Львы, Тельцы, Раки и Близнецы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, появится возможность закончить то, что долго требовало внимания. Нужный человек наконец примет решение, прояснится последний спорный пункт или найдётся время спокойно довести работу до конца. Львам особенно пригодится готовность остановиться на хорошем результате: дополнительные улучшения сейчас могут оказаться менее полезными, чем возможность заняться собственными планами.

В личной жизни стоит внимательнее отнестись к приятным новостям и предложениям близких. За разговором о ближайшем вечере может обнаружиться желание чаще бывать вместе или вернуться к общему увлечению. Если идея вам нравится, предложите удобное время. Во вторник договориться об этом будет легче, чем после нескольких дней неопределённых обещаний.

♈ Овен

Разговор с близким человеком может порадовать новостью, которую захочется обсудить подробнее. Появится повод пересмотреть ближайшие планы, выбрать время для встречи или совместного занятия. Не откладывайте приятное обсуждение до выходных: уже сейчас удастся понять, что вы оба можете себе позволить по времени и расходам. Хорошее настроение поможет и в делах, особенно там, где нужно заручиться чужим участием.

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На работе получится закончить дело, которое зависело от ответа другого человека. Получив его, переходите к следующему шагу, пока все готовы действовать. С покупками на радостях лучше не торопиться: в хорошем настроении легко потратить больше, чем собирались. Вечером будет приятно куда-нибудь выбраться вдвоём или собраться небольшой компанией.

Подсказка дня: предложите конкретный план, если общее желание уже есть.

♉ Телец

Свежая идея поможет упростить привычную работу. Вы заметите, какое действие давно стало лишним или где можно получить тот же результат быстрее. Начните с небольшой задачи: удачный опыт убедит окружающих лучше долгих объяснений. Если для изменения порядка нужна договорённость с коллегами, покажите им, что именно станет удобнее. Самостоятельности хватит и на собственное дело, которое раньше казалось слишком хлопотным.

Дома ваше стремление всё улучшить могут принять без особого восторга. Близким пока нравится привычный вариант, и это не обесценивает рабочую находку. В личных отношениях больше радости принесёт совместный выбор, при котором оба смогут предложить что-то своё. Вечер подойдёт для неспешной встречи и обсуждения ближайших выходных.

Подсказка дня: сначала попробуйте новый способ там, где решение зависит от вас.

♊ Близнецы

Новая задача позволит применить способности, которые пока оставались невостребованными. Не отказывайтесь только потому, что прежде не делали именно этого: часть нужных навыков у вас уже есть. Разобравшись в требованиях, вы быстро поймёте, чему нужно научиться, а где достаточно прежнего опыта. Помощь пригодится на первом этапе, дальше захочется работать самостоятельно. Результат может повлиять на то, какие поручения вам будут доверять впредь.

В личном общении удастся обсудить то, что в последнее время тревожило. Собеседник окажется внимательнее, чем вы предполагали, особенно если обойтись без заранее приготовленных возражений. Практическое приобретение лучше выбирать после завершения основных дел: тогда будет проще оценить удобство, не соблазняясь одними обещаниями. Вечером оставьте время для спокойного разговора.

Подсказка дня: оценивайте новую задачу по требованиям, а не по непривычному названию.

♋ Рак

Общение будет складываться легко, даже если обычно вам нужно время, чтобы освоиться среди незнакомых людей. Удастся представить себя уверенно, заинтересовать собеседника и узнать что-то полезное для собственных планов. Деловой контакт может начаться с простой беседы, но обещания всё же стоит давать осмотрительно. Интерес к сотрудничеству ещё не означает, что вы готовы немедленно взять дополнительную работу.

Во второй половине дня особенно порадует внимание человека, который вам небезразличен. Не прячьте ответную симпатию за обсуждением повседневных забот. В паре появится возможность вернуться к отложенному совместному плану, теперь он окажется осуществимее. Подойдёт и короткая встреча, если на долгий вечер вдвоём пока нет времени: удовольствие от общения не зависит от его продолжительности.

Подсказка дня: поддержите знакомство, которое вызывает искренний интерес.

♌ Лев

Давнее дело наконец приблизится к завершению. Важнее всего будет определить, что ещё действительно нужно сделать, и не добавлять новые требования на последнем этапе. Если результат уже соответствует договорённости, его можно предъявлять. Вы освободитесь от постоянного ощущения, что эта работа ждёт вашего внимания. Заодно станет понятнее финансовая сторона: какие расчёты остались и когда к ним нужно вернуться.

После этого захочется заняться чем-то своим, возможно, вернуться к любимому занятию, на которое не хватало сил. Дома вас поддержат, если вы расскажете, что собираетесь делать и почему это радует. В отношениях будет больше тепла, когда разговор перестанет вращаться только вокруг обязанностей. Вечером не торопитесь искать следующую большую задачу.

Подсказка дня: признайте дело законченным, когда выполнено необходимое.

♍ Дева

Полезная информация поможет иначе оценить ближайшие возможности. Обучение, новое направление работы или участие в общем деле окажется доступнее, чем представлялось. Уточните, с чего можно начать и сколько времени понадобится: первые впечатления не дадут полной картины. С обычными обязанностями вы справитесь быстрее, если не пытаться одновременно подробно изучить все заинтересовавшие варианты.

В личной жизни сблизит общее занятие, в котором никто не обязан быть опытнее другого. Вам будет приятно вместе разбираться, пробовать и обмениваться впечатлениями. Новая симпатия тоже может возникнуть благодаря совпадению интересов. Вечер стоит провести чуть иначе, чем обычно, но насыщенная программа необязательна. Достаточно выбрать то, о чём потом захочется поговорить.

