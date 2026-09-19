Близнецы, Стрельцы, Весы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 20 сентября

В воскресенье, 20 сентября, Козерогам будет легче справиться со сложным личным делом, а Девы получат хорошие новости о своих планах. Тельцам и Стрельцам стоит самим предложить встречу, особенно если интерес к общению уже взаимный.

Овнов увлечёт возможность чему-нибудь научиться, Львов порадует романтический вечер, Рыбам захочется сменить обстановку. Постарайтесь закончить необходимые дела пораньше, чтобы выбирать по настроению и не отвлекаться на невыполненные обещания.

♈ Овен

Главный ход: Вы быстрее обычного разберётесь в непривычном занятии и захотите попробовать то, что недавно казалось сложным.

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Практично: Примените новые знания сразу, пока хорошо помните объяснение и можете уточнить непонятное.

С людьми: Опытный собеседник охотно поделится советом, если разговор не превратится в проверку его знаний.

Деньги: Для первого опыта хватит самого необходимого, остальное лучше покупать по мере необходимости.

Вечер: Захочется живого общения, и приглашение давнего друга окажется особенно кстати.

♉ Телец

Главный ход: Ваше приглашение оживит общение с людьми, с которыми последнее время не удавалось увидеться.

Практично: Утренних часов хватит на основные домашние дела, если не добавлять к ним необязательные поручения.

С людьми: Среди знакомых обнаружится человек с похожими интересами, разговор с ним захочется продолжить.

Деньги: Покупка для дома окажется удачной, если заранее решить, какое именно удобство вам нужно.

Вечер: К концу встречи захочется побыть вдвоём с человеком, который особенно заинтересовал вас за день.

♊ Близнецы

Главный ход: Вы с близкими вернётесь к общему плану, который раньше обсуждали без особого результата.

Практично: Теперь получится определить реальные сроки, если каждый назовёт, что готов сделать со своей стороны.

С людьми: Возможность выбирать повысит заинтересованность партнёра, особенно там, где прежде всё решали за него.

Деньги: При общих расходах удобнее заранее договориться о суммах, учитывая возможности каждого участника.

Вечер: Совместное занятие понравится больше долгого обсуждения будущего, проведите остаток воскресенья с близкими.

♋ Рак

Главный ход: Вы наконец поймёте, какой из двух привлекательных вариантов больше подходит для ваших нынешних планов.

Практично: Сравните варианты по тому, чем будете пользоваться регулярно, а не по самому длинному списку преимуществ.

С людьми: Приятная новость в семье даст повод собраться вместе и порадоваться за близкого человека.

Деньги: Доплата за удобство имеет смысл, если оно действительно облегчит повседневные дела.

Вечер: После домашних забот захочется новых впечатлений, и непродолжительная поездка окажется очень кстати.

♌ Лев

Главный ход: Любимое занятие начнёт давать заметный результат после того, как вы разберётесь с его скучной частью.

Практично: Не переключайтесь на новую идею перед самым завершением, иначе снова придётся возвращаться к начатому.

С людьми: Выполненное обещание убедит близкого в серьёзности ваших намерений лучше пространных объяснений.

Деньги: Запланированная покупка порадует, а случайное дополнение к ней лучше сначала спокойно обдумать.

Вечер: Для свидания удачно подойдёт место, где можно поговорить и уделить друг другу внимание.

♍ Дева

Главный ход: Ожидаемый ответ наконец придёт и позволит вернуться к личному плану, который пришлось отложить.

Практично: С учётом новых сведений определите ближайший шаг, выполнить его получится без долгой подготовки.

С людьми: Близкий поддержит вашу просьбу, когда поймёт, в чём именно вам требуется его участие.

Деньги: Долгожданную вещь удастся найти по приемлемой цене. С дополнительными покупками не спешите, дождитесь, пока пройдёт первый восторг.

Вечер: Захочется выйти из дома и побыть среди людей, особенно после нескольких часов сосредоточенных занятий.

