Овны, Львы, Девы и Рыбы в гороскопе на вторник 22 сентября

Ожидание приятной встречи помогает быстрее справиться с обычной работой. Во вторник, 22 сентября, захочется освободить время для человека или занятия, по которым успели соскучиться. Увлечённость пригодится и в делах, где давно не хватало решимости что-то попробовать.

В отношениях многое станет понятнее по тому, чем люди захотят с вами поделиться. Близкий человек расскажет об удаче, чтобы порадовать именно вас, а знакомый может пригласить в компанию, потому что хочет видеться чаще. Внимание к таким подробностям сделает общение теплее. При этом необязательно искать особый смысл в каждом слове: искренний интерес обычно проявляется постепенно.

♈ Овен

Овнам будет приятно заметить, что привычные обязанности отнимают меньше сил. Вы справитесь с ними быстрее и сможете вернуться к личному занятию. Интерес появится уже в процессе: знакомые трудности больше не будут казаться непреодолимыми. Собственный результат порадует, даже если пока некому его показать.

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Близкий человек может позаботиться о вас без предварительных просьб. Постарайтесь принять это с удовольствием, не выясняя сразу, чем отплатить за участие. Вечером захочется остаться дома и никуда не торопиться. Для пары это хорошая возможность побыть вместе без привычных отвлечений, а для тех, кто свободен, спокойно продолжить приятное общение.

♉ Телец

Тельцам захочется чаще бывать среди людей. Знакомый человек удивит увлечением или взглядом на привычную тему, и разговор окажется интереснее, чем вы ожидали. В рабочем обсуждении тоже найдётся удачная мысль: чужое замечание поможет развить собственный замысел. Вы охотнее покажете промежуточный результат и получите полезный отклик.

Личная симпатия может возникнуть там, где до сих пор были только дружеские отношения. Пока достаточно узнавать человека ближе, не пытаясь предугадать, к чему приведёт сближение. Вечер подойдёт для встречи в непривычной компании: вам будет легко поддержать разговор, даже если сначала захочется остаться в стороне и послушать.

♊ Близнецы

Близнецов порадует новость от человека, за которого они переживали. Когда станет понятно, что у него всё складывается лучше, появится больше сил и на собственные дела. Рабочий вопрос, который вы долго откладывали, удастся решить без прежнего напряжения. Поможет способность быстро выделить главное и не возвращаться к уже согласованным подробностям.

Чужой удачей захочется поделиться, но сначала убедитесь, что близкий готов говорить о ней с другими. Вашего внимания ему сейчас будет достаточно. Во второй половине дня найдётся время и на собственное желание, особенно если оно не требует большой подготовки. Вечером порадует спокойное общение вдвоём, когда можно быть ласковыми без особого повода.

♋ Рак

Раков обрадует похвала близкого человека. Он заметит то, что вы сами давно считаете обычным, и напомнит, сколько терпения когда-то потребовалось этому научиться. Захочется взяться за то, что давно откладывали из-за сомнений в собственных силах. Начать будет проще, чем вы предполагали. На работе удастся разобраться с задачей, которая утром казалась слишком запутанной.

Уверенность скажется и на личном общении. Вам захочется меньше угадывать чужую реакцию и больше говорить о том, что нравится самим. Партнёр охотно откликнется на предложение провести вечер вместе. Тем, кто пока свободен, будет проще поддержать знакомство, если собеседник уже проявляет внимание. Приглашение не обязательно должно быть тщательно продумано.

♌ Лев

Львов увлечёт собственная работа, особенно та её часть, где можно выбирать подход. Вы заметите простое решение и захотите проверить его, не отвлекаясь на каждую чужую оценку. По мере продвижения станет меньше сомнений и больше любопытства к тому, что получится дальше.

Близкому человеку тоже захочется рассказать о своём дне. Даже если ваши интересы сейчас различаются, в разговоре найдётся достаточно общего. Стоит расспросить о том, что его обрадовало: ответ может подсказать удачный план на вечер. Вместе будет приятно заняться чем-то знакомым, но давно отложенным. Дорогих покупок для этого, скорее всего, не понадобится.

♍ Дева

Девам станет легче общаться с человеком, рядом с которым прежде было немного неловко. Обнаружится сходство взглядов, и беседа перестанет напоминать осторожный обмен вежливыми фразами. В совместной работе вы перестанете стесняться вопросов и смелее предложите собственный вариант. Удачное решение найдётся там, где раньше слишком много времени уходило на попытку произвести правильное впечатление.

Новое знакомство может постепенно стать более личным. Не торопитесь определять, насколько вы подходите друг другу: пока достаточно взаимного удовольствия от общения. Вечером захочется живой компании, где можно говорить свободно и смеяться над понятными всем вещами. Даже короткая встреча оставит приятные впечатления.

