Овны, Рыбы, Раки и Близнецы в гороскопе Анжелы Перл на воскресенье 20 сентября

Близнецам и Водолеям в воскресенье будет легче разобраться с делами, которые прежде отнимали слишком много времени. Овны найдут подходящие слова для примирения, а Девы смогут удивить и себя, и окружающих удачной идеей.

В личной жизни 20 сентября многое будет зависеть от внимания к собеседнику. За привычными темами обнаружатся новые интересы, а человек, которого вы давно знаете, может рассказать о неожиданном увлечении или желании. Такие разговоры особенно хороши для совместных планов: появится повод провести время вместе так, как вы ещё не пробовали.

♈ Овен

Овнам будет проще восстановить взаимопонимание с человеком, с которым недавно спорили. Вы сможете объяснить свою позицию спокойнее и заметите, в чём были правы оба. Если из-за разногласий откладывалось общее дело, появится возможность к нему вернуться. Согласовать ближайшие действия получится быстрее, чем окончательно разобраться во всех причинах прежнего недовольства.

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После обеда захочется сменить обстановку. Встреча с друзьями, прогулка или небольшая поездка принесут больше удовольствия, если не планировать каждую минуту. Новые знакомства сложатся легко, особенно там, где можно заняться чем-то вместе. В паре простое внимание к желаниям друг друга поможет провести вечер тепло, даже если на развлечения осталось совсем немного денег.

Подсказка дня: Предложите конкретный вариант встречи, когда почувствуете, что обида уже прошла.

♉ Телец

У Тельцов появится подтверждение, что недавнее решение было удачным. Результат может оказаться скромнее первоначальных ожиданий, зато вы увидите его пользу в повседневной жизни. Это поможет определиться со следующими планами и перестать тратить время на сравнение с чужими успехами. Для необходимой покупки тоже найдётся подходящий вариант, если вы уже понимаете, какие качества вещи для вас обязательны.

Близкий человек может поделиться приятной новостью. Ему будет приятно разделить радость с вами, даже если событие кажется небольшим. Во второй половине дня хорошо принимать гостей или встречаться в привычном кругу. Вечер располагает к маленькому празднику, для которого вполне достаточно хорошего настроения и свободного времени.

Подсказка дня: Расспросите человека о том, что его порадовало, прежде чем переходить к своим новостям.

♊ Близнецы

Близнецы смогут дольше обычного удерживать внимание на одном деле. Воспользуйтесь этим, чтобы разобраться в том, что раньше казалось запутанным: после нескольких уточнений станет понятна последовательность действий. Многое удастся сделать самостоятельно, без дополнительных расходов. Лучше всего пойдёт работа, результат которой зависит от вашей внимательности, а не от скорости чужого ответа.

В отношениях захочется больше нежности. Партнёр охотно откликнется на заботу, особенно если вы обойдётесь без привычного обсуждения, кто и что должен был сделать раньше. Одинокие Близнецы могут заметить симпатию там, где прежде видели лишь дружелюбие. К вечеру полезно переключиться на занятие, которое не требует постоянных решений: после сосредоточенной первой половины дня удовольствие принесёт простое развлечение.

Подсказка дня: Не прерывайте удачно начатое дело ради каждого нового сообщения.

♋ Рак

Ракам захочется заняться чем-то новым после недели привычных забот. Энергии хватит и на первые попытки, и на небольшие трудности, которые обычно заставляют откладывать начало. Хорошо получится то, что вы выберете из любопытства. Быстрый результат укрепит уверенность, но не торопитесь сразу увеличивать нагрузку или покупать всё необходимое для серьёзного продолжения.

В общении вы станете смелее. Будет легче познакомиться, задать интересующий вопрос или предложить встречу тому, с кем давно хотелось увидеться. Ближе к вечеру возможно приятное приглашение. Если основные дела завершены, небольшая перемена планов пойдёт на пользу. В паре стоит поделиться своим увлечением, сохранив за партнёром право заинтересоваться им по-своему.

Подсказка дня: Оставьте немного свободного времени для предложения, которого утром ещё не было.

♌ Лев

Разговор с давним знакомым поможет Львам яснее представить собственные перспективы. Чужой опыт окажется полезным, потому что собеседник расскажет не только об удачах, но и о том, что потребовало больше усилий, чем он ожидал. Вы сможете точнее оценить ближайшую цель и выбрать подходящий способ её достижения. В покупках тоже пригодится чужая практическая подсказка, если она отвечает вашим нынешним потребностям.

Общение с близкими станет теплее после небольшого проявления внимания. Им будет приятно, что вы помните об их желаниях и находите время поговорить без спешки. Романтическая встреча лучше сложится в спокойной обстановке, где не приходится перекрикивать музыку или отвлекаться на большую компанию. Вечером вам захочется продолжить разговор, который неожиданно оказался важным для обоих.

Подсказка дня: Уточняйте, что человек понял из своего опыта, а не только чего он добился.

♍ Дева

Девы найдут необычное решение привычной задачи. Идея может показаться слишком простой, однако первая попытка покажет, что вы учли главное. Получив нужный результат, не спешите усложнять его дополнительными улучшениями. Лучше освободить время для того, что давно привлекает лично вас. Небольшая удача в делах заметно улучшит настроение и прибавит уверенности.

Окружающие будут чаще замечать вашу привлекательность и охотнее вступать в разговор. Это хороший повод проявить интерес к симпатичному человеку, особенно если прежде вы ждали от него совершенно очевидного сигнала. В сложившихся отношениях полезно устроить свидание или выбраться вдвоём из дома. Новые впечатления дадут темы для разговора и позволят ненадолго отвлечься от бытовых обсуждений.

