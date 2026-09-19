Девы, Стрельцы, Тельцы и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на воскресенье 20 сентября

Воскресенье, 20 сентября, можно провести без попыток успеть все, что не получилось за неделю. В прогнозе Джорджии Николс сегодня много общения, отдыха и удовольствий, для которых не нужен особый повод. Тельцам стоит немного отступить от привычного маршрута, Девам выбрать занятие по душе, а Близнецам разрешить себе остаться дома и никуда не спешить.

При этом некоторые разговоры окажутся важнее любых запланированных дел. Скорпионам захочется обсудить то, что действительно волнует, Рыбам будет полезен откровенный разговор с другом. А Козерогам стоит озвучить свою просьбу: ответ может оказаться приятнее, чем они ожидают.

Оценки дня по шкале Николс: 5 означает динамичный день, 4 благоприятный, 3 обычный, 2 не самый удачный, 1 сложный.

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Овен

21 марта - 19 апреля. Оценка дня: 3 из 5.

Сегодня вы привлекаете больше внимания, чем обычно, даже если сами этого не замечаете. Более того, кому-то могут быть известны подробности вашей личной жизни, которые вы не собирались широко обсуждать. Имейте это в виду: возможно, придется что-то объяснить или спокойно поправить чужое представление о ситуации. В остальном воскресенье обещает быть непринужденным и разговорчивым. Можно пообщаться в свое удовольствие, просто не забывая, что не все темы одинаково подходят для любой компании.

Телец

20 апреля - 20 мая. Оценка дня: 4 из 5.

Добавьте в этот день что-нибудь непривычное. Смените маршрут прогулки, загляните в незнакомое место, разговоритесь с человеком, которого встретите по пути. Масштабные планы совершенно необязательны: даже короткая беседа может оказаться интересной. Сегодня вам особенно приятно узнавать новое, замечать то, на что раньше не обращали внимания, и хотя бы ненадолго выходить за рамки привычного распорядка. Не нужно устраивать себе большое приключение, достаточно небольшого разнообразия.

Близнецы

21 мая - 20 июня. Оценка дня: 3 из 5.

Прекрасный день, чтобы остаться дома и как следует отдохнуть. Не беритесь за задачи, которые требуют большого напряжения, и не превращайте воскресенье в соревнование по полезности. Головоломки, игры на сообразительность или хороший детектив дадут уму занятие, не отнимая все силы. Сегодня вполне можно устроиться поудобнее и провести время так, как нравится именно вам. А тем, кто работает, стоит рассчитывать на поддержку коллег.

Рак

21 июня - 22 июля. Оценка дня: 3 из 5.

В общении сегодня потребуется больше готовности идти навстречу. Возможно, именно вам придется первым предложить компромисс, немного подстроиться под чужие обстоятельства или проявить инициативу там, где хотелось бы дождаться ее от другого человека. Луна находится в противоположном вашему знаке секторе зодиака. Такое положение повторяется каждый месяц и длится примерно два с половиной дня. Сейчас лучше не упираться в желание устроить все исключительно по-своему.

Лев

23 июля - 22 августа. Оценка дня: 3 из 5.

В целом вас ждет спокойное воскресенье. Но особенно приятным оно станет, если получится кого-нибудь выручить, выполнить небольшую просьбу или помочь члену семьи. Речь не о том, чтобы забыть о собственном отдыхе и взвалить на себя чужие дела. Просто возможность сделать что-то хорошее для другого человека сегодня принесет вам настоящее удовлетворение. Щедрость и душевное тепло вам свойственны, а потому добрый поступок порадует не только того, кому вы помогли.

Дева

23 августа - 22 сентября. Оценка дня: 4 из 5.

У вас благоприятный день, и его совсем необязательно посвящать работе или домашним обязанностям. Отдыхайте, общайтесь, выбирайте развлечения по настроению. Могут увлечь спортивные события, игры с детьми, поход в кино, театр или что-нибудь связанное с искусством. Сегодня вам хочется хорошо провести время, и нет причин отказывать себе в этом желании. Приятная компания и интересное занятие будут гораздо уместнее очередного списка дел.