♎ Весы

Весам удастся восстановить общение, которое прервалось из-за занятости. Вы быстро убедитесь, что прежняя расположенность сохранилась и долгих объяснений не требуется. Среди новостей найдётся полезная для ваших дел: знакомый подскажет, к кому обратиться с вопросом. Рабочие договорённости тоже будут складываться легче, если не откладывать ответ до конца дня.

В личной жизни захочется наверстать время, проведённое порознь. Планы не обязательно должны быть необычными, важнее возможность спокойно рассказать о том, что произошло за последние дни. Вечер в кругу давних друзей получится тёплым. Если собираетесь куда-то вместе, заранее обсудите, сколько готовы потратить, чтобы решение нравилось всем и никого не ставило в неловкое положение.

♏ Скорпион

Скорпионам захочется больше участвовать в жизни близкого человека. Его новость или важное решение вызовет искренний интерес, и вы сумеете поддержать без лишних расспросов. В работе при этом сохранится собранность. Понятная цель поможет закончить необходимое вовремя, а удачный результат придаст смелости в личных делах.

Во второй половине дня может появиться возможность увидеться с тем, по кому вы соскучились. Даже ожидание встречи поднимет настроение. В паре хорошо поговорить о занятии, которое давно хотелось попробовать вместе, и выбрать подходящее время. Если для этого нужны расходы, договориться будет несложно: сегодня вы оба готовы учитывать желания друг друга.

♐ Стрелец

Стрельцы почувствуют облегчение, когда прояснится вопрос, из-за которого переживали дома. Удастся понять, что ещё требуется сделать и кто готов помочь. После этого станет проще вернуться к работе, особенно к делам, требующим аккуратности. Повседневные расходы тоже окажутся понятнее: вы увидите, какая сумма действительно нужна сейчас, и перестанете откладывать остальные планы из-за неопределённости.

К вечеру захочется разговаривать о приятном. Встреча с любимым человеком или другом порадует возможностью посмеяться, поделиться впечатлениями и ненадолго забыть об обязанностях. Серьёзные обсуждения можно оставить на другое время, если срочности нет. Вам будет хорошо рядом с тем, кто умеет разделить радость от самого обычного совместного вечера.

♑ Козерог

Козерогам станет спокойнее, когда они перестанут сравнивать свой темп с чужим. Работа потребует терпения, зато последовательные действия дадут заметный результат уже к середине дня. Станет понятно, на что хватает времени и какой вопрос можно решить без спешки. В покупках эта же рассудительность поможет выбрать удобную вещь, не увлекаясь лишними возможностями.

Близкий человек доверит вам то, о чём пока не готов рассказывать другим. Ему будет важно ваше отношение, поэтому не спешите превращать разговор в обсуждение способов всё исправить. Возможно, после него вы лучше поймёте недавние поступки друг друга. Вечером захочется остаться в знакомой обстановке и провести время без новых обязательств.

♒ Водолей

Водолеев заинтересует опыт человека, чья жизнь заметно отличается от их собственной. В его рассказе найдётся мысль, которую захочется применить к давно задуманному. Начать получится с простого: пересмотреть один рабочий приём или попробовать более удобный порядок действий. Первые изменения дадутся легче, если не пытаться сразу переделать всё.

В отношениях обнаружится общий интерес, о котором вы раньше не говорили. Обсуждение быстро перейдёт к планам, и на вечер найдётся занятие, приятное обоим. Тем, кто пока свободен, стоит принять приглашение, если встреча вызывает любопытство. Разговор об увлечениях поможет быстро освоиться в новой компании.

♓ Рыбы

Рыбы примут важное для себя решение и почувствуют облегчение. Пока вы перебирали варианты, даже обычные дела требовали лишних усилий. Теперь будет понятнее, чему уделить время и какие расходы пока отложить. В работе тоже появится уверенность: вы сможете спокойно объяснить выбранный подход, не пытаясь получить согласие каждого участника обсуждения.

Приятные минуты принесёт общение с давним другом. Он напомнит о том, что вы любили раньше, и поможет посмотреть на собственные планы с интересом. Близкому человеку лучше рассказать о решении прямо, особенно если оно затрагивает совместное время. Вечером будет хорошо среди людей, с которыми можно расслабиться и вести неторопливую беседу.

После приятной встречи легко начать строить планы за двоих. Лучше оставить другому человеку возможность тоже проявить инициативу. Следующее приглашение будет особенно радовать, если вы оба захотите продолжить общение и найдёте для этого время.

С личными увлечениями тоже полезно не торопиться. После нескольких попыток станет понятнее, хочется ли заниматься этим постоянно. Тогда и решите, сколько времени и денег готовы тратить, чтобы начатое продолжало приносить удовольствие.