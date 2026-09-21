Водолеи, Раки, Скорпионы и Козероги в гороскопе Джорджии Николс на вторник 22 сентября

У Весов начинается благоприятный период для личных планов, Козерогам чаще будут доверять ответственные задачи, а Близнецам захочется больше встреч, романтики и развлечений. В прогнозе Джорджии Николс на этот вторник речь идёт и о самом дне, и о ближайших четырёх неделях.

Поэтому стоит присмотреться не только к планам на сегодня. Одним знакам полезно заранее освободить время для семьи, другим заняться деньгами, а третьим вернуться к идее поездки или учёбы, которую давно откладывали.

Шкала Николс: 5: динамичный день; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: так себе; 1: сложный.

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🟣 ♈ Овен (21 марта – 19 апреля)

Оценка дня: ★★★☆☆

В ближайшие четыре недели вам понадобится больше сна, поэтому постарайтесь оставлять достаточно времени для отдыха. В отношениях с самыми близкими появится больше ясности: вы станете внимательнее к тому, что происходит между вами, и поймёте, что можно улучшить. А сегодня особенно порадует дружеское общение. Встреча или разговор с подругой могут оказаться очень кстати.

🟣 ♉ Телец (20 апреля – 20 мая)

Оценка дня: ★★★☆☆

В ближайшие четыре недели будет легче с энтузиазмом браться за дела. Вам захочется успевать больше, разумнее расходовать силы и находить удобные способы справляться с привычными задачами. Сегодня вы заметнее обычного: окружающие обращают внимание на ваши слова и поступки. Учитывайте это, даже если сами не собирались оказываться в центре внимания.

🟣 ♊ Близнецы (21 мая – 20 июня)

Оценка дня: ★★★★☆

Впереди четыре недели, в которых стоит оставить побольше места для удовольствий. Романтика, занятия с детьми, спортивные события, выставки, спектакли и встречи с друзьями будут привлекать сильнее обычного. Общение с коллегами тоже станет теплее. Не откладывайте приятные планы. Уже сегодня попробуйте что-нибудь новое или выберите занятие, которое внесёт разнообразие в привычный день.

🟣 ♋ Рак (21 июня – 22 июля)

Оценка дня: ★★★☆☆

В ближайшие четыре недели больше внимания потребуют дом, семья и отношения с кем-то из родителей. Возможны разговоры о домашних делах, ремонт или небольшие работы, до которых давно не доходили руки. При этом заботами всё не ограничится. Найдётся место и для романтики, и для приятных развлечений, так что оставляйте свободное время для встреч и совместных планов.

🟣 ♌ Лев (23 июля – 22 августа)

Оценка дня: ★★★★☆

В следующие четыре недели жизнь станет заметно оживлённее. Прибавится поездок, встреч и дел, а вместе с ними поводов общаться. Многие Львы будут больше читать, писать или учиться. Разговоры обещают быть интересными, особенно в домашней обстановке: вам захочется приглашать гостей и собирать людей, с которыми приятно провести вечер. Учитывайте этот темп, когда будете составлять планы.

🟣 ♍ Дева (23 августа – 22 сентября)

Оценка дня: ★★★☆☆

Деньги станут одной из главных тем ближайших четырёх недель. Могут появиться хорошие идеи для заработка, и им стоит уделить внимание. Заодно полезно разобраться с тем, чем вы уже располагаете: пересмотреть вещи, навести порядок в шкафах и ящиках. Такая ревизия поможет лучше понять, что у вас есть и чем вы действительно пользуетесь. Позже вы ещё порадуетесь, что нашли на неё время.

🟣 ♎ Весы (23 сентября – 22 октября)

Оценка дня: ★★★★☆

Солнце на ближайшие четыре недели переходит в ваш знак. По прогнозу Николс, это ежегодная возможность восстановить силы и набраться энергии на месяцы вперёд. Обстоятельства чаще будут складываться в вашу пользу, а среди новых знакомых могут оказаться важные для вас люди. Используйте этот период для своих планов: проявляйте инициативу и не стесняйтесь говорить о том, чего хотите.

🟣 ♏ Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Оценка дня: ★★★☆☆

Венера сейчас в вашем знаке, и находить общий язык с людьми становится легче. Удачное время и для обновления гардероба: проще выбрать вещи, в которых вам нравится собственное отражение. А ближайшие четыре недели подходят для более серьёзных планов. Подумайте, чего хотите добиться за свой следующий личный год, от одного дня рождения до другого, и определите главные цели.

🟣 ♐ Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Оценка дня: ★★★★☆

В ближайшие четыре недели ваша популярность будет расти, особенно среди людей моложе вас. Общайтесь, знакомьтесь, делитесь опытом: у кого-то появится возможность поучиться, а у кого-то самому стать наставником. Отдельного внимания требуют вопросы наследства, страховки и совместного имущества. Если есть вероятность спора, заранее разберитесь в подробностях и документах, чтобы не пришлось делать это в спешке.

🟣 ♑ Козерог (22 декабря – 19 января)

Оценка дня: ★★★☆☆

В следующие четыре недели Солнце будет находиться в верхней части вашей астрологической карты, усиливая внимание к вашей работе и репутации. Особенно хорошее впечатление вы сможете производить на руководителей и других влиятельных людей. Причём для этого не обязательно резко менять привычный подход к делам. Если предложат повышение или более ответственную задачу, не спешите отказываться: у вас есть возможность хорошо себя показать.

🟣 ♒ Водолей (20 января – 18 февраля)

Оценка дня: ★★★★☆

В ближайшие четыре недели захочется новых впечатлений и знаний. Поездка была бы очень кстати, но и в своём городе можно найти незнакомые места и почувствовать себя туристом. Присмотритесь к курсам или теме, в которой давно хотелось разобраться. Также стоит обратить внимание на возможности, связанные с издательским делом, медициной и правом.

🟣 ♓ Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Оценка дня: ★★★☆☆

В ближайшие недели интересов и забот будет немало. Захочется путешествовать, учиться, чаще бывать среди людей; кого-то привлекут спортивные соревнования. Одновременно придётся серьёзнее заняться общими деньгами и имуществом, налогами, долгами или наследственными вопросами. Постарайтесь выделить для этих дел отдельное время, чтобы они не мешали приятным планам и не оставались без внимания.

Если вы родились 22 сентября

По характеристике Николс, именинников отличают сообразительность, интерес к новым идеям и стремление пробовать непривычное. Вам нужны впечатления и возможность развиваться, поэтому однообразие быстро надоедает.

Предстоящий личный год связан с переменами и большей свободой. Будьте гибче, расставайтесь с тем, что мешает двигаться дальше, и присматривайтесь к новым возможностям. Некоторые из них потребуют быстрой реакции. Это подходящее время, чтобы осваивать новое и расширять круг интересов.

На что обратить внимание

Многие рекомендации этого прогноза рассчитаны на несколько недель. Необязательно пытаться вместить в один вторник и важный разговор, и разбор документов, и выбор учебного курса. Достаточно понять, каким делам вы хотите уделить больше времени.

При этом приятные планы тоже заслуживают места в расписании. Встреча с друзьями, вечер с близкими или поездка ради новых впечатлений могут быть не менее желанными, чем очередное выполненное дело.