♎ Весы

Главный ход: Интересная мысль, услышанная в разговоре, побудит вас по-новому распорядиться свободным временем на следующей неделе.

Практично: Сразу выясните, как осуществить идею, хотя бы в самом простом варианте.

С людьми: Первое впечатление о новом знакомом изменится к лучшему, если дать ему возможность рассказать о себе.

Деньги: Пробное занятие или бесплатное знакомство с услугой помогут решить, стоит ли платить за продолжение.

Вечер: Дружеское общение может затянуться, потому что обнаружится немало тем, которые хочется обсудить.

♏ Скорпион

Главный ход: Разобравшись с ближайшими расходами, вы увидите, что часть личных желаний вполне укладывается в бюджет.

Практично: Знакомые бытовые дела пойдут быстрее обычного, особенно если не отвлекаться на новые задачи.

С людьми: Прежде чем планировать общую покупку, узнайте, чего сейчас не хватает другим членам семьи.

Деньги: В регулярных платежах найдутся ненужные расходы, которые можно убрать без отказа от любимых занятий.

Вечер: Домашний отдых понравится больше, если заранее закончить подсчёты и заняться чем-нибудь увлекательным.

♐ Стрелец

Главный ход: Ваше личное предложение встретят благосклонно, даже если вы не рассчитывали на столь быстрый отклик.

Практично: Когда подходящий вариант найдётся, предложите конкретное время, чтобы встреча действительно состоялась.

С людьми: В паре удастся договориться о занятии, которого вы оба давно ждали.

Деньги: Выбирая развлечение, ориентируйтесь на собственный интерес, популярность сама по себе не оправдывает высокую цену.

Вечер: Знакомство через общих друзей может оказаться особенно приятным благодаря неожиданному совпадению вкусов.

♑ Козерог

Главный ход: В первой половине дня получится справиться с личной задачей, которая раньше казалась слишком трудоёмкой.

Практично: Начните с понятной части, после неё будет легче определить порядок следующих действий.

С людьми: Примите предложенную помощь в том, что отнимает больше всего времени, остальное сделаете сами.

Деньги: Сравните полную стоимость вариантов, дополнительные расходы могут сделать дешёвую покупку невыгодной.

Вечер: Когда справитесь с делами, возвращение к давнему увлечению принесёт больше удовольствия, чем привычные развлечения.

♒ Водолей

Главный ход: Разговор с близким о нынешних планах поможет почувствовать, насколько многое у вас по-прежнему общее.

Практично: Небольшое домашнее дело удастся закончить вместе, если сразу договориться о желаемом результате.

С людьми: Больше взаимопонимания будет в обсуждении будущего, старые споры пока лучше оставить в стороне.

Деньги: При совместной покупке учитывайте потребности обоих, чтобы выбранной вещью было удобно пользоваться каждому.

Вечер: Спокойная беседа окажется содержательнее шумной встречи и поможет лучше понять важного для вас человека.

♓ Рыбы

Главный ход: Вы придумаете, как провести воскресенье интереснее, и сумеете увлечь своей идеей давнего знакомого.

Практично: Приспособьте замысел к доступному времени, чтобы подготовка не заняла большую часть выходного.

С людьми: Встреча с человеком, которого редко видите, напомнит, за что вы когда-то подружились.

Деньги: Оставьте небольшую сумму на непредвиденные расходы, особенно если собираетесь отдыхать вне дома.

Вечер: Новая обстановка и приятная компания помогут отвлечься от мыслей, к которым вы постоянно возвращались.

Неожиданное увлечение или удачный разговор могут оказаться самым ценным впечатлением воскресенья. Если захочется продолжить, достаточно понять, когда вы сможете снова к этому вернуться. Завершать всё начатое за один выходной необязательно.

К вечеру будет проще оценить, какие занятия вас по-настоящему увлекают, а на какие вы соглашаетесь по привычке. Это пригодится при выборе следующих планов: удовольствие от свободного времени тоже заслуживает внимания.