Девы, Львы, Водолеи и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, прежние усилия могут принести результат, на который уже перестали рассчитывать. К вашей работе проявят интерес, обсуждение получит продолжение, а знакомый человек предложит сотрудничество. Весам стоит внимательно отнестись к предложению взять на себя больше ответственности: за ним может оказаться возможность заняться тем, что давно привлекало.

Перемены в делах отразятся и на личных планах. Где-то удастся освободить вечер, а где-то понадобится договориться о другом времени встречи. Объясняйте близким, что происходит, пока небольшие изменения не стали поводом для обиды. Их участие поможет спокойнее справиться с напряжённым началом недели.

♈ Овен

Овны получат возможность показать умение, которое прежде оставалось без особого внимания. Обсуждение выполненной работы пройдёт удачно, а идея продолжить давнее дело встретит интерес. Расскажите, какую пользу принёс результат: конкретный пример убедит собеседника быстрее долгого перечисления затраченных усилий. После этого вам могут предложить новую задачу. Прежде чем соглашаться, выясните, сколько времени она потребует.

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Близкий человек охотно выслушает ваши новости и может задать вопрос, который поможет точнее понять собственные желания. В романтическом общении будет легче проявлять инициативу. Вечер лучше заранее оставить для приятного личного плана, особенно если вы не раз отменяли его ради работы. Небольшая встреча или любимое занятие помогут закончить понедельник в хорошем настроении.

Подсказка дня: Говоря о своих успехах, не преуменьшайте собственное участие.

♉ Телец

Утром Тельцам может не хватать ответов, без которых трудно согласовать дальнейшие действия. Не стоит считать задержку отказом. К середине дня появится больше ясности, а пока хорошо пойдёт то, что можно сделать самостоятельно. Если из-за ожидания возникло свободное время, используйте его для накопившихся небольших дел. Покупку, связанную с ещё не решённым вопросом, разумнее обдумать после уточнений.

В личных отношениях пригодится готовность немного изменить привычный распорядок. Партнёр или родственник предложит удобный вариант там, где вы пока видите только затруднение. Принятая помощь позволит освободиться раньше. Вечером захочется спокойного общения с человеком, которому не нужно подробно объяснять причины вашей усталости. Искренняя благодарность окажется очень уместной.

Подсказка дня: Оставьте возможность изменить время встречи, если обстоятельства пока неясны.

♊ Близнецы

Близнецы смогут найти общий язык с людьми, которые обычно с трудом соглашаются друг с другом. Вы быстро заметите, в чём их интересы совпадают, и предложите подходящий вариант. Это пригодится в переговорах, совместной работе и обсуждении личных планов. При этом не забывайте называть собственные условия. Иначе удачная договорённость может потребовать от вас больше участия, чем вы рассчитывали.

После обеда будет легче отвлечься от серьёзных тем. В общении появится больше лёгкости, а взаимная симпатия станет заметнее. Парам стоит выбрать занятие, которого оба давно ждали. Тем, кто только знакомится, поможет доброжелательное любопытство. Вечер хорош для выхода из дома, особенно после нескольких часов за однообразной работой.

Подсказка дня: Помогая другим договориться, уточните, что потребуется лично от вас.

♋ Рак

Ракам пригодится умение спокойно разбираться в цифрах и условиях. При обсуждении оплаты, общей покупки или предстоящих расходов вы заметите вариант, который прежде не рассматривали. Торопиться с ответом не придётся: разумные вопросы помогут обеим сторонам точнее понять друг друга. В работе удачно получится то, где можно опереться на собственный опыт. Знакомый способ сэкономит время без ущерба для результата.

Близким будет важен ваш интерес к их жизни. Постарайтесь сначала выслушать рассказ, даже если решение проблемы кажется очевидным. В личных отношениях такая внимательность поможет избежать ненужного спора. После работы полезно немного сменить обстановку. Прогулка, встреча или совместный выход куда-нибудь дадут новые темы для разговора и отвлекут от повседневных расчётов.

Подсказка дня: Предлагайте совет после того, как поймёте, чего от вас ждёт собеседник.

♌ Лев

Львам удастся хорошо организовать совместное дело. Вы сумеете объяснить цель так, что другим захочется участвовать, и заметите, кому какая часть работы подходит лучше. Результат появится быстрее, если не пытаться контролировать каждую мелочь. В первой половине дня особенно полезно обсуждать планы, требующие согласия нескольких человек. Позже останется время и на собственные задачи.

Дома получится быстро разобраться с вопросом, который отвлекал вас последние дни. Близкий человек предложит помочь, и заниматься всем самостоятельно не придётся. Вечером захочется меньше разговоров и больше времени на любимое занятие. Предупредите об этом спокойно: желание побыть одному не испортит отношения, если партнёр понимает, что дело в усталости, а не в обиде.

Подсказка дня: Доверьте часть дела тому, кто готов отвечать за неё самостоятельно.

♍ Дева

Девы смогут убедительно представить идею и получить согласие там, где прежде обсуждение затягивалось. Поможет простой пример, показывающий, что именно изменится после вашего предложения. Долгая подготовка не потребуется, если основные условия вам уже известны. Удачно пройдут переговоры, обращения с просьбой и разговоры о дальнейшем сотрудничестве. Постарайтесь оставить собеседнику возможность задать вопросы.

В личной жизни порадует поддержка. Партнёр может предложить приятное продолжение вечера или вспомнить о желании, которое вы однажды упоминали. Тем, кто свободен, стоит откликнуться на приглашение, если человек вам интересен. При покупке для себя будет проще определиться, когда требования сформулированы заранее. После насыщенного дня лишнее сравнение десятков вариантов быстро утомит.

Подсказка дня: Начинайте важное объяснение с того, что изменится для собеседника.

