Водолеи, Стрельцы, Весы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на вторник 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, пригодятся знания, которым вы давно не находили применения. Знакомый приём поможет быстрее разобраться с задачей, а собственное умение окажется полезным для общего дела. Обмен опытом тоже принесёт результат: после короткого объяснения станет понятно, как выполнить работу, за которую вы прежде не решались взяться самостоятельно.

В личном общении интерес к чужим увлечениям поможет сблизиться. Близкий охотно присоединится к вашему занятию или предложит то, что нравится ему самому. Такой вечер даст повод чаще встречаться, а давней паре позволит узнать друг о друге что-то новое.

♈ Овен

Главный ход: Ваше предложение заинтересует тех, кто прежде сомневался. Покажите, чем оно полезно всем участникам.

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Практично: Начните обсуждение с результата, которого хотите достичь, подробности понадобятся после первых вопросов.

С людьми: Коллега поддержит вас в спорном вопросе, и дальнейшая совместная работа пойдёт легче.

Деньги: Сравнивая цены, уточните, какие услуги уже включены, чтобы оценить полную стоимость.

Вечер: Приятели предложат что-то непривычное, у вас найдутся и силы, и любопытство попробовать.

♉ Телец

Главный ход: Получится закончить затянувшуюся задачу и наконец выделить время для собственного замысла.

Практично: Выполните последнюю часть обещанного, прежде чем браться за новую работу, иначе снова придётся переключаться.

С людьми: Близкий поделится хорошей новостью, которую будет приятно обсудить без спешки.

Деньги: Для дома удастся подобрать нужную вещь по приемлемой цене, без лишних дополнений.

Вечер: Захочется провести время вдвоём и поговорить о том, что давно интересует обоих.

♊ Близнецы

Главный ход: Разговор с осведомлённым человеком поможет быстрее решить вопрос, который вы считали хлопотным.

Практично: Заранее выясните, какие сведения понадобятся для обращения, это избавит от повторного визита.

С людьми: Чужая точка зрения заинтересует неожиданной подробностью, знакомство захочется продолжить.

Деньги: Разница в условиях двух похожих услуг окажется существеннее разницы в цене.

Вечер: На ваше приглашение охотно откликнутся, особенно если предложить то, что нравится обоим.

♋ Рак

Главный ход: Вы хорошо справитесь с ответственным делом, где можно самостоятельно выбрать способ работы.

Практично: Покажите готовый результат, он объяснит преимущества вашего подхода убедительнее долгих рассуждений.

С людьми: Твёрдость не помешает доброжелательности: объяснив свою позицию, вы сохраните хорошие отношения с собеседником.

Деньги: Качественная вещь для постоянного использования окажется полезнее нескольких дешёвых замен.

Вечер: Появится желание заняться чем-то для себя, без компании и необходимости подстраиваться под чужие вкусы.

♌ Лев

Главный ход: Работа в паре порадует взаимопониманием, особенно если раньше вы редко обращались друг к другу.

Практично: Сначала согласуйте желаемый результат, затем каждый сможет предложить удобный способ его получить.

С людьми: Симпатия станет заметнее, ответное внимание поможет обоим чувствовать себя свободнее.

Деньги: При выборе подарка пригодится давнее пожелание человека, высокая цена здесь необязательна.

Вечер: Свидание сложится удачно, а у давней пары найдётся повод вспомнить начало отношений.

♍ Дева

Главный ход: Знакомые дела займут меньше времени, чем вы рассчитывали, благодаря накопленному опыту.

Практично: Выполните похожие задачи подряд, чтобы не тратить силы на постоянное переключение.

С людьми: Разговор станет интереснее, если позволить собеседнику поделиться впечатлениями, не оценивая его решения.

Деньги: Вопрос об обещанной оплате удастся прояснить, когда вы уточните конкретную дату расчёта.

Вечер: Встреча с друзьями напомнит о планах, отложенных из-за занятости, теперь к ним можно вернуться.

♎ Весы

Главный ход: Вы освоите новое умение быстрее, чем ожидали, особенно если сразу примените его на практике.

Практично: Выберите посильную задачу, на которой сможете разобраться с основами без лишней спешки.

С людьми: Знакомый охотно поделится опытом, ваши вопросы покажут ему, что объяснение оказалось полезным.

Деньги: Для первой попытки хватит имеющегося, покупать всё необходимое на будущее пока рано.

Вечер: Общее увлечение сблизит с дорогим человеком и даст больше тем для разговора.

♏ Скорпион

Главный ход: Появится возможность договориться об оплате своей работы на условиях, которые вас устраивают.

Практично: Сопоставьте сумму с объёмом задачи, чтобы разговор сразу опирался на понятные доводы.

С людьми: В личном общении захочется больше нежности, близкий с радостью поддержит это настроение.

Деньги: Пока ожидаемые средства не получены, планируйте покупки в пределах уже доступной суммы.

Вечер: После деловых обсуждений особенно порадует возможность остаться дома и заняться чем-то приятным.

♐ Стрелец

Главный ход: Давний спор о совместном плане удастся закончить: выяснится, что теперь участники хотят примерно одного и того же.

Практично: Обсудите нынешние возможности, прежние возражения могли уже потерять смысл.

С людьми: Взаимные уступки перестанут казаться досадными, когда станет понятно, ради чего вы договариваетесь.

Деньги: Сразу распределите общие расходы, чтобы приятное предвкушение не сменилось неловкостью при оплате.

Вечер: Выход вдвоём порадует обоих, особенно если выбрать занятие, которое давно хотелось попробовать вместе.

♑ Козерог

Главный ход: Сложная задача неожиданно поддастся, когда вы сможете спокойно сосредоточиться на ней.

Практично: Подготовьте всё нужное заранее, чтобы не прерывать работу на самом интересном месте.

С людьми: У близкого появились новости, которыми он хочет поделиться именно с вами.

Деньги: Перед покупкой проверьте, нет ли у вас подходящей вещи, которую можно снова использовать.

Вечер: Смена обстановки поможет отдохнуть, даже короткая прогулка окажется приятнее привычного сидения дома.

♒ Водолей

Главный ход: Хороший отзыв о вашей работе прибавит уверенности, станет проще предложить продолжение сотрудничества.

Практично: Используйте уже полученный результат как пример того, что сможете сделать дальше.

С людьми: Человеку, который вам помог, будет приятно узнать, как пригодилось его участие.

Деньги: Запланированный расход на обучение окажется оправданным, если новое знание нужно для выбранной цели.

Вечер: Личное приглашение обрадует, а в разговоре с интересующим вас человеком станет меньше скованности.

♓ Рыбы

Главный ход: Удастся упростить привычную работу, отказавшись от действия, которое давно перестало быть необходимым.

Практично: Сначала измените одну часть привычного порядка и посмотрите, насколько быстрее получается справляться.

С людьми: Разговор о будущем воодушевит обоих, появится желание подготовить что-то приятное вместе.

Деньги: Скидка привлечёт внимание к вещи, в которой нет особой нужды, отложите решение о покупке.

Вечер: На любимое занятие останется больше времени, чем обычно, и захочется попробовать что-то новое.

Даже дельный совет требует поправки на ваши обстоятельства. У собеседника могут быть другой опыт, больше времени или совсем иная цель. Если его способ выглядит убедительно, стоит сначала понять, какая часть пригодится именно вам.

Собственная попытка многое прояснит. Что-то получится легко, что-то захочется изменить, и это поможет найти удобный для себя подход. Чужим опытом можно воспользоваться частично, сохранив то, что уже хорошо получается у вас.