Подсказка дня: Отнеситесь к искреннему комплименту с доверием, без немедленных возражений.

♎ Весы

Весам хватит терпения, чтобы завершить дело, которое несколько раз приходилось откладывать. Теперь вы лучше понимаете, где возникала заминка, и сможете обойтись без лишних попыток. После этого станет проще оценить планы на ближайшую неделю. При обсуждении домашних расходов полезно сначала договориться о необходимом: выяснится, что часть трат пока можно отложить без неудобств.

Во второй половине дня на первый план выйдут отношения. Говорить о чувствах будет легче, особенно если начать с того, что вам нравится в общении с человеком. В ответ вы можете услышать то, чего давно ждали. Тем, кто пока свободен, стоит уделить время любимому занятию: увлечённость сделает вечер приятным и может привести к знакомству с человеком похожих вкусов.

Подсказка дня: Закончив трудное дело, не занимайте освободившееся время новой обязанностью автоматически.

♏ Скорпион

Совместные планы Скорпионов будут складываться удачно. Найдётся человек, который охотно возьмётся за часть дела и предложит полезное дополнение к вашей идее. Сотрудничество позволит быстрее получить результат, особенно если сразу распределить задачи по желанию и опыту участников. Предложение знакомого стоит обсудить подробнее: уточнив условия, вы сможете понять, насколько оно вам подходит.

В личном общении пригодится чувство юмора. Вы сможете легче расположить к себе людей, если позволите разговору отойти от серьёзных тем. Партнёру будет приятно увидеть вас увлечённым и весёлым. Вечер хорош для компании, в которой принято внимательно слушать друг друга. Новая симпатия может возникнуть постепенно, по мере того как обнаружатся общие интересы.

Подсказка дня: Позвольте собеседнику закончить забавную историю, даже если уже догадались о развязке.

♐ Стрелец

Стрельцам захочется уделить больше внимания дому. Вы заметите, что сделать его удобнее можно без больших затрат, если иначе использовать то, что уже есть. Делать всё сразу необязательно: выберите перемену, пользу от которой почувствуете сегодня. После нескольких удачных действий появится желание вернуться к увлечению, на которое в течение недели не хватало времени.

Общение с родными или давними друзьями поднимет настроение. Вам будет приятно чувствовать, что рядом люди, которым не требуется объяснять каждую привычку. В паре хорошо обсудить ближайшие совместные планы без необходимости тут же принять окончательное решение. Вечером неожиданно увлечёт спокойное занятие, и желание искать дополнительные развлечения, скорее всего, исчезнет.

Подсказка дня: При выборе домашних перемен начните с того, что чаще всего доставляло неудобство.

♑ Козерог

Новые впечатления помогут Козерогам увидеть интересную цель за пределами привычных забот. Что-то, прежде казавшееся чужим занятием, захочется попробовать самому. Для первого знакомства с темой не понадобится сложная подготовка. Удачно пройдёт и короткий разговор с человеком, который разделяет ваш интерес: он может подсказать доступный способ начать и охотно продолжить общение.

В личных отношениях станет заметнее, насколько важны совпадающие вкусы. Совместное занятие позволит узнать о близком человеке больше, чем очередное обсуждение расписания. При покупке для себя вы быстрее определитесь с выбором, если заранее установите допустимую сумму. Вечер лучше провести с теми, кому можно увлечённо рассказать о новой идее и услышать заинтересованный ответ.

Подсказка дня: Сохраните контакт приятного собеседника, если хотите продолжить знакомство.

♒ Водолей

Водолеям удастся прояснить условия, из-за которых дело откладывалось, и закончить начатое. Вы внимательнее прочтёте подробности и заметите важное уточнение, прежде ускользавшее от внимания. Если вопрос связан с расходами, точный расчёт окажется полезнее приблизительных оценок. После него станет ясно, какой вариант вам подходит и что можно сделать уже сейчас.

В романтической сфере возможен неожиданный интерес со стороны человека, с которым вы пока общались мало. Не торопитесь объяснять его поведение привычной вежливостью, но и далеко вперёд не загадывайте. Достаточно ответить дружелюбно и поддержать разговор. В паре хорошо провести вечер без большой программы: обоим будет приятно побыть рядом и поделиться тем, что занимало мысли в последние дни.

Подсказка дня: Позвольте знакомству развиваться, даже если пока не уверены, к чему оно приведёт.

♓ Рыбы

Рыбы смогут убедительно рассказать о своей идее и получить заинтересованный отклик. Поможет ясное предложение: окружающим легче согласиться, когда понятно, чего именно вы хотите и какое участие ожидаете. Задача, казавшаяся сложной, станет доступнее после первого практического действия. К середине дня вы увидите результат, который позволит увереннее продолжать начатое.

В отношениях тоже появится больше определённости. Вы с партнёром сможете перейти от общего желания куда-то выбраться или чаще бывать вместе к подходящему обоим плану. Тем, кто только знакомится, полезно предложить конкретную встречу. Прогулка или короткая поездка принесут приятные впечатления, а вечером останется время спокойно обдумать новые возможности и выбрать ту, которая особенно заинтересовала.

Подсказка дня: Обсудите первый совместный шаг, прежде чем строить подробные планы на месяц.

После удачного разговора общие планы могут показаться совсем простыми. Лучше сразу обсудить подробности: пусть каждый участник знает, что от него ждут и с чем уже согласились остальные. Тогда к обсуждению не придётся возвращаться из-за разных представлений о ближайшем шаге.

При этом совпадение планов не требует одинаковых вкусов. Если вам нравится быть вместе, различия могут сделать совместное занятие интереснее. Оставьте друг другу возможность предложить своё, даже когда собственный вариант кажется очевидным.