Подсказка дня: узнайте условия участия, прежде чем считать возможность недоступной.

♎ Весы

Утром легче будет сосредоточиться на работе, которая требует вашего собственного решения. Обсуждения могут затянуться, а нужный вывод вы способны сделать и без них. К середине дня появится результат, с которым уже удобно обращаться к другим: конкретный вариант вызовет более содержательный разговор, чем перебор предположений. Покупка для повседневных нужд тоже сложится удачно, если вы заранее понимаете, чем будете пользоваться.

В отношениях понадобится терпение к чужому ответу. Близкий человек может не сразу сформулировать своё желание, хотя сама тема ему важна. Дайте возможность подумать и вернитесь к разговору без обиды. Вечером будет приятно побыть вдвоём, особенно если в последние дни каждый был слишком занят собственными делами.

Подсказка дня: покажите готовый вариант там, где разговоры перестали помогать.

♏ Скорпион

Перемена в расписании может оказаться удобнее первоначального плана. Освободится время на дело, которое лучше выполнять самостоятельно, и вы быстро заметите пользу такой перестановки. Не нужно непременно возвращать всё к прежнему порядку. В деловых вопросах удастся принять решение без долгой подготовки, поскольку нужный опыт у вас уже есть. Главное, не усложнять задачу из желания предусмотреть каждую маловероятную деталь.

Вторую половину дня оживят встречи и личные новости. Вам будет легче проявить заботу делом, особенно если близкий скажет, в чём нуждается. При этом оставьте место и для развлечения: общение не обязано каждый раз приносить практическую пользу. Вечером понравится компания, в которой можно свободно смеяться и рассказывать о своих интересах.

Подсказка дня: используйте освободившееся время по собственному выбору.

♐ Стрелец

В работе пригодится проверенный способ, который вы хорошо знаете. Он поможет справиться с задачей быстрее, чем очередной эксперимент, и оставит время на то, что действительно требует нового подхода. Не считайте простое решение недостаточно убедительным: окружающим важен результат. В повседневных расходах опыт тоже будет полезен, особенно при выборе услуги, которой вы уже пользовались и остались довольны.

В личных отношениях, напротив, захочется отступить от привычного. Предложите другое занятие или небольшой сюрприз с учётом вкусов близкого человека. Здесь удача будет зависеть от вашего внимания, а не от стоимости затеи. Новое знакомство может начаться неожиданно легко. Не пытайтесь сразу определить, к чему оно приведёт, если разговор сам по себе приятен.

Подсказка дня: не усложняйте привычную работу ради впечатления новизны.

♑ Козерог

Личная новость или исполнение давнего плана поднимет настроение. Захочется скорее поделиться этим с человеком, который знает, сколько вы ждали. Работа при этом будет даваться легче обычного, если не отвлекаться на обсуждение после каждого сделанного шага. Завершите основное и выделите время, чтобы спокойно рассказать о хорошем. Поддержка окружающих особенно порадует, когда вам не придётся её добиваться.

Удачно пройдёт обсуждение общих расходов, связанных с приятным событием. Вы сможете договориться о подходящей сумме без ощущения, что кто-то уступил во всём. Вечер располагает к свиданию или встрече с близкими друзьями. Если вы давно собирались пригласить человека, который вам нравится, повод не придётся долго искать.

Подсказка дня: делитесь радостью с теми, кому важна её причина.

♒ Водолей

Ответственное дело лучше пойдёт, когда вы получите возможность самостоятельно выбрать порядок работы. Постоянные обсуждения сейчас скорее замедлят, чем помогут. Объясните окружающим, какой результат подготовите и когда к нему можно вернуться. После этого будет проще сосредоточиться. Хорошо сложится и давно обдуманное приобретение для дома: вы уже знаете нужные характеристики и сумеете отличить полезное дополнение от лишних расходов.

В семье пригодится больше гибкости. Близкий может предложить совсем другой вечер, чем вы представляли, и этот вариант окажется приятным. Не отказывайтесь по привычке только потому, что всё уже было придумано. Личное общение порадует взаимным интересом, особенно если вы позволите собеседнику самому выбрать тему, о которой ему хочется рассказать.

Подсказка дня: сохраните самостоятельность в работе и любопытство к чужим личным планам.

♓ Рыбы

Удачно будут решаться вопросы повседневных покупок и выбора услуг. Вы сумеете оценить, за что действительно стоит платить, и не растеряетесь среди похожих предложений. Если решение общее, обсудите удобство для каждого: одна и та же вещь может использоваться по-разному. В работе появится возможность помочь менее опытному человеку. Короткое объяснение сэкономит время вам обоим и укрепит хорошие отношения.

Личная симпатия станет заметнее по поступкам, чем по красивым словам. Человек, которому интересно быть рядом, постарается найти время и поддержать ваше предложение. Отвечайте так же определённо, если чувства взаимны. В паре порадует внимание к желаниям друг друга, а вечер подойдёт для свидания без сложной подготовки и попытки предусмотреть каждую минуту.

Подсказка дня: выбирайте то, чем будет удобно пользоваться каждый день.

После завершения большого или давно отложенного дела нередко хочется сразу взяться за следующее. Прежде чем соглашаться на новую нагрузку, полезно вспомнить, ради чего вы освобождали время. Возможно, вы давно собирались увидеться с другом, чему-то научиться или заняться любимым делом.

Радость от сделанного не всегда приходит сразу. Попробуйте заметить, что стало удобнее: подготовленная работа упростит дальнейшие задачи, договорённость позволит начать общее занятие, а решённый домашний вопрос освободит вечер. Польза ваших усилий может оказаться ощутимее, чем казалось в момент завершения.