбрать из нескольких предложений. Станет понятно, какой вариант подходит вам лучше. Практично: Сравните условия по тому, что важно именно вам, чужие требования могут только запутать. С людьми: Близкий предложит более удачное решение. Совместный план выиграет, если вы его пересмотрите. Деньги: Скидка окажется полезной лишь на нужную вещь, покупать лишнее ради экономии смысла нет. Вечер: Удастся устроить общее развлечение, которое порадует обоих и не потребует долгой подготовки.

♒ Водолей Главный ход: Внимательное сравнение условий поможет сэкономить, сохранив всё, что для вас существенно в покупке или услуге. Практично: Уточните состав предложения: часть нужного может оплачиваться отдельно, хотя начальная цена выглядит выгодной. С людьми: На личной встрече пригодится больше любопытства к человеку, чем желания сразу выяснить его планы. Деньги: Разговор о совместных расходах пройдёт спокойно, если каждый сможет назвать удобную для себя сумму. Вечер: Дома будет приятно принимать заботу и отвечать на неё, забыв о рабочих делах.

♓ Рыбы Главный ход: Знакомые поддержат ваш замысел, вместе получится взяться за то, что в одиночку казалось хлопотным. Практично: Обсудите желаемый результат с участниками, так каждый сможет взять посильную часть работы. С людьми: Симпатия укрепится благодаря вниманию к подробностям, которые собеседник считал незаметными для остальных. Деньги: Для начала нового дела удастся обойтись доступными средствами, необходимость крупных покупок пока не очевидна. Вечер: Живое общение порадует больше переписки, найдите возможность встретиться с дорогим человеком.

При любом решении о расходах важно учитывать, что вы получите за свои деньги. Если дешёвый вариант доставляет хлопоты и требует новых трат, стоит посчитать, во что он обходится на самом деле. Столь же полезно отказаться от дорогих дополнений, которые ничего не меняют в вашей жизни. Оценивая сегодняшние решения, оставьте место и личному удовольствию. Расход на любимое занятие может быть вполне оправданным, даже если у него нет практической цели. Важнее, чтобы он соответствовал вашим возможностям и приносил ту радость, на которую вы рассчитывали.