♎ Весы

Хороший результат Весов заметят, и вам могут поручить более ответственную работу. Не спешите отвечать, что пока не готовы. Сначала выясните, каких действий и сроков от вас ждут: задача может оказаться вполне посильной. Опыт, который вы сами считаете обычным, будет полезен другим. Если предложение связано с дополнительной работой, условия оплаты стоит обсудить сразу.

В отношениях приятная инициатива может исходить от другого человека. Позвольте ему организовать встречу или предложить занятие, даже если привыкли всё решать сами. Вам будет приятно почувствовать внимание без напоминаний. Вечером хорошо побыть вдвоём или встретиться с другом, с которым можно обсудить новости без соревнования в успехах. Такой разговор поможет яснее увидеть собственные возможности.

Подсказка дня: Узнайте подробности предложения, прежде чем сомневаться в своих силах.

♏ Скорпион

Скорпионам удастся глубже разобраться в сложном вопросе и найти собственное решение. То, что прежде казалось набором отдельных фактов, станет понятнее после внимательного изучения. Хорошо пойдут самостоятельная работа и освоение темы, которая давно вас интересовала. Не торопитесь отвлекаться, если почувствуете, что начали понимать главное. К середине дня вы сможете уверенно объяснить свою идею и получить полезный отклик.

В личном общении знакомый человек может заинтересовать вас сильнее обычного. Вы услышите мнение, которого не ожидали, или заметите совпадение вкусов. В паре порадует возможность спокойно поговорить без посторонних. Если после удачного рабочего дня захочется сделать покупку для удовольствия, выберите то, что действительно давно нравилось.

Подсказка дня: Отведите на сложный вопрос достаточно времени, чтобы не бросать его на полпути.

♐ Стрелец

Стрельцы смогут завершить затянувшееся обсуждение. Станет понятно, на каких условиях можно продолжать сотрудничество и чего ждать от ближайших действий. Это поможет освободиться от догадок и заняться тем, что действительно зависит от вас. Если предложение перестало подходить, лучше сказать об этом прямо. На поиск другого варианта уйдёт меньше сил, чем на попытку приспособиться к неудобным условиям.

После работы пригодится доброжелательность к близким. Они могут не сразу понять, почему вам хочется тишины или, наоборот, оживлённой компании. Расскажите о своём настроении без ожидания, что о нём догадаются. Короткая встреча с приятным человеком порадует новостями. Вечером появится желание обсудить личный план, который пока оставался только вашей идеей.

Подсказка дня: Отделите то, о чём уже договорились, от того, что ещё обсуждается.

♑ Козерог

Козероги укрепят свои позиции благодаря надёжному сотрудничеству. Человек с подходящим опытом поддержит ваше предложение или поможет подготовиться к важному обсуждению. Хорошо договариваться о распределении работы, сроках и оплате, пока каждый готов говорить по существу. Удачный результат будет зависеть от ясности договорённостей. Не оставляйте неудобный вопрос на потом только ради быстрого согласия.

В личной жизни возможна приятная неожиданность после завершения дел. Партнёр предложит встретиться раньше или выберет занятие, которое вам понравится. Небольшой знак внимания тоже окажется уместным, если он соответствует вкусам человека. Свободным Козерогам стоит поддержать общение, начавшееся непринуждённо. Вечер сложится теплее, если вы позволите себе немного отойти от привычного расписания.

Подсказка дня: Принимайте помощь, даже если привыкли справляться сами.

♒ Водолей

Общение поможет Водолеям увидеть больше возможностей в знакомом деле. На встрече или в обычном разговоре вы получите сведения, которых не хватало для дальнейшего выбора. Задавайте конкретные вопросы, особенно если собеседник знает тему лучше. Соглашаться на все предложения сразу необязательно. Вы сможете вернуться к самому интересному, когда поймёте, как оно сочетается с нынешними обязанностями.

К вечеру захочется лёгкости. Дружеский юмор и разговор о том, что занимает вас обоих, помогут отвлечься от рабочих вопросов. В паре может возникнуть новая общая идея, которую будет приятно обсудить, не пытаясь сразу продумать все подробности. Тем, кто пока свободен, хорошее настроение поможет легче знакомиться. Особенно приятно будет с человеком, который охотно поддержит вашу любимую тему.

Подсказка дня: Выберите из новых предложений то, к которому хочется вернуться после разговора.

♓ Рыбы

Рыбам станет легче справиться с обязательствами, если спокойно определить, что можно завершить сегодня. Часть тревоги связана с неясными сроками, и обычное уточнение поможет её уменьшить. В работе пригодится последовательность: закончив одну задачу, вы быстрее разберётесь со следующей. Если необходимо перенести договорённость, предупредите заранее и предложите подходящий срок. После этого останется больше внимания для собственных планов.

В отношениях прямой вопрос избавит от ненужных догадок. Вы можете обнаружить, что близкий человек готов поддержать желание, о котором вы ещё не говорили достаточно ясно. Вечером хорошо выбрать занятие по нынешнему настроению. Спокойный отдых или непродолжительная встреча принесут удовольствие, если не продолжать мысленно разбирать все рабочие разговоры.

Подсказка дня: Подтвердите один выполнимый срок вместо нескольких приблизительных обещаний.

Удачное начало недели не требует немедленно браться за всё, что стало возможным. Новое предложение можно обдумать, сравнить с собственными планами и задать дополнительные вопросы.

Обратите внимание, чего вам хочется после первых результатов: продолжить дело, узнать о нём больше или скорее освободиться. Такой отклик поможет точнее определить ближайшие цели. Чужая высокая оценка приятна, но дальнейшие усилия проще вкладывать в то, что интересно и вам самим.