Весы

23 сентября - 22 октября. Оценка дня: 3 из 5.

На первый план выходят дом и семья. При этом вам не обязательно затевать уборку, перестановку или большой семейный сбор. Возможно, больше всего захочется просто побыть в знакомой обстановке, расслабиться и насладиться домашним уютом. Меркурий находится в вашем знаке, поэтому интересный разговор тоже придется очень кстати. Хороший собеседник сегодня вполне способен сделать обычный домашний день увлекательным.

Скорпион

23 октября - 21 ноября. Оценка дня: 4 из 5.

Вам хочется высказаться, поделиться мыслями и обсудить то, что имеет для вас значение. Разговорами о погоде и дежурным обменом новостями сегодня вряд ли получится удовлетвориться. Поэтому главное, найти человека, который действительно готов слушать, а не ждет своей очереди заговорить. Необязательно собирать большую компанию: одна содержательная беседа даст гораздо больше, чем несколько часов поверхностного общения.

Стрелец

22 ноября - 21 декабря. Оценка дня: 3 из 5.

Сегодня вы можете размышлять о деньгах или обдумывать какую-то покупку. Но за вполне практическими вопросами способны обнаружиться более глубокие. Что для вас действительно ценно? Что делает вас счастливее? И чем хочется заниматься дальше, если на время отвлечься от повседневных обязательств? Не удивляйтесь, если мысли о расходах постепенно приведут к разговору с собой о том, какой вы хотите видеть свою жизнь.

Козерог

22 декабря - 19 января. Оценка дня: 4 из 5.

Луна в вашем знаке, и, по прогнозу Николс, это дает вам небольшое преимущество перед остальными. Самое время попросить о том, чего вы хотите. Можно обратиться с желанием к Вселенной, но не стоит ограничиваться только мыслями: сделайте конкретный шаг, поговорите с нужным человеком или попросите о помощи. Не решайте заранее, что вам обязательно откажут. Сегодня ответ вполне может вас приятно удивить.

Водолей

20 января - 18 февраля. Оценка дня: 3 из 5.

Не перегружайте себя сегодня. Возможно, кто-то обратится к вам за советом, как сделать что-нибудь красивее или привлекательнее. Сможете подсказать, помогите; не найдется подходящей идеи, тоже ничего страшного. Вы не обязаны иметь готовое решение на любой случай. А вот планы поездок и возможность узнать что-то новое могут по-настоящему вас заинтересовать. Для таких размышлений спокойное воскресенье вполне подходит.

Рыбы

19 февраля - 20 марта. Оценка дня: 4 из 5.

Хороший день для разговора по душам с близким человеком, особенно с подругой. Вам может захотеться поделиться надеждами, рассказать о мечтах и обсудить, чего вы ждете от будущего. Не ограничивайтесь привычными новостями, когда есть желание поговорить о чем-то более личном. Такая беседа поможет услышать взгляд со стороны на ваши планы. Возможно, именно чужой отклик позволит лучше понять, что вам самим хочется сделать.

Если 20 сентября ваш день рождения

Вы цените независимость, любите чувствовать симпатию и восхищение окружающих и предпочитаете держать ситуацию под контролем. Вам важно сохранять самостоятельность, но теплое отношение других людей значит для вас немало.

В наступающем личном году стоит больше общаться и получать удовольствие от жизни. Развивайте то, что приносит вам радость, не прячьте свои лучшие качества и позвольте себе быть открытее с людьми. Не все отношения требуют постоянной настороженности. Могут вновь появиться старые друзья, с которыми захочется восстановить близость.

Что взять от этого воскресенья

Необязательно заканчивать выходной с длинным перечнем выполненных дел. Сегодня вполне достаточно отдохнуть, узнать что-нибудь интересное или провести время с человеком, рядом с которым хорошо. Простые удовольствия не нуждаются в оправдании своей полезностью.

А важный разговор лучше не откладывать только потому, что для него не нашлось специального повода. Попросить о помощи, поделиться планом или внимательно выслушать близкого человека можно и в самое обычное воскресенье.